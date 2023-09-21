台美21日召開利率決策會議：美國聯準會按兵不動，外界關注台灣央行是否祭第6波房市管制
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美國Fed今天宣布政策利率不變，維持在22年高點。為持續對抗通膨，多數官員預期今年還會升息1碼。另外台灣中央銀行將於今天下午公布最新貨幣政策決議，外界關注利率走向以及是否祭出第6波打炒房措施。
聯準會9月會議決策，利率按兵不動
（中央社）美國聯邦準備理事會（Fed）今（21）日宣布本月利率按兵不動，符合市場預期。
聯準會曾於去（2022）年3月及5月分別升息1碼（0.25個百分點）及2碼（0.5個百分點），6月、7月、9月及11月連續4次升3碼（0.75個百分點），12月則僅升2碼，今年首次、第2次及第3次會議各升1碼，第4次會議暫不升息，第5次升息1碼。
聯準會官員今天在聯邦公開市場委員會（FOMC）會議宣布本月暫不升息。自去年3月以來，聯準會迄今已升息21碼，或5.25個百分點。
聯準會利率按兵不動，暗示今年將再升息1碼
（中央社）美國Fed今天宣布政策利率不變，維持在22年高點。為持續對抗通膨，多數官員預期今年還會升息1碼；由於近期數據顯示經濟比預期強韌，明年降息幅度比先前預估小。
Fed去年3月起積極升息，隨著通貨膨脹降溫，近幾個月明顯放慢升息腳步。歷經2天例會，官員決議聯邦資金利率目標區間保持在2001年初以來最高的5.25％至5.5％，不排除日後調高利率，「堅定致力」讓通膨率回歸目標2％。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會強調，今年是否會再升息尚無定論，一切依後續數據而定。多數官員認為可能需要進一步調高利率，但也有官員主張升息循環到此為止。
負責制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明重申，官員「將持續評估更多資訊及其對貨幣政策的意涵」。
美股受聯準會暗示利率將更高且維持更久打擊，尾盤賣壓出籠，道瓊工業指數終場下跌76.85點或0.22％，標準普爾500指數和科技股為主的那斯達克綜合指數跌幅分別為0.94％、1.53％。
聯準會18個月前開始緊縮貨幣政策，曾連10度調高利率，為1980年代以來最迅猛升息循環。隨著利率達限制性水準，聯準會繼6月後再次決議利率不變，讓官員有更多時間觀察政策緊縮累積效果，並防止經濟因抗通膨出手太重而陷入衰退。
聯準會利率按兵不動在市場預期內，這場會議更大看點是每季固定公布、包含利率走向的經濟預測。
最新預測顯示，19名官員中，12人預期今年還會升息1碼（0.25個百分點），與6月上一份預測相去不遠。至於明年利率走向，依預測中位數，官員預期明年底利率將降至5.1％，高於6月預測的4.6％。
鮑爾說：「這反映出經濟活動比我們預期還強。」
官員將今明兩年經濟成長預測分別上修至2.1％、1.5％，高於6月預測的1％、1.1％；今年底失業率預估保持在3.8％，明年底升至4.1％，都低於6月預測的水準；今年底剔除食品與能源價格的核心個人消費支出（PCE）通膨率預估從7月的4.2 ％降至3.7％，低於6月預測的3.9％。
自7月決策會議以來，美國整體通膨率在油價上漲帶動下回升，凸顯通膨回歸聯準會目標「最後一哩路」難行，官員不敢掉以輕心。
鮑爾被問及經濟有哪些變數時列舉車廠罷工、政府可能運作停擺、學生恢復償還貸款、長期利率走升、油價近期彈漲，但他認為當前經濟依舊「動能充足」，實現「軟著陸」仍是聯準會主要目標。
聯準會今年剩餘2次例會分別安排在10月底、12月中旬，未來數週公布的物價、勞動市場等數據將攸關官員是否會如預測進一步調高利率。
台美21日召開利率決策會議，蔡明興估此次暫緩升息
（中央社）台灣出口連12黑，但8月出口年減幅已有收斂，富邦金董事長蔡明興表示，台灣內需暢旺，雖然出口較疲弱，但應會逐步恢復正常，看好下半年景氣優於上半年；至於中國需要時間調整結構性問題，要好轉不會那麼快。
本週進入超級央行週，包括美國聯準會（Fed）、台灣央行等都將公布最新利率決策。蔡明興昨天受邀出席「錢復回憶錄‧卷四新書發表會」，他接受媒體採訪表示，認為美、台央行此次都將按兵不動。
展望下半年景氣，蔡明興表示，台灣現在內需很好，餐廳都是滿的，主要是出口還是比較疲弱，已連續超過10個月衰退，不過出口已有慢慢恢復正常的跡象，8月出口衰退幅度已經縮小，後續應可慢慢轉正，下半年景氣應該會比較好。
至於今年中國面臨房地產業動盪、經濟下行風險，蔡明興認為，中國有些結構性問題需要時間調整，要好轉可能不會那麼快。
中央銀行前總裁彭淮南昨天同樣受邀出席「錢復回憶錄‧卷四新書發表會」，針對媒體詢問美台升息預測、輸入性通膨變化等看法，他簡短表示今天是來參加新書發表會，並未對時事置評。
央行祭第6波房市管制？公股行庫預估不加碼
（中央社）中央銀行將於今天下午公布最新貨幣政策決議，外界關注利率走向以及是否祭出第6波打炒房措施，公股行庫高層認為，利率按兵不動機率較大，而政府溫和引導房市的措施逐漸有成效，預估央行這次不會再端出新一波選擇性信用管制。
央行今年6月舉行理監事會議宣布政策利率不變，不過意外加碼打炒房措施，新增自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為7成，為央行2020年12月以來第5度調整選擇性信用管制。央行今天將舉行第3季理監事會議，動向備受關注。
一名公股行庫高層分析，台灣雖然受全球終端需求放緩影響，出口呈現衰退，但內需很不錯，消費熱絡，餐廳訂位時常客滿，產業也很健全、韌性強，接下來若庫存去化差不多、AI商機持續發酵，國內景氣會有所好轉。
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
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「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！