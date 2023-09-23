從滇緬泰金三角流轉到桃園「金三角」的孤軍後裔，始終活在「異域」裡頭
我們想讓你知道的是
從1949年至今，這些泰緬孤軍不斷的被國家背叛，但他們至始至終都愛著中華民國，而這一切早該在1960就完結的故事，直到了2023年6月才得以獲得追認功勳，迎回台灣忠烈祠。這裡面的許多故事，你應該不會在歷史課本看過。
文：施景耀
多少個道歉才夠呢？
這是那天在異域故事館參訪時，從頭到尾都一直縈繞在我心頭的問題，這個我們可能只是在電影《異域》中所認識的故事，真實呈現在我們眼前的，是一個三代人從雲南輾轉來到台灣的顛沛流離，至今還在台灣真實上演的ING。
《異域一》：第一次撤退與復興部隊
1949年國共戰爭完結，因時任雲南省主席的盧漢領導叛變投共，中華民國的雲南部隊被迫撤退至金三角，成為了泰緬孤軍，並集結殘部成為復興部隊，獨自對抗共軍部隊與緬甸政府軍。
1951年美軍為解韓戰壓力，提供孤軍軍援，並在中華民國授意下成為雲南反共救國軍，啟動反攻大陸作戰，這隻部隊成為了中華民國撤離中國大陸之後，唯一一隻真正執行了反攻大陸解救同胞的部隊。
1953年因孤軍不斷擊敗緬甸軍，緬甸政府像聯合國抗議後，孤軍終於能被接回台灣，然當年蔣介石卻受口諭「明撤暗留」，將無力作戰者遷回台灣成為了今日的忠貞新村，有能力作戰者繼續留在當地隱密作戰（《異域一》劇情至此）。
這些留下的部隊，整頓為「雲南人民反共志願軍」，是一隻與中華民國無關的志願游擊部隊，孤軍意象更加強烈了，直至1960年中緬建交，再一次提出抗議後，這一隻滇緬孤軍再一次獲得撤退指示，成為了今日中和緬甸街與清境農場開墾的濫觴。
雖然獲得撤退指示，但咱蔣總統還是想爭口氣，繼續提出來明撤暗留的口諭，留下了一隻部隊於此，但這隻部隊再也沒有獲得中華民國的支援，成為了亞細亞的孤兒，持續作戰與流浪至泰北，最終因協助泰國剿滅泰共有功，於1975年獲得泰國國籍成為了今日泰北義民們。
而這也就是《異域二》的泰北孤軍劇情。
光武部隊與台灣的「金三角」
此光武非金門的光武，而是1965年時為執行大陸情報工作，發展敵後游擊武力，然泰北孤軍對中華民國政府失望，不願再提供協助，而從台灣派出幹部至緬甸招募在地華人部隊。
他們多次深入雲南打擊共軍後方，然在緬甸政府再次申訴聯合國以及中泰建交，這隻秘密部隊於1975就地解散，除了幹部與極少數人如阿美米干創辦人王根深幸運回台，大多數青年只領得微薄薪資流落當地，甚至有光武第二大部被緬甸政府勸降後，整批部隊繳械後遭到坑殺，其餘殘部繼續淪落當地，至今還有當年軍胞，繼續在當地顛沛流離。
上述有記載的故事已經讓人難過不已時，悲慘的故事卻還在檯面下繼續述說。
如同下面照片中的文字所述，當年這隻心中只有中華民國卻慘遭遺棄的部隊，不希望自己對祖國有怨恨，因而在部隊的中心思想寫下「你遺棄我，我卻永遠視你為祖國」，就算部隊最後回到了台灣，卻因當年的「口諭」無從追查，這些以為是英雄的人，回台無人聞聞，功績無從追查，一切奉獻就像沒有一樣，而海外那些戰死的先烈更是無法獲得任何的追認。
而這一切早該在1960就完結的故事，直到了2023年6月才得以獲得追認功勳，迎回台灣忠烈祠。
另一個「異域」
第一代的人們，成為了故事中的一角，甚至沒有歷史的記載，來到台灣打拼的第二代們，繼續面對著不被重視的未來。
當我進到了金三角魅力商圈，這個從滇緬泰金三角遷來台灣，卻因為座落在桃園八德、中壢、平鎮交界，而再次命名為金三角的命運之地時，第一眼映入眼簾的是眷村被拆除賣地後，遠雄蓋起了高聳的新大樓，最後被保存下來的眷村與老市場，如同異域的孤軍般，繼續死守著他們的最後一塊，有著自己文化血脈的土地。
據聞當年國防部收回忠貞新村的土地，直接賣給遠雄蓋新建案，原本眷村的居民沒有優先承購權也沒有任何優惠！最終居民們只能遙望著萬丈高樓平地起，散居在新建案周邊，或是有存到一點錢的，原價買入了新建案入住。
有一段時間，新建案的居民將周邊的異域眷村視為嫌惡設施，認為他們吵鬧髒亂影響房價，是東南亞來的「新住民」。但誰才是真的新住民呢？都市裡那些新居民與傳統宮廟文化衝突，在這裡又看到另一種更即時也更可笑的歧視與誤解。
現在的異域故事館，是這裡死守的居民們不斷上訴保存，雖然最終失敗卻獲得監察院彈劾，才得以獲得了這一小塊最後的眷村，你說這些人還有一部分當年待過異域為國家犧牲奉獻，晚年卻直接被國防部掃地出門，一點顏面都沒有留。
故事館中的許多故事，其實我不曾在歷史課本看過，也沒有看過相關史料，只因這裡在綠營市長的任內本要編列經費成立的場館，遭到藍營的民意代表反對作罷，園區最終採用自籌經費的模式成立了場館，而能把這些不能被記載的故事寫下，才得以傳頌這些異域的英烈傳奇，而有了今年被認證的一切圓滿。
從1949年至今，這裡的人不斷的被國家背叛，但他們至始至終都愛著中華民國，以至於對於黨國文化，成了一種強烈的恨鐵不成鋼氛圍，但不管是黨、國軍還是國家，我已經數不清他們到底被欠了幾個「道歉」？
本文經作者授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！