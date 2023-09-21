《路透社》：華為試圖突破美國封鎖，旗下海思出貨監視器晶片；華為傳10月出新中階手機，也用麒麟晶片支援5G
我們想讓你知道的是
繼Mate 60旗艦系列後，中國華為公司據報10至11月將發布新一代nova中階系列手機，新機同樣支援5G，業界估計可能再掀搶購潮。但nova 12搭載的不會是Mate 60系列的麒麟9000S，而是流傳許久、工藝和製程都略遜一籌的麒麟830。至於華為現售的nova 11使用的是高通的4G晶片。
美國商務部長雷蒙多：無證據顯示華為能量產7奈米晶片新機
（中央社）中國華為公司8月底突然開賣新款Mate 60 Pro智慧型手機，引起廣泛討論。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）19日指出，美國未掌握華為可大批量生產採用先進晶片智慧手機的證據。
《路透社》報導，雷蒙多當天在美國眾議院聽證會表示，「我們沒有任何證據表明它們（華為）能大規模製造7奈米（晶片）。」
華為上（8）月底突然開賣新款Mate 60 Pro智慧型手機。分析師認為，該手機搭載了中芯國際製造的7奈米晶片，被視為一項重大技術突破。
美國商務部稍早前曾指出，正努力獲取更多訊息，以了解華為晶片的「特性和組成」。美國政府認為這款晶片或許涉及美國技術，因此違反了美國的貿易限制。
美國商務部2019年以國家安全為由開始對華為實施出口管制措施，禁止美國企業在未取得許可證的情況下向華為出貨晶片設備與技術；華為則否認構成安全風險。
另外，雷蒙多表示，她對中國政府明顯禁止一些政府官員使用蘋果iPhone手機感到擔憂。
中國外交部發言人毛寧日前說，中國沒有禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律法規和政策文件，但確實注意到蘋果手機有關安全事件。
雷蒙多不滿訪中期間華為發表新機，中：企業決定
（中央社）美國商務部長雷蒙多表示，對華為在她8月訪中期間發表新機的做法感到「不悅」。中國外交部昨（20）日回應，華為選擇什麼時候推出新款手機，是企業自身的決定。
雷蒙多近來也表示，「我們沒有任何證據表明它們（華為）能大規模製造7奈米（晶片）」。
中國外交部昨天舉行例行記者會，發言人毛寧在回答媒體提問時，作上述表示。
毛寧並說，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，打壓中國企業這種歧視性和不公平的做法。破壞自由貿易原則和國際經貿規則，也會擾亂全球的產業供應鏈穩定，不符合任何一方的利益。
她表示，中方也想告訴美方，遏制打壓是阻擋不了中國發展的，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力。
美國商務部稍早前曾指出，正努力獲取更多訊息，以了解華為晶片的「特性和組成」。美國政府認為這款晶片或許涉及美國技術，因此違反了美國的貿易限制。
美國商務部2019年以國家安全為由，開始對華為實施出口管制措施，禁止美國企業在未取得許可證的情況下向華為出貨晶片設備與技術；華為則否認構成安全風險。
路透：華為試圖突破美國封鎖，旗下海思出貨監視器晶片
（中央社）2名知情人士指出，華為集團旗下海思半導體公司正在銷售可用於監視錄影器的新型國產晶片，這也是華為試圖突破美國祭出近4年出口管制的新招。
《路透社》獨家報導，據知情人士說法，晶片設計公司海思半導體今年開始出貨晶片給監視錄影器製造商。一名熟悉海思內部情況的消息人士表示，至少有部分客戶是中國人。
華為近幾週推出的新款智慧型手機採用先進製程的7奈米晶片，分析師稱這些均為中國國產晶片。此舉顯示華為正在擺脫華府2019年起對中國祭出的出口管制，即美國政府禁止中國在未經批准的情況下，從美國公司取得零件和技術。
熟悉監視錄影器產業供應鏈的消息人士說，「相較智慧型手機處理器，製造這些監視器晶片相對容易」，並稱海思回歸可能動搖監視器晶片市場。
海思的晶片主要供應給華為，同時也供應給浙江大華技術股份有限公司、海康威視等外部客戶。在美國出口管制前，海思就是全球監視錄影器產業的主要晶片供應商。
西南證券（Southwest Securities）估計，2018年海思晶片在全球監視錄影器市占率約60％；但據市場顧問公司Frost & Sullivan統計，美國出手後，海思晶片2021年市占率已重摔至3.9％。
另一名了解海思營運情形的消息人士指出，海思2019年後仍有出口部分低階監視錄影器晶片，但仍聚焦高階晶片領域，試圖從台灣聯詠科技等企業手中奪回市占率。
華為拒絕對此事做出回應。
華為傳10月出新中階手機，也用麒麟晶片支援5G
（中央社）繼Mate 60旗艦系列後，中國華為公司據報10至11月將發布新一代nova中階系列手機，新機同樣支援5G，業界估計可能再掀搶購潮。
香港《經濟日報網》昨天綜合消息報導，nova 12系列可能會在本月25日的發布會現身，有12和12 Pro兩個型號，都使用自家的麒麟晶片且支援5G。
但nova 12搭載的不會是Mate 60系列的麒麟9000S，而是流傳許久、工藝和製程都略遜一籌的麒麟830。至於華為現售的nova 11使用的是高通的4G晶片。
在中國國產晶片加上中美科技戰等元素加持下，華為Mate 60系列在中國大賣。
陸媒引述市調機構數據報導，手機發售首週，華為便以17％的銷售市占率衝上中國智慧型手機市場占有率的第二，只比排名第一的榮耀落後0.2個百分點。供應鏈人士預計，華為之後可望成為銷售占比的單週冠軍。
中國瘋傳雄安新區將造EUV曝光機，地點產品均有誤
（中央社）華為Mate 60 Pro手機熱賣令部分中國民眾情緒高漲，近來一則雄安新區將設立國產EUV曝光機廠的網路消息，更讓不少人亢奮。但中國電子院昨天回應，這是高能同步輻射光源（HEPS）計劃，廠址並非雄安。
中國科技媒體《快科技》報導直指，HEPS與曝光機不同，但關於曝光機廠的假訊息之所以能在中國自媒體平台迅速發酵，歸根結底還是源於中國民眾對解決「卡脖子」難題的期待，才會對這種目的只在「搏眼球、蹭流量」的假訊息失去辨別能力。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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