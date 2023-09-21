8月外銷訂單連12黑，中港接單連17黑追平最長衰退紀錄，經濟部估第4季回溫全年難逃負成長

8月外銷訂單連12黑，經濟部估第4季回溫全年難逃負成長

（中央社）經濟部昨（20）日公布8月外銷訂單為460.4億美元，年減15.7％、連12黑，今年前8月接單年減達19.1％，創近13年來同期最大減幅，經濟部表示，第4季受惠於消費新品上市等挹注，接單有望逐季成長，不過全年表現仍難逃衰退格局。

展望9月訂單，經濟部預估，接單金額為500至520億美元，儘管回升到500億美元大關，不過年減17.9％至14.7％，連13黑恐成定局。

經濟部昨天發布8月外銷訂單概況，觀察主要接單貨品，8月資訊通信產品接單金額為121.9億美元，年減14.6％，電子產品則為157.6億美元，年減17.3％，皆為雙位數衰退。

經濟部統計處長黃于玲坦言，電子產品、資通訊產品接單表現不如預期，主因為終端產品需求疲弱，筆電、手機、網通產品等接單減少，加上供應鏈持續調整庫存，客戶下單保守，記憶體、晶圓代工、印刷電路板、晶片通路等接單萎縮。

值得注意的是，光學器材表現一枝獨秀，8月接單金額為18億美元，年增2.5％，終止連18黑、且為111年2月以來首次轉正。黃于玲分析，主因為受惠大尺寸電視面板價格上漲，且庫存水位也相對健康。

黃于玲進一步說明，和去年8月相比，電視面板價格年增約30％至63％，手機、液晶、筆電等小尺寸面板方面，雖和去年相比仍為衰退格局，但跌幅收斂；其中，手機面板年減23％，液晶和筆電面板跌幅則收斂至個位數，後續可望挹注訂單表現向上成長。

傳統貨品方面，化學品、機械、基本金屬及塑橡膠製品連續呈現雙位數負成長態勢，跌幅介於12％至17.5％，黃于玲表示，全球經濟成長趨緩，終端市場需求疲軟，廠商對設備投資趨於保守，加上部分產品價格低於去年同期。

蘋果（Apple）等多家智慧手機品牌大廠下半年紛紛推出新機，黃于玲表示，國際消費性新品上市將帶動台廠供應鏈，按照以往經驗，整體訂單趨勢最高點將落在10月，若買氣暢旺、廠商追單情況挹注之下，訂單成長可望延續至11月、12月。

另外，外界關注全年外銷訂單表現是否有機會轉正，黃于玲指出，鑑於今年前8月接單金額皆為負成長，全年接單表現若要轉正，未來4個月內，平均每個月接單金額要達762億美元，但此種情況較不可能發生，預估全年訂單呈現負成長。

8月外銷訂單來自中港接單連17黑，追平最長衰退紀錄

（中央社）經濟部發布8月外銷訂單，5大接單地區皆為負成長，來自中國大陸及香港接單為109億美元，年減2％，連17個月負成長，追平最長衰退時期紀錄，經濟部表示，中國整體內需復甦仍疲弱，但廠商庫存回補挹注電子和資通訊產品成長。

經濟部昨日公布8月外銷訂單為460.4億美元，年減15.7％、連12黑。觀察5大接單地區，8月來自美國訂單金額為150.1億美元，年減14.5％，以電子產品減少10.5億美元最多，其次為資訊通信產品減少7.7億美元。

中國大陸及香港方面，8月訂單金額109億美元，年減2.0％， 以機械減少1.4億美元較多，其次則是化學品減少1.1億美元，但資訊通信產品增加1.7億美元，年增16.4％，抵銷部分減幅。

進一步分析中港訂單，電子產品已連續2個月正成長，資訊通信和光學產品8月轉正，分別年增16.4％、1.5％。經濟部統計處長黃于玲表示，增加產品以IC設計、筆電、伺服器和顯示卡等為主，主因為廠商庫存回補，加上去年疫情實施封控措施，導致比較基期較低，進而拉抬訂單表現。

至於中國內需是否出現回溫跡象，黃于玲表示，今年6至8月中國整體商品零售業的成長幅度僅個位數，介於1％至3.7％，顯見中國市場景氣復甦不如預期，但零售業中的通訊器材類已連續3個月呈現正成長，對手機庫存去化有挹注效果。

歐洲方面，8月訂單金額為64.2億美元，年減33.6％，以資訊通信和電子產品減少為主，金額分別減少17.6億美元、8.9億美元。

來自東協的資通訊產品訂單金額成長強勁，推升東協8月訂單達63.0億美元，雖然年減11.6％，但金額為歷年同月第2高，黃于玲表示，主因為歐洲客戶從3月開始，將下單地點轉向東協，推估影響時間達12個月。

至於日本訂單金額為25.4億美元，跌幅擴大為16.7％，連續3個月負成長，以資訊通信產品減1.8億美元較多，其次為礦產品減少1.1億美元。

在通膨和升息壓力夾擊下，終端需求續疲，黃于玲表示，廠商對庫存回補相對保守，下單週期性與過往不同，波動性較大，訂單趨勢須長時間累計觀察，並視後續實際銷售情形而定。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀