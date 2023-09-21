【影評】《善良的牧本先生》：他的善行像雨後的彩虹，會在他人生命裡留下溫柔與感念
我們想讓你知道的是
看《善良的牧本先生》之前，只約略知道與孤獨、死亡有關，然後跟平常一樣，選了習慣的時段，沒想到進去的時候，前面竟然有人；更意外的是，那個人回頭跟我打招呼：「我還以為會只有我一個人看！」這個特別的插曲果然很符合這部電影的調性。而電影結束後，我在回程的路上，一度哭得不可自抑。
文：海藍
看《善良的牧本先生》之前，只約略知道與孤獨、死亡有關，然後跟平常一樣，選了習慣的時段，沒想到進去的時候，前面竟然有人；更意外的是，那個人回頭跟我打招呼：「我還以為會只有我一個人看！」
這個特別的插曲果然很符合這部電影的調性，也因此結束後，我刻意轉頭整理得比較久，等對方離開的時候才離場。
然後在回程的路上，一度哭得不可自抑。
牧本先生（阿部貞夫 飾）是庄內市役所送行股的公務專員，負責處理過世的獨居者，與警察合作尋找家人來領回骨灰，若無人認領便送到無主之墓。
既是獨居，自必無親無屬，或與親屬斷絕關係，牧本先生便常自掏腰包為他們舉行告別式，即使家人不肯前來，至少有他參加；而無人或拒絕認領的骨灰，他會收在辦公室與桌子底下，甚至偷偷藏在上司的櫃子裡，就希望有一天家屬會改變心意。
即使是特別交給他負責的送行股，牧本先生的特立獨行依舊令同事側目，直到新任長官看不過去下令裁撤，此時他受理的最後一位亡者，是住在他對面公寓、過去素不相識的鄰居……
牧本先生是「遲鈍」的人，反應慢、不懂得察顏觀色，無法理解他人話語行動的弦外之音，生活規律的他，除了工作外幾乎沒有與人交流的機會，從他與旁人的互動，可以看到他缺乏足夠的經驗，一旦超出負荷，就會出現「在下牧本現在好亂啊」的當機狀態。
這樣單一直線的人，也固執地完成自己的任務。但死者家屬不肯領回骨灰，他也從不試圖道德勸說，畢竟每個人的人生不同，死者生前可能是對生者的折磨，而對牧本而言，他比誰都明白「不受歡迎」的事實，不會因死而改變。
保留死者的骨灰默默等待的他，或許一如他的新任長官所言，是一種自我的投射──或許有那麼一天，會有人願意接受孤獨的他。在這同時，他為自己買好了墓地，作為最後的安身之所。
直到他為鄰居蕪木先生一一尋訪他過去的家人、朋友，傾聽他們的感受與故事，察覺到有些孤獨是出自於一種自我的擇善固執：蕪木先生在礦坑背著失明的朋友、踩著瓦斯爆炸身亡的同伴屍體逃出去，因為好友的境況無法安然接受自己的幸福；為了抗議公司的不公待遇，用向機械撒尿威脅上司改善；因為海岸出現死人，漁人慶幸因此增加漁獲而憤怒出手，卻也因此無法再待下去而離開……
過往的堅持與挫折在經過年歲與時間的淘洗下，有時並不會「進化」或「成熟」，反而會變成固著的標記；一旦斷了與外界接觸的管道與可能，就會退縮進無可接觸的孤獨裡。
「有做努力但不知道是否正確」，牧本先生如此自言，誰不曾如此？在堅持努力還是不停地撞到牆時，與其說「好累喔」，不如對自己說「盡力了」。
我想，那些懂得轉彎，或靈活地知道怎麼尋找正確路徑的人而言，會覺得這樣太傻了吧？怎麼會用這麼笨的方式去處理？怎麼會傷痕累累還繼續去撞呢？想那麼多做什麼？為什麼要這麼在意這些？但一定會有不是那麼靈活的人，堅持用自己的方式前進，即使只能獨行，卻是唯一能夠認同的選擇了吧？
這種「無效的努力」讓我想到《呼叫愛美子》。當電影裡呈現牧本先生下班回家，孤獨地作菜、為今天接觸過的死者痕跡留下紀錄，餵獨養的一隻金魚時，都像是愛美子般，無聲地對寂寞說：「我沒事的！」
就好像是用這種堅持告訴自己，「就算對大多數人沒有價值，我也會努力把生命的價值發揮出來，包括好好生活、好好工作，好好為自身一直以來的缺損，去為他人多一分成全」。
而牧本先生在為蕪木先生尋找過去的同時，彷彿從他的親友的敘述與回憶、怨惱與懷念裡，拼湊出蕪木先生的樣貌，和牧本先生也不是那麼肯定的自己。
是因為敬佩蕪木先生的固執，還是對「像自己的人」的肯定呢？即將失業的牧本先生讓出了自己的墓地，成功地讓蕪木先生的親友齊來參加他的告別式，甚至他也從中感受到蕪木先生對天鵝的喜愛，得到蕪木先生女兒的感激，就在他買下相機，仰頭拍攝掠過青空的天鵝，想必是他人生中最快樂、美好、最肯定自己的時刻吧，在這一刻能對自己說「盡力了、盡力了」，毋寧是將幸福結晶於至美的瞬間。
虛假、謊言與傷害，無人能夠阻擋或避免；最美好的剎那終會寂滅；曾經的幸福與努力都可能因變化殞落，那樣的消逝甚至情有可原、無可怨懟，不變的唯有孤寂，永遠必然相對的只有自己，那麼，在無常與無盡的苦惱裡持續本於真心、忠於理想的平衡，亦是終身必須背負的任務吧。
和蕪木相似的牧本先生，儘管最終沒有生者為他舉行告別式，但比起蕪木的孤獨死去，牧本先生肯定了自己的價值。他的善行像雨後的彩虹，雖然短暫且可能無人知曉與記憶，但會在他人生命裡留下一點點溫柔與感念的痕跡與延續，這會使他將與蕪木一樣，在最終必然的孤獨裡獲得安眠。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：即使獨行：《善良的牧本先生》
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。