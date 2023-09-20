台灣「齒輪王」和大工業宣布赴美設新廠，董事長沈國榮揭3原因落腳新墨西哥州

台美產業合作更進一步，不過這次不是半導體，而是電動車零件。我國電動車齒輪供應商和大工業今（20）日宣布將在新墨西哥州投資設廠，就近供應包括電動車龍頭特斯拉在內的美國車廠客戶，初期投資金額為新台幣15億元。和大工業董事長沈國榮表示，疫情與中美貿易戰促全球供應鏈重新佈局，而新墨西哥州具備三大優勢，讓其在美國製造大州中脫穎而出。

和大工業董事長沈國榮、執行長沈千慈與美國新墨西哥州州長葛麗森（Michelle Lujan Grisham）今共同宣布和大工業赴新墨西哥州設廠的好消息。新廠房位於聖特雷莎（Santa Teresa）工業園區，開發面積30英畝、將分3期完成。和大工業透露，初期投資為新台幣15億元，但未來總體投資金額可望超過30億元。

新墨西哥州州長葛麗森表示，和大工業的投資案「不是偶然」，有更遠大的願景，和大工業與電動車產業有助於降低交通運輸碳排，這與美國的減碳目標相契合，將獲得州政府與聯邦政府的強力支持。

葛麗森指出，新墨西哥州政府已經授予和大工業300萬美元的補助，未來也將提供員工培訓和製造業稅收抵免等優惠，可望在當地創造350個工作機會。

葛麗森強調，和大工業在新墨西哥州的投資案，將有益於美國對外貿易、經濟安全、勞工培訓和人才投資，期待這會成為全美的楷模。

Photo Credit: 關鍵評論網Abby Huang 攝 新墨西哥州州長葛麗森20日出席和大工業設廠記者會。

為何相中新墨西哥？和大工業指3原因

和大工業董事長沈國榮表示，疫情3年加上中美貿易戰，供應鏈從全球化轉向區域化，是和大工業考慮赴美在地生產零件的起因。另外美國電動車蓬勃發展，和大工業超過六成的產能都供應到北美，因此決定將製造地移到美國，也作為擴展北美業務的基地。

沈國榮指出，和大工業到新墨西哥州投資，有主要3個原因：第一是新墨西哥州的地理位置交通便利，到全美各地最遠的距離為兩天、最短4-8小時。第二，新墨西哥州提供諸多補助，在基礎建設、土地、能源上將可節省成本。第三個原因，新墨西哥州有很好的教育訓練，受過專業訓練的學生可以直接到和大工作、能解決製造業常見的缺工問題。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 和大工業董事長沈國榮（右）與執行長沈千慈（左）出席新墨西哥州設廠記者會。

和大工業執行長沈千慈會後接受媒體訪問也表示，除了新墨西哥州，和大其實也評估了亞利桑那、德州和加州，新墨西哥州之所以脫穎而出，是因為「各項成本」相對低。沈千慈指出，亞利桑那州現在有台積電，地價很貴，德州近年來很多產業進出，也有類似的狀況，新墨西哥州目前無論是地價、營造成本、水電價格和平均薪資都相對低廉。

沈千慈強調，疫情後塞港、缺櫃、缺工都導致廠商拿不到貨，供應鏈恐會斷鍊，更顯得在地生產、在地提供的重要。

新墨西哥州台北辦事處代表陳怡辰也告訴《關鍵評論網》，交通便利是新墨西哥州的優勢，距離美國重要貨櫃港所在地長堤只要2天，火車沿路會經過不少新創電動車廠商，包括Rivian、Lucid、尼古拉公司（Nikola Corporation），以及和大工業現在的客戶特斯拉最近要在墨西哥開一個電動車超級工廠（Giga Factory），也將在和大在新墨西哥州工業園區一天能抵達的範圍。

陳怡辰也指出，台積電在亞利桑那州設廠、特斯拉到德州，這些地方的地價上漲，雖然資源都集中在這兩州，但新墨西哥相對便宜一點。

新墨西哥州位於美國西南的心臟地帶、鄰近墨西哥，土地面積為美國第5大州，另外也是全美第4大能源供應州，擁有人口、土地、水電費用低廉的優勢，目前是許多台灣企業設廠的地點。新墨西哥州2021年在台設立辦事處，同年與我國簽訂經貿商務合作備忘錄，為雙方合作奠定基礎。

看好台美合作潛力，美國目前有15個州政府加上1屬地在台灣設有商務辦事處，包括新墨西哥州、亞利桑那州、佛羅里達州、夏威夷州、愛達荷州、路易斯安那州、馬里蘭州、明尼蘇達州、密蘇里州、蒙大拿州、賓夕凡尼亞州、南卡羅來納州、懷俄明州、西維吉尼亞州、維吉尼亞州與關島。

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核稿編輯：邱宜君