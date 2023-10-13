在香港穿漢服，真的與民族主義脫不了關係嗎？

文：孫小椒

繼今年七一維園慶回歸上陝西展區提供的漢服體驗引來傳媒報道和網民戲謔後，今年七夕，黃大仙舉辦的七夕傳統儀式上，身穿漢服的女性再次被聚光燈所籠罩。媒體和網民們聚焦年長的、在主流審美中看來相貌普通的女性，嘲笑她們的「醜」，「俗」，但又似乎意指這層漢服文化背後的中國官方推崇的民族主義浪潮。一時之間，竟難以分辨他們在嘲笑什麼。

漢服復興

漢服復興文化的緣起至今，確實與民族主義脫不了干係，但其中又不止民族主義。

大約在2002年左右，中國網絡上開始出現關於漢族文化服飾的論述，以及其應用於現代日常生活中可能性的想像。2003年11月，一名男子在城市街頭穿著漢服走過，彼時仍惹人側目，這一鏡頭被外媒拍下，成爲中國漢服運動的一個標誌時刻。「漢服運動」作爲一種亞文化，在那個時候興起。漢服愛好者大多是年輕人、大學生，在網絡平台中建立自己的社群，還未商業化的年代，不少人自主考究、製作，動手裁出自己的漢服。

從那個時候起，漢服群體就比較多元：很多漢服愛好者同時也是大漢文化民族主義者，推崇儒家思想、反西方，主張中華文化復興，有的甚至有自己的歷史論述，仇視滿清文化和旗袍；也有一些參與者，並不注重意識形態方面的討論，更關注傳統文化，關注服飾文化和背後的藝術及美學。對於何謂漢服的理解，愛好者中也分原教旨派和改良派，前者主張服飾必須嚴格跟隨古代傳統，被稱爲「漢服警察」，對提倡諸如加口袋之類希望漢服增加更多現代實用性的改良派十分不滿，這些爭議從20年前延續至今，乃至如今一些商家機構爲避免爭議，會避開「漢服」二字，改以「國風」自稱。除了這兩種派別，網絡上甚至還有人認爲還存在「仙女派」，並不在意漢服的制式，最關注是否夠好看，有「仙氣」。

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然而無論其中構成如何複雜多元，在漢服運動的頭10年中，這始終是一個小衆的次文化。不時有人身穿漢服走在街頭，也有民間自發舉辦的漢服活動，但這對中國大衆來說，並不是日常的、可理解的場面。漢服團體自娛自樂，其時胡溫政府對於這種次文化並不特別鼓勵，也對被稱爲「皇漢」的附着在漢服文化上的漢文化民族主義者保有警惕的觀望態度。甚至在2010年全國反日遊行浪潮期間，成都有一名身穿漢服的女性被人群認爲是身穿和服，要求當衆除下。

這種情況在2013年政權輪替後發生改變。習近平領導的政府極力推崇傳統中華文化，彼時已經在青年人群體中小有流行、甚至成爲某種小衆時尚風潮的漢服文化，也是其中之一。地方政府開始在孔廟文廟安排漢服祭祀，推動旅遊業和傳統文化，漢服文化的商業化隨着淘寶等電商平台的發展快速普及，愛好者自製的手工作坊早已是上一個時代的故事，最早的手藝人開起了淘寶店，從高端精緻漢服到工廠批量的平價漢服，在網上都不難購買。市場的風承接到了官方背書，2018年左右漢服文化在官方的推崇下到達頂峰。2016年，習近平在北京接待特朗普，安排其觀看了漢服表演；2018年4月，「共青團中央」提倡成立漢服節，呼籲所有漢族年輕人當日穿上傳統民族服飾。