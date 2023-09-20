獨家：中國心理諮詢師考試的興廢與打掉重練，台灣人如何參與？受到什麼影響？
我們想讓你知道的是
總統擬參選人郭台銘的副手賴佩霞擁有中國「心理諮詢師」證照，但中國2017年已廢止這項考試。過去20年中國致力打造心理健康人才庫，卻走了15年浮濫發照的冤枉路，台灣考生也見識過各種考試放水奇招。中國近年重新打造「雙軌制」，逐漸擺脫對台灣師資的依賴，但中國人民仍相信「昂貴」多於相信認證，中國網站便利的「通訊諮商」則越來越受到台灣人歡迎。
總統擬參選人郭台銘的副手賴佩霞在台開設身心靈課程，她在中國取得的「心理諮詢師」證照則引起熱議，因中國2017年已廢止這項考試。
中國過去20年致力打造心理健康人才庫，卻走了15年「心理諮詢師」浮濫發照的冤枉路，期間因考試門檻低，台灣的網路論壇、主流媒體都曾經以「報好康」的角度討論，也有旅行社成立專團代辦。
旅行團代辦保證考取，監考人員拿答案讓考生「參考」
諮商心理師汪家慶回憶，大約10年前他還在念輔導諮商所，當時就有超多「旅遊兼考照」代辦團，團費明顯高於一般旅行團，但只要有相關領域老師主揪，很快就會成團，參加者包括汪家慶的一位同學。同學考完回來所描述的過程，令汪家慶直呼誇張。
出發前，同學就拿到所謂的「考古題」或「題庫」，考試時發現題目幾乎一模一樣。考試時監考員會巡視，看考生哪題寫得少，就提示他多寫一點。如果考生最後仍有題目留白、不會寫，監考員就拿其他人的試卷給他參考，叫他再多寫點。考試之餘就是旅遊，高於行情的團費也反應在飯店星級或行程檔次，都有一定水準。
汪家慶說，應該還是有認真應試的人，但就同學經驗看，代辦團似乎與當地人員達成某種「保證通過」的共識，等於是有錢就能拿證。他當時沒「上車」，除了因為團費貴、沒興趣去中國發展，還有報名資格「不限科系、大學畢業即可」，讓他認定這張證照不會有公信力。
台灣人先考照再砸錢自我培訓，越界「治療」只能做不能說
Ptt的ＷorkinChina看板2015年有篇「大陸心理諮詢師心得」指出，官方應考條件有「大學本科以上學歷、從事心理工作3年以上、經諮詢師培訓合格」3項，但實際上「幫你報名的那家機構，都有辦法讓你滿足條件」，只要交錢、有大學學歷，就能參加考試。
考試科目包括理論、實操和綜合考試，理論考試範圍包括基礎心理學、發展心理學、社會心理學、變態心理學、心理測量，全部是選擇題。實操有選擇題和問答題兩部分，問答題只能寫簡體字。上述2項考完隔半個月就是綜合考試，由3個老師一起面試。
2週後放榜，沒考過的科目可補考，全部考過就拿到「入行門票」，接下來就要「砸錢」自我培訓。培訓班便宜的只要幾百元人民幣，大師或權威級講師則要價上千、上萬元人民幣。開始接案後，2015年當年行情約為每50分鐘200元人民幣，價碼隨資歷提高，大師級每50分鐘2000元人民幣。
發文者說，依照中國法律，心理諮詢師與精神科醫師的差別在於，精神科醫師才能開藥，做心理治療。但由於中國精神科醫師僅3萬人，不到3分之1受過心理相關訓練，因此中國的心理諮詢師幾乎都有在做心理治療，但只能做、不能說。
打造雙軌制：醫院「心理治療師」靠國考、社區「心理諮詢師」靠註冊
衛生福利部立嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏表示，中國勞動部2002年開辦考試、浮濫發照，心理諮詢師人數暴增，專業度卻不足，衛生單位難以管理。有些個案被延誤治療、有些個案期望落空，糾紛頻傳，甚至鬧上法院，直到2017年在衛健委的要求下，勞動部才廢止這項考試。
李俊宏說，廢除考試只是停止發照，但不能禁止15年來認證的100多萬人繼續工作。為了撥亂反正，中國積極向國外取經，也邀請台灣相關領域專家去幫忙建立制度。台灣榮格心理學會會長、實踐大學家庭研究與兒童發展學系副教授王浩威就是其中一人。
「現在中國是走雙軌制，醫院、社區分開。」王浩威表示，中國醫院的「心理治療師」類似於台灣醫院的臨床心理師，要具備醫學院的應用心理碩士學歷並經過國家考試。中國這種碩士班少，具備碩士班導師資格的師資也少，人力嚴重缺乏下，中國政府也通融偏遠地區醫院的資深工作者就地合法，不必滿足學歷條件。
至於社區，王浩威說，中國正在考慮採用「註冊系統」。雖然還沒正式成為國家制度，但中國有好幾個即將上市的心理諮詢公司，經過長年諮詢各國專家、參考國際標準，已建立相當嚴格的審核機制。
以簡單心理、糖心理、壹心理這三家最具規模的中國公司為例，王浩威相當肯定「簡單心理」師法美國心理學會（APA）建立的標準，通過審核並註冊的心理諮詢師，專業能力都有一定水準。民眾可在網站看到註冊心理諮詢師的學經歷、專長、收費標準，直接與對方聯絡、約時間，就像現在常見的線上學習網站一樣。
有認證中國人仍信「貴就是好」，台灣「通訊諮商」商機已被中國搶先
王浩威表示，現在中國在地的培訓師資已逐漸成熟，對台灣師資的依賴已減少一半以上，他也觀察到兩個有趣的現象。首先是中國人民深信「貴就是好」，助長服務商業化，也導致有些專業者不想服務個案、只想開課，因為後續的培訓才是賺錢的重點。
王浩威說，中國缺乏資訊民主，社會失去信任基礎，人民什麼評價、認證都不相信，只相信「貴就是好」。當民眾尋求專業服務，或專業人員要找培訓師資，都有被大膽開價者狠敲竹槓的可能性。比較專業的，每小時1000元人民幣都算符合長期服務的行情，也不乏有人短期服務的收費高達每小時4000、5000元人民幣，不同城市差異很大。
王浩威觀察到的第二個現象，是中國與台灣私下的「通訊諮商」（編按：即非當面諮商）越來越多。王浩威說，目前台灣通訊諮商限制重重，中國網站相對方便很多，一推一拉之下，台灣等於是「把自己的病人往中國推」。簡單心理的統計資料也證實，台港澳的求助者正在逐年增加，而且速度很快；另一方面，台灣也有醫師開始為中國個案做通訊諮商，只是沒有人會公開去說。
延伸閱讀
- 賴佩霞疑無照心理諮商，80分鐘收費2萬3000元，北市衛生局：初判未違法
- 諮商心理師破除迷思：心理諮商和聊天有什麼不同？不都是「情緒宣洩」嗎？
- 法規鬆綁之後？我國遠距心理諮商之推動與展望
- 臨床心理師：我很喜歡理科太太，但他這次的作法我不太認同
- 心理「諮商」還是「治療」？這兩者之間有什麼差別？
- 健保給付心理諮商及治療，英國已做了10年，台灣也能嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！