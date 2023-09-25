AI 時代的日本：探索民眾對人工智慧的理解與展望
我們想讓你知道的是
在 AI 科技穿梭於生活的每一個角落，人們誠然對其既感到期待又充滿疑慮。在日本，雖然許多網民都聽過 AI，但真正深入理解的人數卻不足。這顯示出在 AI 的教育和推廣上還有許多工作要做。人們對 AI 的熟悉程度因應其應用在生活中的程度而有所不同，其中語音識別與語音助手的使用率最高。然而，對 AI 可能帶來的隱私問題也感到擔憂。對於 AI 技術的普及與利用，需要面對的挑戰還有很多，但也充滿著無窮的可能性。
AI 時代的日本：探索民眾對人工智慧的理解與展望
在 AI 科技穿梭於生活的每一個角落，人們誠然對其既感到期待又充滿疑慮。在日本，雖然許多網民都聽過 AI，但真正深入理解的人數卻不足。這顯示出在 AI 的教育和推廣上還有許多工作要做。人們對 AI 的熟悉程度因應其應用在生活中的程度而有所不同，其中語音識別與語音助手的使用率最高。然而，對 AI 可能帶來的隱私問題也感到擔憂。對於 AI 技術的普及與利用，需要面對的挑戰還有很多，但也充滿著無窮的可能性。
此報告由 Z.com Engagement Lab 執行，調查期間為 2023年8月15日 至 2023年8月17日 。受訪者為年齡在16至60歲間的日本網路使用者，樣本數量為1336。透過數據加權處理，更真實地反映日本網路使用者的狀態。本調查旨在幫助各相關領域的商業決策者深化對於後疫情時代一般消費者觀點的理解。
日本民眾對 AI 的看法：多數人聽過但自認為理解度低
根據調查，日本網民中有81%的人聽過 AI，其中男性的比例略高。然而，自評對 AI 認知度在4分以上（滿分6分）的人卻不足三成（29.6%）。多數人對於 AI 的理解度較低，平均分數僅為2.92分。儘管如此，年輕一代的AI理解度較高，尤其是16到29歲的群體，其平均理解度高達3.39分。
最熟悉的 AI 技術：語音助手排首位
調查結果顯示，AI 相關技術中，網友們最熟悉的是「語音識別」技術，有60%的人認識這項技術。其次為「演算法」（37%）和「深度學習」（30%）。然而仍有約三成的人表示對 AI 相關技術並不熟悉。
當問及實際利用狀況時，「語音助手」技術的使用率最高，有47%的人表示有使用經驗。其他常見的 AI 技術利用率分別為，「推薦系統」（25%），「聊天機器人」（21%）和「面部識別技術」（19%）。
此外，16到29歲的數位原生世代在各種 AI 技術的使用率上均較其他年齡層為高。
AI 便利還是威脅：多數日本網民尚未下結論
雖然對於 AI 技術，有超過七成的人並不擁有明確的肯定或否定立場，然而大多數人對於 AI 帶來的「生活便利化」（52%）、「社會進步」（46%）和「效率提升」（40%）仍抱有期待。然而，對於 AI 的使用，「隱私權侵犯」（26%）的擔憂最為嚴重。
生成式 AI 應用的利用現況：ChatGPT 遙遙領先
約三成的日本網民有使用生成式 AI 應用的經驗，而剩下的七成人則表示沒有使用經驗。當中，使用率最高的生成式 AI 應用是「ChatGPT」（21.2%），遠遠超過其他應用程式。數位原生世代在生成式 AI 應用的使用率上也顯著高於其他年齡層。
在日本，雖然 AI 技術的認知度已經相當高，但是實際的理解度和利用狀況仍有待提升。尤其在生成 AI 應用方面，「ChatGPT」的利用率遠超過其他應用，且數位原生世代的利用率特別高。
然而，對於 AI 技術的普及情況，有超過四成的人認為還「未普及」，認為各領域對於 AI 的準備不足的人數甚至高達七成。這意味著在 AI 技術的推廣和利用上，仍有很大的進步空間。未來，對於 AI 技術的普及和提升利用，可能需要進行更多的推廣活動和教育。
Z.com Engagement Lab 將持續追蹤日本民眾對 AI 的看法並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。
執行單位｜Z.com Engagement Lab
調查日期｜2023年8月15日 至 2023年8月17日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲 日本網路使用者
樣本數｜1336份
筆者 | 關鍵議題研究中心
核稿 | Eddie Lin 林奕辰
*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心