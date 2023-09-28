南北分裂之南齊興亡（四）：曹操後人曹虎既是皇帝的爪耙子，同時也是可用的戰將
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雖然派給了蕭暠，但曹虎頭仍是直接受皇帝蕭賾指揮，兵權在握。而蕭賾也嫌虎頭的名字太俗，幫他改名為曹虎。簡單說，曹虎到這裡就是個專業爪耙子，間諜，同時，也是個可用的戰將。
文：阿前
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曹操，東漢末年超世之傑，治世之能臣，亂世之奸雄。權傾天下卻未篡漢，子曹丕代漢而立，讓我們對於曹操的內心世界，又多了無限想像。不論曹操是忠是奸，曹魏終究是建立了半壁江山王朝，然後就被司馬家照樣篡掉了。
兩晉年間，劉氏之後紛起，就連匈奴人也要打著漢室招牌反抗司馬暴政。怎麼就沒人心念前朝呢？相反的，西晉滅亡，東晉代立。東晉滅於劉氏之手，司馬家仍歸北方，繼續努力，在政治軍事舞台上大放異彩。
曹操的家人怎麼不見了？
一開始，司馬炎其實是禁止曹氏當官的。不過禁令很快就取消，包括曹植、曹休的子孫，都在兩晉有著不錯的發展。曹操究竟是百年難得一見的人才，要在同一家再來一個？千年都不見得會出。劉氏那是早就開枝散葉了，人口比例高嘛。
卻說西晉代魏時，廢魏帝曹奐為陳留王。這個陳留王室，就不好不壞不高不低的在西晉，到了八王之亂時，曹奐掛了，以皇帝禮節下葬，諡號為「元」。那因為他死得比陳壽作《三國志》還晚，所以《三國志》也不會看到魏元帝的稱呼。
緊接著，北方淪陷，南方自稱晉室，以繼大統，所以找了一個曹操的玄孫曹勱來當有爵無地陳留王。這在中國傳統政治有個名頭，叫做「二王三恪」，意思是讓前朝的元首繼續擁有封地跟爵位，來表示我是接受過去所讓的天命。撇開傳說中的唐虞夏商周，實際就是由漢武帝所發起。
比較完整的說法應該是「奉二王後三恪」，也就是可以尊奉兩個過去的「王」後代，跟第三個拿來尊重（恪）的對象。所以到西漢末儒家地位越來越高的時候，也出現了「恪」孔子後裔的情況。
晉所奉二王後，就是東漢跟曹魏。不過這不是一下來司馬睿就頒布的命令，而是第三代晉成帝時才公布。可能是基於王敦之亂，也就是江東各地並不是那麼同意，東晉是合法的繼承王朝，所以才追加的動作。
司馬睿下江東之前，主要在下邳待過一陣子。那他也有一個親信，名叫曹渾，也曾經參加過王敦討伐戰。巧不巧剛好在江東陳留王封爵前，曹渾被處死了。老實說曹勱到底是不是曹操玄孫？那就是東晉政府說了算。其實就官方資料都懷疑司馬睿是不是真的司馬家之後了。特別要注意的是，司馬睿的母親，是夏侯氏。
曹勱任陳留王22年後過世，適逢桓溫、司馬昱亂政，一直到四年後才重封陳留王。亂政沒有結束喔，應該是桓溫打下陳留所以想要演一下。新的陳留王曹恢又當了20年，過世。很神秘的，又過了五年，才讓曹恢的兒子曹靈誕繼位。曹靈誕則當了30年。
期間出了一件大事，就是東晉討論認為，陳留王在禮法上的地位，應該高於太子。這給了陳留王系統一些「名義上」的地位。最終，劉裕就是讓曹靈誕的兒子為首，率領文武百官上書建議劉裕接受禪讓。
陳留王要秋了嗎？沒，反而劉宋時代大家開始討論，陳留王的地位跟零陵王誰高。零陵王就是晉帝。最後的結論，是零陵王應該在上。
奇怪的事情來了。曹家在劉宋時代，幾乎是銷聲匿跡。宋文帝有一個曹婕妤，沒意外應該是陳留王室的，謝晦也是「曹氏婿」。理論上曹氏的威能，在宋文帝時應該不弱，但別說姓曹的沒幾個留名，連曹操籍貫「譙人」都不見了。東晉土斷都還是把他們斷成譙人的。
基本上可能是這個原因：「南譙太守譙郡別見，晉孝武太元中，於淮南僑立郡縣，後割地志咸實土。」就是晉末在淮河以南立了譙郡，所以原本的北方譙郡人，祖籍就不是北譙郡。蘭陵蕭氏也有類似情況，但人家是後來的皇室，要追祖源的，就改稱南蘭陵。這現象其實遍及南北邊境。比方晉宋都沒有下邳人，《南齊書》一下出來了四個。而南齊也沒有譙郡了，只有南譙郡。
南齊只有短短的20多年國祚，到了末年，卻也冒出了一堆曹姓，夏侯姓的朋友，跟著蕭衍一起建立南梁。最主要的曹姓，不是山東徐州一帶的，卻是荊州新野人。
長期處於南北朝前線的新野，最有名的卻是庾姓。東晉初年為外戚，龐大的庾姓世族，來自潁川。我想這邊凸顯出的問題就是，北方世族雖然經歷五胡亂華，北魏統治，但他們的根基沒有太大變化。最主要在這100多年間產生動盪的，就是「由北往南」的僑民。到最後我們反而很難看出，僑居南朝的北方人，原本居於何處。
不過，還好曹氏還有一個北方祖籍的下邳人，曹虎，本名虎頭。宋明帝末年時，曹虎頭進入了皇宮擔任侍衛。基於東漢會取邊疆良家子為禁軍，虎頭要說本來就是個鄉下人，倒也不無可能。
只不過就算是鄉下，也是要有點門路的。宋明帝過世後，原本扶他上位的桂陽王劉休範就造反了，起兵直取京城建康。當時虎頭就被禁軍大統領，衛尉蕭道成帶出去迎敵，並且被安排在先鋒隊。兩軍一衝，虎頭英勇善戰，馬上就斬得敵首一枚。這個「First Blood.」就讓後來的齊高帝蕭道成記住了他。
戰後，蕭道成調為領軍，虎頭也主動申請跟隨。由於戰時有功勳，虎頭不但申請成功，還被蕭道成任命為皇宮大殿的防務小隊長，負責西宮，后妃所在地這樣。蕭道成當時已經有意篡宋，不久，新任的小皇帝就因為「暴虐無道」被刺殺了。由於他很無道，所以當時宮中警衛被要求晚上不能關門，皇帝愛去哪去哪。
發生這種事，虎頭做為小隊長，肯定要糟的。皇帝夜裡被刺，隔天一早曹虎就逃跑了。然而，收到消息的蕭道成趕進宮來，撞個正著，大聲喝問：「匆匆忙忙的要往哪裡去。」虎頭也是機靈，忙道：「要前去通報您啊。」蕭道成「龍心大悅」，遂引為心腹，繼續讓虎頭駐守皇宮兼監視。
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
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愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%