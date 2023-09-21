2023/09/21,
歐洲

波蘭爆「21世紀最大醜聞」，移民付錢就發申根簽證，真實數字恐高達約25萬張

波蘭爆「21世紀最大醜聞」，移民付錢就發申根簽證，真實數字恐高達約25萬張
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德國不僅已對此事公開表達憂心，並且對德波邊境增加部署數以百計邊境警察。在10月15日大選前，波蘭情報機關上週表示，已有7人因這起醜聞遭到拘押，其中3人被捕，檢方正主導這起不正當取得簽證的疑似詐騙案的調查工作。執政黨在選戰中提出反移民主張。對非法移民採取較強硬立場是尋求第3度執政的執政黨法律正義黨一項重大政見，卻於此刻爆發這起醜聞。

（中央社）德國政府消息人士透露，德國已經要求波蘭政府針對疑似出現讓移民得以付錢買簽證的「嚴重」弊端提出澄清。波蘭在野黨稱本案是「波蘭21世紀最大醜聞」。

《法新社》和《路透社》報導，官員指出，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）致電波蘭內政部長，德國內政部也召見波蘭駐德大使。要求不具名的消息人士表示，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）政府正尋求「針對可能的簽證弊案相關嚴重指控迅速作出澄清」。

波蘭媒體報導，有關國家的波蘭領事館和一些外部公司有一套對中東和非洲民眾核發申根簽證的系統，只要繳款就可以取得簽證。

移民透過這套系統對中間人付款後，就可以不必經過適當審核而加速取得簽證，波蘭反對黨指控政府是幫凶。此事原本一直停留在波蘭當地論戰階段，德國內政部上述行動是首見的國際反響。

波蘭媒體報導，外交部也參與這項被在野公民議壇黨（Civic Platform）稱為「波蘭21世紀最大醜聞」的計畫。

波蘭外交部副部長沃斯克（Piotr Wawrzyk）上週已因這起醜聞而辭職，儘管官方說法是「缺乏充分合作」。

當局指出，恐怕已有數百張波蘭工作簽證牽扯到這項計畫。不過波蘭反對黨表示，真實數字恐高達約25萬張。

熟知此事人士指出，德國尋求波蘭針對可能已經核發多少張簽證和簽證申請人國籍作出緊急澄清，並且希望了解波蘭政府提出哪些對策。

波蘭外交部副部長穆拉杰克（Arkadiusz Mularczyk）被要求就此事評論時告訴國營《波蘭新聞社》（PAP）：「那是針對一些波蘭和德國媒體，在移民危機的背景之下，對波蘭所作完全不公正的指控予以澄清。」

「大使解釋那都是不公正的指控。我認為他讓我們德國夥伴安心，我認為那也是這場會議的目的所在。」。

德國《畫報》（Bild）報導，歐洲聯盟內政事務執行委員約翰松（Ylva Johansson）在致波蘭外交部長拉奧（Zbigniew Rau）函中要求就高達35萬張花錢買到的歐盟—申根區工作簽證作出徹底澄清。

約翰松要求於波蘭10月15日舉行大選之前的同月3日前答覆。

《畫報》取得的信函內容指出，約翰松表示，波蘭當局此舉恐怕代表「違反歐洲聯盟法律，尤其是歐洲聯盟簽證法規（EU Visa Code）」。

歐盟執委會內政事務發言人希普（Anitta Hipper）20日表示，有關這起醜聞的報導「令人非常擔心，並引發關於歐盟法遵的問題」，促使約翰松去函波蘭當局，要求在10月3日前提出澄清。

德國不僅已對此事公開表達憂心，並且對德波邊境增加部署數以百計邊境警察。

在10月15日大選前，波蘭情報機關上週表示，已有7人因這起醜聞遭到拘押，其中3人被捕，檢方正主導這起不正當取得簽證的疑似詐騙案的調查工作。執政黨在選戰中提出反移民主張。

對非法移民採取較強硬立場是尋求第3度執政的執政黨法律正義黨（Law and Justice Party）一項重大政見，卻於此刻爆發這起醜聞。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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