梁啟智《香港公屋》：以公屋生活為主題的香港影視作品，還是1987年的《富貴迫人》無可取代

我們想讓你知道的是
作者梁啟智具深厚的地理學背景，他以公屋為觀察尺度，實地走遍整個香港。從不同時期建造、不同地區的公屋與人們的生活痕跡，描繪出香港政治與社會的演化，是最具生活感與帶入感的香港現代社會史，也是他寫給家鄉的情書。
文：梁啟智
4 書寫公屋故事
陳浩南的球場
（前略）
鬼片是香港電影的重要類型，而不少經典鬼片都在公屋取景。《恐怖在線》的友愛邨和《殭屍》的坪石邨，都是經典案例。舊式公屋的設計很適合拍攝鬼片：每座大廈都是同一個模樣，本身就很異托邦。公屋大廈往往每層有二、三十個單位，由一條看似無盡的走廊連結，同樣是現成的嚇人場景。更別說有些屋邨的設計是多座大樓連在一起的，連接的走廊有如迷宮一樣，是拍攝追逐鏡頭的上佳取景地點。
相對於那些經典的屋邨鬼片，《回魂夜》（台譯：整鬼專家）就顯得藝高膽大。《回魂夜》取景於拍攝時尚未入伙的德裕樓；既是一座全新落成的公屋大廈，當然無法通過建築物的老舊外觀營造恐怖氣氛；片中見到大廈內連牆壁也是全新粉刷，都是亮光光的，實在很不像一齣鬼片。德裕樓屬和諧一型設計，沒有長條形公屋有的長走廊，整套電影的驚嚇鏡頭主要圍繞在樓梯、電梯大堂，以及大廈正門外的空間，在視覺構圖上沒有什麼神祕感。當然，《回魂夜》本身也是一齣不一樣的鬼片，集合搞笑和驚嚇於一身，也就不用依賴傳統公屋鬼片的視覺語言。反過來，尋常無比的場景可以讓觀眾聯想到自己的日常生活，又是另一種的驚嚇。
除了童黨和鬼故，公屋在香港電影還有第三個功能：每當要訴說主角的庶民情懷，又或是主角落難時如何堅毅不屈的時候，公屋就會出現。前文提過，經典賀年電影《嚦咕嚦咕新年財》中街坊在升降機大堂打麻將的一幕是在祖堯邨拍攝的。後來主角劉德華輸光身家，卻同時收到通知獲分配公屋單位，片中對白說是牛頭角上邨，實際拍攝的地點則是彩虹邨。
同一個做法，在電視劇集當中也經常發生。由韋家輝監制的《義不容情》和《大時代》都以公屋為場景，並利用屋邨環境來訴說主角的貧苦身世。《大時代》的拍攝地點恆安邨更成為影迷專門尋訪場景的地方，算是另類的屋邨「隱世景點」。
不過，不知道是否我的錯覺，總感到香港電視劇中出現的公屋愈來愈少。後來無線電視傾向以專業人士為劇集主角設定，來來去去都是醫師律師飛機師的三四五六七八角戀，公屋場景也從電視劇集當中消失，取而代之的是主角們寬敞的私人物業（通常都是錄影廠搭建，不是實景）。流行文化的研究者常笑說外地觀眾如果只透過無線劇集來認識香港的話，大抵不會知道香港有居住問題，以為人人都住在千呎豪宅之中。
為什麼近年的無線劇集都是這樣設計的？有一說是觀眾看電視都是想逃避現實，主角們都是專業中產，每位都俊朗漂亮穿搭得宜，大家才會看得舒服。另一個說法是編劇愈來愈懶，一張飯桌全家人圍著一起吃飯講對白便於推進劇情，所以房子不能太小。不過想起來也不是沒有例外的。《烈火雄心》的三位主角被設定為在石硤尾的南山邨長大，在劇中合稱「南山三虎」；不過之所以可以這樣設定，大概是因為他們的工作不是醫師律師機師而是消防員，低下階層的出身更適合講述他們的兄弟情誼。
說來說去，從黑幫片到鬼片再到勵志片，屋邨都似是一個「情節裝置」，好像出現的原因純粹是要用來解釋主角有什麼慘痛成長經歷似的。有沒有一些影視作品中的公屋呈現，是可以超過「情節裝置」的功能，訴說公屋居民本身的生活點滴，甚至是從公屋居民的視角去看這個世界的呢？我想到兩個重要的例外。
驃叔驃嬸
第一個例外，是《富貴迫人》。以公屋生活為主題的香港影視作品，要說代表作，還是一九八七年的《富貴迫人》無可取代。故事圍繞由董驃和沈殿霞飾演的驃叔驃嬸夫婦，和他們一家在公屋的生活故事。驃叔是一名新聞報導員，但做事毫不專業得過且過；驃嬸一天到晚和其他街坊在屋邨大廈的電梯大堂打麻將，亦見不上有好好照顧家庭。他們這一家能引起觀眾共鳴，全因他們和當時很多香港人一樣：雖然身處低下階層，仍幻想自己有朝一日會通過彩票中獎變成富翁。
電影取景於沙田新翠邨，驃叔驃嬸所住的單位正是當時流行公屋單位的大小和格局，部分實景拍攝。電影上映時我還是一個也住在公屋的小學生，當時沒想到這樣的設定有何奇怪。到後來看多了無線劇集的豪門爭產，才發現以小人物為題的影視作品十分可貴。
我覺得這電影和前面提過的作品不同，在於它沒有純粹把公屋當作是交代主角背景的場景道具，而是整個故事的主體。屋邨生活相關的搞笑橋段，例如鄰里之間欠缺私隱和噪音問題，當然是居民日常生活的寫照；但電影絕對沒有把公屋視為取笑的對象，更像是居民的自嘲。
公屋居民作為香港社會基層的位置固然是電影的重點，但它更要藉此做更廣闊的社會批判。例如驃叔驃嬸的小女兒喜好製作科學模型，但她的同學因為家境都比她富有，弄出來的模型都比她的先進，讓她深感自卑。之後在另一幕的夢中場景，他們一家發財了，小女兒弄了個「大浪灣核電廠」的模型出來，一雪前恥。這個「大浪灣核電廠」當然是戲謔當時極受爭議的大亞灣核電站，驃叔還跟身邊的「議員」說不用到外國考察核電設施了，看他這個天才兒童的模型就夠。結果「大浪灣核電廠」還是爆炸了，小女兒還要像當時的政府專家一樣說「不要怕！十米範圍外不會受輻射影響」。
《富貴迫人》因為大受歡迎，後來還拍了四套續篇，當中不少橋段繼續緊貼時事，從驃叔驃嬸一家移民加拿大，到他們買了一套市區老公寓後在都更案中被無良建商迫遷，都是時代寫照。不過在這些續篇當中公屋的特點卻很大程度上又回到「情節裝置」的位置，不再是故事的主體了。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。