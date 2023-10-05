梁啟智《香港公屋》：以公屋生活為主題的香港影視作品，還是1987年的《富貴迫人》無可取代

文：梁啟智

4 書寫公屋故事

陳浩南的球場

（前略）

鬼片是香港電影的重要類型，而不少經典鬼片都在公屋取景。《恐怖在線》的友愛邨和《殭屍》的坪石邨，都是經典案例。舊式公屋的設計很適合拍攝鬼片：每座大廈都是同一個模樣，本身就很異托邦。公屋大廈往往每層有二、三十個單位，由一條看似無盡的走廊連結，同樣是現成的嚇人場景。更別說有些屋邨的設計是多座大樓連在一起的，連接的走廊有如迷宮一樣，是拍攝追逐鏡頭的上佳取景地點。

相對於那些經典的屋邨鬼片，《回魂夜》（台譯：整鬼專家）就顯得藝高膽大。《回魂夜》取景於拍攝時尚未入伙的德裕樓；既是一座全新落成的公屋大廈，當然無法通過建築物的老舊外觀營造恐怖氣氛；片中見到大廈內連牆壁也是全新粉刷，都是亮光光的，實在很不像一齣鬼片。德裕樓屬和諧一型設計，沒有長條形公屋有的長走廊，整套電影的驚嚇鏡頭主要圍繞在樓梯、電梯大堂，以及大廈正門外的空間，在視覺構圖上沒有什麼神祕感。當然，《回魂夜》本身也是一齣不一樣的鬼片，集合搞笑和驚嚇於一身，也就不用依賴傳統公屋鬼片的視覺語言。反過來，尋常無比的場景可以讓觀眾聯想到自己的日常生活，又是另一種的驚嚇。

除了童黨和鬼故，公屋在香港電影還有第三個功能：每當要訴說主角的庶民情懷，又或是主角落難時如何堅毅不屈的時候，公屋就會出現。前文提過，經典賀年電影《嚦咕嚦咕新年財》中街坊在升降機大堂打麻將的一幕是在祖堯邨拍攝的。後來主角劉德華輸光身家，卻同時收到通知獲分配公屋單位，片中對白說是牛頭角上邨，實際拍攝的地點則是彩虹邨。

同一個做法，在電視劇集當中也經常發生。由韋家輝監制的《義不容情》和《大時代》都以公屋為場景，並利用屋邨環境來訴說主角的貧苦身世。《大時代》的拍攝地點恆安邨更成為影迷專門尋訪場景的地方，算是另類的屋邨「隱世景點」。

不過，不知道是否我的錯覺，總感到香港電視劇中出現的公屋愈來愈少。後來無線電視傾向以專業人士為劇集主角設定，來來去去都是醫師律師飛機師的三四五六七八角戀，公屋場景也從電視劇集當中消失，取而代之的是主角們寬敞的私人物業（通常都是錄影廠搭建，不是實景）。流行文化的研究者常笑說外地觀眾如果只透過無線劇集來認識香港的話，大抵不會知道香港有居住問題，以為人人都住在千呎豪宅之中。

為什麼近年的無線劇集都是這樣設計的？有一說是觀眾看電視都是想逃避現實，主角們都是專業中產，每位都俊朗漂亮穿搭得宜，大家才會看得舒服。另一個說法是編劇愈來愈懶，一張飯桌全家人圍著一起吃飯講對白便於推進劇情，所以房子不能太小。不過想起來也不是沒有例外的。《烈火雄心》的三位主角被設定為在石硤尾的南山邨長大，在劇中合稱「南山三虎」；不過之所以可以這樣設定，大概是因為他們的工作不是醫師律師機師而是消防員，低下階層的出身更適合講述他們的兄弟情誼。

說來說去，從黑幫片到鬼片再到勵志片，屋邨都似是一個「情節裝置」，好像出現的原因純粹是要用來解釋主角有什麼慘痛成長經歷似的。有沒有一些影視作品中的公屋呈現，是可以超過「情節裝置」的功能，訴說公屋居民本身的生活點滴，甚至是從公屋居民的視角去看這個世界的呢？我想到兩個重要的例外。

驃叔驃嬸

第一個例外，是《富貴迫人》。以公屋生活為主題的香港影視作品，要說代表作，還是一九八七年的《富貴迫人》無可取代。故事圍繞由董驃和沈殿霞飾演的驃叔驃嬸夫婦，和他們一家在公屋的生活故事。驃叔是一名新聞報導員，但做事毫不專業得過且過；驃嬸一天到晚和其他街坊在屋邨大廈的電梯大堂打麻將，亦見不上有好好照顧家庭。他們這一家能引起觀眾共鳴，全因他們和當時很多香港人一樣：雖然身處低下階層，仍幻想自己有朝一日會通過彩票中獎變成富翁。

電影取景於沙田新翠邨，驃叔驃嬸所住的單位正是當時流行公屋單位的大小和格局，部分實景拍攝。電影上映時我還是一個也住在公屋的小學生，當時沒想到這樣的設定有何奇怪。到後來看多了無線劇集的豪門爭產，才發現以小人物為題的影視作品十分可貴。

我覺得這電影和前面提過的作品不同，在於它沒有純粹把公屋當作是交代主角背景的場景道具，而是整個故事的主體。屋邨生活相關的搞笑橋段，例如鄰里之間欠缺私隱和噪音問題，當然是居民日常生活的寫照；但電影絕對沒有把公屋視為取笑的對象，更像是居民的自嘲。

公屋居民作為香港社會基層的位置固然是電影的重點，但它更要藉此做更廣闊的社會批判。例如驃叔驃嬸的小女兒喜好製作科學模型，但她的同學因為家境都比她富有，弄出來的模型都比她的先進，讓她深感自卑。之後在另一幕的夢中場景，他們一家發財了，小女兒弄了個「大浪灣核電廠」的模型出來，一雪前恥。這個「大浪灣核電廠」當然是戲謔當時極受爭議的大亞灣核電站，驃叔還跟身邊的「議員」說不用到外國考察核電設施了，看他這個天才兒童的模型就夠。結果「大浪灣核電廠」還是爆炸了，小女兒還要像當時的政府專家一樣說「不要怕！十米範圍外不會受輻射影響」。

《富貴迫人》因為大受歡迎，後來還拍了四套續篇，當中不少橋段繼續緊貼時事，從驃叔驃嬸一家移民加拿大，到他們買了一套市區老公寓後在都更案中被無良建商迫遷，都是時代寫照。不過在這些續篇當中公屋的特點卻很大程度上又回到「情節裝置」的位置，不再是故事的主體了。