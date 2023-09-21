韓劇《MOVING異能》：「同理心」是新手父母育兒的超能力

文：胡瑋婷

你也想像李美賢一樣，培養孩子的同理心能力嗎？同理心是人類重要的超能力，然而新手父母卻常誤用同理心，心理師來告訴你同理心的正確用法！

韓劇《MOVING異能》劇情描述一群隱藏超能力的高中生與其父母的故事。在劇中，李美賢（韓孝周 飾）是一家豬排店老闆娘，她擁有超乎尋常的五感能力，獨自扶養兒子金奉晢（李正河 飾）。

然而，從小就擁有飛行能力的金奉晢讓李美賢十分擔憂。她總要求孩子多吃一點，以增加體重，避免暴露超能力，招致危險。在金奉晢成長的過程中，從未有真正的朋友，他喜歡觀看電視節目，尤其崇拜超人。

在他就讀小學時，有一位同學裝扮成超人，模仿飛行的動作，從高處跳下，吸引了其他同學的關注。隨後，金奉晢爬上更高的地方，展現他的飛行超能力，吸引所有同學的目光。

然而，這行為使那位模仿超人的同學感到沮喪，於是他私下練習站在更高處，卻不幸重傷。當老師得知此事後，邀請李美賢到校，提及金奉晢的不良行為。

離開校園後，金奉晢不明白自己錯在哪裡，便向李美賢抱怨：「是他先自以為是的，明明不能飛，卻要假裝自己能飛。」李美賢深吸一口氣後，要求奉晢絕對不能再展現超能力。但他不滿地說：「為什麼？為什麼我不可以？有超能力的人是我！」

李美賢教育他，對同學來說，需要鼓起勇氣做這件事情，但奉晢卻炫耀自己的超能力，來獲得優越感：「超能力算什麼？同理心，才是一個人真正的能力！」

就是因為李美賢擁有超強的五感能力，而超能力並無法為她的生活帶來幸福，她才更明白，「同理心」才是真正最強的能力。

身為父母的你，是否也贊同呢？

同理心是人類特有的超能力

一個人的同理能力，將影響他的人際關係，例如同儕、職場、親密關係等。當我們能準確理解他人的內在感受，同時又能覺察自身的感受時，我們更有機會建立良好的合作關係，創造雙贏的局面。

反之，一個缺乏同理心的人，較容易表現出具有攻擊性的行為與負面言語，較難建立良好的合作關係。

一個人的同理能力，會影響其人際關係滿意度；而人際關係的滿意度，將會決定我們的幸福指數。

《我想好好理解你》是一本從神經科學的角度來討論「同理心」的書。作者海倫．萊斯（Helen Riess）與莉茲．尼波倫特（Liz Neporent）認為，在培養孩子具備同理心的成長過程中，父母極為關鍵。

並且，他們還特別指出同理心分為「近端」與「遠端」同理心，必須妥善應用，否則容易造成反效果。

一、近端同理心

指的是對當下情況的立即反應。例如：當年幼的孩子跌倒受傷時，需要我們即時的安撫，千萬別為了讓孩子變得更加獨立，而選擇忽略或責備。在這種情況下，我們需要站在孩子身邊，理解他當下的情感需求。

二、遠端同理心

指的是對未來情況的延遲反應。例如，今天孩子因為作業未完成，而提出明天請假的要求時，你會如何決定呢？是同理他的心情，幫他躲過這次麻煩，還是讓他體驗到拖延的自然後果呢？

在這種情況下，我們需要退後一步，思考長期下來什麼才是對孩子最好的選擇。因此，作者告訴我們，同理心固然重要，但更重要的是適時應用近端與遠端的同理心，才能創造最佳的效果。

身為父母的你，同理心用對了嗎？三個新手父母常犯的錯誤

在陪伴孩子成長的過程當中，同理心是相當重要的，但我們需要適當的運用，才能確保對孩子的成長與發展是有益的。以下新手父母常犯的錯誤，以及如何正確使用同理心。

一、 只使用「近端同理心」的父母，總是為孩子做太多

隨著孩子漸長，我們應該逐步減少對他們的服務與照顧，以培養他們獨立自主的能力。然而，現今的父母，有時會過於同理孩子的處境，很怕孩子吃苦，而提供過多的保護。

例如，父母擔憂孩子感冒，於是要求孩子宅在家裡，以避免與外人接觸。年幼的孩子明明已能拿湯匙進食，但父母卻怕孩子吃不飽、吃不好，而不斷親自餵食，奪走了孩子學習的機會。

回到《MOVING異能》劇中，李美賢擔心孩子暴露飛行能力，而刻意增加孩子的重量。雖有短期的好處，但長期下來，恐影響其人際關係與身體健康。

二、只使用「遠端同理心」的父母，總是忽略孩子當下的需要

大多數父母都是愛孩子的，並且關切孩子的未來，希望提前為他們做好準備。然而這種關注未來的傾向，有時會使我們忽略孩子當下的需要。

舉例來說，我參加幼兒園的說明會時，一位家長提議學校能夠將英文教育融入校園生活，他的提議無非是希望孩子能在未來具備英語能力，有利於職涯發展。

然而，這個建議忽略了孩子正處於學習母語與人格養成的關鍵階段。在這時期，孩子的注意力與記憶相當有限，強行灌輸英語，反而不利於基礎能力的建立。

三、只在孩子身上使用同理心的父母，總是忽略自己的需要

當孩子出生後，父母通常專注於滿足孩子的需求，提供最細心的照顧。此時，最容易被忽略的就是，父母自身的需求。

當我成為新手媽媽時，也曾陷入這樣的情境。我的眼睛總是注視著孩子，我選擇犧牲自己的需求，竭盡所能地學習如何妥善照顧新生兒。然而，每當我犯錯時，那自責感便淹沒了我，在短短幾個月內，我就把自己搞得相當狼狽，情緒也極度不穩定。

如果現在的你就是如此，我建議你可以試著學習「自我同理」，並留意「遠端」與「近端」同理心的應用。

近端的自我同理：指的是在自己犯錯時，請試著理解並接納自己也會犯錯，切勿再苛責或打擊自己，以免失去改變的動力及未來的希望。

遠端的自我同理：指的是退後一步看待自己的狀態，思考哪些方面需要調整改善，才是長期的好呢？例如，你可能需要安排合理的休息時間，以減少疲勞和犯錯的可能性。

當我們運用同理心陪伴孩子時，最重要的是平衡考慮當下的情感需求和未來的發展。同時，我們也要記得理解與接納自身的情緒感受，照顧自己是身為父母的責任之一，唯有自己保持在最佳的狀態下，才能更好地陪伴孩子健康成長！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九