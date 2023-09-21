不尊重皇室遭終身禁止參政，前未來前進黨議員：將繼續行使政治使命
我們想讓你知道的是
泰國現已遭解散的未來前進黨議員潘妮卡因10年前在臉書上發布的一張照片，被最高法院判定不重皇室，遭終身禁止參政。現任國王拉瑪十世次子瓦差勒宋則公開表示，應該允許人們討論皇室，才能瞭解各方觀點。
綜合《Thai PBS》與《曼谷郵報》報導，現已遭解散的未來前進黨（Future Forward Party）前議員潘妮卡·瓦尼奇（Pannika Wanich）因在個人臉書（Facebook）上發布的一張照片，被最高法院判定終身禁止從政。
現年35歲的潘妮卡為未來前進黨的發言人，她與他納通（Thanathon Chuengrungrueangkit）、畢亞卜（Piyabutr Saengkanokku）被視為該黨的3位關鍵核心人物，未來前進黨於2020年遭法院強制解散後，3人雖被禁止在10年內參政，但仍持續參與社會運動，並在新成立的前進黨（Move Forward Party）擔任政策智庫，積極投入助選活動。
潘妮卡於2010年發布了一張爭議的照片，照片中，當時22歲的潘妮卡與大學同學在拉瑪九世的肖像前做出了一個被認為不恰當的手勢。這則貼文在2019年遭請願者向國家反腐敗委員會（National Anti-Corruption Commission，NACC）申訴，反腐敗小組最終向最高法院請求裁決。
最高法院於昨日（20日）判定，潘妮卡的行為是對君主制的不尊重。
法院的聲明表示，《刑法第6條》中與道德標準相關的小節中指出，君主制必須受到保護，因此國會議員不得在社群媒體上發布任何不適合皇室的圖片、訊息或言論。潘妮卡的貼文顯示她出於「不恰當的意圖」提及拉瑪九世，即便後來當選國會議員，她也沒有將此則不當貼文刪除。
在此案於2019年首次被揭發，潘妮卡當時回應：「得知這張照片在社群平台上引發非建設性的對話及仇恨性言論，我也感到十分不舒服。」並向所因照片而被冒犯的人道歉。
被禁止終身參政後，潘妮卡則於今日（21日）凌晨在X（原為推特）上發文指出，這項判決僅僅禁止她參選，並沒有禁止她從事其他形式的政治工作。
「所以一切都保持原樣，我仍會繼續行使我的政治使命，包括在未來的選舉中擔任競選助理。」她寫道，並表示：「我們已經走到這一步了，在到達終點之前，我們不會半途而廢。」
前進黨議員本查（Bencha Saengchantra）則對最高法院裁決的嚴厲程度表示失望。
「第 2560（2017）號憲法規定了判斷道德不法行為的道德架構，確實應依法予以刑事處罰，但政治權利的剝奪是對基本權利最嚴重的破壞。」她在X上發文表示。
今年5月，刑事法院宣判潘妮卡無罪，罪名是她在2013年和2014年在臉書上發布與大城王國詩歌有關的貼文，遭數位經濟和社會部（Ministry of Digital Economy and Society）投訴潘妮卡違反《電腦犯罪法》，造成人民對皇室有負面觀感。
泰皇次子：應公開討論皇室
前議員因不尊重皇室而終身遭禁止參政，現任國王拉瑪10世的次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）則出人意料地公開表示，他認為應該人們允許公開討論君主制，以此拒絕嚴厲的王室反誹謗法－《刑法112條》。
《衛報》報導，長期居住於紐約並擔任律師的瓦差勒宋，於週一（18日）參加哥倫比亞大學名為「112的受害者者臉孔（Faces Of Victims Of 112）」的人權攝影展後，在個人臉書上發表了看法。
「我熱愛並忠於君主制，但我相信『知道』比『不知道』好，每個人都有自己的觀點，這些觀點源自於自己的經歷。即使我們不聽他們的意見，也不代表他們的觀點和意見不存在。因此，了解、傾聽、聽取各方的理由和觀點是有好處的。」瓦差勒宋寫道，並補充：「同意或不同意是另一回事，但我們必須講原則。」
《刑法112條》被視為世上最嚴厲的冒犯君主法之一，該法規定侮辱君主、其直系親屬和攝政王的每項罪行最高可判處15年有期徒刑。
據泰國人權律師組織稱，2020年爆發的學運中，共有278人遭到起訴，至少有257人被指控犯有冒犯君主罪，其中包括20名未成年人。
新聞來源
- Former MP Pannika banned from contesting elections for life（Thai PBS）
- Ex-MP Pannika given lifetime political ban（曼谷郵報）
- Estranged son of Thai King Vajiralongkorn says discussion of the monarchy should be allowed（衛報）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！