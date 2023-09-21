脫北者指控北韓核試驗場污染地下水，周遭居民感染結核病、皮膚炎等輻射病患增多
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北韓人權國際合作大使李信和20日也出席記者會，指出北韓發展核武及飛彈的計畫受到國際關注，但北韓人權現狀也與這些問題同樣重要，「豐溪里核試驗場流出的放射性物質對吉州郡一帶居民健康威脅就是一個代表性案例」。
（中央社）由人權團體主辦的「北韓自由週」活動20日邀請4名脫北者現身說法，指出北韓在咸鏡北道豐溪里興建核設施並進行核試驗後，周遭居民出現感染結核病、皮膚炎等狀況增加，疑似受到遭污染地下水輻射影響。
第20屆「北韓自由週」20日在首爾舉行活動，請來4名逃離北韓前住在豐溪里核試驗場附近吉州郡的脫北者分享親身經驗，其中2011年來到韓國的金順福（化名）表示，他還住在吉州郡時，居民每天都透過來自豐溪里的南大川取得飲用水，「核試驗場蓋好、軍人們設置好護欄後，就再也看不到山明水秀的豐溪里了」。
「不知何時開始，罹患類風濕性關節炎的人越來越多，結核病人、皮膚炎患者也增加」，金順福轉述，當地人因此傳說那些沒有診斷出具體病症卻病殃殃的人都是中邪，還流傳必須找女巫求取符咒治療。
北韓據信在2006至2017年間，先後於豐溪里核試驗場秘密進行6次核試驗，2013年第3次核試時仍住在吉州郡的李英蘭說，她一直到逃離北韓、來到韓國後才知道核試驗可能對人體造成的負面影響，「吉州郡居民飲用水都來自豐溪里，幾乎可以說大部分的人都暴露在輻射下」。
她說，吉州郡居民在核試後接連被診斷出罹患結核病，其中也包括李英蘭的兒子，為了讓兒子到平壤治病，她從中國寄錢回去，但平壤當局卻下達「禁止吉州郡患者進入平壤」的命令，讓這些患者求助無門。
《韓聯社》報導指出，20日舉行的活動是受影響地區居民首次現身說法。總部設於首爾的轉型正義工作組（Transitional Justice Working Group, TJWG）今年2月曾發表研究報告，稱豐溪里核試驗場的輻射物質可能已擴散到核試場附近的8個縣市，影響日常生活飲用所需地下水，以及超過100萬北韓居民。
北韓人權國際合作大使李信和20日也出席記者會，指出北韓發展核武及飛彈的計畫受到國際關注，但北韓人權現狀也與這些問題同樣重要，「豐溪里核試驗場流出的放射性物質對吉州郡一帶居民健康威脅就是一個代表性案例」。
韓國統一部今年5月起也著手對來自核試驗場鄰近區域的89名脫北者進行輻射影響調查，根據韓國《京鄉新聞》報導，統一部在2017至2018年也曾對40名脫北者進行調查，但未得到有意義數據，希望藉由這次擴大調查，進一步討論北韓核試驗場污染外流造成影響的可能性，結果預計在今年11月出爐。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
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