澤倫斯基聯合國演說，促全球反對俄羅斯種族滅絕，呼籲剝奪其安理會否決權

澤倫斯基聯合國演說，促全球反對俄羅斯種族滅絕

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）19日在俄烏戰爭持續延燒之際訪問聯合國，促世界堅決反對俄羅斯「種族滅絕」，他試圖說服持懷疑態度的開發中國家，稱基輔的勝利與他們息息相關。

綜合《法新社》和《路透社》報導，穿著招牌軍服登上聯合國大會（General Assembly）講台，澤倫斯基再度邀請全球領袖參與「和平高峰會」，以終結這場侵略戰爭。他說，莫斯科必須被擊退，如此世界才能轉為解決迫切的全球挑戰。

澤倫斯基在演講中表示：「現代史上首次，我們有機會依據遭受攻擊國家提出的條件結束侵略。」他的演說獲得西方國家掌聲，但也有許多會員國缺席演講。

澤倫斯基說，「這對所有國家都是一個真正的機會——確保針對你們國家的侵略，如果發生的話，上帝保佑，不會因為你們的土地被分割而結束」，而是主權得到維護。

澤倫斯基猛烈批評俄羅斯驅逐數以千計的兒童。國際刑事法院（International Criminal Court）3月對此向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發出逮捕令。俄羅斯表示這麼做是將戰爭孤兒送往寄養。

澤倫斯基說：「這些在俄羅斯的孩童被教育仇恨烏克蘭，所有與家人的聯繫都斷絕了。」演說當時，俄羅斯駐聯合國副大使面無表情地坐著。

他說：「這顯然是一場種族滅絕。當仇恨被當作武器對付一個國家時，它永遠不會停止。」

在莫斯科終止聯合國支持讓運穀貨船駛離烏克蘭的協議後，澤倫斯基指控俄羅斯把能源和糧食當作施壓全世界的手段。

此外，澤倫斯基還警告，俄羅斯的其他鄰國也面臨危險。他說：「俄羅斯幾乎吞併了白羅斯。這顯然對哈薩克和波羅的海國家構成威脅。」

他也在演說中向南方世界（Global South）致敬並尋求支持，他談到氣候危機惡化和天然災害，並提及近期的摩洛哥強震和利比亞洪災。

澤倫斯基告訴聯合國大會：「我們必須終止這種情況。我們必須團結擊敗侵略者，集中我們所有的能力和精力來因應這些挑戰。」

去年，澤倫斯基提出10點計畫，包括恢復烏克蘭領土完整、俄軍撤離、停止敵對行動並恢復烏克蘭國家邊界等。

他說，他正朝向基於此的和平高峰會前進，「明天我將向聯合國安全理事會的特別會議提出細節」。

烏克蘭第一夫人現身聯大，盼國際伸援助烏童回家

烏克蘭第一夫人歐倫娜・澤倫斯基（Olena Zelenska）19日呼籲各國領袖伸援，協助被強行擄往俄羅斯的烏克蘭孩童重返家園，她稱這些孩童在俄國不但被洗腦，就連國族認同也遭到剝奪。

《法新社》報導，歐倫娜・澤倫斯基19日在聯合國大會場邊發表談話時表示，超過1萬9000名烏克蘭孩童被強擄或驅逐至俄國，或是俄軍占領的烏克蘭領土。

截至目前，只有386人已被帶回烏克蘭。

歐倫娜說，這些孩子在俄國「被告知他們的父母不需要他們，他們的國家不需要他們，也沒有人在等他們。」

「被擄走的孩子們被告知說，他們已不再是烏克蘭的孩子，而是俄羅斯的孩子。」

歐倫娜說，俄國自1年半前全面入侵烏克蘭以來，已有超過500名孩童喪命，另有數以百計名孩童殘疾或受傷。

歐倫娜指出，烏克蘭當局目前仍在調查230多起俄國士兵對平民施以性暴力的案件，其中包括13名兒童，分別是12名女孩和1名男孩，案發當下年紀最小的受害者僅4歲。

歐倫娜說：「我懇請聯合國秘書長和整個聯合國伸出援手，協助我們拯救烏克蘭的孩童……請幫我們取得被擄至俄國的孩童資訊……請協助我們透過特殊安全走廊將兒童帶離被占領的領土。我們的孩子需要正義。」

烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）呼籲國際社會比照先前的黑海穀物協議，建立類似法律機制來協助烏克蘭孩童回家，「我認為聯合國現在是時候團結起來協助烏克蘭孩童重返家園了。」

他又說：「任何聲音、任何壓力、任何溝通……都有幫助。」

烏克蘭也繼承蘇聯，澤倫斯基籲剝奪俄羅斯聯合國否決權

烏克蘭總統澤倫斯基20日在聯合國安理會上，與俄羅斯官員正面交鋒，譴責俄國入侵烏克蘭之舉是「犯罪」，呼籲剝奪俄國在安理會的否決權，並重申這個權利屬於前蘇聯國家所有。

《法新社》報導，澤倫斯基在聯合國安理會上身穿招牌軍服，自去年2月俄烏戰爭爆發以來，首次與俄羅斯官員共處一室，俄國官員則滑著智慧型手機，明顯一臉不在乎的樣子。

澤倫斯基發言時表示：「世界大多數人都認識到這場戰爭的真相。這是俄羅斯對我國進行的犯罪及無端侵略，意圖奪取烏克蘭的領土和資源。」

他呼籲聯合國剝奪俄羅斯在安理會的否決權，稱這是一項至關重要的改革，對於開發中國家，這項改革同時將促進它們在聯合國的代表性。

澤倫斯基指出：「否決權落入侵略者之手，使聯合國陷入僵局。阻止這場戰爭不可能，因為所有努力都被侵略者或縱容者否決了。」

他重申烏克蘭的立場是，否決權屬於前蘇聯國家，蘇聯是二戰勝利者之一，聯合國是在戰後成立，因此否決權不應被普亭領導的俄國獨占。

他指稱：「不幸地，俄羅斯在蘇聯瓦解後透過幕後操縱，非法占據這個安理會席位（常任理事國），這個席位已被騙子占據，他們的工作是粉飾侵略和種族滅絕。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航