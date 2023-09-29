南北分裂之南齊興亡（五）：在暗中推動時代，見證朝代改換的權臣們

文：阿前

魏晉南北朝，產生了20幾個王國，政權更迭不休的亂世。同時也是中國史上異樣精彩的時代。它沒有三國那樣史料單純，也沒有戰國那樣難以考證。亂世帶來的文學、史學、哲學宗教的蓬勃發展，透過文物流傳至今，當屬魏晉南北朝最為豐碩。

從曹丕篡漢之後的300多年間，堪稱盛世的兩大時期，都出現在北朝。一是部分學者認為可比秦皇漢武，五胡十六國的前秦苻堅。二是推動民族融合，在中國佛教藝術史上重要里程碑的北魏孝文帝。

北魏孝文帝一任，南朝卻激烈的波動著，從劉宋，走向南齊，更在孝文帝過世三年後，南梁建國。近30年的時間，南朝皇帝一個換過一個，國號也迅速的變化著。我們不難想見，一定也有一些南朝人，見證著時代的改換，甚至未曾隨著改朝換代，而跌落權力的神壇。

比方說，褚淵。既是宋明帝的顧命大臣，也是齊高帝的開國元老。褚家從劉裕立宋時，就是一等一的核心人物。褚淵的父親褚湛之，娶了劉裕的女兒。褚淵本身也是宋文帝的駙馬爺。這也沒什麼奇怪，南齊皇族蕭氏，甚至是劉裕的繼母一族呢。

然而，含著金湯匙出生的褚淵，並不熱衷於功名利祿。父親過世後，他更表示不需要繼承遺產，只要家中藏書即可。故長期下來，褚淵不過是個文書官員，與劉宋各式各樣的皇室政爭無涉。

但你不找事，事也會來找你。齊高帝蕭道成的人生，隨著劉宋政爭去到高峰被捲入，只能隨波逐流登上衛冕者寶座。同一時間，在宋明帝劉彧被親王劉休仁操控時，找來了褚淵，為他照料太子。

褚淵在先前的開國期中，本來就是太子東宮官員，此時復任也是合理。更重要的是，當劉彧還是藩王時，就與褚淵交好。劉彧真正想要的，就是讓褚淵協助一步步奪回兵權。褚淵拒絕，但這事就被劉休仁發現，直接把他調入麾下，參與地方平定戰。

事實證明，褚淵可以帶兵，為人平和又無異心，兵權遂逐步加重。劉彧表示「計劃通」，把褚淵調回身旁，掌禁軍與首都主管（丹陽尹），逐步安排除去劉休仁。雖然成功，但整個勢力架構沒有太大改變。畢竟褚淵其實是反對劉彧計劃的。劉彧自己的身體也越來越差，勉強讓褚淵的禁軍兵權去到頂端，任為五大顧命之一後，世代交替就來了。

然而，誰想得到，褚淵的小媽也過世了，作為一個文人底，褚將軍就回去服喪。這一去，政權就落在別人手中。還好，褚淵素來欣賞蕭道成，顧命之後也特別提拔蕭道成來協助自己管理禁軍。所以復職時，褚淵仍能保有將軍位。

緊接著，劉休仁的弟弟休範叛變。褚淵入宮鎮守，授命蕭道成迎戰，立下大功。兩個人水漲船高，逐漸成為顧命四貴中的帶頭人物。好笑的是，這四貴其實在檯面上，都不想擔事，但也就這麼隱隱分成兩派。

你知道，劉邦其實也不想當出頭鳥，是蕭何要他上的。在大家在那邊打太極你推我讓的時候，最大的關鍵，就是一個下官：王儉。

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王儉是瑯琊王氏，東晉初年後好久沒聽到這個稱呼了。說白了，問題在於他們失去主政權，想要靠大樹。可整個東晉的風向一直變，搞得瑯琊王氏不上不下的。還好最後巴上了劉裕的兒子劉義隆，在宋文帝一朝也是小有地位。

而王儉的父親，就是弒宋文帝元凶劉劭時，被發現是個蝙蝠俠的王僧綽，所以王儉很早就成了孤兒。一開始，其實是四貴之一的袁粲推舉了這個牆頭草家族的後人給宋明帝。後來政治混亂時，王儉就跟袁粲說他想要去外地當太守。接著四貴立新帝，王儉就又巴巴的跑回來。

這時，他注意到了四貴都不想擔責任這件事，但蕭道成最是在風口浪尖。說白了，前任皇帝劉昱多次找蕭道成的碴，蕭道成早就召開四貴會議想要廢帝。可袁粲反對，結果劉昱被刺，四貴才只能另立新帝。

王儉知道，即使大家都怕「被王莽」，但蕭道成是上了馬，就會往前衝的那種人。遂找了門路，投入蕭道成旗下。那年代要當個稱職的牆頭草，風向雞，除了飽讀詩書，更要熟悉故事舊律，才能隨時幫自己找台階下。

王儉開始跟蕭道成講很多，以前就是這樣那樣，所以你可以這樣那樣的故事。蕭道成照著做，耶不錯喔，其他人都不會來罵我，而我好像權勢越來越大了。王儉也知道，蕭道成怕一個人上，所以同樣各種推著褚淵一起。不過蕭道成是一年儒生野戰將軍，褚淵可是家學淵源，沒，不幹，不幹就是不幹。

只要自己不做篡國賊，褚淵並不排斥讓蕭道成坐上龍椅。蕭道成立南齊之後，其實也沒活多久。遺詔王儉為侍中、尚書令、鎮軍將軍。褚淵並錄，共治的意思。但問題是，並沒有給褚淵其他的位置。

朝廷司法部就提出懷疑這個遺詔的真實性。王儉就出來吹了一堆，表示褚淵可以並錄尚書事。正尚書令都這麼說了，那就照辦吧。結果褚淵馬上說自己生病要辭職，請王儉轉告新皇帝蕭賾。看來這詔書，確實是「假」。

劉宋的建立，始於一堆北府兵頭。這些人對於做老大，那是當仁不讓。但劉宋到蕭齊的流動，不是兵變，不是民亂，是由一群政客在推動的。這些政客一直在你推我讓，願意坐上皇帝龍椅的，顯然是最傻的那一個。

褚淵即使辭職，即使過世，王儉都始終要求蕭賾給褚淵最高的地位，最大的尊榮。也毫不意外的，在褚淵死後，王儉提出了辭呈。

上，不許。

看過好多、好多權臣的我們知道，又一個新的無敵權臣，誕生了。就連禁軍兵權，王儉也牢牢握在手中。王儉權傾朝野不夠，更要走在士人流行尖端。穿著打扮，書法文章。在皇帝面前謙恭的王儉，自詡江左百年，唯謝安與我為風流宰相。風流不是好色，應該說是無所不能的文人雅士領袖。