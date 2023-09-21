聯準會9月不升息，預告年內再升一碼，大幅上修今年經濟預期，意外下調核心通膨
我們想讓你知道的是
本次會議聯準會票委全員同意維持利率不變在5.25～5.50％區間，聲明稿幾乎完全與7月一致，僅小幅修改經濟穩健及新增就業動能放緩措辭，而貨幣政策態度亦強調未來仍將評估更多訊息及其對貨幣政策的影響。
聯準會9月會議維持利率不變，然利率點陣圖透露年內仍有再次升息機會、明年將維持在5％以上高利率。
9月FOMC如預期按兵不動、維持利率不變
本次會議聯準會票委全員同意維持利率不變在5.25～5.50％區間，聲明稿幾乎完全與7月一致，僅小幅修改經濟穩健及新增就業動能放緩措辭，而貨幣政策態度亦強調未來仍將評估更多訊息及其對貨幣政策的影響。我們摘要如下：
經濟與通膨看法：美國經濟以穩健速度擴張
經濟部分，本次聲明稿強調近期數據顯示美國經濟活動以穩健（Moderate > Solid）速度擴張，新增就業人數則有所放緩（Robust > Slowed），而失業率保持低位、美國銀行事件影響程度具有不確定性，以及維持委員依舊（remains）高度關注通膨風險的論述。
利率前瞻指引：強調依照經濟數據行動
利率前瞻指引段落，自5月首度刪除「預計一些額外緊縮（some additional）以達到貨幣政策至足夠限制性利率」的論述後，6月會議新增「暫停升息主要目的是為了讓委員能評估更多信息及其對貨幣政策的影響」，而本次9月會議則沿用6月委員將評估更多信息及其對貨幣政策影響的論述，持續強調將依照經濟數據行動。
貨幣政策敘述：縮表持續進行，維持控制通膨的強力承諾
聯準會票委全員通過維持利率不變，將基準利率保持在5.25～5.50％區間，並會繼續減少聯準會持有的美國國債、機構債以及MBS。如去年5月聲明發佈《聯準會縮減資產負債表規模計畫》中所述，維持強力承諾（strongly committed）使通膨回落至2％目標。
利率點陣圖顯示年內仍將升息一碼，調升明年利率至5％以上
最新9月利率點陣圖中，2023年中位數維持在5.5～5.75％區間，顯示年內仍有升息一碼的可能，符合我們預期，其中有12位委員投下這項決定，而另外7位委員則認為應該維持利率不變於5.25～5.5％。
2024、2025年委員中位數落點則均較6月上調2 碼至5.125％（前4.625％）、 3.875％（前3.375％），顯示有一半以上委員認為明年利率將維持在5％以上，較市場會議前預期的4.5～4.75％鷹派。目前觀察僅1位委員認為明年利率將比今年高，5位委員認為持平於今年（端看今年最後是否升息），中位數則較今年略低兩碼。顯示明年仍有降息的可能性，只是幅度不大、且時點延後，傳遞維持高利率、壓抑通膨回到長期目標的決心。
所幸長期方向仍未改變，2026年委員落點中位數2.875％、長期利率2.5％依舊呈現倒掛現象，表示維持一段時間時間的高利率後，限制性政策利率將隨通膨放緩，而有逐漸下調的空間。
聯準會大幅上修今年經濟預期，意外下調核心通膨
本次聯準會經濟預測報告（SEP）再度大幅上調2023年GDP預測值至2.1％（原1％），同時2025年GDP年增預估也上修至1.5％（原1.1％），今明兩年失業率分別下調至 3.8％（原4.1％）、 4.1％（前4.5％），反映美國經濟今年以來持續優於市場預期，失業率上升幅度較原先預估低、軟著陸機率高。而2025年經濟、失業率預估則均變化不大，2026年經濟恢復長期平均增速。
另外，近期油價快速上漲、美國聯合汽車公會（UAW）罷工、整體CPI連續兩個月回升的背景下，市場最關注的通膨預估，2023年僅小幅上調 PCE 物價至3.3％（原3.2％），而核心PCE物價更意外下調至 3.7％（原3.9％），顯示聯準會對於核心通膨放緩趨勢看法不變。
近4個年度聯準會預期（2023～2026）：
- 再度大幅上修GDP今年增速，2023～2026預測值：2.1％（原1％）、1.5％（原1.1％）、1.8％（原1.8％）、1.8％。
- 明顯下修失業率預估，2023～2026 預測值：3.8％（原4.1％）、 4.1％（原4.5％）、 4.1％（原4.5％）。
- 微幅上修PCE物價增速，2023～2026 預測值：3.3％（原3.2％）、2.5％（原2.5％）、2.2％（原2.1％）、2％。
- 下修核心PCE物價增速，反映核心通膨下降趨勢看法不變，2023～2026預測值：3.7％（原3.9％）、2.6％（原2.6％）、2.3％（原2.2％）、2％。
- 政策利率2024～2025年均上調，預估聯準會明年將維持5％以上利率高檔，2023～2026 預測值：5.6％（原5.6％）、5.1％（原4.6％）、 3.9％（原3.4％）、2.9％，長期利率則維持不變2.5％（原2.5％）。
每月縮表計畫不變，ON RRP持續提供緩衝
更新最新縮表進度，9月會議聯準會維持950億／月（600億美債、 350億MBS）縮表速度，聯準會持有美債、MBS金額分別自高峰5.77兆、2.74兆，下降至4.98兆、2.5兆，帶動最新資產負債表規模回落至8.1兆，續創3月銀行危機以來低點。
我們觀察到聯準會資產負債表規模的縮減，釋出的債券份額如預期由ON RRP吸收，ON RRP自8月初1.74兆下降至今1.45兆幅度約2862億，於此期間TGA帳戶僅上升764億、存款機構準備金至8月底逆勢上升 488億，顯示縮表收回的資金主要由貨幣市場存在ON RRP的資金承擔，符合聯準會實施縮表時，強調主要希望收回的市場資金來源，代表縮表對市場流動性造成的衝擊不高。（如想了解ON RRP與流動性關聯，請閱讀本文。）
展望10～12月國庫券及美債到期量來看，10、12月美債到期量均未達到縮表每月不再投資金額上限的600億，配合升息接近尾聲，我們維持貨幣市場資金進入市場的意願將持續增加、ON RRP有望在年內持續抵銷縮表影響的看法不變。
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原標：【行情快報】聯準會 9 月不升息，預告年內再升一碼、明年 5% 高利率！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！