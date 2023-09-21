《路透社》：華為試圖突破美國封鎖，旗下海思出貨監視器晶片；華為傳10月出新中階手機，也用麒麟晶片支援5G

美國商務部長雷蒙多：無證據顯示華為能量產7奈米晶片新機

（中央社）中國華為公司8月底突然開賣新款Mate 60 Pro智慧型手機，引起廣泛討論。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）19日指出，美國未掌握華為可大批量生產採用先進晶片智慧手機的證據。

《路透社》報導，雷蒙多當天在美國眾議院聽證會表示，「我們沒有任何證據表明它們（華為）能大規模製造7奈米（晶片）。」

華為上（8）月底突然開賣新款Mate 60 Pro智慧型手機。分析師認為，該手機搭載了中芯國際製造的7奈米晶片，被視為一項重大技術突破。

美國商務部稍早前曾指出，正努力獲取更多訊息，以了解華為晶片的「特性和組成」。美國政府認為這款晶片或許涉及美國技術，因此違反了美國的貿易限制。

美國商務部2019年以國家安全為由開始對華為實施出口管制措施，禁止美國企業在未取得許可證的情況下向華為出貨晶片設備與技術；華為則否認構成安全風險。

另外，雷蒙多表示，她對中國政府明顯禁止一些政府官員使用蘋果iPhone手機感到擔憂。

中國外交部發言人毛寧日前說，中國沒有禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律法規和政策文件，但確實注意到蘋果手機有關安全事件。

雷蒙多不滿訪中期間華為發表新機，中：企業決定

（中央社）美國商務部長雷蒙多表示，對華為在她8月訪中期間發表新機的做法感到「不悅」。中國外交部昨（20）日回應，華為選擇什麼時候推出新款手機，是企業自身的決定。

雷蒙多近來也表示，「我們沒有任何證據表明它們（華為）能大規模製造7奈米（晶片）」。

中國外交部昨天舉行例行記者會，發言人毛寧在回答媒體提問時，作上述表示。

毛寧並說，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，打壓中國企業這種歧視性和不公平的做法。破壞自由貿易原則和國際經貿規則，也會擾亂全球的產業供應鏈穩定，不符合任何一方的利益。

她表示，中方也想告訴美方，遏制打壓是阻擋不了中國發展的，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力。

美國商務部稍早前曾指出，正努力獲取更多訊息，以了解華為晶片的「特性和組成」。美國政府認為這款晶片或許涉及美國技術，因此違反了美國的貿易限制。

美國商務部2019年以國家安全為由，開始對華為實施出口管制措施，禁止美國企業在未取得許可證的情況下向華為出貨晶片設備與技術；華為則否認構成安全風險。

Photo Credit: Newscom 達志影像 美國商務部長雷蒙多表示，對華為在她8月訪中期間發表新機的做法感到「不悅」。

路透：華為試圖突破美國封鎖，旗下海思出貨監視器晶片

（中央社）2名知情人士指出，華為集團旗下海思半導體公司正在銷售可用於監視錄影器的新型國產晶片，這也是華為試圖突破美國祭出近4年出口管制的新招。

《路透社》獨家報導，據知情人士說法，晶片設計公司海思半導體今年開始出貨晶片給監視錄影器製造商。一名熟悉海思內部情況的消息人士表示，至少有部分客戶是中國人。

華為近幾週推出的新款智慧型手機採用先進製程的7奈米晶片，分析師稱這些均為中國國產晶片。此舉顯示華為正在擺脫華府2019年起對中國祭出的出口管制，即美國政府禁止中國在未經批准的情況下，從美國公司取得零件和技術。

熟悉監視錄影器產業供應鏈的消息人士說，「相較智慧型手機處理器，製造這些監視器晶片相對容易」，並稱海思回歸可能動搖監視器晶片市場。

海思的晶片主要供應給華為，同時也供應給浙江大華技術股份有限公司、海康威視等外部客戶。在美國出口管制前，海思就是全球監視錄影器產業的主要晶片供應商。

西南證券（Southwest Securities）估計，2018年海思晶片在全球監視錄影器市占率約60％；但據市場顧問公司Frost & Sullivan統計，美國出手後，海思晶片2021年市占率已重摔至3.9％。

另一名了解海思營運情形的消息人士指出，海思2019年後仍有出口部分低階監視錄影器晶片，但仍聚焦高階晶片領域，試圖從台灣聯詠科技等企業手中奪回市占率。

華為拒絕對此事做出回應。

華為傳10月出新中階手機，也用麒麟晶片支援5G

（中央社）繼Mate 60旗艦系列後，中國華為公司據報10至11月將發布新一代nova中階系列手機，新機同樣支援5G，業界估計可能再掀搶購潮。

香港《經濟日報網》昨天綜合消息報導，nova 12系列可能會在本月25日的發布會現身，有12和12 Pro兩個型號，都使用自家的麒麟晶片且支援5G。

但nova 12搭載的不會是Mate 60系列的麒麟9000S，而是流傳許久、工藝和製程都略遜一籌的麒麟830。至於華為現售的nova 11使用的是高通的4G晶片。

在中國國產晶片加上中美科技戰等元素加持下，華為Mate 60系列在中國大賣。

陸媒引述市調機構數據報導，手機發售首週，華為便以17％的銷售市占率衝上中國智慧型手機市場占有率的第二，只比排名第一的榮耀落後0.2個百分點。供應鏈人士預計，華為之後可望成為銷售占比的單週冠軍。

中國瘋傳雄安新區將造EUV曝光機，地點產品均有誤

（中央社）華為Mate 60 Pro手機熱賣令部分中國民眾情緒高漲，近來一則雄安新區將設立國產EUV曝光機廠的網路消息，更讓不少人亢奮。但中國電子院昨天回應，這是高能同步輻射光源（HEPS）計劃，廠址並非雄安。

中國科技媒體《快科技》報導直指，HEPS與曝光機不同，但關於曝光機廠的假訊息之所以能在中國自媒體平台迅速發酵，歸根結底還是源於中國民眾對解決「卡脖子」難題的期待，才會對這種目的只在「搏眼球、蹭流量」的假訊息失去辨別能力。