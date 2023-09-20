西班牙擬將加泰隆尼亞、巴斯克和加利西亞語列入歐盟官方語言，但遭其他成員國質疑

由西班亞總理桑傑士（Pedro Sanchez）為了尋求小黨支持組建新政府，在其所屬的工人社會黨推動之下，西班牙眾議院通過提案，允許議員使用加泰隆尼亞語、巴斯克語和加利西亞語發言。西班牙也向歐盟提議，應將這3種地區官方語言列為歐盟官方語言。然而，歐盟擔心，額外納入新官方語言不只將增加行政預算，也可能引發其他成員國提出類似要求。

西班牙眾議院批准在議會上使用地區官方語言

在西班牙總理所屬的工人社會黨（PSOE）協助下，西班牙眾議院19日以176票贊成、169票反對、2票棄權，批准在議會上使用加泰隆尼亞語、巴斯克語和加利西亞語。這項提案由幾個擁護加泰隆尼亞獨立的政黨所推動。

支持加泰隆尼亞獨立的議員諾格拉斯（Miriam Nogueras）表示，「這是歷史性的一天，加泰隆尼亞語使用者的權利終於得到了尊重。」

根據《衛報》，西班亞總理桑傑士及工人社會黨在7月大選失利後，為了爭取小黨支持新政府的籌組，因而協助推動這項提案。

雖然這項提案受到社會黨和推動加泰隆尼亞獨立的小黨所歡迎，但仍遭到反對分離主義的極右派民聲黨（VOX）與人民黨（Popular Party）批評。

19日的議程中，民聲黨議員米拉（Maria Jose Milla）因打斷一名工人社會黨議員使用加利西亞語發言，遭到眾議長的警告，33名民聲黨議員為了表達不滿便憤而離席。

人民黨態度雖不若民聲黨強硬，但要求必須先經過上下兩院正式批准後，才能使用地區官方語言。《衛報》指出，西班牙參議院預計21日就此議案進行表決。

據西班牙官方統計，約910萬人使用加泰隆尼亞語，加利西亞語約260萬人，巴斯克語則約110萬人。

歐盟反對西班牙提案新增官方語言

根據《法新社》報導，西班牙利用擔任歐盟輪值主席國的機會，將語言問題列入19日歐洲部長會議的議程。西班牙呼籲，應將加泰隆尼亞語、巴斯克語和加利西亞語列為歐盟官方語言，但最終卻未獲得其他歐盟成員的正面回應。

歐盟目前有24種官方語言，27個成員國中共計約有60種少數民族或地區語言。歐盟擔心，額外納入新官方語言不只將增加行政預算，也可能引發其他成員國提出類似要求。

西班牙強調，加泰羅尼亞語有近1000萬人使用，高於許多歐盟官方語言的使用人口。西班牙承諾，將承擔翻譯費用，但沒有提供確切數字。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君