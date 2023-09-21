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2023/09/21,
印太

不尊重皇室遭終身禁止參政，前未來前進黨議員：將繼續行使政治使命

不尊重皇室遭終身禁止參政，前未來前進黨議員：將繼續行使政治使命
前未來前進黨議員潘妮卡（Pannika Wanich）。Photo Credit:GettyImages

我們想讓你知道的是

泰國現已遭解散的未來前進黨議員潘妮卡因10年前在臉書上發布的一張照片，被最高法院判定不重皇室，遭終身禁止參政。現任國王拉瑪十世次子瓦差勒宋則公開表示，應該允許人們討論皇室，才能瞭解各方觀點。

綜合《Thai PBS》與《曼谷郵報》報導，現已遭解散的未來前進黨（Future Forward Party）前議員潘妮卡·瓦尼奇（Pannika Wanich）因在個人臉書（Facebook）上發布的一張照片，被最高法院判定終身禁止從政。

現年35歲的潘妮卡為未來前進黨的發言人，她與他納通（Thanathon Chuengrungrueangkit）、畢亞卜（Piyabutr Saengkanokku）被視為該黨的3位關鍵核心人物，未來前進黨於2020年遭法院強制解散後，3人雖被禁止在10年內參政，但仍持續參與社會運動，並在新成立的前進黨（Move Forward Party）擔任政策智庫，積極投入助選活動。

潘妮卡於2010年發布了一張爭議的照片，照片中，當時22歲的潘妮卡與大學同學在拉瑪九世的肖像前做出了一個被認為不恰當的手勢。這則貼文在2019年遭請願者向國家反腐敗委員會（National Anti-Corruption Commission，NACC）申訴，反腐敗小組最終向最高法院請求裁決。

最高法院於昨日（20日）判定，潘妮卡的行為是對君主制的不尊重。

法院的聲明表示，《刑法第6條》中與道德標準相關的小節中指出，君主制必須受到保護，因此國會議員不得在社群媒體上發布任何不適合皇室的圖片、訊息或言論。潘妮卡的貼文顯示她出於「不恰當的意圖」提及拉瑪九世，即便後來當選國會議員，她也沒有將此則不當貼文刪除。

在此案於2019年首次被揭發，潘妮卡當時回應：「得知這張照片在社群平台上引發非建設性的對話及仇恨性言論，我也感到十分不舒服。」並向所因照片而被冒犯的人道歉。

被禁止終身參政後，潘妮卡則於今日（21日）凌晨在X（原為推特）上發文指出，這項判決僅僅禁止她參選，並沒有禁止她從事其他形式的政治工作。

「所以一切都保持原樣，我仍會繼續行使我的政治使命，包括在未來的選舉中擔任競選助理。」她寫道，並表示：「我們已經走到這一步了，在到達終點之前，我們不會半途而廢。」

前進黨議員本查（Bencha Saengchantra）則對最高法院裁決的嚴厲程度表示失望。

「第 2560（2017）號憲法規定了判斷道德不法行為的道德架構，確實應依法予以刑事處罰，但政治權利的剝奪是對基本權利最嚴重的破壞。」她在X上發文表示。

今年5月，刑事法院宣判潘妮卡無罪，罪名是她在2013年和2014年在臉書上發布與大城王國詩歌有關的貼文，遭數位經濟和社會部（Ministry of Digital Economy and Society）投訴潘妮卡違反《電腦犯罪法》，造成人民對皇室有負面觀感。

泰皇次子：應公開討論皇室

前議員因不尊重皇室而終身遭禁止參政，現任國王拉瑪10世的次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）則出人意料地公開表示，他認為應該人們允許公開討論君主制，以此拒絕嚴厲的王室反誹謗法－《刑法112條》。

衛報》報導，長期居住於紐約並擔任律師的瓦差勒宋，於週一（18日）參加哥倫比亞大學名為「112的受害者者臉孔（Faces Of Victims Of 112）」的人權攝影展後，在個人臉書上發表了看法。

「我熱愛並忠於君主制，但我相信『知道』比『不知道』好，每個人都有自己的觀點，這些觀點源自於自己的經歷。即使我們不聽他們的意見，也不代表他們的觀點和意見不存在。因此，了解、傾聽、聽取各方的理由和觀點是有好處的。」瓦差勒宋寫道，並補充：「同意或不同意是另一回事，但我們必須講原則。」

《刑法112條》被視為世上最嚴厲的冒犯君主法之一，該法規定侮辱君主、其直系親屬和攝政王的每項罪行最高可判處15年有期徒刑。

據泰國人權律師組織稱，2020年爆發的學運中，共有278人遭到起訴，至少有257人被指控犯有冒犯君主罪，其中包括20名未成年人。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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