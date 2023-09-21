納卡區分離派人士宣布停火，亞塞拜然結束「反恐」軍事行動，至少釀200死400傷

納卡區分離派人士宣布停火，亞塞拜然結束軍事行動

（中央社）納戈爾諾・卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）分離派人士和亞塞拜然今天（當地時間20日）宣布，他們將停止敵對行動，這意味亞塞拜然軍隊昨天在納卡區發起的「反恐」行動結束。

位於亞塞拜然境內多山的納戈爾諾・卡拉巴赫地區主要居住著亞美尼亞裔居民，數十年來，當地分離勢力和亞塞拜然當局為了納卡區領土爭端不斷。

《法新社》報導，納卡區分離主義當局在社群媒體發表聲明說：「透過駐紮納卡區的俄羅斯維和部隊指揮部調解，雙方達成協議於2023年9月20日下午1時（格林威治標準時間9時）起完全停止敵對行動。」

聲明還說，分離主義勢力已同意完全解散，並從納卡區領土撤出所有重型軍事裝備和武器。

聲明也表示，所有亞美尼亞武裝部隊將從俄羅斯維和人員控制的領土撤出。

納卡區分離主義當局的聲明也表示，分離派人士已接受亞塞拜然的提議，就將爭議地區納入亞塞拜然進行談判。

聲明稱：「亞塞拜然方面就納入整合、確保納卡區亞美尼亞裔的權利和安全提出的議題…將在當地亞美尼亞裔代表和亞塞拜然共和國中央當局之間的會議上討論。會議將於9月21日在葉夫拉赫市（Yevlakh）舉行。」

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）今天在全國演講中表示，亞美尼亞沒有參與起草納卡區分離派人士和亞塞拜然之間的停火協議。

帕辛揚表示：「亞美尼亞未參與起草在俄羅斯維和人員調解下的納卡區停火宣言文本。」他重申，亞美尼亞在分離派人士控制的地區「沒有部署軍隊」。

亞塞拜然出兵爭議納卡區，至少200死400傷

亞塞拜然最近對爭議納卡區發動所謂「反恐」任務，一名納卡區分離主義官員今天表示，這場行動已造成當地數百人死傷。

《法新社》報導，納戈爾諾・卡拉巴赫區人權監察員史岱潘揚（Gegham Stepanyan）在社群媒體上指出，當地至少有200人遇害，逾400人受傷，死者中至少有10名平民，其中5人是孩童。

納卡區位於亞塞拜然境內，但這個多山地區以亞美尼亞裔人口居多，國際間承認是亞塞拜然領土，但當地分離主義分子活躍。

亞塞拜然最近對亞美尼亞裔居民控制的納卡區出兵，試圖以武力讓這個分離地區就範。

亞塞拜然出兵納卡區釀死傷，安理會安排緊急會議

亞塞拜然在爭議納卡區發動所謂的「反恐」任務後，聯合國安全理事會19日安排緊急會議，法國和美國則帶頭力阻亞塞拜然的這場軍事行動。

納戈爾諾・卡拉巴赫地區位於亞塞拜然境內，但這個多山地區以亞美尼亞裔人口居多，國際間承認是亞塞拜然領土，但當地分離主義分子活躍。

《法新社》報導，分離派人士說，亞塞拜然19日出動大砲、飛機和無人機轟炸納卡區。前一天，援助物資剛獲准經由亞美尼亞與納卡區間唯一公路運送。

法國要求安理會就這場危機召開會議。此時各國領導人齊聚紐約參加年度聯合國大會。安理會輪值主席國阿爾巴尼亞宣布會在21日舉行會議。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）告訴媒體，這場軍事行動「不合法、不合理、不可接受」。柯隆納說：「我要強調，我們要亞塞拜然為納卡區亞美尼亞裔居民的命運負責。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在聯大演說中示警。他說：「恢復軍事活動會是死路一條。他們必須終止。」

同在紐約與會的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已分別與亞美尼亞和亞塞拜然領導人通過話；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也與亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）通話。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯在電話中敦促亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）立即停止在納卡區的軍事行動，緩解局勢緊張。

《法新社》報導說，這波攻勢已造成至少29人喪生。美國有線電視新聞網（CNN）則引述納卡區分離派人士說法報導，亞塞拜然軍事行動造成至少27人喪生，約200人受傷。

法國尋求各國一致譴責亞塞拜然。俄羅斯在許多議題上與西方大國意見相左，但在這項議題上多半加入呼籲雙方冷靜的行列，不過對歐美國家在亞塞拜然與亞美尼亞之間擴大影響力表達擔憂。亞塞拜然和亞美尼亞都曾是蘇聯加盟共和國。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航