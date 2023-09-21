【一圖看懂】台北家庭一年在便利商店花費高達六位數！六都家庭消費結構近十年來如何變化？
我們想讓你知道的是
六都中「超商」的消費以台北市遙遙領先，2022年每戶消費額達10.4萬元，超越全台平均值137.0%。再看看家庭基礎消費、餐飲休閒文化、新興經濟等面向，六都人的消費習慣是什麼？再猜猜看，哪個城市的寵物消費增加最多？
家庭消費結構的長期變化不僅精確反映出各類型消費市場規模的消長，亦為觀測消費偏好轉變、消費族群異動以及新興經濟發展的重要指標。此外，以總體數據結合六都地區消費數據變化，更能夠進一步呈現地域消費重心的差異與特色。
此外，分析各類型支出金額變化可以看出各細分消費型態的漲跌與轉變。例如受到高齡少子化趨勢影響，台灣將於2025年正式邁入超高齡社會，推升每戶醫療保健支出於2012-2022年間翻漲40.4%至新台幣14.9萬元新高。
民生通路消費類型中，受到小家庭、單身與獨居比例提高等因素影響，民生消費出現朝向中小型社區通路集中的趨勢，尤其以主打小包裝及便利性商品的門店型態成長性較高，帶動近十年超級市場及便利商店每戶消費支出分別大幅成長67.0%及37.5%。新興經濟消費方面，則以在宅經濟、健身經濟以及寵物經濟為近十年成長表現最為亮眼的消費板塊。
未來流通研究所以近十年（2012-2022）每戶家庭消費數據為基礎，提出台灣「家庭消費結構」六都數據解析。涵蓋家庭基礎消費、民生通路消費、餐飲／休閒文化消費、新興經濟消費等四種類型，總計12項消費支出項目。自各面向詳細解析台灣家庭消費類型變化及六都地域性消費差異，做為觀測整體消費市場變化的基礎。
家庭基礎消費：近10年每戶消費總額成長14.7%達83.5萬元、醫療保健支出翻漲40.4%
受到高齡少子化及小家庭、獨居比例日益攀升影響，近十年（2012-2022）台灣家庭人口規模逐年降低，但每戶家庭總體消費支出卻逆勢成長14.7%。
除受到物價提升影響外，總體支出上揚也反映出市場正展現出與日本經濟新聞社近年提出的「攻勢型消費（攻めの消費）」趨勢近似的特質。相對於重視儲蓄、僅購買滿足基本需求之商品、追求低價的防禦型消費，攻勢型消費者更加注重購物投資報酬率（ROI），在消費時願意以較高價格換取更符合個人需求或追求的服務與商品，這樣的消費走勢不僅有助於促進市場發展與經濟成長，同時也拉高家戶及個人平均消費水準。
1. 家庭總體消費支出（每戶）
全台平均家庭總體消費支出除2020年受疫情影響小幅下滑1.7%外，近十年多呈現穩定成長走勢，自2012年的新台幣72.8萬元成長至2022年達83.5萬元，期間增長幅度達14.7%。六都中以台北市消費支出額遙遙領先，2022年總體消費額達109.7萬元，為2013年至今全台唯一家庭總體消費突破百萬元規模的地區。
2. 家庭人口數（每戶）
受到高齡少子化以及小家庭／獨居比例日益攀升影響，近十年家庭人口規模逐年降低，全台平均水準自2012年每戶3.23人持續下滑，2020年首度跌破3人後持續降低，至2022年每戶平均僅2.83人。桃園市為六都中每戶人口數最多的地區，2022年達3.06人，為六都中唯一每戶人數突破3人的地區。
若以家庭總體消費金額除以每戶人口數，可以觀察到近十年個人消費支出金額增長幅度高達30.9%，尤其2022單年度消費增幅達4.5%，創下近十年新高。反映出隨著家庭人數的減少，扶養負擔降低使民眾更加重視個人追求的消費升級趨勢。
3. 醫療保健支出（每戶）
台灣近十年每戶醫療保健支出持續翻漲，於2018年超越食品飲料及菸草，成為家庭支出結構中佔比第2高的項目。2012-2022年間全台每戶醫療保健支出成長率高出同期間家庭總體消費成長率近2倍，2022年支出總額達14.9萬元新高，佔總體家庭消費支出比例達17.8%。
六都中以全台平均壽命最長的台北市（83.75歲）每戶醫療保健支出額最高，2022年達17.0萬元。台中市（平均壽命80.82歲）以15.5萬元超越高雄市（平均壽命79.67歲）的15.3萬元位居第2，台南市（平均壽命80.14歲）每戶醫療保健支出為13.1萬元，為六都中最低。
民生通路消費：近10年每戶超市消費額成長67.0%最高、台北市超商&超市每戶消費額均突破10萬元
民生通路消費為台灣家庭日常支出基礎項目，歷年均維持穩健成長走勢。不過，受到家庭人口結構異動、主力消費族群變遷、消費通路偏好轉變等因素影響，各類型民生通路消費金額與變化趨勢仍存在不小差異。
主要民生消費通路中，便利商店為全台每戶消費支出金額最高的通路型態，2022年每戶消費額達4.4萬元；超級市場則為成長幅度最為顯著的通路類型，2012-2022年間每戶消費額翻漲67.0%，顯示受到小家庭、單身獨居比例提高等因素影響，民生消費出現朝向中小型社區通路集中的趨勢。
此外，超市與超商項目中均出現台北市消費金額遙遙領先其他地區的顯著趨勢，反映出台北市在上述兩項民生通路中的關鍵戰略地位。
1. 便利商店消費支出（每戶）
做為門店網路最綿密、生活服務功能最多元的強勢通路，每戶家庭於便利商店消費支出額歷年穩健成長，自2012年的3.2萬元增至2022年達4.4萬元。六都中以台北市消費金額遙遙領先，2022年每戶消費額達10.4萬元，超越全台平均值137.0%外，亦首度突破十萬元大關，成為全台唯一每戶便利商店消費額突破十萬元的地區。
2. 超級市場消費支出（每戶）
在大型領導業者全聯實業的積極佈局推進下，近十年超級市場業態不僅據點數量及營業規模大幅增長，更藉由橫向跨業併購及創新服務／販售品項的多元開拓，大幅推升超級市場在民生通路中的市場佔比。
Tags：
從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！