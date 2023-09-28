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2023/09/28,
生活

文旦和柚子有什麼不同？如何挑選和保存？為什麼要「辭水」後才好吃？

文旦和柚子有什麼不同？如何挑選和保存？為什麼要「辭水」後才好吃？
Photo Credit: 無毒農

我們想讓你知道的是

每逢中秋佳節就是吃柚子的好時機，但麻豆文旦、麻豆紅柚、大白柚的外型和口感有什麼不同？傳說中文旦買回家要先「辭水」才好吃，真的是這樣嗎？

文：無毒農

中秋節將至，中秋節除了烤肉、賞月、吃月餅，絕對不能忘記的就是「吃柚子」啦！文旦其實是柚子的一種，讓我們來告訴大家幾個常見的柚子品種，以及如何挑選與保存吧！

我們很像，但我們「柚」不一樣！帶你從外型特徵、果肉口感、產地產期，認識這些台灣秋季的美味水果「文旦」吧！

台灣食農圖鑑：文旦

每逢中秋佳節就是吃柚子的好時機，美味的秋分水果不容錯過！

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Photo Credit: 無毒農

一號選手：麻豆文旦

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Photo Credit: 無毒農
  • 產期：8月底-9月上旬（一般在「白露」前後10天左右採收）
  • 外型：呈圓錐或洋梨形，淡黃綠色果皮
  • 果肉：呈黃綠色或淡黃色（如果柚農旁邊種紅文旦，有時會呈現淡粉紅色）
  • 特色：中秋最常見的經典白文旦，柔軟多汁帶點彈性。老欉文旦通常越小顆越好吃
  • 產區：瑞穗文旦、斗六文旦、鶴岡文旦等台灣常見產區，都屬於麻豆文旦

二號選手：麻豆紅柚

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Photo Credit: 無毒農
  • 產期：9月下旬-10月（一般在「秋分」前後10天左右採收）
  • 外型：呈圓錐或洋梨形，淡黃綠色果皮，通常比麻豆文旦還大顆
  • 果肉：呈鮮紅色，果肉厚實飽滿
  • 特色：越大顆越好吃，油包較粗糙（粗麟種），表皮有點像籃球，柚香甘味濃郁，口感細緻（一般還是俗稱「紅文旦」）
  • 產區：台南麻豆

三號選手：大白柚（麻豆白柚）

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Photo Credit: 無毒農
  • 產期：10月中下旬-11月（一般在「霜降」前採收）
  • 外型：呈扁球形或短球形，淡黃色果皮，保存ㄧ段時間後，果皮呈現深黃色、較為平滑
  • 果肉：呈白色，種子有時多、有時無子
  • 特色：酸甜中帶點苦，還有獨特回甘香氣，柔軟多汁

文旦如何挑選與保存

  1. 果皮光滑油包較細緻
  2. 果實形狀勻稱、不歪斜
  3. 越沉重越多汁
  4. 按壓有彈性
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Photo Credit: 無毒農

收到後立即開箱檢查，並將文旦從箱內拿出來擺放，放置於常溫通風處至辭水完成即可食用。

文旦辭水後才好吃？

  • 「辭水」其實是台語的說法，俗稱「消水」。柚子剛採收下來時，表皮水分飽滿，此時的柚子雖然可以吃，但果肉水分較不多，靜待1-2個禮拜「辭水」後，柚子果肉不僅更有風味，甜度也會提升不少唷！
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Photo Credit: 無毒農

以上大家有更加了解中秋美味水果「文旦」了嗎？

本文經無毒農授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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