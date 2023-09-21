韓劇《MOVING異能》：「同理心」是新手父母育兒的超能力
我們想讓你知道的是
《MOVING異能》劇中，李美賢擔心孩子暴露飛行能力，而刻意增加孩子的重量。雖有短期的好處，但長期下來，恐影響其人際關係與身體健康。從這裡能發現，同理心是人類重要的超能力，然而新手父母卻常誤用，讓心理師來告訴你同理心的正確用法！
文：胡瑋婷
你也想像李美賢一樣，培養孩子的同理心能力嗎？同理心是人類重要的超能力，然而新手父母卻常誤用同理心，心理師來告訴你同理心的正確用法！
韓劇《MOVING異能》劇情描述一群隱藏超能力的高中生與其父母的故事。在劇中，李美賢（韓孝周 飾）是一家豬排店老闆娘，她擁有超乎尋常的五感能力，獨自扶養兒子金奉晢（李正河 飾）。
然而，從小就擁有飛行能力的金奉晢讓李美賢十分擔憂。她總要求孩子多吃一點，以增加體重，避免暴露超能力，招致危險。在金奉晢成長的過程中，從未有真正的朋友，他喜歡觀看電視節目，尤其崇拜超人。
在他就讀小學時，有一位同學裝扮成超人，模仿飛行的動作，從高處跳下，吸引了其他同學的關注。隨後，金奉晢爬上更高的地方，展現他的飛行超能力，吸引所有同學的目光。
然而，這行為使那位模仿超人的同學感到沮喪，於是他私下練習站在更高處，卻不幸重傷。當老師得知此事後，邀請李美賢到校，提及金奉晢的不良行為。
離開校園後，金奉晢不明白自己錯在哪裡，便向李美賢抱怨：「是他先自以為是的，明明不能飛，卻要假裝自己能飛。」李美賢深吸一口氣後，要求奉晢絕對不能再展現超能力。但他不滿地說：「為什麼？為什麼我不可以？有超能力的人是我！」
李美賢教育他，對同學來說，需要鼓起勇氣做這件事情，但奉晢卻炫耀自己的超能力，來獲得優越感：「超能力算什麼？同理心，才是一個人真正的能力！」
就是因為李美賢擁有超強的五感能力，而超能力並無法為她的生活帶來幸福，她才更明白，「同理心」才是真正最強的能力。
身為父母的你，是否也贊同呢？
同理心是人類特有的超能力
一個人的同理能力，將影響他的人際關係，例如同儕、職場、親密關係等。當我們能準確理解他人的內在感受，同時又能覺察自身的感受時，我們更有機會建立良好的合作關係，創造雙贏的局面。
反之，一個缺乏同理心的人，較容易表現出具有攻擊性的行為與負面言語，較難建立良好的合作關係。
一個人的同理能力，會影響其人際關係滿意度；而人際關係的滿意度，將會決定我們的幸福指數。
《我想好好理解你》是一本從神經科學的角度來討論「同理心」的書。作者海倫．萊斯（Helen Riess）與莉茲．尼波倫特（Liz Neporent）認為，在培養孩子具備同理心的成長過程中，父母極為關鍵。
並且，他們還特別指出同理心分為「近端」與「遠端」同理心，必須妥善應用，否則容易造成反效果。
一、近端同理心
指的是對當下情況的立即反應。例如：當年幼的孩子跌倒受傷時，需要我們即時的安撫，千萬別為了讓孩子變得更加獨立，而選擇忽略或責備。在這種情況下，我們需要站在孩子身邊，理解他當下的情感需求。
二、遠端同理心
指的是對未來情況的延遲反應。例如，今天孩子因為作業未完成，而提出明天請假的要求時，你會如何決定呢？是同理他的心情，幫他躲過這次麻煩，還是讓他體驗到拖延的自然後果呢？
在這種情況下，我們需要退後一步，思考長期下來什麼才是對孩子最好的選擇。因此，作者告訴我們，同理心固然重要，但更重要的是適時應用近端與遠端的同理心，才能創造最佳的效果。
身為父母的你，同理心用對了嗎？三個新手父母常犯的錯誤
在陪伴孩子成長的過程當中，同理心是相當重要的，但我們需要適當的運用，才能確保對孩子的成長與發展是有益的。以下新手父母常犯的錯誤，以及如何正確使用同理心。
一、 只使用「近端同理心」的父母，總是為孩子做太多
隨著孩子漸長，我們應該逐步減少對他們的服務與照顧，以培養他們獨立自主的能力。然而，現今的父母，有時會過於同理孩子的處境，很怕孩子吃苦，而提供過多的保護。
例如，父母擔憂孩子感冒，於是要求孩子宅在家裡，以避免與外人接觸。年幼的孩子明明已能拿湯匙進食，但父母卻怕孩子吃不飽、吃不好，而不斷親自餵食，奪走了孩子學習的機會。
回到《MOVING異能》劇中，李美賢擔心孩子暴露飛行能力，而刻意增加孩子的重量。雖有短期的好處，但長期下來，恐影響其人際關係與身體健康。
二、只使用「遠端同理心」的父母，總是忽略孩子當下的需要
大多數父母都是愛孩子的，並且關切孩子的未來，希望提前為他們做好準備。然而這種關注未來的傾向，有時會使我們忽略孩子當下的需要。
舉例來說，我參加幼兒園的說明會時，一位家長提議學校能夠將英文教育融入校園生活，他的提議無非是希望孩子能在未來具備英語能力，有利於職涯發展。
然而，這個建議忽略了孩子正處於學習母語與人格養成的關鍵階段。在這時期，孩子的注意力與記憶相當有限，強行灌輸英語，反而不利於基礎能力的建立。
三、只在孩子身上使用同理心的父母，總是忽略自己的需要
當孩子出生後，父母通常專注於滿足孩子的需求，提供最細心的照顧。此時，最容易被忽略的就是，父母自身的需求。
當我成為新手媽媽時，也曾陷入這樣的情境。我的眼睛總是注視著孩子，我選擇犧牲自己的需求，竭盡所能地學習如何妥善照顧新生兒。然而，每當我犯錯時，那自責感便淹沒了我，在短短幾個月內，我就把自己搞得相當狼狽，情緒也極度不穩定。
如果現在的你就是如此，我建議你可以試著學習「自我同理」，並留意「遠端」與「近端」同理心的應用。
- 近端的自我同理：指的是在自己犯錯時，請試著理解並接納自己也會犯錯，切勿再苛責或打擊自己，以免失去改變的動力及未來的希望。
- 遠端的自我同理：指的是退後一步看待自己的狀態，思考哪些方面需要調整改善，才是長期的好呢？例如，你可能需要安排合理的休息時間，以減少疲勞和犯錯的可能性。
當我們運用同理心陪伴孩子時，最重要的是平衡考慮當下的情感需求和未來的發展。同時，我們也要記得理解與接納自身的情緒感受，照顧自己是身為父母的責任之一，唯有自己保持在最佳的狀態下，才能更好地陪伴孩子健康成長！
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
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