從滇緬泰金三角流轉到桃園「金三角」的孤軍後裔，始終活在「異域」裡頭

文：施景耀

多少個道歉才夠呢？

這是那天在異域故事館參訪時，從頭到尾都一直縈繞在我心頭的問題，這個我們可能只是在電影《異域》中所認識的故事，真實呈現在我們眼前的，是一個三代人從雲南輾轉來到台灣的顛沛流離，至今還在台灣真實上演的ING。

《異域一》：第一次撤退與復興部隊

1949年國共戰爭完結，因時任雲南省主席的盧漢領導叛變投共，中華民國的雲南部隊被迫撤退至金三角，成為了泰緬孤軍，並集結殘部成為復興部隊，獨自對抗共軍部隊與緬甸政府軍。

1951年美軍為解韓戰壓力，提供孤軍軍援，並在中華民國授意下成為雲南反共救國軍，啟動反攻大陸作戰，這隻部隊成為了中華民國撤離中國大陸之後，唯一一隻真正執行了反攻大陸解救同胞的部隊。

1953年因孤軍不斷擊敗緬甸軍，緬甸政府像聯合國抗議後，孤軍終於能被接回台灣，然當年蔣介石卻受口諭「明撤暗留」，將無力作戰者遷回台灣成為了今日的忠貞新村，有能力作戰者繼續留在當地隱密作戰（《異域一》劇情至此）。

這些留下的部隊，整頓為「雲南人民反共志願軍」，是一隻與中華民國無關的志願游擊部隊，孤軍意象更加強烈了，直至1960年中緬建交，再一次提出抗議後，這一隻滇緬孤軍再一次獲得撤退指示，成為了今日中和緬甸街與清境農場開墾的濫觴。

雖然獲得撤退指示，但咱蔣總統還是想爭口氣，繼續提出來明撤暗留的口諭，留下了一隻部隊於此，但這隻部隊再也沒有獲得中華民國的支援，成為了亞細亞的孤兒，持續作戰與流浪至泰北，最終因協助泰國剿滅泰共有功，於1975年獲得泰國國籍成為了今日泰北義民們。

而這也就是《異域二》的泰北孤軍劇情。

光武部隊與台灣的「金三角」

此光武非金門的光武，而是1965年時為執行大陸情報工作，發展敵後游擊武力，然泰北孤軍對中華民國政府失望，不願再提供協助，而從台灣派出幹部至緬甸招募在地華人部隊。

他們多次深入雲南打擊共軍後方，然在緬甸政府再次申訴聯合國以及中泰建交，這隻秘密部隊於1975就地解散，除了幹部與極少數人如阿美米干創辦人王根深幸運回台，大多數青年只領得微薄薪資流落當地，甚至有光武第二大部被緬甸政府勸降後，整批部隊繳械後遭到坑殺，其餘殘部繼續淪落當地，至今還有當年軍胞，繼續在當地顛沛流離。

上述有記載的故事已經讓人難過不已時，悲慘的故事卻還在檯面下繼續述說。

如同下面照片中的文字所述，當年這隻心中只有中華民國卻慘遭遺棄的部隊，不希望自己對祖國有怨恨，因而在部隊的中心思想寫下「你遺棄我，我卻永遠視你為祖國」，就算部隊最後回到了台灣，卻因當年的「口諭」無從追查，這些以為是英雄的人，回台無人聞聞，功績無從追查，一切奉獻就像沒有一樣，而海外那些戰死的先烈更是無法獲得任何的追認。

作者拍攝提供

而這一切早該在1960就完結的故事，直到了2023年6月才得以獲得追認功勳，迎回台灣忠烈祠。

另一個「異域」

第一代的人們，成為了故事中的一角，甚至沒有歷史的記載，來到台灣打拼的第二代們，繼續面對著不被重視的未來。

當我進到了金三角魅力商圈，這個從滇緬泰金三角遷來台灣，卻因為座落在桃園八德、中壢、平鎮交界，而再次命名為金三角的命運之地時，第一眼映入眼簾的是眷村被拆除賣地後，遠雄蓋起了高聳的新大樓，最後被保存下來的眷村與老市場，如同異域的孤軍般，繼續死守著他們的最後一塊，有著自己文化血脈的土地。

據聞當年國防部收回忠貞新村的土地，直接賣給遠雄蓋新建案，原本眷村的居民沒有優先承購權也沒有任何優惠！最終居民們只能遙望著萬丈高樓平地起，散居在新建案周邊，或是有存到一點錢的，原價買入了新建案入住。

有一段時間，新建案的居民將周邊的異域眷村視為嫌惡設施，認為他們吵鬧髒亂影響房價，是東南亞來的「新住民」。但誰才是真的新住民呢？都市裡那些新居民與傳統宮廟文化衝突，在這裡又看到另一種更即時也更可笑的歧視與誤解。

現在的異域故事館，是這裡死守的居民們不斷上訴保存，雖然最終失敗卻獲得監察院彈劾，才得以獲得了這一小塊最後的眷村，你說這些人還有一部分當年待過異域為國家犧牲奉獻，晚年卻直接被國防部掃地出門，一點顏面都沒有留。

故事館中的許多故事，其實我不曾在歷史課本看過，也沒有看過相關史料，只因這裡在綠營市長的任內本要編列經費成立的場館，遭到藍營的民意代表反對作罷，園區最終採用自籌經費的模式成立了場館，而能把這些不能被記載的故事寫下，才得以傳頌這些異域的英烈傳奇，而有了今年被認證的一切圓滿。

從1949年至今，這裡的人不斷的被國家背叛，但他們至始至終都愛著中華民國，以至於對於黨國文化，成了一種強烈的恨鐵不成鋼氛圍，但不管是黨、國軍還是國家，我已經數不清他們到底被欠了幾個「道歉」？

本文經作者授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航