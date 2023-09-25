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2023/09/25,
科技

AI 時代的日本：探索民眾對人工智慧的理解與展望

AI 時代的日本：探索民眾對人工智慧的理解與展望
Photo Credit：Shutterstock／達志影像

我們想讓你知道的是

在 AI 科技穿梭於生活的每一個角落，人們誠然對其既感到期待又充滿疑慮。在日本，雖然許多網民都聽過 AI，但真正深入理解的人數卻不足。這顯示出在 AI 的教育和推廣上還有許多工作要做。人們對 AI 的熟悉程度因應其應用在生活中的程度而有所不同，其中語音識別與語音助手的使用率最高。然而，對 AI 可能帶來的隱私問題也感到擔憂。對於 AI 技術的普及與利用，需要面對的挑戰還有很多，但也充滿著無窮的可能性。

AI 時代的日本：探索民眾對人工智慧的理解與展望

在 AI 科技穿梭於生活的每一個角落，人們誠然對其既感到期待又充滿疑慮。在日本，雖然許多網民都聽過 AI，但真正深入理解的人數卻不足。這顯示出在 AI 的教育和推廣上還有許多工作要做。人們對 AI 的熟悉程度因應其應用在生活中的程度而有所不同，其中語音識別與語音助手的使用率最高。然而，對 AI 可能帶來的隱私問題也感到擔憂。對於 AI 技術的普及與利用，需要面對的挑戰還有很多，但也充滿著無窮的可能性。

此報告由 Z.com Engagement Lab 執行，調查期間為 2023年8月15日 至 2023年8月17日 。受訪者為年齡在16至60歲間的日本網路使用者，樣本數量為1336。透過數據加權處理，更真實地反映日本網路使用者的狀態。本調查旨在幫助各相關領域的商業決策者深化對於後疫情時代一般消費者觀點的理解。

日本民眾對 AI 的看法：多數人聽過但自認為理解度低

根據調查，日本網民中有81%的人聽過 AI，其中男性的比例略高。然而，自評對 AI 認知度在4分以上（滿分6分）的人卻不足三成（29.6%）。多數人對於 AI 的理解度較低，平均分數僅為2.92分。儘管如此，年輕一代的AI理解度較高，尤其是16到29歲的群體，其平均理解度高達3.39分。

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最熟悉的 AI 技術：語音助手排首位

調查結果顯示，AI 相關技術中，網友們最熟悉的是「語音識別」技術，有60%的人認識這項技術。其次為「演算法」（37%）和「深度學習」（30%）。然而仍有約三成的人表示對 AI 相關技術並不熟悉。

當問及實際利用狀況時，「語音助手」技術的使用率最高，有47%的人表示有使用經驗。其他常見的 AI 技術利用率分別為，「推薦系統」（25%），「聊天機器人」（21%）和「面部識別技術」（19%）。

此外，16到29歲的數位原生世代在各種 AI 技術的使用率上均較其他年齡層為高。

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AI 便利還是威脅：多數日本網民尚未下結論

雖然對於 AI 技術，有超過七成的人並不擁有明確的肯定或否定立場，然而大多數人對於 AI 帶來的「生活便利化」（52%）、「社會進步」（46%）和「效率提升」（40%）仍抱有期待。然而，對於 AI 的使用，「隱私權侵犯」（26%）的擔憂最為嚴重。

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生成式 AI 應用的利用現況：ChatGPT 遙遙領先

約三成的日本網民有使用生成式 AI 應用的經驗，而剩下的七成人則表示沒有使用經驗。當中，使用率最高的生成式 AI 應用是「ChatGPT」（21.2%），遠遠超過其他應用程式。數位原生世代在生成式 AI 應用的使用率上也顯著高於其他年齡層。

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在日本，雖然 AI 技術的認知度已經相當高，但是實際的理解度和利用狀況仍有待提升。尤其在生成 AI 應用方面，「ChatGPT」的利用率遠超過其他應用，且數位原生世代的利用率特別高。

然而，對於 AI 技術的普及情況，有超過四成的人認為還「未普及」，認為各領域對於 AI 的準備不足的人數甚至高達七成。這意味著在 AI 技術的推廣和利用上，仍有很大的進步空間。未來，對於 AI 技術的普及和提升利用，可能需要進行更多的推廣活動和教育。

Z.com Engagement Lab 將持續追蹤日本民眾對 AI 的看法並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。

執行單位｜Z.com Engagement Lab
調查日期｜2023年8月15日 至 2023年8月17日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲 日本網路使用者
樣本數｜1336份
筆者 | 關鍵議題研究中心
核稿 | Eddie Lin 林奕辰
*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。

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