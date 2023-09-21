【一圖看懂】台北家庭一年在便利商店花費高達六位數！六都家庭消費結構近十年來如何變化？

家庭消費結構的長期變化不僅精確反映出各類型消費市場規模的消長，亦為觀測消費偏好轉變、消費族群異動以及新興經濟發展的重要指標。此外，以總體數據結合六都地區消費數據變化，更能夠進一步呈現地域消費重心的差異與特色。

此外，分析各類型支出金額變化可以看出各細分消費型態的漲跌與轉變。例如受到高齡少子化趨勢影響，台灣將於2025年正式邁入超高齡社會，推升每戶醫療保健支出於2012-2022年間翻漲40.4%至新台幣14.9萬元新高。

民生通路消費類型中，受到小家庭、單身與獨居比例提高等因素影響，民生消費出現朝向中小型社區通路集中的趨勢，尤其以主打小包裝及便利性商品的門店型態成長性較高，帶動近十年超級市場及便利商店每戶消費支出分別大幅成長67.0%及37.5%。新興經濟消費方面，則以在宅經濟、健身經濟以及寵物經濟為近十年成長表現最為亮眼的消費板塊。

未來流通研究所以近十年（2012-2022）每戶家庭消費數據為基礎，提出台灣「家庭消費結構」六都數據解析。涵蓋家庭基礎消費、民生通路消費、餐飲／休閒文化消費、新興經濟消費等四種類型，總計12項消費支出項目。自各面向詳細解析台灣家庭消費類型變化及六都地域性消費差異，做為觀測整體消費市場變化的基礎。

Photo Credit: 未來流通研究所

家庭基礎消費：近10年每戶消費總額成長14.7%達83.5萬元、醫療保健支出翻漲40.4%

受到高齡少子化及小家庭、獨居比例日益攀升影響，近十年（2012-2022）台灣家庭人口規模逐年降低，但每戶家庭總體消費支出卻逆勢成長14.7%。

除受到物價提升影響外，總體支出上揚也反映出市場正展現出與日本經濟新聞社近年提出的「攻勢型消費（攻めの消費）」趨勢近似的特質。相對於重視儲蓄、僅購買滿足基本需求之商品、追求低價的防禦型消費，攻勢型消費者更加注重購物投資報酬率（ROI），在消費時願意以較高價格換取更符合個人需求或追求的服務與商品，這樣的消費走勢不僅有助於促進市場發展與經濟成長，同時也拉高家戶及個人平均消費水準。

1. 家庭總體消費支出（每戶）

全台平均家庭總體消費支出除2020年受疫情影響小幅下滑1.7%外，近十年多呈現穩定成長走勢，自2012年的新台幣72.8萬元成長至2022年達83.5萬元，期間增長幅度達14.7%。六都中以台北市消費支出額遙遙領先，2022年總體消費額達109.7萬元，為2013年至今全台唯一家庭總體消費突破百萬元規模的地區。

2. 家庭人口數（每戶）

受到高齡少子化以及小家庭／獨居比例日益攀升影響，近十年家庭人口規模逐年降低，全台平均水準自2012年每戶3.23人持續下滑，2020年首度跌破3人後持續降低，至2022年每戶平均僅2.83人。桃園市為六都中每戶人口數最多的地區，2022年達3.06人，為六都中唯一每戶人數突破3人的地區。

若以家庭總體消費金額除以每戶人口數，可以觀察到近十年個人消費支出金額增長幅度高達30.9%，尤其2022單年度消費增幅達4.5%，創下近十年新高。反映出隨著家庭人數的減少，扶養負擔降低使民眾更加重視個人追求的消費升級趨勢。

3. 醫療保健支出（每戶）

台灣近十年每戶醫療保健支出持續翻漲，於2018年超越食品飲料及菸草，成為家庭支出結構中佔比第2高的項目。2012-2022年間全台每戶醫療保健支出成長率高出同期間家庭總體消費成長率近2倍，2022年支出總額達14.9萬元新高，佔總體家庭消費支出比例達17.8%。

六都中以全台平均壽命最長的台北市（83.75歲）每戶醫療保健支出額最高，2022年達17.0萬元。台中市（平均壽命80.82歲）以15.5萬元超越高雄市（平均壽命79.67歲）的15.3萬元位居第2，台南市（平均壽命80.14歲）每戶醫療保健支出為13.1萬元，為六都中最低。

民生通路消費：近10年每戶超市消費額成長67.0%最高、台北市超商&超市每戶消費額均突破10萬元

民生通路消費為台灣家庭日常支出基礎項目，歷年均維持穩健成長走勢。不過，受到家庭人口結構異動、主力消費族群變遷、消費通路偏好轉變等因素影響，各類型民生通路消費金額與變化趨勢仍存在不小差異。

主要民生消費通路中，便利商店為全台每戶消費支出金額最高的通路型態，2022年每戶消費額達4.4萬元；超級市場則為成長幅度最為顯著的通路類型，2012-2022年間每戶消費額翻漲67.0%，顯示受到小家庭、單身獨居比例提高等因素影響，民生消費出現朝向中小型社區通路集中的趨勢。

此外，超市與超商項目中均出現台北市消費金額遙遙領先其他地區的顯著趨勢，反映出台北市在上述兩項民生通路中的關鍵戰略地位。

1. 便利商店消費支出（每戶）

做為門店網路最綿密、生活服務功能最多元的強勢通路，每戶家庭於便利商店消費支出額歷年穩健成長，自2012年的3.2萬元增至2022年達4.4萬元。六都中以台北市消費金額遙遙領先，2022年每戶消費額達10.4萬元，超越全台平均值137.0%外，亦首度突破十萬元大關，成為全台唯一每戶便利商店消費額突破十萬元的地區。

2. 超級市場消費支出（每戶）

在大型領導業者全聯實業的積極佈局推進下，近十年超級市場業態不僅據點數量及營業規模大幅增長，更藉由橫向跨業併購及創新服務／販售品項的多元開拓，大幅推升超級市場在民生通路中的市場佔比。