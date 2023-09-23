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2023/09/23,
運動

2023杭州亞運：賽事直播平台、中華隊重點賽程時間表一文掌握

2023杭州亞運：賽事直播平台、中華隊重點賽程時間表一文掌握
Photo Credit: 中華奧會提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

2023年杭州亞運中華隊將有521名運動員參賽，將挑戰33種運動競賽。其中，運動舞蹈中的「霹靂舞」，以及智力運動所包含的「電競運動」都是首次成為正式比賽項目。於電競運動項目中華隊將參加《英雄聯盟》、《快打旋風5》、《絕地求生M》、《傳說對決》。

第十九屆亞洲運動會原訂於2022年舉辦，不過因疫情影響延期至2023年辦理。2023年杭州亞運將於9月23日至10月8日舉辦，比賽項目包括棒球、羽球、柔道、射箭、體操等，中華隊預計派出521名運動員代表參賽，將挑戰33種運動項目。

2023年杭州亞運將由電視頻道中華電信MOD、公共電視、東森電視、緯來電視，以及線上串流平台愛爾達電視、Hami Video進行直播，其中Hami Video將提供部分賽事的免費轉播服務，民眾可以前往收看。

2023杭州亞運比賽直播：中華電信MOD、Hami Video

2023年杭州亞運將於9月23日舉行，比賽預計將持續至10月8日止。想要收看亞運轉播的民眾，可以透過電視頻道中華電信MOD、公共電視、東森電視、緯來電視收看，至於線上轉播頻道則包括愛爾達電視、Hami Video，其中Hami Video將提供部分賽事的免費轉播服務。

如果民眾想要線上收看完整的杭州亞運賽事，可以訂閱愛爾達電視ELTA.TV超值全餐方案，費用為季訂閱429元、半年訂閱850元、年訂閱1690元，將可享有杭州亞運全賽事直播和回看功能，以及完整賽事VOD影音服務。

至於Hami Video也針對杭州亞運推出了「亞運加油包」專案，運動館訂閱費用為60天299元，而若是民眾前往7-11便利商店ibon機台儲值購買，Hami Video運動館30天收視優惠價149元，再加贈10天收視服務。

2023杭州亞運直播：

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圖片來源：教育部官網
2023杭州亞運轉播頻道表
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圖片來源：Hami Video
民眾前往7-11便利商店ibon機台儲值購買Hami Video運動館方案，將可享有30天149元優惠價，再加碼贈送10天收視服務。

2023杭州亞運賽程表、中華隊選手名單查詢

2023年杭州亞運中華隊將有521名運動員參賽，將挑戰33種運動競賽，項目包括羽球、棒球、桌球、射箭、柔道、跆拳道、網球、排球、舉重、智力運動、籃球、武術等。其中，運動舞蹈中的「霹靂舞」，以及智力運動所包含的「電競運動」都是首次成為正式比賽項目。於電競運動項目中華隊將參加《英雄聯盟》、《快打旋風5》、《絕地求生M》、《傳說對決》。

本次杭州亞運中華隊參賽選手名單包括羽球戴資穎、舉重郭婞淳、體操李智凱、跆拳道羅嘉翎、桌球林昀儒、柔道楊勇緯、圍棋黑嘉嘉等，至於棒球選手名單則包括林立、林子偉、吳昇峰、吳念庭、鄭宗哲等。2023年杭州亞運開幕式將於9月23日晚間20點舉行，其他更詳細比賽賽程表，中華隊選手完整名單可查詢教育部體育署

2023杭州亞運中華隊棒球賽程表：

  • 10月1日至3日：小組賽。
  • 10月5日至6日：複賽。
  • 10月7日中午12點：季軍賽。
  • 10月7日晚上18點：冠軍賽。

2023杭州亞運賽程表查詢：

2023杭州亞運中華隊選手名單：

2023年杭州亞運智力運動項目將舉辦橋藝、西洋棋、電子競技、圍棋、象棋：

中華隊於歷屆亞運會已累計獲得99面金牌，今年杭州亞運的首面金牌將會是亞運第100面金牌，期許選手持續創新紀錄：

參考資料

延伸閱讀

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023杭州亞運直播線上看：日期時間、亞運棒球賽程表、中華隊名單查詢、Hami Video免費直播

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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