2023/09/21,
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脫北者指控北韓核試驗場污染地下水，周遭居民感染結核病、皮膚炎等輻射病患增多

脫北者指控北韓核試驗場污染地下水，周遭居民感染結核病、皮膚炎等輻射病患增多
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北韓人權國際合作大使李信和20日也出席記者會，指出北韓發展核武及飛彈的計畫受到國際關注，但北韓人權現狀也與這些問題同樣重要，「豐溪里核試驗場流出的放射性物質對吉州郡一帶居民健康威脅就是一個代表性案例」。

（中央社）由人權團體主辦的「北韓自由週」活動20日邀請4名脫北者現身說法，指出北韓在咸鏡北道豐溪里興建核設施並進行核試驗後，周遭居民出現感染結核病、皮膚炎等狀況增加，疑似受到遭污染地下水輻射影響。

第20屆「北韓自由週」20日在首爾舉行活動，請來4名逃離北韓前住在豐溪里核試驗場附近吉州郡的脫北者分享親身經驗，其中2011年來到韓國的金順福（化名）表示，他還住在吉州郡時，居民每天都透過來自豐溪里的南大川取得飲用水，「核試驗場蓋好、軍人們設置好護欄後，就再也看不到山明水秀的豐溪里了」。

「不知何時開始，罹患類風濕性關節炎的人越來越多，結核病人、皮膚炎患者也增加」，金順福轉述，當地人因此傳說那些沒有診斷出具體病症卻病殃殃的人都是中邪，還流傳必須找女巫求取符咒治療。

北韓據信在2006至2017年間，先後於豐溪里核試驗場秘密進行6次核試驗，2013年第3次核試時仍住在吉州郡的李英蘭說，她一直到逃離北韓、來到韓國後才知道核試驗可能對人體造成的負面影響，「吉州郡居民飲用水都來自豐溪里，幾乎可以說大部分的人都暴露在輻射下」。

她說，吉州郡居民在核試後接連被診斷出罹患結核病，其中也包括李英蘭的兒子，為了讓兒子到平壤治病，她從中國寄錢回去，但平壤當局卻下達「禁止吉州郡患者進入平壤」的命令，讓這些患者求助無門。

《韓聯社》報導指出，20日舉行的活動是受影響地區居民首次現身說法。總部設於首爾的轉型正義工作組（Transitional Justice Working Group, TJWG）今年2月曾發表研究報告，稱豐溪里核試驗場的輻射物質可能已擴散到核試場附近的8個縣市，影響日常生活飲用所需地下水，以及超過100萬北韓居民。

北韓人權國際合作大使李信和20日也出席記者會，指出北韓發展核武及飛彈的計畫受到國際關注，但北韓人權現狀也與這些問題同樣重要，「豐溪里核試驗場流出的放射性物質對吉州郡一帶居民健康威脅就是一個代表性案例」。

韓國統一部今年5月起也著手對來自核試驗場鄰近區域的89名脫北者進行輻射影響調查，根據韓國《京鄉新聞》報導，統一部在2017至2018年也曾對40名脫北者進行調查，但未得到有意義數據，希望藉由這次擴大調查，進一步討論北韓核試驗場污染外流造成影響的可能性，結果預計在今年11月出爐。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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