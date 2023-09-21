美聯邦政府關門危機：短期撥款法案停擺、共和黨持續內鬨，強硬派揚言罷免眾院議長麥卡錫
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美國政府關門恐中斷美軍對烏克蘭軍隊的訓練、軍備物資運送及軍武供應；負責區域安全的美國國務院副助理國務卿芮斯尼克（Mira Resnick）更向眾議院軍事委員會表示，一旦政府停擺，除烏克蘭的軍事支持受衝擊外，華府向台灣提供的軍武也將延宕交付。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
美國2023年財政年度將於9月底結束，然而國會難以在短期撥款法案（Short-term spending bill）決議上取得共識，若最終仍無法於2023年9月30日前通過該法案，美國聯邦政府恐陷入關門危機。
據美國智庫「布魯金斯研究院」（Brookings Institution）解釋，美國總統拜登（Joe Biden）為避免聯邦債務發生違約，於今（2023）年6月3日簽署《財政責任法案》（Fiscal Responsibility Act），該法案除調高債務上限外，亦對2024年及2025年的財政年度支出設定限制，等同確立財政撥款的總體規模，且作為債務上調協議的一環，國會也將於數月內通過12項相關支出法令。
上述決議最終獲得聯邦參議院及眾議院共和黨領袖的支持，然而諸多眾議院共和黨人士並不贊成同為共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與白宮達成的這項法案協議，並希望削減《財政責任法案》所提出的支出金額，預計減少的撥款費用將達1200億美元（約新台幣3.84兆元／約港幣9385億元），部分強硬派共和黨人士甚至表示，若麥卡錫不同意他們的訴求，則將尋求對麥卡錫的罷免。
根據《路透社》（Reuters）報導，由共和黨強硬派組成的眾議院自由核心小組（HFC）以及共和黨內偏向溫和派的主街核心小組（MSC），其實曾於2023年9月17日達成一項名為「持續決議」（CR）的短期法案共識，此法案將為美國聯邦政府挹注足夠的資金至2023年10月31日，以避免政府在同月1日陷入停擺，但其另會削減多數政府機構超過8％的預算，僅國防部及美國退伍軍人事務部（VA）不受影響。
此外，該短期法案另規定將對非法移民及美國、墨西哥的邊境採取更嚴格的管制。
《路透社》進一步表示，由於共和黨內部強硬派的反彈，眾議院上週亦推遲有關國防部預算支出法案的投票，不過麥卡錫仍盡可能克服共和黨保守派、強硬派在短期撥款法案等相關立法上的阻撓。「我希望能確保政府不會在2023年10月1日關閉，政府一旦停擺，就會為民主黨帶來更多力量。」麥卡錫如此說道。
短期撥款法案現階段協商的進度為何？
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
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「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！