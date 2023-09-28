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2023/09/28,
歷史

南北分裂之南齊興亡（四）：曹操後人曹虎既是皇帝的爪耙子，同時也是可用的戰將

南北分裂之南齊興亡（四）：曹操後人曹虎既是皇帝的爪耙子，同時也是可用的戰將
Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

我們想讓你知道的是

雖然派給了蕭暠，但曹虎頭仍是直接受皇帝蕭賾指揮，兵權在握。而蕭賾也嫌虎頭的名字太俗，幫他改名為曹虎。簡單說，曹虎到這裡就是個專業爪耙子，間諜，同時，也是個可用的戰將。

文：阿前

曹操，東漢末年超世之傑，治世之能臣，亂世之奸雄。權傾天下卻未篡漢，子曹丕代漢而立，讓我們對於曹操的內心世界，又多了無限想像。不論曹操是忠是奸，曹魏終究是建立了半壁江山王朝，然後就被司馬家照樣篡掉了。

兩晉年間，劉氏之後紛起，就連匈奴人也要打著漢室招牌反抗司馬暴政。怎麼就沒人心念前朝呢？相反的，西晉滅亡，東晉代立。東晉滅於劉氏之手，司馬家仍歸北方，繼續努力，在政治軍事舞台上大放異彩。

曹操的家人怎麼不見了？

一開始，司馬炎其實是禁止曹氏當官的。不過禁令很快就取消，包括曹植、曹休的子孫，都在兩晉有著不錯的發展。曹操究竟是百年難得一見的人才，要在同一家再來一個？千年都不見得會出。劉氏那是早就開枝散葉了，人口比例高嘛。

卻說西晉代魏時，廢魏帝曹奐為陳留王。這個陳留王室，就不好不壞不高不低的在西晉，到了八王之亂時，曹奐掛了，以皇帝禮節下葬，諡號為「元」。那因為他死得比陳壽作《三國志》還晚，所以《三國志》也不會看到魏元帝的稱呼。

緊接著，北方淪陷，南方自稱晉室，以繼大統，所以找了一個曹操的玄孫曹勱來當有爵無地陳留王。這在中國傳統政治有個名頭，叫做「二王三恪」，意思是讓前朝的元首繼續擁有封地跟爵位，來表示我是接受過去所讓的天命。撇開傳說中的唐虞夏商周，實際就是由漢武帝所發起。

比較完整的說法應該是「奉二王後三恪」，也就是可以尊奉兩個過去的「王」後代，跟第三個拿來尊重（恪）的對象。所以到西漢末儒家地位越來越高的時候，也出現了「恪」孔子後裔的情況。

晉所奉二王後，就是東漢跟曹魏。不過這不是一下來司馬睿就頒布的命令，而是第三代晉成帝時才公布。可能是基於王敦之亂，也就是江東各地並不是那麼同意，東晉是合法的繼承王朝，所以才追加的動作。

亳州市亳州火车站广场－曹操雕塑_-_panoramio
Photo Credit: luchangjiang~鲁昌江 @ CC BY-SA 3.0
曹操故鄉「譙國」（今安徽亳州）火車站外的曹操雕像

司馬睿下江東之前，主要在下邳待過一陣子。那他也有一個親信，名叫曹渾，也曾經參加過王敦討伐戰。巧不巧剛好在江東陳留王封爵前，曹渾被處死了。老實說曹勱到底是不是曹操玄孫？那就是東晉政府說了算。其實就官方資料都懷疑司馬睿是不是真的司馬家之後了。特別要注意的是，司馬睿的母親，是夏侯氏。

曹勱任陳留王22年後過世，適逢桓溫、司馬昱亂政，一直到四年後才重封陳留王。亂政沒有結束喔，應該是桓溫打下陳留所以想要演一下。新的陳留王曹恢又當了20年，過世。很神秘的，又過了五年，才讓曹恢的兒子曹靈誕繼位。曹靈誕則當了30年。

期間出了一件大事，就是東晉討論認為，陳留王在禮法上的地位，應該高於太子。這給了陳留王系統一些「名義上」的地位。最終，劉裕就是讓曹靈誕的兒子為首，率領文武百官上書建議劉裕接受禪讓。

陳留王要秋了嗎？沒，反而劉宋時代大家開始討論，陳留王的地位跟零陵王誰高。零陵王就是晉帝。最後的結論，是零陵王應該在上。

奇怪的事情來了。曹家在劉宋時代，幾乎是銷聲匿跡。宋文帝有一個曹婕妤，沒意外應該是陳留王室的，謝晦也是「曹氏婿」。理論上曹氏的威能，在宋文帝時應該不弱，但別說姓曹的沒幾個留名，連曹操籍貫「譙人」都不見了。東晉土斷都還是把他們斷成譙人的。

基本上可能是這個原因：「南譙太守譙郡別見，晉孝武太元中，於淮南僑立郡縣，後割地志咸實土。」就是晉末在淮河以南立了譙郡，所以原本的北方譙郡人，祖籍就不是北譙郡。蘭陵蕭氏也有類似情況，但人家是後來的皇室，要追祖源的，就改稱南蘭陵。這現象其實遍及南北邊境。比方晉宋都沒有下邳人，《南齊書》一下出來了四個。而南齊也沒有譙郡了，只有南譙郡。

南齊只有短短的20多年國祚，到了末年，卻也冒出了一堆曹姓，夏侯姓的朋友，跟著蕭衍一起建立南梁。最主要的曹姓，不是山東徐州一帶的，卻是荊州新野人。

長期處於南北朝前線的新野，最有名的卻是庾姓。東晉初年為外戚，龐大的庾姓世族，來自潁川。我想這邊凸顯出的問題就是，北方世族雖然經歷五胡亂華，北魏統治，但他們的根基沒有太大變化。最主要在這100多年間產生動盪的，就是「由北往南」的僑民。到最後我們反而很難看出，僑居南朝的北方人，原本居於何處。

不過，還好曹氏還有一個北方祖籍的下邳人，曹虎，本名虎頭。宋明帝末年時，曹虎頭進入了皇宮擔任侍衛。基於東漢會取邊疆良家子為禁軍，虎頭要說本來就是個鄉下人，倒也不無可能。

只不過就算是鄉下，也是要有點門路的。宋明帝過世後，原本扶他上位的桂陽王劉休範就造反了，起兵直取京城建康。當時虎頭就被禁軍大統領，衛尉蕭道成帶出去迎敵，並且被安排在先鋒隊。兩軍一衝，虎頭英勇善戰，馬上就斬得敵首一枚。這個「First Blood.」就讓後來的齊高帝蕭道成記住了他。

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Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

戰後，蕭道成調為領軍，虎頭也主動申請跟隨。由於戰時有功勳，虎頭不但申請成功，還被蕭道成任命為皇宮大殿的防務小隊長，負責西宮，后妃所在地這樣。蕭道成當時已經有意篡宋，不久，新任的小皇帝就因為「暴虐無道」被刺殺了。由於他很無道，所以當時宮中警衛被要求晚上不能關門，皇帝愛去哪去哪。

發生這種事，虎頭做為小隊長，肯定要糟的。皇帝夜裡被刺，隔天一早曹虎就逃跑了。然而，收到消息的蕭道成趕進宮來，撞個正著，大聲喝問：「匆匆忙忙的要往哪裡去。」虎頭也是機靈，忙道：「要前去通報您啊。」蕭道成「龍心大悅」，遂引為心腹，繼續讓虎頭駐守皇宮兼監視。


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