2023/09/21,
政治

聯合國大會總辯論登場，蔡總統呼籲維護台海穩定，蕭美琴投書美媒：須迫切阻擋聯大2758決議遭曲解

聯合國大會總辯論登場，蔡總統呼籲維護台海穩定，蕭美琴投書美媒：須迫切阻擋聯大2758決議遭曲解
第78屆聯合國大會總辯論期間，總統蔡英文20日在紐約Concordia年度峰會發表錄影演說。Photo Credit: 中央社

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總統表示，「我們的威權鄰居」每天發動數百萬次網路攻擊，頻繁軍事演習，並以其他形式的灰色地帶活動對台灣及其友邦極限施壓，台灣與區域安全正面臨嚴峻挑戰。台灣深知須努力不懈維護和平、保護得來不易的民主，面對中國日益挑釁的作為，為確保區域和世界穩定，國際合作至關重要。

蕭美琴投書美媒：須迫切阻擋聯大2758決議遭曲解

（中央社）聯合國大會總辯論登場，駐美代表蕭美琴昨（20）日投書美媒，指聯大2758號決議不涉台，須迫切阻擋決議遭曲解。她呼籲聯合國，不該被威權統治，應儘早修正台灣政策。

第78屆聯合國大會總辯論18日在紐約展開，友邦瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉敦促聯合國體系接納台灣。

蕭美琴昨天投書《今日美國報》（USA Today），批評北京長期透過曲解聯合國大會第2758號決議，有效阻擋台灣參與聯合國。她指出，這項1971年通過的決議，「連一次都沒提到台灣」，當然無權將台灣排除在國際舞台之外。

蕭美琴表示，中國在聯合國捏造不實法理依據，宣稱對台灣擁有主權，導致台灣記者、觀光客在全球都無法進入聯合國大樓。台灣長期遭排除，聯合國秘書長今年稍早卻未能提出條理清楚的解釋。

她說，台灣人民對此般歧視感到憤慨，「須迫切阻擋2758號決議遭曲解，這不僅破壞聯合國內法治，更致使台灣人民被噤聲」。

蕭美琴引述聯合國憲章序言「我聯合國人民同茲決心...重申基本人權」段落，提醒聯合國應銘記自己是被人民、而非威權政權所統治。她期盼聯合國和其他國際組織，盡快修正自身台灣政策，給予台灣人民公平參與的機會。

她說：「台灣已經準備好，也願意與世界分享我們的專業與經驗。但唯有給（台灣）機會幫忙，台灣才能夠幫忙。」

蕭美琴也利用機會，感謝理念相近國家支持台灣有意義國際參與。她舉例，美國聯邦眾議院7月通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），主張2758號決議不涉台，支持台灣參與國際組織。

此外，第78屆聯合國大會期間，日本新任外務大臣上川陽子18日代表七大工業國集團（G7）外長發布聲明，重申支持台灣有意義參與國際組織，並關切中國在印太區域的脅迫性行動。

呼應蕭美琴投書訴求，美國參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）昨天下午發布聯合聲明，指2758號決議並未提及台灣地位。

兩位外交領袖指出，自決議52年前獲通過以來，北京試圖利用2758號決議來強化自身「一中原則」，但這與美國「一中政策」不同。「與北京所稱相反，決議的通過不代表國際社會接受中國對台灣的主張。」

他們強調，台灣在國際組織有意義參與，完全符合2758號決議的文字與精神。他們呼籲美國與理念相近夥伴拿出更多作為，支持民主與台灣。

總統是否出席APEC峰會 蕭美琴：需會員國共識
Photo Credit: 中央社
駐美代表蕭美琴20日投書美媒，指聯大2758號決議不涉台，須迫切阻擋決議遭曲解。

聯大期間蔡總統蕭美琴齊發聲，籲維護台海穩定

（中央社）聯合國大會總辯論期間，總統蔡英文、駐美代表蕭美琴昨天分別以錄影演說與對話方式參與紐約民間會議，呼籲國際合作維護台海和平穩定，反制中國對台施壓的種種作為。

蔡總統應紐約非營利組織Concordia邀請，在年度峰會上發表近6分鐘錄影演說。蕭美琴隨後登台，與曾任美國國務院亞太助卿的亞洲協會（Asia Society）亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任羅素（Daniel Russel）討論台海安全。

蔡總統說，台灣是國際民主社會重要夥伴，在全球供應鏈中地位舉足輕重，台海和平穩定符合所有人的利益。台灣安全與國際參與，不僅是為維護共同經濟利益，也是為捍衛自由、民主、尊重人權等對人類福祉至關重要的普世價值。

總統表示，「我們的威權鄰居」每天發動數百萬次網路攻擊，頻繁軍事演習，並以其他形式的灰色地帶活動對台灣及其友邦極限施壓，台灣與區域安全正面臨嚴峻挑戰。台灣深知須努力不懈維護和平、保護得來不易的民主，面對中國日益挑釁的作為，為確保區域和世界穩定，國際合作至關重要。

蔡總統說：「只要團結一致，堅守信念，相信我們將克服眼前的挑戰，並促成全世界更多進展。」

這是蔡總統連續第2年以錄影專題演說形式參與這項聯合國社群大型公開活動，向世人宣示台灣捍衛民主的決心及希望走向國際的意志。

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Photo Credit: 中央社
駐美代表蕭美琴（左）20日參加紐約非營利組織Concordia年度峰會，與前美國國務院亞太助卿羅素（右）討論台海安全時提倡國際協調確保區域穩定。

蕭美琴與羅素對談時以「最大公約數」形容台海現狀，並說區域和平穩定促進經濟繁榮、成長及進步，區域局勢不穩的影響將遍及全球。台灣樂於和美國等國際社會夥伴攜手，也願意和北京對話，希望所有利害關係方都和台灣合作，防止和平現狀遭破壞。

她說：「現狀受不同力量拉扯，並非靜態，需要以審慎、務實作為維持平衡，也需要國際協調確保區域穩定。」

蕭美琴提到，台灣面對中國軍事脅迫、網路攻擊、政治作戰及假訊息等挑戰，須不斷強化民主韌性，提升不對稱作戰能力，持續深化台美夥伴關係，並以經貿合作等方式凝聚國際利益，包含6月簽署首批協定的台美21世紀貿易倡議、推動中的雙邊租稅協定。

台灣獲美國朝野一致支持，蕭美琴表達感謝，並強調須確保台灣不成為美國國內政治競爭中的議題。

談到台灣遭聯合國等國際組織排除在外，蕭美琴說，這源於北京企圖政治孤立台灣，台灣需要以創新、創意做法因應。世界剛經歷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，病毒無視政治界限，強化全球韌性時不該排除像台灣這種發揮良善力量的重要夥伴。

今年外交部推動參與聯合國案提出4大訴求，與前幾年最大不同是加進敦促聯合國「積極維護」台海及鄰近區域和平、穩定及安全。

蕭美琴會後受訪表示，台海和平穩定有助全球經濟繁榮與發展，不只台灣人期待，也符合全人類共同利益。台灣持續參與衛生、環境、氣候變遷等國際議題之餘，台海安全將是台灣不斷與國際接軌、對話的重要議題。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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