台灣不在「World」裡？我在日本掃了World App虹膜機，結果一顆世界幣也拿不到
我們想讓你知道的是
在日本掃描「Orb」的過程簡單流暢十分順利，東晃西晃，球體燈光終於化成一個圈，掃描成功，不過這時候工作人員發現奇怪的事：領幣功能沒有出現。研究才知道，很可能是由於World App沒有開放在台灣領Worldcoin所導致。但我人都到日本了，開著GPS連著日本的網路，這個App為何會覺得我在台灣？
以ChatGPT震撼全世界的OpenAI創辦人阿特曼（Sam Altman），今年7月上線了一款叫做「World App」的手機軟體，只要你在上面註冊帳號，然後用他們設計的小球「Orb」掃描虹膜，之後每天App就會投一顆「世界幣（Worldcoin）」到你的錢包裡。
簡單來說，就是讓你去掃虹膜，之後定期給你錢，聽起來很好，只是掃虹膜需要的機器台灣目前還沒有，最接近我們的是在香港、泰國、日本等地，許多人也因此躍躍欲試想要出國掃眼睛領空投。
筆者日前至東京時就特別預約了掃描行程，但掃描後才發現阿特曼口中的World App，其實還是有些國界存在。
預約時間要搶，過程簡單流暢
筆者是在9月初前往東京，而直到8月掃虹膜的行程都還很難預約，根據個人經驗，下週的預約時間會在當週末釋出，後半星期的預約甚至可能在當週間才開放，所以要時不時就到登記的頁面看看。
但只要有適合自己的可預約時間，整個流程其實並不複雜，一步步點下去，系統就會發一封email跟你說預約成功，時間到了人出席即可。
當時筆者去的是位於澀谷的區塊鏈水煙館「SingularityTokyo」，一到就看見穿著World App上衣的人坐在裡面幫另個用戶掃虹膜，人十分親切，後來問才知道其實他們是開發團隊借用水煙館場地。
我總覺得如果掃虹膜變成顯學，設置Orb可能就會和之前人們瘋寶可夢時店家設定抓寶點一樣，將熱潮轉變成吸引來客的工具。
實際掃描時，整體過程十分順利，看著嗶嗶叫的球，把手機QR Code和臉放在前面感到有些不真實，但隨著工作人員指示東晃西晃，球體燈光終於化成一個圈，掃描成功，打開App看也變成「已驗證」的圖案。
不過這時候工作人員發現奇怪的事：領幣的功能沒有出現。我首先想是不是過一會才會出現，等待時一查，才發現很可能是由於World App並沒有開放在台灣領Worldcoin的服務所導致。
但這個App是怎麼知道我在台灣的呢？回顧註冊流程，有個步驟是要填上自己的手機號碼當作備份依據，應該是那裡露了餡，我決定借用日本朋友的手機號碼驗證，看看推論是否正確。
隔天我見到朋友，也更換了綁定的號碼，但領空投的選項仍然沒有出來。
領不到幣很失望，但求助客服才是真正難過的開始
之後由於在東京太忙無心處理這事，回台灣才想到要了解問題到底出在哪，結果正面體會到不斷被人詬病的World App爛客服。
簡單來說，我當時人在日本、已用設備驗證、使用的是日本的電話號碼、手機也有對App授權位置資訊，理應就會被當作是日本用戶，可以領幣。而我在和客服提出疑惑時，每次等久久才回應的每次答覆中間，就是被要求提出螢幕截圖、反反覆覆形容我現在的狀況。
過程的鬼打牆就不說了，我直接提供客服給的結論摘要：
- 雖然你在日本掃了臉而且用日本號碼，但由於你現在所在的國家不支援Worldcoin空投，而World App的功能會依據你的所在位置而改變，所以你看不到空投選項。
- 根據App的隱私規範，World App是用GPS、IP位置、電信塔臺位置、Wi-Fi連結點位置，來定義你的位置。
- 當你在日本的時候，理應要可以領空投，但你當時沒有問，所以我們現在也沒辦法解決。
- Have a great day!
在台灣正式開放之前，想領Worldcoin該注意什麼？
我很希望在文章的結尾能夠給大家圓滿的解答，確保大家都能領到WLD，但就目前所擁有的資訊，我跟客服一樣幫不了你。但回顧自己以身試法的經驗，仍然可以提供幾個該注意的地方，最大化增加領到空投的機率：
- 註冊時，可能的話使用國外的電話號碼（我仍然懷疑這個App是用第一次登錄時的電話號碼定義終身國籍，雖然這非常不合理）。
- 如果要確保妥當，最好在掃虹膜的當地申請一個新帳號。
- 掃虹膜當下如果有問題，立刻通知客服（不要像我一樣回台灣了才姍姍來遲）。
生物資料都給人家了，卻領不到幣實在太虧，衷心希望這只是我的個案，如果大家有遇到不同的狀況也歡迎分享。最後也期待World App趕快對台灣完全開放，開發團隊快帶Orb進來，這才是治本的真正方法。
祝大家領幣順利。
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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