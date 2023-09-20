2023/09/20,
影劇

雷｜《異能》大結局，20集故事時間軸一次看

雷｜《異能》大結局，20集故事時間軸一次看
Photo Credit: Disney+

我們想讓你知道的是

Disney+影集《異能》講述兩代異能者的故事，故事內容橫跨30年以上。為了讓大家能更清晰理解這30多年的故事順序，本文以時間軸方式整理呈現。

Disney+平台原創韓國影集《Moving 異能》在本週播出最後三集，首週播放以來就成為熱門討論影集。這部影集雖然以超能力為宣傳，但其實是用異能為包裝，講述愛情、親情與人性的優質戲劇。故事內容橫跨30年以上，講述兩代人的變遷，各年代情節交叉呈現在各集之中。

為了讓大家能更容易理解整個故事的時間變化，本文依照年份整理的事件，讓大家能更好回顧整個故事。我們以時間軸圖表呈現，請見下圖。

異能時間軸-TNL_字再放大

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核稿編輯：楊士範


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