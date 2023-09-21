解讀《晶片戰爭》：晶片萌芽之初各國如何發展？蘇聯成功複製出核武，為何在半導體上徹底失敗？

文：李元魁

卷首語

上週未特別說明，這週補說一下為什麼選擇解讀《晶片戰爭》這本書：

如果對AI有興趣，晶片絕對是值得關注的一個議題。

現代科技戰（AI），主要在演算法、運算能力及資料量上，而晶片對應的就是運算能力。

這本書是提升大局觀非常有效的一本書，它以「晶片」這個視角切入理解了盤根錯節複雜的地緣政治，更用深入淺出的方式進行撰寫。

這幾週沒有刻意追AI新聞，靜心深入研究晶片背後的脈絡，反而讓我覺得比那些曇花一現的AI來的更有價值。

晶片萌芽之初，各個國家如何發展？

這一部分要了解的重點在於：當美國晶片崛起後，不同國家走上了哪些道路，以及為什麼他們會這樣走。

這關係到不同國家之間的地緣政治，從歷史脈絡去理解這幾十年來不同國家的發展策略，有助於增加晶片戰爭背後的理解脈絡。

當時的背景資訊（約莫1960 年）：

冷戰時期

冷戰是指從第二次世界大戰後期（大約1947年）到蘇聯解體（1991年）這段時間，美國和其西方盟友與蘇聯及其東方集團國家之間的政治、軍事和意識形態競爭。雖然這段時期並沒有發生大規模的直接軍事衝突，但雙方在全球各地經常進行間接的對抗。

積體電路問世

積體電路（晶片）當時剛被德州儀器以及快捷半導體公司發明出來。這是一種將大量的電晶體集成在一個單一的半導體晶片上的技術。

太空競賽

這一時期，美國和蘇聯積極參與太空競賽。蘇聯在 1957 年成功發射第一顆人造衛星，至此蘇美開始比誰先登上月球。

核武器競賽

兩國在這一時期也積極發展和試驗核武器。這導致了一系列的國際危機，例如1962年的古巴飛彈危機。

越南戰爭

從1955年到1975年，美國參與了越南戰爭，這是冷戰期間的一場代理戰爭。蘇聯和中國則支持北越和越共。

摩爾定律

晶片上可容納的電晶體數量，約每隔18個月便會增加一倍，性能也將提升一倍。

蘇聯模仿大師

當時蘇聯擁有頂尖的科學家，再加上擁有最頂尖的間諜（蘇聯的秘密武器），所以在1958年時美國晶片剛實現量產後，1962年蘇聯就複製出了晶片的原型。

當時蘇聯的領導人在各個領域都想打敗美國，於是當時一名手下就說服領導人說「蘇聯需要一個專門製造半導體的城市」，有點像是對標美國矽谷的感覺，只是蘇聯的半導體並沒有成功。

但當時蘇聯的策略是：抄，完全照抄，1:1複刻美國晶片。

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為什麼蘇聯會走這個策略，就是因為當初美國核武器剛發明出來時，蘇聯就是靠這個方式成功複製出核武器。

但是「複製策略」卻失敗了，原因如下：

1. 技術複雜性

核彈 ：早期的原子彈設計相對較簡單，一旦基本原理被理解，核彈的設計和製造就只是一個工程問題。簡單來說，只要懂原理有材料，高中生也能製作。

：早期的原子彈設計相對較簡單，一旦基本原理被理解，核彈的設計和製造就只是一個工程問題。簡單來說，只要懂原理有材料，高中生也能製作。 晶片：製造涉及高度專業化的製造過程，需要精確的材料、高度精密的設備和嚴格的品質控制。即使有設計藍圖，要完全模仿另一家公司的製造過程幾乎是不可能的。

2. 隱性知識

核彈 ：被間諜偷來的核彈開發資訊，本身就涉及基礎原理和某些具體設計，鮮少有製造時需要的隱性知識。

：被間諜偷來的核彈開發資訊，本身就涉及基礎原理和某些具體設計，鮮少有製造時需要的隱性知識。 晶片：晶片的設計和製造涉及大量的隱性知識，即使有藍圖，實際的製造可能需要現場操作的經驗以及多年積累的隱性知識。。

3. 製造基礎

核彈 ：理解了基本的物理和工程原理，建立原子彈是簡單直接的。

：理解了基本的物理和工程原理，建立原子彈是簡單直接的。 晶片：先進的晶片製造能力需要長時間的投資、技術积累和知識傳遞。

4. 摩爾定律

一句話就是「你抄襲的只是我兩年前的晶片。」

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而且從晶片跟核武器的角度出發，有一個非常重要的觀念就是：核武器只要做完讓別國知道，但晶片需要量產並使用。

核武器的目標在於威懾，所以做完後放著就好了。但晶片不是，它需要不斷量產然後用在硬體設備上，好不好一用就知道。

所以從這幾個角度我們就能知道，為什麼蘇聯的晶片一比一複刻計畫失敗了。

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日本與美國的共生關係

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此時正值二戰結束，美國也會擔心亞洲被蘇聯給拉攏，於是美國主動支持日本實現高科技。

當時的策略正式希望透過綁定美日兩國的經濟關係來奠定這位盟友，強化國家版圖。

於是美國毫不吝嗇的將半導體的技術與日本分享，而將晶片技術應用的最好的，正式日本的知名企業Sony。

Sony的創辦人盛田昭夫非常有眼光，他意識到電晶體勢必在消費電子產品上形成巨大的浪潮，於是他與另一名共同創辦人決定，將Sony的命運all in在消費類電子產品上。

不只在日本，更要賣到全球最有錢的國家：美國。

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不同於蘇聯的抄襲策略，日本走的是正大光明的「授權策略」，所以在應用最新晶片技術及生產產品時可以說是舒舒服服。

曾經，德州儀器也希望在消費類電子產品下功夫，像是收音機及助聽器，結果德儀搞砸了。

如今Sony把收音機及助聽器整個做大做起來了，究其原因就在於：

日本非常善於產品行銷與設計。

美國與日本就在這樣的環境下，實現美好的共生關係，彼此企業如果在對方國家遇到什麼狀況或困難，都會互相協助。

甚至在1959年時，美國電子業協會向美國求助「避免日本進口產品破壞本國相關產品的利潤」時，都被美國政府給拒絕了。

而德儀要在日本設廠遇到困難時，也是盛田昭夫主動協助排除困難。

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東南亞：組裝與測試

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晶片量產的過程中，需要耗費非常大量的人力來做組裝與測試，美國本身屬於已開發國家，要找到足夠的廉價工人是非常困難的，再加上各處都有公會會維護工人權益，這樣導致人力成本負擔非常大。

這時快捷半導體的諾伊斯發現，香港當時的工作是美國平均薪資的十分之一而已，便嘗試看看在香港設廠，殊不知一試效果極佳，工人效率是美國的兩倍外，忍耐單調工作的能力又特別強，完全就是半導體行業需要的人力。

亞洲部分國家及東南亞國家尚處於開發中國家，經濟狀況及就業機會想對稀少，大部分還是屬於農業人力，產業鏈代工就變相的為這些國家增加了就業機會。

於是十年內，半導體公司相繼將所有的組裝廠都移至亞洲以及東南亞。所以，早在「全球化」這個詞出現以前幾十年，半導體行業就已經走上全球化了，如今更是以東南亞為中心作為供應鏈的基礎。

所以不同國家，會因為其發展狀態及地緣政治，走上不同的道路。

Intel的誕生及美軍的「抵消策略」

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60年代是晶片剛問世的時候，經過了10年，快捷半導體的兩位大佬「諾伊斯」及「摩爾」決定離開，並創立了另一家至今仍非常知名的公司：Intel。

當時Intel做了兩個非常重要的發明，甚至被當時的專家稱為「資訊革命」，那就是：

開始設計通用晶片。也就是現在大多數電腦的CPU。

發明記憶體（DRAM）。每個人的手機電腦都有。

因為晶片越來越小而且越來越有效率，不用再專門針對特定硬體設計晶片，Intel這兩位大佬非常有遠見的提出「設計一款通用晶片，適用於一般電子硬體上」。

而此時恰逢美軍一個惡劣的條件，那就是軍事武器的數量遠不及蘇聯。

當時越戰美軍協助但打了敗仗，被蘇聯壓著打，然後武器數量又遠不及蘇聯，所以在軍事力量上面臨岌岌可危的窘境。