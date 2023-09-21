友邦馬紹爾總統聯大挺台灣：2758號決議錯誤詮釋，應被「丟進歷史的墳墓」

（中央社）第78屆聯合國大會總辯論第2天，友邦史瓦帝尼、馬紹爾群島接力敦促聯合國接納台灣。馬紹爾總統柯布亞（David Kabua）更直言，聯大第2758號決議的錯誤詮釋，應被「丟進歷史的墳墓」。

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）發言末尾談到聯合國2030年永續發展議程時說：「在此關鍵時刻，如果我們要成功落實2030年永續發展議程，接納台灣是至關重要的下一步。」

他呼籲讓台灣加入聯合國體系，包括參與永續發展目標（SDGs）相關會議、機制和活動，理由是強化全球合作與夥伴關係，凸顯2030年永續發展議程及其目標揭示的「不遺漏任何人」原則。

史瓦帝尼是台灣在非洲唯一邦交國。總統蔡英文9月上旬訪問時與恩史瓦帝三世會談，感謝史瓦帝尼長期支持台灣國際參與，並見證雙方代表簽署多份合作文件。柯布亞替台灣抱不平時形容，聯合國存有一道「明顯裂痕」。如缺少台灣2300萬人有意義參與聯合國體系專門機構、支持永續發展目標的會議和機制，聯合國「永遠不會是完整的」。

他說，聯合國把台灣記者與民間訪客拒於門外，這個大家庭成員之間將難以增進信任與繁榮。

柯布亞直言，聯合國官僚長期堅持對聯大第2758號決議的錯誤詮釋，運用受政治影響的結論，不讓聯合國與台灣人民及其蓬勃發展的民主有任何明確往來，「我們必須有勇氣認清現實，把這種過時的信條丟進歷史的墳墓。」

聯大第2758號決議為1971年第26屆聯大表決通過、關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。中華民國政府代表於此案表決前主動宣布退出聯合國，北京當局自此取得聯合國席位與中國代表權，近年屢屢以這份決議聲稱國際社會認同一中原則，阻撓台灣參與聯合國。

中國在軍事等層面加強對台施壓之際，柯布亞說，聯合國不能再視而不見，忽視積極促進台海與區域和平、穩定及安全的必要性。

柯布亞讚揚聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）承諾聯合國將盡最大努力，以納入所有利害關係方且符合邏輯常理的方式緩和台海緊張、防止局勢升溫，但強調「這必須包括台灣」。

本屆聯大總辯論2天來，已發言的友邦瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉、史瓦帝尼、馬紹爾群島元首全數發聲力挺台灣參與聯合國。根據議程，友邦諾魯排定明天在聯大總辯論發言。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航