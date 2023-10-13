在香港穿漢服，真的與民族主義脫不了關係嗎？
我們想讓你知道的是
香港在2018年左右開始由政府和建制團體大力推行漢服文化。事實上，漢服作爲香港的一個小衆文化，也早就存在多年。而原本，在香港，漢服的民族主義意味並沒有那麼濃烈。
文：孫小椒
繼今年七一維園慶回歸上陝西展區提供的漢服體驗引來傳媒報道和網民戲謔後，今年七夕，黃大仙舉辦的七夕傳統儀式上，身穿漢服的女性再次被聚光燈所籠罩。媒體和網民們聚焦年長的、在主流審美中看來相貌普通的女性，嘲笑她們的「醜」，「俗」，但又似乎意指這層漢服文化背後的中國官方推崇的民族主義浪潮。一時之間，竟難以分辨他們在嘲笑什麼。
漢服復興
漢服復興文化的緣起至今，確實與民族主義脫不了干係，但其中又不止民族主義。
大約在2002年左右，中國網絡上開始出現關於漢族文化服飾的論述，以及其應用於現代日常生活中可能性的想像。2003年11月，一名男子在城市街頭穿著漢服走過，彼時仍惹人側目，這一鏡頭被外媒拍下，成爲中國漢服運動的一個標誌時刻。「漢服運動」作爲一種亞文化，在那個時候興起。漢服愛好者大多是年輕人、大學生，在網絡平台中建立自己的社群，還未商業化的年代，不少人自主考究、製作，動手裁出自己的漢服。
從那個時候起，漢服群體就比較多元：很多漢服愛好者同時也是大漢文化民族主義者，推崇儒家思想、反西方，主張中華文化復興，有的甚至有自己的歷史論述，仇視滿清文化和旗袍；也有一些參與者，並不注重意識形態方面的討論，更關注傳統文化，關注服飾文化和背後的藝術及美學。對於何謂漢服的理解，愛好者中也分原教旨派和改良派，前者主張服飾必須嚴格跟隨古代傳統，被稱爲「漢服警察」，對提倡諸如加口袋之類希望漢服增加更多現代實用性的改良派十分不滿，這些爭議從20年前延續至今，乃至如今一些商家機構爲避免爭議，會避開「漢服」二字，改以「國風」自稱。除了這兩種派別，網絡上甚至還有人認爲還存在「仙女派」，並不在意漢服的制式，最關注是否夠好看，有「仙氣」。
然而無論其中構成如何複雜多元，在漢服運動的頭10年中，這始終是一個小衆的次文化。不時有人身穿漢服走在街頭，也有民間自發舉辦的漢服活動，但這對中國大衆來說，並不是日常的、可理解的場面。漢服團體自娛自樂，其時胡溫政府對於這種次文化並不特別鼓勵，也對被稱爲「皇漢」的附着在漢服文化上的漢文化民族主義者保有警惕的觀望態度。甚至在2010年全國反日遊行浪潮期間，成都有一名身穿漢服的女性被人群認爲是身穿和服，要求當衆除下。
這種情況在2013年政權輪替後發生改變。習近平領導的政府極力推崇傳統中華文化，彼時已經在青年人群體中小有流行、甚至成爲某種小衆時尚風潮的漢服文化，也是其中之一。地方政府開始在孔廟文廟安排漢服祭祀，推動旅遊業和傳統文化，漢服文化的商業化隨着淘寶等電商平台的發展快速普及，愛好者自製的手工作坊早已是上一個時代的故事，最早的手藝人開起了淘寶店，從高端精緻漢服到工廠批量的平價漢服，在網上都不難購買。市場的風承接到了官方背書，2018年左右漢服文化在官方的推崇下到達頂峰。2016年，習近平在北京接待特朗普，安排其觀看了漢服表演；2018年4月，「共青團中央」提倡成立漢服節，呼籲所有漢族年輕人當日穿上傳統民族服飾。
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內容力才是硬實力—2023 TCCF 為臺灣內容產業導入國際能量
我們想讓你知道的是
隨著近年來臺劇、臺影話題再起，你是否也好奇這股臺灣影視熱潮從何而來？
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《殖民之路》則拿到「一種注目：費比西國際影評人獎」，《殖民之路》由臺灣和智利、法國、英國等共七個國家共同出品，金馬獎得主杜篤之與杜則剛操刀後期擬音與混音，成功揭示了拉丁美洲殖民歷史中重要且經常被忽視的社會政治衝突。而《大風之島》代表臺灣首次參加的坎城電影市場展紀錄片單元提案競賽，則在導演許雅婷、製片黃胤毓與法國製片Baptiste Brunner的努力之下，讓作品一舉拿下最大獎：Docs-in-Progress Award（內容包含1萬歐元現金以及IEFTA國際新興電影人才協會的其他項目跟進），導演說：「從來沒想過有一天會到坎城，這對病人們來說意義重大，現在透過電影，你們看見他們、聽到他們的聲音，這是一件充滿力量的事，更是藝術創作內容存在的意義，我們必須要讓電影延續下去！」。
影視作品開發需投入大量時間、人力與資金，前期的開發資源非常關鍵。 2023TCCF創意內容大會PITCHING提案大會單元（11/07-11/10 )提供臺灣內容一個媒合國內外買家與資金的舞台，對接買賣方產製與資金需求，並致力推動國內產業人士與國際買賣家交流，創造更多國際合製機會，助力臺灣內容創作接軌國際市場。提案徵件對象分為「Project to Screen」企劃提案及「Story to Screen」故事提案，而前者今年更首度對全球徵件，場次包括長片、影集、動畫、紀錄片等，為入選的團隊準備前所未有的支持與資源，入選者將獲得文策院兩大投資專案的申請資格，包括最高新台幣 300 萬的「內容開發專案計畫－前期開發支持」 以及最高 30 萬美元的「國際合作投資專案計畫」投資挹注，預計將有超過40件企劃案可獲得申請資格，總金額將達新臺幣八千萬元以上！
【內容交易市場結合產業各方，拓展臺灣影視作品全球市場】
為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 2023TCCF創意內容大會 Market 單元首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。法國在台協會 (Bureau français de Taipei )、法國藝文推廣總署 (Institut français) 及法國商務處 (Business France) 合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近 10 家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花；為吸引臺灣及國際製作團隊於韓國拍攝，韓國電影委員會 (Korea Film Commission & Industry Network) 及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館，擁有多數日本內容版權登記的官方機構海外媒合平台服務，將預計參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。
【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/