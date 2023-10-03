《世界的模型》：每個人都具備自由意志，但我們在群體中的行動，也可以說是「集體的直覺」
我們想讓你知道的是
複雜學學者迪克．柏克曼關注這個時代的危機，在書中探討它們之間的模式、規律性，以及它們與自然界複雜進程的相似之處。例如森林大火與流行傳染病、覓食的金頭鯛與民粹主義，看似是獨立現象，彼此卻相依與相關。發現這些關聯具有高度啟發意義，因為可藉由對一個系統的認知去破解另一個系統的難題。作者舉出許多實例，幫我們建立起觀看世界的新邏輯。
文：迪克．柏克曼（Dirk Brockmann）
傳統的輿論模型
針對輿論的形成和真實的社交網絡（不是網際網絡）動態的研究已經有一段很長的歷史。這裡首先也是先有簡單的數學模型，跟到目前為止介紹的其他模型一樣，這些數學模型常常也是理想化和抽象的，但還是能幫助我們重現小組裡或是社會上關於意見動態的基本觀點。這裡包括意見分布的穩定性、多元意見、意見同質化、兩極化或是社會規範的來來去去。輿論模型普遍來說有一個目標，它研究針對特定主題的意見分布情況，重點不在於去解釋對於一個特別主題意見的準確分布，而是要了解普遍性的結構，這種分布常常有一種形狀，可以很容易分類。
問卷裡常常用數值來調查對一個主題的反對或是贊同意見，例如用以下的跨距：－5，－4，－3，－2，－1，0，＋1，＋2，＋3，＋4，＋5，其中－5表示強烈反對，＋5表示強烈贊同。
在真實的問卷中，答案的分布有獨特的結構，例如，大部分的數值集中在中間的範圍，不在邊緣。如果意見調查問卷中給的答案常常都在極端的邊緣上，表示這個主題造成群眾的意見兩極化。
最有名的輿論模型是所謂的「選民」模型。湯瑪斯．利格特（Thomas Liggett）、理查．霍利（Richard Holley）兩位數學家於1975年提出這個模型。在另一個變化過的模型中，每一個人被塑造成網絡中的節點，每個節點只能有兩個意見中的其中一個，＋1或－1、「紅」或「藍」、「左」或「右」，視人們的喜好而定。所有的節點會受到網絡中的鄰居影響。剛開始，節點會按照50／50原則隨機被分配到一個意見，模型的動態被定義如下：「選民」會以隨機的順序被選出來，他會接受也是隨機選出來的鄰居的意見，無論這個意見為何。
這樣的情形當然不會發生在現實生活中，然而看看什麼樣的意見結構會出現在這個系統裡還是很有趣。一段時間過去以後，網絡會形成小島結構，這些小島有統一的意見，網絡中不同意見之間的界線會產生動態，直到某個時候，因為系統內固有的偶然波動，最終會有一個意見貫徹到底。
選民模型還應該研究，是否能形成具有穩定同質意見的不同部分網絡。但是它沒有辦法解釋意見的多樣性。這個模型的擴大版是所謂的「多數」模型，在這裡，每一個網絡節點接受鄰居們的多數意見。如果隨機將這個系統初始化，一段時間後會形成具有統一意見的地區，這些範圍明顯要比選民模型的小島要穩定，但是多數模型到最後還是只剩下一個意見。
無論是在選民模型還是多數模型，意見的數量無關緊要，結果都是一樣。選民和多數模型之所以受歡迎，是因為即使沒有電腦也可以用數學分析。現在我們可以借助電腦模擬研究複雜的數學模型。紀堯姆．德夫安特（Guillaume Deffuant）2000年介紹了一個模型，這個模型的出發點比較真實。在這個模型中，每一個意見有一個數值，介於連續的數值範圍內，例如介於－1到＋1之間的一個數值，數值刻度兩端的數值代表極端的意見，0代表中立的意見。舉個例子來說，數值－1代表「我完全反對高速公路上的速限」，＋1表示強烈支持速限，0則是對這個主題漠不關心。許多輿論主題可以用這樣的方式大略地描繪。
在德夫安特模型中，如果兩個意見不同的人相遇，他們會讓步取得妥協。甲的意見數值是0.22，乙的意見數值是0.46，平均意見數值是0.34。甲和乙會從原本的意見往0.34移動，這表示他們的意見向彼此靠近。在網絡模型中，這個過程在所有相連的節點之間同時進行，而且我們不清楚整個網絡最後會呈現什麼樣的輿論狀態，因為每一個地方的意見持續在改變。除此以外，只有當兩個節點的意見差距不太大才會彼此妥協。例如—0.41的意見遇到0.67的意見，而信心區間只有0.3，行動者不會改變他們的意見，因為他們的意見數值相差1.08。所以這個模型的名稱是「有界信心模型」（bounded confidence model）。意見光譜中信賴能有多大的影響範圍是這個系統的參數。
如果我們啟動這個模型，用電腦模擬一個網絡，意見會隨機分配，數值介於－1到＋1之間，短時間內就形成穩定的意見簇，簇裡面所有人的意見都相同，但是這些簇和它們內部的共識距離其他的簇相當遠，所以不會產生進一步的動態。但是我們也會發現零星的「極端主義者」，他們跟具有共識的意見相距如此遙遠，以至於他們在意見光譜中不會再移動，因為所有的鄰居以及他們的共識意見離極端主義者太遠，而且他們也不信賴溫和的節點。德夫安特的模型是第一個能生成穩定的意見小島的模型，也是第一個能解釋為什麼有孤立的極端主義者存在的模型，他們因為意見激進不會再受他人影響。但是這個模型不能解釋，為什麼一整個社會會變得激進或是兩極化。
激進化和兩極化
長久以來，科學家嘗試在簡單的輿論模型和擴大的德夫安特變種模型中描寫意見強烈兩極化的分布或是激進化是如何形成的，並解釋數據狀況，但是基本上這些嘗試都失敗了。直到2018年加州大學洛杉磯分校的數學家莊曜勵（Yao-Li Chuang）、瑪麗亞．多索妮雅（Maria R. D‘Orsogna）和湯姆．周（Tom Chou）介紹了一組模型，可以成功描寫激進立場和極端主義傳播的不同面向。他們的模型也是一個數學模型，用一套輿論形成的規則來描寫動態發展，同樣是以連續性的意見光譜為基礎，每一個意見有一個介於－1到＋1的數值，差別在於這個模型區分極端意見和激進態度的不同。
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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