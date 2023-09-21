侯友宜抵舊金山，強調與矽谷合作帶動產業轉型；朱立倫：侯訪美成功，團結力量回來了

侯友宜抵舊金山，強調與矽谷合作帶動產業轉型

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜訪美行今天（當地時間20日）抵達舊金山，首站參加矽谷高科技論壇，他致詞時強調，美方十分關心台灣產業如何因應國際局勢變化，未來若當選總統，將強化與矽谷合作、帶動產業轉型。

侯友宜結束華府行程後，今天上午11時07分抵達美國西岸大城舊金山，按規劃僅停留約14小時，中午參加於灣區福斯特市（Foster City）皇冠假日酒店（Crowne Plaza）舉行的「矽谷高科技論壇」。

矽谷高科技論壇為閉門活動，主辦方邀請具國際科技發展經驗的高階主管，就人工智慧、數位經濟、網路安全等議題演講，同時尋求合作機會。

侯友宜致詞表示，矽谷是高科技創新基地，帶動全球科技蓬勃發展，許多科技大廠總部設立於此，對台灣影響深遠。

談到此次訪美心得，侯友宜說，在華府拜會政界、智庫、參眾議員，大家除關注兩岸和國防議題外，對台灣科技產業如何因應國際情勢變化也很關心，若當選總統，將與矽谷科技產業密切合作，帶動產業轉型。

侯友宜補充，美方十分關注台灣科技產業未來全球布局的策略，他明確回應，國家安全影響科技產業布局，台灣將分散風險，與美國友岸外包策略一致，台積電到美國、日本、歐洲設廠，就是在降低對中國大陸的依賴。

侯友宜提到，今天有機會聆聽講者分享科技發展的趨勢，相信會有不一樣的啟示，必定將取經所得帶回台灣，也希望赴美創業投資的台灣人，不要忘了故鄉，能夠把經驗帶回台灣發揚光大，幫助台灣科技永續發展。

除灣區科技和創投界菁英外，加州政界包括州眾議員羅達倫（Evan Low）、聖克拉拉郡議員李洲曉（Otto Lee）、佛利蒙特市（Fremont）議員邵陽（Yang Shao）受邀出席論壇。與會貴賓逾60人。

羅達倫擔任加州議會科技和創新小組（Technology and Innovation Caucus）共同主席，他接受中央社訪問表示，加州與台灣同樣重視民主、平權、高科技和半導體發展，與台灣強化連結對加州十分重要。

羅達倫強調，加州有史丹佛大學和加大柏克萊分校，台灣也有許多知名學府，加州和台灣的教育機構合作，有助全球高科技和半導體發展。

美國國家冰球聯盟的聖荷西鯊魚隊母公司（Sharks Sports & Entertainment）總裁比契爾（Jonathan Becher），是午宴講者之一，他現場致贈侯友宜一件23號背號球衣，意味2023年氣勢長紅。

侯友宜下午前往市區緬懷國父革命史蹟，晚間將出席此行最盛大一場僑宴，逾600名僑胞登記赴宴。據國民黨中央委員王維指出，晚間僑宴將專注歡迎和造勢，表達對侯友宜的支持，並無特別邀請外賓參加。僑宴後，訪問團預計搭乘當地時間21日凌晨華航班機返回台灣，結束8天的訪美行。

朱立倫：侯友宜訪美成功，團結力量回來了

國民黨主席朱立倫20日表示，國民黨總統參選人侯友宜訪美非常成功，所提出的「3D戰略」獲美方高度肯定，對侯友宜的辛勞與努力表達最高肯定。也感謝僑界對於侯友宜訪美的安排聯繫都發揮最大的力量，「團結的力量回來了」。

國民黨主席朱立倫20日在國民黨中常會上表示，侯友宜此次訪美非常成功，大家對侯友宜非常的肯定。包括與紐約市長見面，拜會紐約警局、四大智庫等，並與16位美國會議員見面，與行政部門探討重要議題，以及參與僑宴，每項安排都非常順利。

朱立倫指出，尤其僑界發揮最大的團結力量，僑界非常熱情，對於侯友宜到美國的安排聯繫都是發揮最大的力量，不管與政界重要領袖、國會或重要拜會，都是由僑界發揮最大的影響力，非常感謝僑界的朋友們。

朱立倫表示，侯友宜拜會美國的重要意見領袖以及智庫時，提到嚇阻、對話、降低風險的「3D戰略」就是國民黨國防、對話的「2D戰略」更進階版。有國防、有對話，產生嚇阻、對話並降低風險，這是大家集體的智慧，也獲得美方高度的肯定。

朱立倫指出，真正能夠降低兩岸風險、穩定兩岸關係、穩定區域安全，就是讓國民黨重返執政。特別對侯友宜的辛勞與努力表達最高肯定，也希望接下來在舊金山，參與科技論壇、拜會柏克萊大學校長以及僑宴等，都能夠圓滿順利成功。

朱立倫表示，最近雞蛋危機已經變成全民的憤怒與怒火，但民進黨完全躲起來了，民進黨民代不但沒有發揮任何監督的功能，只會護航。農業部長陳吉仲雖然願意下台，但民眾要的是真正的負責與真相，該負責的是整個民進黨政府。

另外，朱立倫也指出，登革熱的疫情已經非常嚴重，至昨日為止已經超過8400多件。單在台南就已接近8000件，根據國內的標準，任何一個城市超過5000件就是疫情非常的嚴重。呼籲民進黨不要每天把重心放在打擊在野黨，真正把民眾的健康照顧好，才是真正民意所需要。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航