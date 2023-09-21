TNL+ 2023/09/21,
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美聯邦政府關門危機：短期撥款法案停擺、共和黨持續內鬨，強硬派揚言罷免眾院議長麥卡錫

美聯邦政府關門危機：短期撥款法案停擺、共和黨持續內鬨，強硬派揚言罷免眾院議長麥卡錫
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我們想讓你知道的是

美國政府關門恐中斷美軍對烏克蘭軍隊的訓練、軍備物資運送及軍武供應；負責區域安全的美國國務院副助理國務卿芮斯尼克（Mira Resnick）更向眾議院軍事委員會表示，一旦政府停擺，除烏克蘭的軍事支持受衝擊外，華府向台灣提供的軍武也將延宕交付。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國2023年財政年度將於9月底結束，然而國會難以在短期撥款法案（Short-term spending bill）決議上取得共識，若最終仍無法於2023年9月30日前通過該法案，美國聯邦政府恐陷入關門危機。

據美國智庫「布魯金斯研究院」（Brookings Institution）解釋，美國總統拜登（Joe Biden）為避免聯邦債務發生違約，於今（2023）年6月3日簽署《財政責任法案》（Fiscal Responsibility Act），該法案除調高債務上限外，亦對2024年及2025年的財政年度支出設定限制，等同確立財政撥款的總體規模，且作為債務上調協議的一環，國會也將於數月內通過12項相關支出法令。

上述決議最終獲得聯邦參議院及眾議院共和黨領袖的支持，然而諸多眾議院共和黨人士並不贊成同為共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與白宮達成的這項法案協議，並希望削減《財政責任法案》所提出的支出金額，預計減少的撥款費用將達1200億美元（約新台幣3.84兆元／約港幣9385億元），部分強硬派共和黨人士甚至表示，若麥卡錫不同意他們的訴求，則將尋求對麥卡錫的罷免。

根據《路透社》（Reuters）報導，由共和黨強硬派組成的眾議院自由核心小組（HFC）以及共和黨內偏向溫和派的主街核心小組（MSC），其實曾於2023年9月17日達成一項名為「持續決議」（CR）的短期法案共識，此法案將為美國聯邦政府挹注足夠的資金至2023年10月31日，以避免政府在同月1日陷入停擺，但其另會削減多數政府機構超過8％的預算，僅國防部及美國退伍軍人事務部（VA）不受影響。

此外，該短期法案另規定將對非法移民及美國、墨西哥的邊境採取更嚴格的管制。

《路透社》進一步表示，由於共和黨內部強硬派的反彈，眾議院上週亦推遲有關國防部預算支出法案的投票，不過麥卡錫仍盡可能克服共和黨保守派、強硬派在短期撥款法案等相關立法上的阻撓。「我希望能確保政府不會在2023年10月1日關閉，政府一旦停擺，就會為民主黨帶來更多力量。」麥卡錫如此說道。

短期撥款法案現階段協商的進度為何？

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