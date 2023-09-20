獨家：中國心理諮詢師考試的興廢與打掉重練，台灣人如何參與？受到什麼影響？

總統擬參選人郭台銘的副手賴佩霞在台開設身心靈課程，她在中國取得的「心理諮詢師」證照則引起熱議，因中國2017年已廢止這項考試。

中國過去20年致力打造心理健康人才庫，卻走了15年「心理諮詢師」浮濫發照的冤枉路，期間因考試門檻低，台灣的網路論壇、主流媒體都曾經以「報好康」的角度討論，也有旅行社成立專團代辦。

旅行團代辦保證考取，監考人員拿答案讓考生「參考」

諮商心理師汪家慶回憶，大約10年前他還在念輔導諮商所，當時就有超多「旅遊兼考照」代辦團，團費明顯高於一般旅行團，但只要有相關領域老師主揪，很快就會成團，參加者包括汪家慶的一位同學。同學考完回來所描述的過程，令汪家慶直呼誇張。

出發前，同學就拿到所謂的「考古題」或「題庫」，考試時發現題目幾乎一模一樣。考試時監考員會巡視，看考生哪題寫得少，就提示他多寫一點。如果考生最後仍有題目留白、不會寫，監考員就拿其他人的試卷給他參考，叫他再多寫點。考試之餘就是旅遊，高於行情的團費也反應在飯店星級或行程檔次，都有一定水準。

汪家慶說，應該還是有認真應試的人，但就同學經驗看，代辦團似乎與當地人員達成某種「保證通過」的共識，等於是有錢就能拿證。他當時沒「上車」，除了因為團費貴、沒興趣去中國發展，還有報名資格「不限科系、大學畢業即可」，讓他認定這張證照不會有公信力。

台灣人先考照再砸錢自我培訓，越界「治療」只能做不能說

Ptt的ＷorkinChina看板2015年有篇「大陸心理諮詢師心得」指出，官方應考條件有「大學本科以上學歷、從事心理工作3年以上、經諮詢師培訓合格」3項，但實際上「幫你報名的那家機構，都有辦法讓你滿足條件」，只要交錢、有大學學歷，就能參加考試。

考試科目包括理論、實操和綜合考試，理論考試範圍包括基礎心理學、發展心理學、社會心理學、變態心理學、心理測量，全部是選擇題。實操有選擇題和問答題兩部分，問答題只能寫簡體字。上述2項考完隔半個月就是綜合考試，由3個老師一起面試。

2週後放榜，沒考過的科目可補考，全部考過就拿到「入行門票」，接下來就要「砸錢」自我培訓。培訓班便宜的只要幾百元人民幣，大師或權威級講師則要價上千、上萬元人民幣。開始接案後，2015年當年行情約為每50分鐘200元人民幣，價碼隨資歷提高，大師級每50分鐘2000元人民幣。

發文者說，依照中國法律，心理諮詢師與精神科醫師的差別在於，精神科醫師才能開藥，做心理治療。但由於中國精神科醫師僅3萬人，不到3分之1受過心理相關訓練，因此中國的心理諮詢師幾乎都有在做心理治療，但只能做、不能說。

打造雙軌制：醫院「心理治療師」靠國考、社區「心理諮詢師」靠註冊

衛生福利部立嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏表示，中國勞動部2002年開辦考試、浮濫發照，心理諮詢師人數暴增，專業度卻不足，衛生單位難以管理。有些個案被延誤治療、有些個案期望落空，糾紛頻傳，甚至鬧上法院，直到2017年在衛健委的要求下，勞動部才廢止這項考試。

李俊宏說，廢除考試只是停止發照，但不能禁止15年來認證的100多萬人繼續工作。為了撥亂反正，中國積極向國外取經，也邀請台灣相關領域專家去幫忙建立制度。台灣榮格心理學會會長、實踐大學家庭研究與兒童發展學系副教授王浩威就是其中一人。

「現在中國是走雙軌制，醫院、社區分開。」王浩威表示，中國醫院的「心理治療師」類似於台灣醫院的臨床心理師，要具備醫學院的應用心理碩士學歷並經過國家考試。中國這種碩士班少，具備碩士班導師資格的師資也少，人力嚴重缺乏下，中國政府也通融偏遠地區醫院的資深工作者就地合法，不必滿足學歷條件。

至於社區，王浩威說，中國正在考慮採用「註冊系統」。雖然還沒正式成為國家制度，但中國有好幾個即將上市的心理諮詢公司，經過長年諮詢各國專家、參考國際標準，已建立相當嚴格的審核機制。

以簡單心理、糖心理、壹心理這三家最具規模的中國公司為例，王浩威相當肯定「簡單心理」師法美國心理學會（APA）建立的標準，通過審核並註冊的心理諮詢師，專業能力都有一定水準。民眾可在網站看到註冊心理諮詢師的學經歷、專長、收費標準，直接與對方聯絡、約時間，就像現在常見的線上學習網站一樣。

有認證中國人仍信「貴就是好」，台灣「通訊諮商」商機已被中國搶先

王浩威表示，現在中國在地的培訓師資已逐漸成熟，對台灣師資的依賴已減少一半以上，他也觀察到兩個有趣的現象。首先是中國人民深信「貴就是好」，助長服務商業化，也導致有些專業者不想服務個案、只想開課，因為後續的培訓才是賺錢的重點。

王浩威說，中國缺乏資訊民主，社會失去信任基礎，人民什麼評價、認證都不相信，只相信「貴就是好」。當民眾尋求專業服務，或專業人員要找培訓師資，都有被大膽開價者狠敲竹槓的可能性。比較專業的，每小時1000元人民幣都算符合長期服務的行情，也不乏有人短期服務的收費高達每小時4000、5000元人民幣，不同城市差異很大。

王浩威觀察到的第二個現象，是中國與台灣私下的「通訊諮商」（編按：即非當面諮商）越來越多。王浩威說，目前台灣通訊諮商限制重重，中國網站相對方便很多，一推一拉之下，台灣等於是「把自己的病人往中國推」。簡單心理的統計資料也證實，台港澳的求助者正在逐年增加，而且速度很快；另一方面，台灣也有醫師開始為中國個案做通訊諮商，只是沒有人會公開去說。

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核稿編輯：楊士範