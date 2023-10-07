《遇見小王子》：若不知曉聖修伯里本人與他不尋常的經歷，便很難真正地理解《小王子》
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世界經典文學《小王子》誕生80周年紀念專書。大開本全彩書衣典藏版，法國伽利瑪出版社正式授權。收錄逾350幅珍稀手稿、照片、文獻，深入了解作者的創作歷程。台灣版獨家：隨書送兩款珍稀手繪插圖明信片。
文：安娜・莫尼葉・梵理布（Anne Monier Vanryb）
安東尼・聖修伯里 與他的小王子
如同許多其他受人喜愛的作品一樣，儘管在歷史長河之中已有眾人的諸多研究，《小王子》依然蘊含了許多看似矛盾的謎團，再加上作者本人在這本書出版後沒多久便過世，並沒有太多機會談論它。現在，就讓我們一起出發去遇見小王子吧。
若是不知曉安東尼・聖修伯里本人與他不尋常的經歷，便很難真正地理解《小王子》。如今，除了在熱衷飛行的人眼中，聖修伯里本人以及其作者身分，都隱於小王子的鋒芒之後，他儼然成了聖修伯里死後的分身。這個身分的混淆是源於書中的兩個主角以及他們和作者本人的連結：在這則故事中，為了了解生命最純粹的意義，聖修伯里同時化身為飛行員以及小王子，前者為不折不扣字面意義上的飛行員，後者則是個帶著好奇與新鮮的眼光看待生命的小孩子。
這本書的神話地位與賣座程度，可能會影響讀者的閱讀以及對於作品的理解，尤其是在法國，聖修伯里為了祖國而在此光榮犧牲。雖然在學時人人必讀，還出現在五十法郎的鈔票上，身為作者的聖修伯里卻比不上他的角色小王子那般知名，乃至於他的其他文學作品，以及他在飛行先鋒之中的地位，抑或是他的政治與哲學參與。
然而，安東尼・聖修伯里將親身經歷都寫入了《小王子》。人物的相遇發生在沙漠中，這並非偶然，也不是為了敘事方便而將行動給獨立出來，而是由於作者真的有過撒哈拉的經歷，而且他一生中都在強調這些年沙漠對他個人以及職涯發展的影響。1927年，有一次聖修伯里的飛機故障，是一名與世隔絕了好幾個月的士官在沙漠中的一個小堡壘裡接待了他，而他的第一本小說《南方郵航》的主角貝尼斯，不只有相同的經歷，也受到了同樣的接待。
從天而降的訪客預告了小王子與他穿梭於不同星球之間的旅程：小王子將如同聖修伯里一樣啟程與他人相遇，是受到內在熱情的人性主義催動的探險家。只要能遇見人，聖修伯里便不畏懼任何有危險的任務——不論是作為郵政航空公司的使者去到摩爾人身邊，或者是接觸西班牙的分離主義者。
在空中旅行的人，比如小王子、聖修伯里和他其他作品中所書寫的飛航英雄，從高空看地球的感覺，就像是看著一間小孩的玩具屋或玩具房，裡頭的玩具排列得很整齊，像是一顆小星球上的風景錯落有致，與小王子出發旅行之前打掃整理的星球家園沒有多大差別。為了了解這顆地球，實務的做法是得先了解地理，國中的地理理論課轉化成了經驗豐富的飛行員同事對於地圖和飛行路 線的詳細解說：亨利・紀堯梅（Henri Guillaumet）之於聖修伯里，如同《南方郵航》裡的敘事者之於貝尼斯。
在《小王子》書中，地理的重要性表現在一名關鍵人物建議小王子去拜訪地球，以及主角的工作被賦予「真正的職業」這樣的稱謂，都可看出地理知識在聖修伯里日常生活中的重要地位。
儘管擁有了地理以及星星的知識，飛行先鋒們，無論是真實人物或想像人物，還是經常發生在沙漠裡或在山上飛機故障迫降的事件。若飛行員當時是獨自一人，那麼其他人就會前往救援，協尋必不在話下，更重要的還有給予他支撐下去以及活著回來的信念。聖修伯里在1931年《夜間飛行》得到費米娜文學獎之後發表的演說中提到：在某處等待著你歸來的人，能勝過危險。就像他的好友紀堯梅，在安地斯山上遇難後奇蹟般地脫險，而無人等待歸返之人，卻沒能活下來。至於小王子，旅途中的他一直都期盼著自己的玫瑰可以在他的星球上等著他歸家，並在故事結尾與她團聚。
閱讀《小王子》
《小王子》被大眾視為一本寫給小孩子的書，至少在法國是如此，但人們一生中經常會閱讀這本書許多次，而聖修伯里的文字在每一次的閱讀中，都能帶給讀者不一樣的啟發。人們對於在哪個年齡最適合第一次閱讀《小王子》有不同的意見：許多大人認為他們自己在小學的時候讀這本書時，年紀太小了，而有些家長則會朗讀給他們還不會閱讀的小小孩聽。這種長輩朗讀隔代分享的傳承方式，是童書的特質，對於閱讀《小王子》這本書來說也至關重要，因為每一本《小王子》都歷經多人之手。
《小王子》是一本非常特別的童書，永不過時且放諸四海。但它真的是一本童書嗎？安東尼・聖修伯里開始寫作這本書的時候，在藝文界和政治界已有一定地位。1929年至1939年間，因其飛行冒險經驗受到高度讚譽的他，出版了三本極受歡迎的作品：《南方郵航》、《夜間飛行》和《風沙星辰》。最後一本書的法文書名是《人類的大地》（Terre des hommes），英文書名為《風沙星辰》（Wind, Sand and Stars），在美國大獲成功。
人們可能會想知道，在這樣的時刻，是什麼原因促使聖修伯里這般重要的大人物開始寫一本給小孩的書。1920年代間，兒童文學的地位逐漸有所提升， 這是由於一些相關研究成果的緣故，尤其是華特・班雅明於1926年寫了〈童書觀點〉（Vue perspective sur le livre pour enfants），他本人也很愛收藏童書，然而在當時，這個文類的影響力依舊相對不高。從啟蒙時代便開始有童書了，但一直要等到二十世紀，童書的地位才有比較長足的進步，也逐漸擔負起重要的責任：透過這個第一次接觸，使人愛上閱讀。也是於此年代，童書這個文類逐漸改頭換面。
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【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/