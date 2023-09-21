澤倫斯基聯合國演說，促全球反對俄羅斯種族滅絕，呼籲剝奪其安理會否決權
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澤倫斯基在聯合國安理會上身穿招牌軍服，自去年2月俄烏戰爭爆發以來，首次與俄羅斯官員共處一室，俄國官員則滑著智慧型手機，明顯一臉不在乎的樣子。他重申烏克蘭的立場是，否決權屬於前蘇聯國家，蘇聯是二戰勝利者之一，聯合國是在戰後成立，因此否決權不應被普亭（Vladimir Putin）領導的俄國獨占。
澤倫斯基聯合國演說，促全球反對俄羅斯種族滅絕
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）19日在俄烏戰爭持續延燒之際訪問聯合國，促世界堅決反對俄羅斯「種族滅絕」，他試圖說服持懷疑態度的開發中國家，稱基輔的勝利與他們息息相關。
綜合《法新社》和《路透社》報導，穿著招牌軍服登上聯合國大會（General Assembly）講台，澤倫斯基再度邀請全球領袖參與「和平高峰會」，以終結這場侵略戰爭。他說，莫斯科必須被擊退，如此世界才能轉為解決迫切的全球挑戰。
澤倫斯基在演講中表示：「現代史上首次，我們有機會依據遭受攻擊國家提出的條件結束侵略。」他的演說獲得西方國家掌聲，但也有許多會員國缺席演講。
澤倫斯基說，「這對所有國家都是一個真正的機會——確保針對你們國家的侵略，如果發生的話，上帝保佑，不會因為你們的土地被分割而結束」，而是主權得到維護。
澤倫斯基猛烈批評俄羅斯驅逐數以千計的兒童。國際刑事法院（International Criminal Court）3月對此向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發出逮捕令。俄羅斯表示這麼做是將戰爭孤兒送往寄養。
澤倫斯基說：「這些在俄羅斯的孩童被教育仇恨烏克蘭，所有與家人的聯繫都斷絕了。」演說當時，俄羅斯駐聯合國副大使面無表情地坐著。
他說：「這顯然是一場種族滅絕。當仇恨被當作武器對付一個國家時，它永遠不會停止。」
在莫斯科終止聯合國支持讓運穀貨船駛離烏克蘭的協議後，澤倫斯基指控俄羅斯把能源和糧食當作施壓全世界的手段。
此外，澤倫斯基還警告，俄羅斯的其他鄰國也面臨危險。他說：「俄羅斯幾乎吞併了白羅斯。這顯然對哈薩克和波羅的海國家構成威脅。」
他也在演說中向南方世界（Global South）致敬並尋求支持，他談到氣候危機惡化和天然災害，並提及近期的摩洛哥強震和利比亞洪災。
澤倫斯基告訴聯合國大會：「我們必須終止這種情況。我們必須團結擊敗侵略者，集中我們所有的能力和精力來因應這些挑戰。」
去年，澤倫斯基提出10點計畫，包括恢復烏克蘭領土完整、俄軍撤離、停止敵對行動並恢復烏克蘭國家邊界等。
他說，他正朝向基於此的和平高峰會前進，「明天我將向聯合國安全理事會的特別會議提出細節」。
烏克蘭第一夫人現身聯大，盼國際伸援助烏童回家
烏克蘭第一夫人歐倫娜・澤倫斯基（Olena Zelenska）19日呼籲各國領袖伸援，協助被強行擄往俄羅斯的烏克蘭孩童重返家園，她稱這些孩童在俄國不但被洗腦，就連國族認同也遭到剝奪。
《法新社》報導，歐倫娜・澤倫斯基19日在聯合國大會場邊發表談話時表示，超過1萬9000名烏克蘭孩童被強擄或驅逐至俄國，或是俄軍占領的烏克蘭領土。
截至目前，只有386人已被帶回烏克蘭。
歐倫娜說，這些孩子在俄國「被告知他們的父母不需要他們，他們的國家不需要他們，也沒有人在等他們。」
「被擄走的孩子們被告知說，他們已不再是烏克蘭的孩子，而是俄羅斯的孩子。」
歐倫娜說，俄國自1年半前全面入侵烏克蘭以來，已有超過500名孩童喪命，另有數以百計名孩童殘疾或受傷。
歐倫娜指出，烏克蘭當局目前仍在調查230多起俄國士兵對平民施以性暴力的案件，其中包括13名兒童，分別是12名女孩和1名男孩，案發當下年紀最小的受害者僅4歲。
歐倫娜說：「我懇請聯合國秘書長和整個聯合國伸出援手，協助我們拯救烏克蘭的孩童……請幫我們取得被擄至俄國的孩童資訊……請協助我們透過特殊安全走廊將兒童帶離被占領的領土。我們的孩子需要正義。」
烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）呼籲國際社會比照先前的黑海穀物協議，建立類似法律機制來協助烏克蘭孩童回家，「我認為聯合國現在是時候團結起來協助烏克蘭孩童重返家園了。」
他又說：「任何聲音、任何壓力、任何溝通……都有幫助。」
烏克蘭也繼承蘇聯，澤倫斯基籲剝奪俄羅斯聯合國否決權
烏克蘭總統澤倫斯基20日在聯合國安理會上，與俄羅斯官員正面交鋒，譴責俄國入侵烏克蘭之舉是「犯罪」，呼籲剝奪俄國在安理會的否決權，並重申這個權利屬於前蘇聯國家所有。
《法新社》報導，澤倫斯基在聯合國安理會上身穿招牌軍服，自去年2月俄烏戰爭爆發以來，首次與俄羅斯官員共處一室，俄國官員則滑著智慧型手機，明顯一臉不在乎的樣子。
澤倫斯基發言時表示：「世界大多數人都認識到這場戰爭的真相。這是俄羅斯對我國進行的犯罪及無端侵略，意圖奪取烏克蘭的領土和資源。」
他呼籲聯合國剝奪俄羅斯在安理會的否決權，稱這是一項至關重要的改革，對於開發中國家，這項改革同時將促進它們在聯合國的代表性。
澤倫斯基指出：「否決權落入侵略者之手，使聯合國陷入僵局。阻止這場戰爭不可能，因為所有努力都被侵略者或縱容者否決了。」
他重申烏克蘭的立場是，否決權屬於前蘇聯國家，蘇聯是二戰勝利者之一，聯合國是在戰後成立，因此否決權不應被普亭領導的俄國獨占。
他指稱：「不幸地，俄羅斯在蘇聯瓦解後透過幕後操縱，非法占據這個安理會席位（常任理事國），這個席位已被騙子占據，他們的工作是粉飾侵略和種族滅絕。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
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