聯合國大會總辯論登場，蔡總統呼籲維護台海穩定，蕭美琴投書美媒：須迫切阻擋聯大2758決議遭曲解
我們想讓你知道的是
總統表示，「我們的威權鄰居」每天發動數百萬次網路攻擊，頻繁軍事演習，並以其他形式的灰色地帶活動對台灣及其友邦極限施壓，台灣與區域安全正面臨嚴峻挑戰。台灣深知須努力不懈維護和平、保護得來不易的民主，面對中國日益挑釁的作為，為確保區域和世界穩定，國際合作至關重要。
蕭美琴投書美媒：須迫切阻擋聯大2758決議遭曲解
（中央社）聯合國大會總辯論登場，駐美代表蕭美琴昨（20）日投書美媒，指聯大2758號決議不涉台，須迫切阻擋決議遭曲解。她呼籲聯合國，不該被威權統治，應儘早修正台灣政策。
第78屆聯合國大會總辯論18日在紐約展開，友邦瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉敦促聯合國體系接納台灣。
蕭美琴昨天投書《今日美國報》（USA Today），批評北京長期透過曲解聯合國大會第2758號決議，有效阻擋台灣參與聯合國。她指出，這項1971年通過的決議，「連一次都沒提到台灣」，當然無權將台灣排除在國際舞台之外。
蕭美琴表示，中國在聯合國捏造不實法理依據，宣稱對台灣擁有主權，導致台灣記者、觀光客在全球都無法進入聯合國大樓。台灣長期遭排除，聯合國秘書長今年稍早卻未能提出條理清楚的解釋。
她說，台灣人民對此般歧視感到憤慨，「須迫切阻擋2758號決議遭曲解，這不僅破壞聯合國內法治，更致使台灣人民被噤聲」。
蕭美琴引述聯合國憲章序言「我聯合國人民同茲決心...重申基本人權」段落，提醒聯合國應銘記自己是被人民、而非威權政權所統治。她期盼聯合國和其他國際組織，盡快修正自身台灣政策，給予台灣人民公平參與的機會。
她說：「台灣已經準備好，也願意與世界分享我們的專業與經驗。但唯有給（台灣）機會幫忙，台灣才能夠幫忙。」
蕭美琴也利用機會，感謝理念相近國家支持台灣有意義國際參與。她舉例，美國聯邦眾議院7月通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），主張2758號決議不涉台，支持台灣參與國際組織。
此外，第78屆聯合國大會期間，日本新任外務大臣上川陽子18日代表七大工業國集團（G7）外長發布聲明，重申支持台灣有意義參與國際組織，並關切中國在印太區域的脅迫性行動。
呼應蕭美琴投書訴求，美國參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）昨天下午發布聯合聲明，指2758號決議並未提及台灣地位。
兩位外交領袖指出，自決議52年前獲通過以來，北京試圖利用2758號決議來強化自身「一中原則」，但這與美國「一中政策」不同。「與北京所稱相反，決議的通過不代表國際社會接受中國對台灣的主張。」
他們強調，台灣在國際組織有意義參與，完全符合2758號決議的文字與精神。他們呼籲美國與理念相近夥伴拿出更多作為，支持民主與台灣。
聯大期間蔡總統蕭美琴齊發聲，籲維護台海穩定
（中央社）聯合國大會總辯論期間，總統蔡英文、駐美代表蕭美琴昨天分別以錄影演說與對話方式參與紐約民間會議，呼籲國際合作維護台海和平穩定，反制中國對台施壓的種種作為。
蔡總統應紐約非營利組織Concordia邀請，在年度峰會上發表近6分鐘錄影演說。蕭美琴隨後登台，與曾任美國國務院亞太助卿的亞洲協會（Asia Society）亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任羅素（Daniel Russel）討論台海安全。
蔡總統說，台灣是國際民主社會重要夥伴，在全球供應鏈中地位舉足輕重，台海和平穩定符合所有人的利益。台灣安全與國際參與，不僅是為維護共同經濟利益，也是為捍衛自由、民主、尊重人權等對人類福祉至關重要的普世價值。
總統表示，「我們的威權鄰居」每天發動數百萬次網路攻擊，頻繁軍事演習，並以其他形式的灰色地帶活動對台灣及其友邦極限施壓，台灣與區域安全正面臨嚴峻挑戰。台灣深知須努力不懈維護和平、保護得來不易的民主，面對中國日益挑釁的作為，為確保區域和世界穩定，國際合作至關重要。
蔡總統說：「只要團結一致，堅守信念，相信我們將克服眼前的挑戰，並促成全世界更多進展。」
這是蔡總統連續第2年以錄影專題演說形式參與這項聯合國社群大型公開活動，向世人宣示台灣捍衛民主的決心及希望走向國際的意志。
蕭美琴與羅素對談時以「最大公約數」形容台海現狀，並說區域和平穩定促進經濟繁榮、成長及進步，區域局勢不穩的影響將遍及全球。台灣樂於和美國等國際社會夥伴攜手，也願意和北京對話，希望所有利害關係方都和台灣合作，防止和平現狀遭破壞。
她說：「現狀受不同力量拉扯，並非靜態，需要以審慎、務實作為維持平衡，也需要國際協調確保區域穩定。」
蕭美琴提到，台灣面對中國軍事脅迫、網路攻擊、政治作戰及假訊息等挑戰，須不斷強化民主韌性，提升不對稱作戰能力，持續深化台美夥伴關係，並以經貿合作等方式凝聚國際利益，包含6月簽署首批協定的台美21世紀貿易倡議、推動中的雙邊租稅協定。
台灣獲美國朝野一致支持，蕭美琴表達感謝，並強調須確保台灣不成為美國國內政治競爭中的議題。
談到台灣遭聯合國等國際組織排除在外，蕭美琴說，這源於北京企圖政治孤立台灣，台灣需要以創新、創意做法因應。世界剛經歷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，病毒無視政治界限，強化全球韌性時不該排除像台灣這種發揮良善力量的重要夥伴。
今年外交部推動參與聯合國案提出4大訴求，與前幾年最大不同是加進敦促聯合國「積極維護」台海及鄰近區域和平、穩定及安全。
蕭美琴會後受訪表示，台海和平穩定有助全球經濟繁榮與發展，不只台灣人期待，也符合全人類共同利益。台灣持續參與衛生、環境、氣候變遷等國際議題之餘，台海安全將是台灣不斷與國際接軌、對話的重要議題。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】看見身障老後的照顧困境，讓照顧悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
伊甸基金會期待家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，不需自己一肩扛起所有的照顧重擔。
高齡社會是醫療技術進步、養生觀念提升的反映，但這樣的發展，也伴隨著許多問題，比方勞動力下降、經濟問題、醫療需求改變等。與此同時，我們可能較少關注到的身心障礙族群以及他們的照顧者，同樣也呈現逐年高齡化的發展，而且背負著更多挑戰與考驗，包括家庭、社會資源、公眾意識等。
根據衛福部統計，近七成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
關於身心障礙者，你所不知道的是⋯⋯
「自從2000年以來，台灣的社會福利發生了很多變化，不管是在食衣住行各方面，當然，也包括政府開始推動長照2.0的制度。這些改變的立意都是良善的，但是我們的社會觀念卻可能還沒有追上。」伊甸基金會副執行長何天元談起關於身心障礙者的福利，有感而發地表示。
在台灣，大眾對身心障礙者還是普遍存在著排斥的心態。何副執行長提到，這樣的排斥，可能不僅僅存在於一般身心健康的民眾，甚至是身心障礙者的家屬，都有可能抗拒接受現實，選擇封閉自己和身心障礙者，停止與外界接觸。「在推動照顧身心障礙者相關的服務上，真的是困難重重，比方我們要辦活動，或者要尋找合適的機構場地，常常遭到民眾抗議。」何副執行長表示。不過，即使如此，伊甸基金會想要持續為身心障礙者倡議、改善現況的決心，並沒有絲毫改變。「因為照顧身心障礙者，真的是非常重要，同時也非常辛苦的一件事情。也正因為如此，所以沒有人應該被孤立，或者獨自承擔這一切。」
目前伊甸基金會提供日間照顧、居家照顧、社區服務、住宿機構等不同形式的服務，希望可以讓更多有需要的家庭，找到一個最適合自己和家人的方式來照顧身心障礙者。「除此之外，因為科技不斷地進步，很多觀念也都在改變，伊甸希望可以永遠多想一步，替大家先做好準備，所以我們提供的各種課程、教材，還有對我們工作人員的培訓等，也都持續在更新。」為了打破傳統觀念上對於身心障礙者的排斥感，伊甸基金會更是持續舉辦活動，透過各種媒體、平台的宣導，希望能夠改變社會普遍的觀感。更重要的是，讓所有的身心障礙者和他們的家屬知道——你不需要孤軍奮戰，伊甸願意提供各種你需要的支援和資源。
當我老了，你也老了
提到伊甸所能提供的支援和資源，家有多重障礙者的恩蓉媽媽對此感受最深。「我們恩蓉是多重障礙的孩子，她還在我肚子裡的時候我就知道了。既然我們選擇迎接她的到來，就必須要為她做好最周全的準備，所以我跟恩蓉爸爸一直都很積極地去找各種課程、復健來上，希望恩蓉在人生的這路上，可以走得更順一點。」恩蓉自從八個月大左右就開始接受復健，在醫療上，恩蓉的爸爸媽媽也非常重視她的黃金治療期。除此之外，各種相關的課程、活動，恩蓉爸爸和媽媽也都盡可能去學習、接觸。在恩蓉一家搬到台北之後，恩蓉更是直接開始使用伊甸的日間照顧服務。「這個決定真的是最好的決定，因為伊甸的照顧服務，改變了我們一家相處的氣氛。」恩蓉媽媽真誠地說。
恩蓉是個喜歡學習的孩子，在享有義務教育的十二年期間，她白天到學校接受教育，傍晚放學回家休息，行程和一般的學生幾乎一樣。但是在高中畢業之後，恩蓉就面臨了大學裡面沒有這樣的服務的問題，換句話說，她白天沒有地方可以去，只能待在家裡，由爸爸媽媽照顧。
「那時候我們想了很多方法、討論過各種可能性，但是因為恩蓉是多重障礙，能夠幫助她的機構真的不多，後來我們只能選擇看護，讓她待在家裡。」但這樣的做法引起了恩蓉很大的反彈，因為她喜歡接觸新事物和具有學習的熱情，和被困在家裡的現實，起了巨大的衝突。恩蓉常常鬧起脾氣，爸爸媽媽也被迫在日常的工作之外，還要處理更多事情、更多情緒，一家人都感到喘不過氣來。
「搬到台北之後，我們進入了伊甸的民生日照中心，在這裡恩蓉可以參加課程，可以復健，有很多她沒有接觸過的新鮮事，讓她非常開心；甚至我常常很驚喜地發現，她持續在進步、在成長。」不只如此，一家人因為伊甸照顧服務的幫助，都各自獲得了喘息的機會，在體力上、心情上都更加有餘裕與彼此相處。
你的辛苦有伊甸懂，請放心好好休息
「絕對要尋求協助，一定要給自己一點休息的空間。」恩蓉媽媽談到過去認識的朋友中，也有一位家有身心障礙兒的媽媽。「那位媽媽的先生沒有辦法接受有障礙的孩子，在孩子出生沒多久之後就選擇消失，把孩子丟給媽媽。唯一值得慶幸的是，他們家家境還不錯，不需要為經濟問題太費心。」即使如此，這位媽媽朋友還是在某一天傳訊給恩蓉媽媽，說自己真的很累，想要結束一切。「我收到訊息真的嚇到了，立刻找里長、找社工過去那位媽媽家，還好沒有發生遺憾的事情。但這也讓我思索到，人是沒有辦法獨自存在的，特別是有身心障礙者的家庭，了解各種支援系統可以怎樣隨時幫到你，隨時給你一個出口、一個喘息的機會，真的很重要。」
把成為身心障礙者家庭的後盾，當成一生目標的何副執行長，也提到他在第一線上，觀察到一些家庭的狀況。「很多家庭把自己封閉起來的原因，是不想讓別人知道自己家裡有這樣的問題，覺得很羞恥；有些則是對外尋求協助，就會產生愧疚感。這樣的觀念，其實直到今天還一直困擾著非常多的家庭。」除此之外，經濟上的壓力，也是讓許多身心障礙者家庭不敢求援的主要原因之一。何副執行長提到，曾經遇到過一位身心障礙者，他的一天四餐就是一片厚片吐司，切成四塊，早餐、午餐、晚餐、宵夜各一塊。「而且你可以看到那片吐司已經是幾乎要腐敗的狀態，真的很令人揪心。」
目前政府已經開始在很多地方設立日間照顧機構，就是希望讓身心障礙者可以就近在社區裡也接受到不同需求的照顧服務。何副執行長強調，現在政府有補助，伊甸基金會也很願意提供急難救助，給所有有需要的家庭，一個暫時緩解現況的機會。「只要願意尋求援助，我們一定會想辦法幫到你。我們只希望能夠傳達一個觀念：讓身心障礙者獲得更好的照顧，其實是讓整個家庭過得更好。」
這是一段讓力量凝聚的旅程
除了縱向的提供幫助之外，橫向的新知教育、心得分享也一樣重要，伊甸透過許多方式，讓資訊透明，讓不管是不是身心障礙者和其家庭，都能對身心障礙者的能力和需求更有概念。
何副執行長邀請大家收聽伊甸的Podcast——「先來一杯，我們再聊」，希望能透過照顧者的分享，讓彼此都有傾訴、傾聽的機會，更讓未來都可能是照顧者的你我，有越來越多的參考樣本。與此同時，讓照顧者們知道自己並不孤單，自己也有權力追求快樂與自我人生。
談到分享，恩蓉媽媽也非常同意「吐苦水」的重要性。「因為我先生是牧師，我身為師母，其實也常常扮演著傾聽者、照顧者的角色，所以我都很鼓勵有同樣狀況的家庭，把感受說出來、把問題說出來，我們一起來解決。」恩蓉媽媽希望讓更多身障家庭知道他們並不孤單：勇於求助、適時喘息、讓專業介入。
伊甸基金會從身心障礙者的角度出發，提供個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住等服務，另外還有居家修繕、交通接送、輔具服務等。不僅為身心障礙者提供了實際的幫助，更重要的是給予了他們和家庭一份深深的愛和希望。就像恩蓉和恩蓉媽媽，透過這些協助，重新找回了生活的意義和價值，並成為社區中傳播正能量的重要角色。我們期待更多家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，身心障礙者的照顧重擔，真的不用自己一肩扛。