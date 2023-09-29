南北分裂之南齊興亡（五）：在暗中推動時代，見證朝代改換的權臣們
我們想讓你知道的是
從劉宋，走向南齊，更在孝文帝過世三年後，南梁建國。近30年的時間，南朝皇帝一個換過一個，國號也迅速的變化著。我們不難想見，一定也有一些南朝人，見證著時代的改換，甚至未曾隨著改朝換代，而跌落權力的神壇。
文：阿前
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魏晉南北朝，產生了20幾個王國，政權更迭不休的亂世。同時也是中國史上異樣精彩的時代。它沒有三國那樣史料單純，也沒有戰國那樣難以考證。亂世帶來的文學、史學、哲學宗教的蓬勃發展，透過文物流傳至今，當屬魏晉南北朝最為豐碩。
從曹丕篡漢之後的300多年間，堪稱盛世的兩大時期，都出現在北朝。一是部分學者認為可比秦皇漢武，五胡十六國的前秦苻堅。二是推動民族融合，在中國佛教藝術史上重要里程碑的北魏孝文帝。
北魏孝文帝一任，南朝卻激烈的波動著，從劉宋，走向南齊，更在孝文帝過世三年後，南梁建國。近30年的時間，南朝皇帝一個換過一個，國號也迅速的變化著。我們不難想見，一定也有一些南朝人，見證著時代的改換，甚至未曾隨著改朝換代，而跌落權力的神壇。
比方說，褚淵。既是宋明帝的顧命大臣，也是齊高帝的開國元老。褚家從劉裕立宋時，就是一等一的核心人物。褚淵的父親褚湛之，娶了劉裕的女兒。褚淵本身也是宋文帝的駙馬爺。這也沒什麼奇怪，南齊皇族蕭氏，甚至是劉裕的繼母一族呢。
然而，含著金湯匙出生的褚淵，並不熱衷於功名利祿。父親過世後，他更表示不需要繼承遺產，只要家中藏書即可。故長期下來，褚淵不過是個文書官員，與劉宋各式各樣的皇室政爭無涉。
但你不找事，事也會來找你。齊高帝蕭道成的人生，隨著劉宋政爭去到高峰被捲入，只能隨波逐流登上衛冕者寶座。同一時間，在宋明帝劉彧被親王劉休仁操控時，找來了褚淵，為他照料太子。
褚淵在先前的開國期中，本來就是太子東宮官員，此時復任也是合理。更重要的是，當劉彧還是藩王時，就與褚淵交好。劉彧真正想要的，就是讓褚淵協助一步步奪回兵權。褚淵拒絕，但這事就被劉休仁發現，直接把他調入麾下，參與地方平定戰。
事實證明，褚淵可以帶兵，為人平和又無異心，兵權遂逐步加重。劉彧表示「計劃通」，把褚淵調回身旁，掌禁軍與首都主管（丹陽尹），逐步安排除去劉休仁。雖然成功，但整個勢力架構沒有太大改變。畢竟褚淵其實是反對劉彧計劃的。劉彧自己的身體也越來越差，勉強讓褚淵的禁軍兵權去到頂端，任為五大顧命之一後，世代交替就來了。
然而，誰想得到，褚淵的小媽也過世了，作為一個文人底，褚將軍就回去服喪。這一去，政權就落在別人手中。還好，褚淵素來欣賞蕭道成，顧命之後也特別提拔蕭道成來協助自己管理禁軍。所以復職時，褚淵仍能保有將軍位。
緊接著，劉休仁的弟弟休範叛變。褚淵入宮鎮守，授命蕭道成迎戰，立下大功。兩個人水漲船高，逐漸成為顧命四貴中的帶頭人物。好笑的是，這四貴其實在檯面上，都不想擔事，但也就這麼隱隱分成兩派。
你知道，劉邦其實也不想當出頭鳥，是蕭何要他上的。在大家在那邊打太極你推我讓的時候，最大的關鍵，就是一個下官：王儉。
王儉是瑯琊王氏，東晉初年後好久沒聽到這個稱呼了。說白了，問題在於他們失去主政權，想要靠大樹。可整個東晉的風向一直變，搞得瑯琊王氏不上不下的。還好最後巴上了劉裕的兒子劉義隆，在宋文帝一朝也是小有地位。
而王儉的父親，就是弒宋文帝元凶劉劭時，被發現是個蝙蝠俠的王僧綽，所以王儉很早就成了孤兒。一開始，其實是四貴之一的袁粲推舉了這個牆頭草家族的後人給宋明帝。後來政治混亂時，王儉就跟袁粲說他想要去外地當太守。接著四貴立新帝，王儉就又巴巴的跑回來。
這時，他注意到了四貴都不想擔責任這件事，但蕭道成最是在風口浪尖。說白了，前任皇帝劉昱多次找蕭道成的碴，蕭道成早就召開四貴會議想要廢帝。可袁粲反對，結果劉昱被刺，四貴才只能另立新帝。
王儉知道，即使大家都怕「被王莽」，但蕭道成是上了馬，就會往前衝的那種人。遂找了門路，投入蕭道成旗下。那年代要當個稱職的牆頭草，風向雞，除了飽讀詩書，更要熟悉故事舊律，才能隨時幫自己找台階下。
王儉開始跟蕭道成講很多，以前就是這樣那樣，所以你可以這樣那樣的故事。蕭道成照著做，耶不錯喔，其他人都不會來罵我，而我好像權勢越來越大了。王儉也知道，蕭道成怕一個人上，所以同樣各種推著褚淵一起。不過蕭道成是一年儒生野戰將軍，褚淵可是家學淵源，沒，不幹，不幹就是不幹。
只要自己不做篡國賊，褚淵並不排斥讓蕭道成坐上龍椅。蕭道成立南齊之後，其實也沒活多久。遺詔王儉為侍中、尚書令、鎮軍將軍。褚淵並錄，共治的意思。但問題是，並沒有給褚淵其他的位置。
朝廷司法部就提出懷疑這個遺詔的真實性。王儉就出來吹了一堆，表示褚淵可以並錄尚書事。正尚書令都這麼說了，那就照辦吧。結果褚淵馬上說自己生病要辭職，請王儉轉告新皇帝蕭賾。看來這詔書，確實是「假」。
劉宋的建立，始於一堆北府兵頭。這些人對於做老大，那是當仁不讓。但劉宋到蕭齊的流動，不是兵變，不是民亂，是由一群政客在推動的。這些政客一直在你推我讓，願意坐上皇帝龍椅的，顯然是最傻的那一個。
褚淵即使辭職，即使過世，王儉都始終要求蕭賾給褚淵最高的地位，最大的尊榮。也毫不意外的，在褚淵死後，王儉提出了辭呈。
上，不許。
看過好多、好多權臣的我們知道，又一個新的無敵權臣，誕生了。就連禁軍兵權，王儉也牢牢握在手中。王儉權傾朝野不夠，更要走在士人流行尖端。穿著打扮，書法文章。在皇帝面前謙恭的王儉，自詡江左百年，唯謝安與我為風流宰相。風流不是好色，應該說是無所不能的文人雅士領袖。
世祖深委仗之，土流選用，奏無不可。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。