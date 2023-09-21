2023/09/21,
能源

經濟部次長：核電納入計算，發電成本每度僅省0.12元，並非如外界所言可從4元降到1元

經濟部次長：核電納入計算，發電成本每度僅省0.12元，並非如外界所言可從4元降到1元
圖為經濟部次長曾文生。（中央社檔案照片）

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曾文生指出，民進黨的2050年再生能源占比要達到60%至70%，而國民黨的再生能源占比則是57%，另外加上18%的核能，也就是說，兩黨差異最大之處在於核電。他進一步說明，國民黨2030年核電12%都是既有機組，到2050年設定核電占比達18%目標，但既有機組面臨核廢料處理等問題，國民黨主張從2030年到2050年核電占比僅增加6個百分點，顯見對於核電未來可能的新技術沒有太大信心。

（中央社）經濟部次長曾文生表示，為達2050年淨零目標，藍綠兩黨主張皆以再生能源為主，很欣慰看見綠能從丑角扶正成主角；藍綠政見最大差異在於核電，曾文生指出，核電占比低，若納入總售電量計算，每度電實際僅省新台幣0.12元，並非如外界所言可從4元降到1元。

經濟部次長兼台電代理董事長曾文生20日接受網路媒體專訪，主持人王時齊現場列出各政黨總統參選人的能源政策，以2030年再生能源占比為例，民進黨總統參選人、副總統賴清德陣營提出30%目標，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜陣營版本則是27%，民眾黨總統參選人柯文哲則為40%。

曾文生表示，目前以侯友宜提出的能源政策較為具體，因為侯友宜身邊幕僚大多為做過事的人，知道事情的可行性；曾文生也強調，「其實能源這件事情不是政策改，東西就會出來」，能源政策包含建設等多面向考慮，並不能像在許願式的說2030年再生能源要達到40%就能達成，須靠一步一腳印執行。

比較藍綠兩大黨的能源政策，曾文生表示，兩黨的共同主張是，為達2050年淨零目標，再生能源將成為重要的主角，天然氣則作為橋接能源，但再生能源在發展過程中遭受許多批評，很高興在野黨終於將綠能從稱為丑角，扶正為主角。

曾文生指出，主要差別在於民進黨的2050年再生能源占比要達到60%至70%，而國民黨的再生能源占比則是57%，另外加上18%的核能，也就是說，兩黨差異最大之處在於核電。

他進一步說明，國民黨2030年核電12%都是既有機組，到2050年設定核電占比達18%目標，但既有機組面臨核廢料處理等問題，國民黨主張從2030年到2050年核電占比僅增加6個百分點，顯見對於核電未來可能的新技術沒有太大信心。

針對外界質疑核電成本較便宜，曾文生表示，若將核二廠一年發電量約150億度加入，因占總售電量5%至6%，納入總發電量攤平計算的話，每度成本大約省0.12元，並非如外界所言，發電成本可以從4元降到1元；他也強調，核電最難的還是在於取得社會共識。

此外，曾文生在談及台電人員颱風天冒險出勤，以及農業部長陳吉仲因進口蛋風波請辭下台時，兩度淚灑現場，他表示，選舉期間出現的政治攻防等不實訊息讓人疲於奔命，但會做事的政府才是人民所需要的，在位一天就要盡力把事情做好，相信經濟部和台電的轉型會在歷史上留下紀錄。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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