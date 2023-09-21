台美21日召開利率決策會議：美國聯準會按兵不動，外界關注台灣央行是否祭第6波房市管制

聯準會9月會議決策，利率按兵不動

（中央社）美國聯邦準備理事會（Fed）今（21）日宣布本月利率按兵不動，符合市場預期。

聯準會曾於去（2022）年3月及5月分別升息1碼（0.25個百分點）及2碼（0.5個百分點），6月、7月、9月及11月連續4次升3碼（0.75個百分點），12月則僅升2碼，今年首次、第2次及第3次會議各升1碼，第4次會議暫不升息，第5次升息1碼。

聯準會官員今天在聯邦公開市場委員會（FOMC）會議宣布本月暫不升息。自去年3月以來，聯準會迄今已升息21碼，或5.25個百分點。

聯準會利率按兵不動，暗示今年將再升息1碼

（中央社）美國Fed今天宣布政策利率不變，維持在22年高點。為持續對抗通膨，多數官員預期今年還會升息1碼；由於近期數據顯示經濟比預期強韌，明年降息幅度比先前預估小。

Fed去年3月起積極升息，隨著通貨膨脹降溫，近幾個月明顯放慢升息腳步。歷經2天例會，官員決議聯邦資金利率目標區間保持在2001年初以來最高的5.25％至5.5％，不排除日後調高利率，「堅定致力」讓通膨率回歸目標2％。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會強調，今年是否會再升息尚無定論，一切依後續數據而定。多數官員認為可能需要進一步調高利率，但也有官員主張升息循環到此為止。

負責制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明重申，官員「將持續評估更多資訊及其對貨幣政策的意涵」。

美股受聯準會暗示利率將更高且維持更久打擊，尾盤賣壓出籠，道瓊工業指數終場下跌76.85點或0.22％，標準普爾500指數和科技股為主的那斯達克綜合指數跌幅分別為0.94％、1.53％。

聯準會18個月前開始緊縮貨幣政策，曾連10度調高利率，為1980年代以來最迅猛升息循環。隨著利率達限制性水準，聯準會繼6月後再次決議利率不變，讓官員有更多時間觀察政策緊縮累積效果，並防止經濟因抗通膨出手太重而陷入衰退。

聯準會利率按兵不動在市場預期內，這場會議更大看點是每季固定公布、包含利率走向的經濟預測。

最新預測顯示，19名官員中，12人預期今年還會升息1碼（0.25個百分點），與6月上一份預測相去不遠。至於明年利率走向，依預測中位數，官員預期明年底利率將降至5.1％，高於6月預測的4.6％。

鮑爾說：「這反映出經濟活動比我們預期還強。」

官員將今明兩年經濟成長預測分別上修至2.1％、1.5％，高於6月預測的1％、1.1％；今年底失業率預估保持在3.8％，明年底升至4.1％，都低於6月預測的水準；今年底剔除食品與能源價格的核心個人消費支出（PCE）通膨率預估從7月的4.2 ％降至3.7％，低於6月預測的3.9％。

自7月決策會議以來，美國整體通膨率在油價上漲帶動下回升，凸顯通膨回歸聯準會目標「最後一哩路」難行，官員不敢掉以輕心。

鮑爾被問及經濟有哪些變數時列舉車廠罷工、政府可能運作停擺、學生恢復償還貸款、長期利率走升、油價近期彈漲，但他認為當前經濟依舊「動能充足」，實現「軟著陸」仍是聯準會主要目標。

聯準會今年剩餘2次例會分別安排在10月底、12月中旬，未來數週公布的物價、勞動市場等數據將攸關官員是否會如預測進一步調高利率。

Photo Credit: 中央社 富邦金控董事長蔡明興（圖）20日出席「錢復回憶錄 ‧卷四新書發表會」，他接受媒體採訪時提到，台灣內需暢旺、出口衰退幅度已有縮小，下半年景氣應該 會比較好；至於中國需要時間調整結構性問題，要好轉不會那麼快。

台美21日召開利率決策會議，蔡明興估此次暫緩升息

（中央社）台灣出口連12黑，但8月出口年減幅已有收斂，富邦金董事長蔡明興表示，台灣內需暢旺，雖然出口較疲弱，但應會逐步恢復正常，看好下半年景氣優於上半年；至於中國需要時間調整結構性問題，要好轉不會那麼快。

本週進入超級央行週，包括美國聯準會（Fed）、台灣央行等都將公布最新利率決策。蔡明興昨天受邀出席「錢復回憶錄‧卷四新書發表會」，他接受媒體採訪表示，認為美、台央行此次都將按兵不動。

展望下半年景氣，蔡明興表示，台灣現在內需很好，餐廳都是滿的，主要是出口還是比較疲弱，已連續超過10個月衰退，不過出口已有慢慢恢復正常的跡象，8月出口衰退幅度已經縮小，後續應可慢慢轉正，下半年景氣應該會比較好。

至於今年中國面臨房地產業動盪、經濟下行風險，蔡明興認為，中國有些結構性問題需要時間調整，要好轉可能不會那麼快。

中央銀行前總裁彭淮南昨天同樣受邀出席「錢復回憶錄‧卷四新書發表會」，針對媒體詢問美台升息預測、輸入性通膨變化等看法，他簡短表示今天是來參加新書發表會，並未對時事置評。

央行祭第6波房市管制？公股行庫預估不加碼

（中央社）中央銀行將於今天下午公布最新貨幣政策決議，外界關注利率走向以及是否祭出第6波打炒房措施，公股行庫高層認為，利率按兵不動機率較大，而政府溫和引導房市的措施逐漸有成效，預估央行這次不會再端出新一波選擇性信用管制。

央行今年6月舉行理監事會議宣布政策利率不變，不過意外加碼打炒房措施，新增自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為7成，為央行2020年12月以來第5度調整選擇性信用管制。央行今天將舉行第3季理監事會議，動向備受關注。

一名公股行庫高層分析，台灣雖然受全球終端需求放緩影響，出口呈現衰退，但內需很不錯，消費熱絡，餐廳訂位時常客滿，產業也很健全、韌性強，接下來若庫存去化差不多、AI商機持續發酵，國內景氣會有所好轉。