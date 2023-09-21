台灣媒體亂象對社會的影響：倫理倡議和教育的重要性
我們想讓你知道的是
前幾天看了Youtuber錫蘭的影片〈台灣媒體的下限能有多低？〉，覺得他講話很有條理，邏輯也很清晰，一一回擊並解析了媒體對他與其他網紅如何的斷章取義、標題殺人。電視台或是報業記者，不是在寫個人部落格、寫故事、寫小說，是在傳播給國家社會客觀事物變動的消息，從荀子的〈性惡篇〉來看，更能發現在社會中，缺乏倫理和道德規範會導致混亂。
文：Sean Hsiao
台灣媒體的下限能有多低
前幾天看了YouTuber錫蘭（Ceylan）的影片標題為〈台灣媒體的下限能有多低？〉，我之前從來沒看過他的影片，也沒有看台灣媒體寫他的文章，看完後覺得他講話很有條理，邏輯也很清晰，一一回擊並解析了媒體對他與其他網紅如何的斷章取義、標題殺人。
三個月前，我也寫過要對網路上的資訊要能夠自我判斷的文章——〈我思故我在 學習獨立思考的能力〉 ，也是希望大家能有獨立思考的能力，避免落入媒體想要去影響讀者的意圖，但是除了自我的思辨能力之外，產出文章的記者本人、其上層主管的管理、其所屬公司的文化、還有我們的政府機關NCC應該也要有監督的作為。
可以理解新聞媒體也是追求利潤的企業，記者個人也為了薪水工作的個體，從上到下是會為了績效去追求流量，但是人類文化、國家社會永續發展還是要有倫理道德的，道德倫理觀念，是社會協作以及文化傳承的重要部分，用以規範個人行為，維持社會的秩序。
一個社會沒有倫理道德，那個文化群體的社會活動就會混亂，是沒有辦法長存的，所以我們教導小孩、國家的學校教育都會去強調基本的道德，如誠實、尊重、友善、正直、同理心、責任感等等。
新聞倫理
電視台或是報業記者，他不是在寫個人部落格、寫故事、寫小說，他是在傳播給國家社會一個客觀事物變動的消息，更應該有倫理道德觀念去確保新聞的準確性、公正性、客觀性、尊重各種文化個體的權益以及價值觀，以下是我問了ChatGPT看看新聞倫理道德應該有哪些，很清楚列了八項，但是實際上有在管新聞倫理嗎？
- 真實性和準確性： 新聞報導應該準確反映事實，避免虛假信息和不準確的陳述。記者應該努力核實信息的來源，並在報導中提供準確的背景和上下文。
- 客觀性和公正性： 新聞報導應該盡量客觀、公正地呈現事件和信息，避免偏見、歧視和主觀判斷。記者應該尊重不同觀點和立場，並在報導中提供平衡的觀點。
- 隱私權和尊重： 記者應該尊重個體的隱私權和尊嚴。在報導個人故事或涉及隱私的信息時，應該謹慎處理，並遵守法律和道德規定。
- 道德和誠信： 記者應該遵守職業道德準則，保持誠實、誠信和公開的態度。不應該誤導讀者或觀眾。
- 獨立性和獨立性： 記者應該保持獨立性，不受政治、商業或其他利益的干擾。新聞報導不應受到廣告商、政府或其他外部力量的控制。
- 社會責任： 記者和新聞機構應該認識到自己的社會責任，確保新聞報導對社會有積極的影響，服務公眾利益。
- 透明度： 記者應該明示其報導的來源和方法，以增加報導的透明度，並讓讀者或觀眾能夠評估新聞報導的可信度。
- 尊重多樣性： 記者應該尊重和反映社會的多樣性，包括文化、性別、宗教和種族多樣性，避免歧視和偏見。
為了流量 個人利益 廣告收入 所以有了媒體亂象
台灣在1987年解嚴，1988年開放報禁，並在1993年先後完全開放廣播頻率和有線電視，媒體從黨國體制的傳聲筒到解禁開放，台灣媒體亂象似乎就已經開始了，違反上述每一項新聞倫理，增加曝光，取得流量獲取個人或團體利益，下面列出維基百科紀錄台灣媒體長年以來的亂象的一些例子。
1992年，璩美鳳擔任《台視新聞世界報導》記者期間，以潛入偷拍的方式報導女同性戀者酒吧，造成顧客面孔曝光，甚至因此承受家庭壓力而自殺；另影射藝人潘美辰為女同性戀者等新聞，被認為傷害新聞倫理。璩美鳳離開台視新聞之後，轉赴華衛新聞台擔任新聞總監與主播，並加入新黨。1994年，28歲的璩美鳳，頂著「中華民國的女兒」稱號，以第一高票當選台北市第三選區市議員。
30年前，違反隱私、缺乏道德、為了私利、不善盡社會責任、也不尊重社會多樣性的記者，違反新聞倫理後可以繼續從事新聞工作，以第一高票當選台北市第三選區市議員。
2000年，王育誠主持東森新聞S台《社會追緝令》節目，以「揭發社會犯罪，挑戰傳統弊病，導正社會亂象，關懷台灣弱勢」為訴求。2002年，挾以媒體加持之正義形象，於台北市士林、北投區當選第九屆台北市議員。2005年6月2日，王育誠以錄影帶揭發殯葬業者「腳尾飯弊案」，宣稱有黑心業者將供桌上用來祭拜死者的菜餚回收製成豆腐乳或混入自助餐店再次出售，造成台灣社會人心惶惶。然而，事後證明影片中的過程是王育誠及其助理偽造。
20年前，沒有真實性、缺乏道德、為了私利做假新聞包裝正義形象的主持人當選第九屆台北市議員。
2004年3月20日，台灣總統大選電子媒體灌票事件。當日直到下午4點54分，中選會才有票數出現。但同時，各個電視訊道開出的總票數已經超過800萬。除了三立和民視是陳呂領先之外，其它商業台都是連宋領先。當中選會的票開出不到4%時，這些電視台已經開出了超過七成五的選票。由於各台猛灌票，加上都押寶連宋，因此六點鐘以後只好上演所謂的「翻盤戲碼」。到了晚間7點12分，年代新聞台居然出現陳呂得票數超過最後的實際得票數的畫面，票已經灌爆。當天相繼灌爆的還有東森、華視、中天、TVBS、中視、台視、民視和八大。有的台不久之後又悄悄的將票數向下調。灌票顯示出的連宋在最後關頭崩盤導致選後的一連串衝突抗爭。在灌票之後的2004年9月，九家商業台主管共同簽署了一份公約，宣佈年底的立委開票轉播採用中選會的數字。
20年前，各家電視台未保持獨立性，各有各的政治傾向，每間都想當開票最快的電視台。
2004年9月，台灣媒體與英國著名歌手艾爾頓強在桃園機場爆發口角衝突，幾小時後，愛爾頓強在演唱會的鋼琴旁說：「在機場遇到的這些電視台、以及攝影記者們，是我有史以來遇過最無理的人，而我已經去過六十個國家，如果我冒犯到台灣的任何人，我深感抱歉，但是對於這些人，我是字字出於真心。」
2008年10月09日，陳幸妤投書自由時報，標題為"有病的是媒體不是我"，內容提到有病的是台灣的媒體，不是我個人，為了躲避一群已經瘋狂，不論是非，每天編故事的新聞媒體，而要一個認真上班的老百姓「休息」就好了，這豈不是是非顛倒、黑白不分，若此論述合理，豈不是可要求所有善良百姓都該休息在家中，以防遇到強盜或是強姦犯？
15~20年前，多家媒體侵犯隱私，故意與採訪對象發生爭執，不尊重個體也不道德一樣為了流量以獲取私利。
2017年10月18日，因為處理民進黨大老吳乃仁高級酒吧新聞，三立一名記者假扮爆料人「葛先生」，該台廖姓主播以該則新聞為「假新聞」為由拒絕播報，卻遭到該台新聞部主管痛斥，該事件經媒體披露後，三立方面坦承新聞處理「違反新聞倫理」，NCC依據《衛星廣播電視法》，要求三立移送新聞倫理委員會進行事件調查。
近年的事件，新聞部主管帶頭違反新聞倫理，當作政黨政治的工具。
2018年12月，《鏡周刊》報導傅崐萁在擔任花蓮縣長任內共發包25個縣府媒體採購案，然而採購案得標者皆為花蓮在地媒體記者，每名承包標案的記者可獲得台幣14萬元至46萬餘元不等的酬勞；得標記者的工作為產製有關時任縣長傅崐萁施政舉措的文字和影音報導並提供縣府。
地方首長利用國家經費發包給記者，發表歌功頌德新聞以獲取自己的政治利益。
台灣媒體亂象依舊是現在進行式，現在錫蘭的影片提到的只是其中一些小案例，回過頭看是一大堆亂七八糟的事件，以前就很多，現在也不會少。
從過往案例可以看出，為個人私利的新聞前輩，可以當選民意代表，帶給後輩會是什麼樣的媒體從業文化，這樣的人又是如何可以監督地方政府，電視台主管及其公司文化帶頭違反新聞倫理，只為了收視率，為了當政治工具，各家媒體立場偏頗的政治傾向，政府官員以媒體當作政黨政治的工具，又能如何能期待政府去監督，這是一個系統性的問題。
惡性循環之下，相信觀眾讀者們已經對各家新聞貼上標籤，只剩下自己的信眾才會看，最終就是不相信各大媒體寫的東西，也不會去看，沒有倫理道德的個體、企業、文化是不可能可以長時間存活的。
該如何解決媒體亂象
或許新聞從業人員可能會抱怨，現實世界中新聞倫理規範似乎沒有意義，因為他們的主管和公司，可能鼓勵他們激怒被採訪者、忽略事實核查、制造假新聞、或者從網路上抄襲內容。在這樣媒體生態，為了保住工作，一些從業人員可能會不得不做出一些不道德的決策，這導致了整個行業的價值觀變得扭曲。
在面對這種情況下，我們是否應該堅守道德原則，從自己出發一步一步解決這個結構性問題呢？或者，我們是否應該考慮轉行或尋找其他道德行業？若無能為力，台灣社會是否真的已經沒有其他職業選擇，迫使人們不得不從事不道德的行為呢？多數人員都是沒有道德的人嗎？
社會上應該也要給新聞媒體壓力，去舉報這一類假新聞，或是能夠也像錫蘭一樣多方查證拿出證據反擊媒體，讓他們知道他應該要做對的事情，政府監督不力，我們每一個國民也是可以投下反對票。
今人之性，生而有好利焉，順是，故爭奪生而辭讓亡焉；生而有疾惡焉，順是，故殘賊生而忠信亡焉；生而有耳目之欲，有好聲色焉，順是，故淫亂生而禮義文理亡焉。然則從人之性，順人之情，必出於爭奪，合於犯分亂理，而歸於暴。故必將有師法之化，禮義之道，然後出於辭讓，合於文理，而歸於治。 《荀子．性惡》
或許人性本善，或許人性本惡，或許兩者兼具，無論如何，我一直認為教育是解決許多複雜問題的根本，雖然無法有立竿見影之效，教導世上的道德規矩導引向善，還是會漸漸影響國家社會。
荀子在〈性惡篇〉說：「人的本性，一生下來就有喜歡財利之心，依順這種人性，所以爭搶掠奪就產生而推辭謙讓就消失了；一生下來就有嫉妒憎恨的心理，依順這種人性，所以殘殺陷害就產生而忠誠守信就消失了；一生下來就有耳朵、眼睛的貪慾，有喜歡音樂、美色的本能，依順這種人性，所以淫蕩混亂就產生而禮義法度就消失了。這樣看來，放縱人的本性，依順人的情慾，就一定會出現爭搶掠奪，一定會和違犯等級名分、擾亂禮義法度的行為合流，而最終趨向於暴亂。所以一定要有了師長和法度的教化、禮義的引導，然後人們才會從推辭謙讓出發，遵守禮法，而最終趨向於安定太平。」
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。