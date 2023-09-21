解讀《晶片戰爭》：晶片萌芽之初各國如何發展？蘇聯成功複製出核武，為何在半導體上徹底失敗？
我們想讓你知道的是
如果你對AI有興趣，晶片絕對是值得關注的一個議題，現代科技戰主要在演算法、運算能力及資料量上，而晶片對應的就是運算能力，而《晶片戰爭》以「晶片」這個視角切入理解了盤根錯節複雜的地緣政治，靜心深入研究晶片背後的脈絡。回顧歷史，讓我們看看晶片開始量產後，各個國家開始踏上了哪些不一樣的道路。
文：李元魁
卷首語
上週未特別說明，這週補說一下為什麼選擇解讀《晶片戰爭》這本書：
- 如果對AI有興趣，晶片絕對是值得關注的一個議題。
- 現代科技戰（AI），主要在演算法、運算能力及資料量上，而晶片對應的就是運算能力。
- 這本書是提升大局觀非常有效的一本書，它以「晶片」這個視角切入理解了盤根錯節複雜的地緣政治，更用深入淺出的方式進行撰寫。
- 這幾週沒有刻意追AI新聞，靜心深入研究晶片背後的脈絡，反而讓我覺得比那些曇花一現的AI來的更有價值。
晶片萌芽之初，各個國家如何發展？
這一部分要了解的重點在於：當美國晶片崛起後，不同國家走上了哪些道路，以及為什麼他們會這樣走。
這關係到不同國家之間的地緣政治，從歷史脈絡去理解這幾十年來不同國家的發展策略，有助於增加晶片戰爭背後的理解脈絡。
當時的背景資訊（約莫1960 年）：
- 冷戰時期
冷戰是指從第二次世界大戰後期（大約1947年）到蘇聯解體（1991年）這段時間，美國和其西方盟友與蘇聯及其東方集團國家之間的政治、軍事和意識形態競爭。雖然這段時期並沒有發生大規模的直接軍事衝突，但雙方在全球各地經常進行間接的對抗。
- 積體電路問世
積體電路（晶片）當時剛被德州儀器以及快捷半導體公司發明出來。這是一種將大量的電晶體集成在一個單一的半導體晶片上的技術。
- 太空競賽
這一時期，美國和蘇聯積極參與太空競賽。蘇聯在 1957 年成功發射第一顆人造衛星，至此蘇美開始比誰先登上月球。
- 核武器競賽
兩國在這一時期也積極發展和試驗核武器。這導致了一系列的國際危機，例如1962年的古巴飛彈危機。
- 越南戰爭
從1955年到1975年，美國參與了越南戰爭，這是冷戰期間的一場代理戰爭。蘇聯和中國則支持北越和越共。
- 摩爾定律
晶片上可容納的電晶體數量，約每隔18個月便會增加一倍，性能也將提升一倍。
蘇聯模仿大師
當時蘇聯擁有頂尖的科學家，再加上擁有最頂尖的間諜（蘇聯的秘密武器），所以在1958年時美國晶片剛實現量產後，1962年蘇聯就複製出了晶片的原型。
當時蘇聯的領導人在各個領域都想打敗美國，於是當時一名手下就說服領導人說「蘇聯需要一個專門製造半導體的城市」，有點像是對標美國矽谷的感覺，只是蘇聯的半導體並沒有成功。
但當時蘇聯的策略是：抄，完全照抄，1:1複刻美國晶片。
為什麼蘇聯會走這個策略，就是因為當初美國核武器剛發明出來時，蘇聯就是靠這個方式成功複製出核武器。
但是「複製策略」卻失敗了，原因如下：
1. 技術複雜性
- 核彈：早期的原子彈設計相對較簡單，一旦基本原理被理解，核彈的設計和製造就只是一個工程問題。簡單來說，只要懂原理有材料，高中生也能製作。
- 晶片：製造涉及高度專業化的製造過程，需要精確的材料、高度精密的設備和嚴格的品質控制。即使有設計藍圖，要完全模仿另一家公司的製造過程幾乎是不可能的。
2. 隱性知識
- 核彈：被間諜偷來的核彈開發資訊，本身就涉及基礎原理和某些具體設計，鮮少有製造時需要的隱性知識。
- 晶片：晶片的設計和製造涉及大量的隱性知識，即使有藍圖，實際的製造可能需要現場操作的經驗以及多年積累的隱性知識。。
3. 製造基礎
- 核彈：理解了基本的物理和工程原理，建立原子彈是簡單直接的。
- 晶片：先進的晶片製造能力需要長時間的投資、技術积累和知識傳遞。
4. 摩爾定律
- 一句話就是「你抄襲的只是我兩年前的晶片。」
而且從晶片跟核武器的角度出發，有一個非常重要的觀念就是：核武器只要做完讓別國知道，但晶片需要量產並使用。
核武器的目標在於威懾，所以做完後放著就好了。但晶片不是，它需要不斷量產然後用在硬體設備上，好不好一用就知道。
所以從這幾個角度我們就能知道，為什麼蘇聯的晶片一比一複刻計畫失敗了。
日本與美國的共生關係
此時正值二戰結束，美國也會擔心亞洲被蘇聯給拉攏，於是美國主動支持日本實現高科技。
當時的策略正式希望透過綁定美日兩國的經濟關係來奠定這位盟友，強化國家版圖。
於是美國毫不吝嗇的將半導體的技術與日本分享，而將晶片技術應用的最好的，正式日本的知名企業Sony。
Sony的創辦人盛田昭夫非常有眼光，他意識到電晶體勢必在消費電子產品上形成巨大的浪潮，於是他與另一名共同創辦人決定，將Sony的命運all in在消費類電子產品上。
不只在日本，更要賣到全球最有錢的國家：美國。
不同於蘇聯的抄襲策略，日本走的是正大光明的「授權策略」，所以在應用最新晶片技術及生產產品時可以說是舒舒服服。
曾經，德州儀器也希望在消費類電子產品下功夫，像是收音機及助聽器，結果德儀搞砸了。
如今Sony把收音機及助聽器整個做大做起來了，究其原因就在於：
日本非常善於產品行銷與設計。
美國與日本就在這樣的環境下，實現美好的共生關係，彼此企業如果在對方國家遇到什麼狀況或困難，都會互相協助。
甚至在1959年時，美國電子業協會向美國求助「避免日本進口產品破壞本國相關產品的利潤」時，都被美國政府給拒絕了。
而德儀要在日本設廠遇到困難時，也是盛田昭夫主動協助排除困難。
東南亞：組裝與測試
晶片量產的過程中，需要耗費非常大量的人力來做組裝與測試，美國本身屬於已開發國家，要找到足夠的廉價工人是非常困難的，再加上各處都有公會會維護工人權益，這樣導致人力成本負擔非常大。
這時快捷半導體的諾伊斯發現，香港當時的工作是美國平均薪資的十分之一而已，便嘗試看看在香港設廠，殊不知一試效果極佳，工人效率是美國的兩倍外，忍耐單調工作的能力又特別強，完全就是半導體行業需要的人力。
亞洲部分國家及東南亞國家尚處於開發中國家，經濟狀況及就業機會想對稀少，大部分還是屬於農業人力，產業鏈代工就變相的為這些國家增加了就業機會。
於是十年內，半導體公司相繼將所有的組裝廠都移至亞洲以及東南亞。所以，早在「全球化」這個詞出現以前幾十年，半導體行業就已經走上全球化了，如今更是以東南亞為中心作為供應鏈的基礎。
所以不同國家，會因為其發展狀態及地緣政治，走上不同的道路。
Intel的誕生及美軍的「抵消策略」
60年代是晶片剛問世的時候，經過了10年，快捷半導體的兩位大佬「諾伊斯」及「摩爾」決定離開，並創立了另一家至今仍非常知名的公司：Intel。
當時Intel做了兩個非常重要的發明，甚至被當時的專家稱為「資訊革命」，那就是：
- 開始設計通用晶片。也就是現在大多數電腦的CPU。
- 發明記憶體（DRAM）。每個人的手機電腦都有。
因為晶片越來越小而且越來越有效率，不用再專門針對特定硬體設計晶片，Intel這兩位大佬非常有遠見的提出「設計一款通用晶片，適用於一般電子硬體上」。
而此時恰逢美軍一個惡劣的條件，那就是軍事武器的數量遠不及蘇聯。
當時越戰美軍協助但打了敗仗，被蘇聯壓著打，然後武器數量又遠不及蘇聯，所以在軍事力量上面臨岌岌可危的窘境。
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！