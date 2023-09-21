台灣不在「World」裡？我在日本掃了World App虹膜機，結果一顆世界幣也拿不到

以ChatGPT震撼全世界的OpenAI創辦人阿特曼（Sam Altman），今年7月上線了一款叫做「World App」的手機軟體，只要你在上面註冊帳號，然後用他們設計的小球「Orb」掃描虹膜，之後每天App就會投一顆「世界幣（Worldcoin）」到你的錢包裡。

簡單來說，就是讓你去掃虹膜，之後定期給你錢，聽起來很好，只是掃虹膜需要的機器台灣目前還沒有，最接近我們的是在香港、泰國、日本等地，許多人也因此躍躍欲試想要出國掃眼睛領空投。

筆者日前至東京時就特別預約了掃描行程，但掃描後才發現阿特曼口中的World App，其實還是有些國界存在。

預約時間要搶，過程簡單流暢

筆者是在9月初前往東京，而直到8月掃虹膜的行程都還很難預約，根據個人經驗，下週的預約時間會在當週末釋出，後半星期的預約甚至可能在當週間才開放，所以要時不時就到登記的頁面看看。

但只要有適合自己的可預約時間，整個流程其實並不複雜，一步步點下去，系統就會發一封email跟你說預約成功，時間到了人出席即可。

作者截圖提供

當時筆者去的是位於澀谷的區塊鏈水煙館「SingularityTokyo」，一到就看見穿著World App上衣的人坐在裡面幫另個用戶掃虹膜，人十分親切，後來問才知道其實他們是開發團隊借用水煙館場地。

我總覺得如果掃虹膜變成顯學，設置Orb可能就會和之前人們瘋寶可夢時店家設定抓寶點一樣，將熱潮轉變成吸引來客的工具。

實際掃描時，整體過程十分順利，看著嗶嗶叫的球，把手機QR Code和臉放在前面感到有些不真實，但隨著工作人員指示東晃西晃，球體燈光終於化成一個圈，掃描成功，打開App看也變成「已驗證」的圖案。

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不過這時候工作人員發現奇怪的事：領幣的功能沒有出現。我首先想是不是過一會才會出現，等待時一查，才發現很可能是由於World App並沒有開放在台灣領Worldcoin的服務所導致。

但這個App是怎麼知道我在台灣的呢？回顧註冊流程，有個步驟是要填上自己的手機號碼當作備份依據，應該是那裡露了餡，我決定借用日本朋友的手機號碼驗證，看看推論是否正確。

隔天我見到朋友，也更換了綁定的號碼，但領空投的選項仍然沒有出來。

領不到幣很失望，但求助客服才是真正難過的開始

之後由於在東京太忙無心處理這事，回台灣才想到要了解問題到底出在哪，結果正面體會到不斷被人詬病的World App爛客服。

簡單來說，我當時人在日本、已用設備驗證、使用的是日本的電話號碼、手機也有對App授權位置資訊，理應就會被當作是日本用戶，可以領幣。而我在和客服提出疑惑時，每次等久久才回應的每次答覆中間，就是被要求提出螢幕截圖、反反覆覆形容我現在的狀況。

過程的鬼打牆就不說了，我直接提供客服給的結論摘要：

雖然你在日本掃了臉而且用日本號碼，但由於你現在所在的國家不支援Worldcoin空投，而World App的功能會依據你的所在位置而改變，所以你看不到空投選項。 根據App的隱私規範，World App是用GPS、IP位置、電信塔臺位置、Wi-Fi連結點位置，來定義你的位置。 當你在日本的時候，理應要可以領空投，但你當時沒有問，所以我們現在也沒辦法解決。 Have a great day!

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在台灣正式開放之前，想領Worldcoin該注意什麼？

我很希望在文章的結尾能夠給大家圓滿的解答，確保大家都能領到WLD，但就目前所擁有的資訊，我跟客服一樣幫不了你。但回顧自己以身試法的經驗，仍然可以提供幾個該注意的地方，最大化增加領到空投的機率：

註冊時，可能的話使用國外的電話號碼（我仍然懷疑這個App是用第一次登錄時的電話號碼定義終身國籍，雖然這非常不合理）。

如果要確保妥當，最好在掃虹膜的當地申請一個新帳號。

掃虹膜當下如果有問題，立刻通知客服（不要像我一樣回台灣了才姍姍來遲）。

生物資料都給人家了，卻領不到幣實在太虧，衷心希望這只是我的個案，如果大家有遇到不同的狀況也歡迎分享。最後也期待World App趕快對台灣完全開放，開發團隊快帶Orb進來，這才是治本的真正方法。

祝大家領幣順利。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航