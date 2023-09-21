侯友宜抵舊金山，強調與矽谷合作帶動產業轉型；朱立倫：侯訪美成功，團結力量回來了
我們想讓你知道的是
談到此次訪美心得，侯友宜說，在華府拜會政界、智庫、參眾議員，大家除關注兩岸和國防議題外，對台灣科技產業如何因應國際情勢變化也很關心，若當選總統，將與矽谷科技產業密切合作，帶動產業轉型。
侯友宜抵舊金山，強調與矽谷合作帶動產業轉型
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜訪美行今天（當地時間20日）抵達舊金山，首站參加矽谷高科技論壇，他致詞時強調，美方十分關心台灣產業如何因應國際局勢變化，未來若當選總統，將強化與矽谷合作、帶動產業轉型。
侯友宜結束華府行程後，今天上午11時07分抵達美國西岸大城舊金山，按規劃僅停留約14小時，中午參加於灣區福斯特市（Foster City）皇冠假日酒店（Crowne Plaza）舉行的「矽谷高科技論壇」。
矽谷高科技論壇為閉門活動，主辦方邀請具國際科技發展經驗的高階主管，就人工智慧、數位經濟、網路安全等議題演講，同時尋求合作機會。
侯友宜致詞表示，矽谷是高科技創新基地，帶動全球科技蓬勃發展，許多科技大廠總部設立於此，對台灣影響深遠。
談到此次訪美心得，侯友宜說，在華府拜會政界、智庫、參眾議員，大家除關注兩岸和國防議題外，對台灣科技產業如何因應國際情勢變化也很關心，若當選總統，將與矽谷科技產業密切合作，帶動產業轉型。
侯友宜補充，美方十分關注台灣科技產業未來全球布局的策略，他明確回應，國家安全影響科技產業布局，台灣將分散風險，與美國友岸外包策略一致，台積電到美國、日本、歐洲設廠，就是在降低對中國大陸的依賴。
侯友宜提到，今天有機會聆聽講者分享科技發展的趨勢，相信會有不一樣的啟示，必定將取經所得帶回台灣，也希望赴美創業投資的台灣人，不要忘了故鄉，能夠把經驗帶回台灣發揚光大，幫助台灣科技永續發展。
除灣區科技和創投界菁英外，加州政界包括州眾議員羅達倫（Evan Low）、聖克拉拉郡議員李洲曉（Otto Lee）、佛利蒙特市（Fremont）議員邵陽（Yang Shao）受邀出席論壇。與會貴賓逾60人。
羅達倫擔任加州議會科技和創新小組（Technology and Innovation Caucus）共同主席，他接受中央社訪問表示，加州與台灣同樣重視民主、平權、高科技和半導體發展，與台灣強化連結對加州十分重要。
羅達倫強調，加州有史丹佛大學和加大柏克萊分校，台灣也有許多知名學府，加州和台灣的教育機構合作，有助全球高科技和半導體發展。
美國國家冰球聯盟的聖荷西鯊魚隊母公司（Sharks Sports & Entertainment）總裁比契爾（Jonathan Becher），是午宴講者之一，他現場致贈侯友宜一件23號背號球衣，意味2023年氣勢長紅。
侯友宜下午前往市區緬懷國父革命史蹟，晚間將出席此行最盛大一場僑宴，逾600名僑胞登記赴宴。據國民黨中央委員王維指出，晚間僑宴將專注歡迎和造勢，表達對侯友宜的支持，並無特別邀請外賓參加。僑宴後，訪問團預計搭乘當地時間21日凌晨華航班機返回台灣，結束8天的訪美行。
朱立倫：侯友宜訪美成功，團結力量回來了
國民黨主席朱立倫20日表示，國民黨總統參選人侯友宜訪美非常成功，所提出的「3D戰略」獲美方高度肯定，對侯友宜的辛勞與努力表達最高肯定。也感謝僑界對於侯友宜訪美的安排聯繫都發揮最大的力量，「團結的力量回來了」。
國民黨主席朱立倫20日在國民黨中常會上表示，侯友宜此次訪美非常成功，大家對侯友宜非常的肯定。包括與紐約市長見面，拜會紐約警局、四大智庫等，並與16位美國會議員見面，與行政部門探討重要議題，以及參與僑宴，每項安排都非常順利。
朱立倫指出，尤其僑界發揮最大的團結力量，僑界非常熱情，對於侯友宜到美國的安排聯繫都是發揮最大的力量，不管與政界重要領袖、國會或重要拜會，都是由僑界發揮最大的影響力，非常感謝僑界的朋友們。
朱立倫表示，侯友宜拜會美國的重要意見領袖以及智庫時，提到嚇阻、對話、降低風險的「3D戰略」就是國民黨國防、對話的「2D戰略」更進階版。有國防、有對話，產生嚇阻、對話並降低風險，這是大家集體的智慧，也獲得美方高度的肯定。
朱立倫指出，真正能夠降低兩岸風險、穩定兩岸關係、穩定區域安全，就是讓國民黨重返執政。特別對侯友宜的辛勞與努力表達最高肯定，也希望接下來在舊金山，參與科技論壇、拜會柏克萊大學校長以及僑宴等，都能夠圓滿順利成功。
朱立倫表示，最近雞蛋危機已經變成全民的憤怒與怒火，但民進黨完全躲起來了，民進黨民代不但沒有發揮任何監督的功能，只會護航。農業部長陳吉仲雖然願意下台，但民眾要的是真正的負責與真相，該負責的是整個民進黨政府。
另外，朱立倫也指出，登革熱的疫情已經非常嚴重，至昨日為止已經超過8400多件。單在台南就已接近8000件，根據國內的標準，任何一個城市超過5000件就是疫情非常的嚴重。呼籲民進黨不要每天把重心放在打擊在野黨，真正把民眾的健康照顧好，才是真正民意所需要。
新聞來源
延伸閱讀
- 侯友宜華府智庫演說闡釋「3D戰略」，赴AIT華府總部會談1小時，傳美行政官員參與
- 侯友宜馬拉松訪美，承諾扮演「和平促進者」，國會議員蘇利文表示對台灣的支持超越黨派
- 以賽局理論模型推估，郭台銘參選真的有利於在野陣營整合嗎？
- 與侯友宜採民調整合？柯文哲稱「什麼事都有可能」；民進黨秘書長：賴清德民調突破4成但沒有樂觀本錢
- 過境美國的待遇「賴低蔡高」，是否代表「維持現狀」比「務實台獨」更受美方歡迎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-09-21 侯友宜抵舊金山，強調與矽谷合作帶動產業轉型；朱立倫：侯訪美成功，團結力量回來了
- 2023-09-20 侯友宜華府智庫演說闡釋「3D戰略」，赴AIT華府總部會談1小時，傳美行政官員參與
- 2023-09-19 各黨總統候選人積極爭取年輕選民，「政治網紅」柯文哲會一直贏下去嗎？
Tags：
Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心