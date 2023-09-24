別過度擔心「叛逆期」：當孩子對你的教養反動，身為爸媽應該感到高興
我們想讓你知道的是
爸媽的責任在「適當的框線」內，容許孩子自行決定。注意我說的是「適當的框線」，因為孩子自我意識快速增長時，他所做的自我決定，可能不完美，設想太天真不夠周全，或是自律性還不到可放心的水準。就好像剛學會游泳的人，覺得自己無所不能，馬上要挑戰大海，此時爸媽劃定海水浴場的安全區，告訴孩子在安全區內任他遊，但不能越過安全區。
文：李維庭（穗波心理師，資深執業臨床心理師）
你的孩子有沒有所謂「叛逆期」？我在網路上，看到一位家長描述他的意見，認為：叛逆期就是孩子不再覺得你講的都一定是對的，當意見不同的時候溝通沒有用的反擊。他提到他女兒國二的時候離家出走⋯⋯，著實讓爸媽捏一把冷汗，也無法防止她。
我想爸媽多半覺得孩子的舉動往往不夠理性，不小心可能就傷了自己，因此相當擔憂。有的爸媽，就是極度擔憂下，運用權勢及經濟資源，設法控制孩子，限制孩子，至少孩子在爸媽眼皮監控下，比較不會遭遇危險。而有一些爸媽會在這種狀況下，寧願犧牲和孩子的友善關係，也要保護孩子，深怕自己的疏忽，沒有盡好該有的責任，而造成憾事。
在我的觀察中，若是家長以權勢或經濟資源，試圖操控孩子的行為，多半會和孩子間的關係張力升高，此時孩子容易把行為「地下化」（不讓家長知道）或是起而抗拒反動，而多以被動攻擊方式反應，不太配合家長。
許多家長因此不知如何教養孩子，兒童期天真可愛的孩子，似乎搖身一變為難以管教的暴龍，拿孩子沒辦法。在這情況下，甚至有一些家長誤認為是管理孩子的力道不夠，加重管理力道，在這情況下，有的孩子就用「爛給你看」的方式因應，搞得身為監護人的家長憂心忡忡，不知如何是好。用盡軟硬兼施的手段，孩子似乎完全聽不進去，不為所動。
孩子對你的教養有反動，爸媽應該感到高興
那應該如何教養「叛逆期」的孩子呢？從實務觀察到的經驗告訴我，要對這些孩子先要有如下的認識：
1、當孩子成長進入青少年時期，大約小學四、五年級開始，他的「自我意識」迅速增長，反抗家長的命令及意見，日趨明顯。家長在此時，請先想辦法控制自己的慌張憂慮，並不是孩子學壞、不愛你們了，而是他想練習「做自己（身體）的主人」，他不要像以前，聽從權威者（多半是爸媽）的話，他要有自己的主意，而這些主意，多半是自己認為最好的狀況。
2、並不是每個孩子都經歷「叛逆期」，有的孩子在自信不足、避免衝突或表達愛的狀況下，把萌生於內心的主意，放棄壓抑了，這些孩子雖然對長輩們言聽計從，被稱讚「很乖」，實則是很早就放棄或壓抑自己的意見，久而久之，就沒自己的意見，只想當個乖孩子。在大人眼中可能被詮釋為「懂事」及「貼心」，長久下來，他的內心會產生一種感覺：「我好很委曲，而沒有人會替我著想」。在現實生活來看，很多「好好先生」、「好好小姐」屬於這一類人，表現出來的，是容易討好對方的行為模式。
3、所以當孩子對你的教養有反動的情況，爸媽應該感到高興，因為他的個人性已經開始表現出來了。這個時候，家長不要太快去壓抑否定，而是在適當的框線內，可以要求孩子對他的言行負起責任，這也是「有效自律」的訓練。也就是說爸媽開始可以擺脱「黏在孩子身後，不時盯著孩子看」的時間，注意力逐漸轉回自己和伴侶生活的身上。
家長可以怎麼做？
以上三點的認識，對孩子「轉大人」，開始為自己的言行負責，有著關鍵的重要性，那要怎麼做呢？以下幾點實務作法，可以參考再轉變為自己的方法：
1、首先要辨認孩子抗拒你的指令時，是否是他自己的意見，還是依恃你的伴侶來反抗你，比如你是爸爸，叫孩子去罰站時，孩子的媽跳出來，對孩子說：「你今天不是很累了嗎？趕快上床睡覺，不要現在罰站。」
若是這種抗拒，並不是出自本身有主見，而是挑選雙親中對自己有益的意見來抗拒另外一位雙親，這時候的抗拒，不叫叛逆期，而是孩子在運用雙親意見不一致的情況下，在夾縫中求生存。而我們要的抗拒品質是要出自孩子本身的意見。
2、當孩子對爸媽所說的意見開始不服從的時候，身為爸媽的，不要太快視為對爸媽意見的否定，而是耐著性子，聽聽看孩子這些反動言行的內在道理。不要太快打斷他的理由和邏輯。
舉例來說，當哥哥和弟弟吵的不可開交時，爸媽可能叫兩人去罰站，結果弟弟馬上面壁罰站，但哥哥臉帶委曲地大聲說：「我不要！」然後「砰」的一聲就跑去自己房間，把房門鎖起來。這時，爸媽千萬不要用蠻力開鎖開門拉哥哥出來站（通常孩子也不會配合），而是等待想方法要瞭解哥哥不遵守爸媽指令的原因，另一方也要告訴弟弟，爸媽會處理這狀況。
爸媽等待適當機會去瞭解哥哥的心聲，可能哥哥會說弟弟先挑釁的，為什麼兩人都要一樣罰站？不公平？那時爸媽可以協助哥哥想到一個面對弟弟挑釁的非暴力解決方法，並要他為此次吵得不可開交的行為，想一個自我負責（或自我責罰）的方法。
3、爸媽的責任在「適當的框線」內，容許孩子自行決定。注意我說的是「適當的框線」，因為孩子自我意識快速增長時，他所做的自我決定，可能不完美，設想太天真不夠周全，或是自律性還不到可放心的水準。就好像剛學會游泳的人，覺得自己無所不能，馬上要挑戰大海，此時爸媽劃定海水浴場的安全區，告訴孩子在安全區內任他遊，但不能越過安全區。
何謂「何謂適當的框線」，應該藉助於爸媽的經驗理性及孩子的能力所及之程度（包括自律能力）綜合而成，這往往需要跟孩子之間協商。在這過程中充滿一些冒險與不確定性，孩子在經驗中學習，而爸媽則要學習處理自己的焦慮。
4、一旦允許孩子自我決定，家長就要無條件支持孩子，並抱持著孩子為自己負責、勇於挑戰的肯定，向孩子表達。當孩子因自我決定，結果不如預期時，不要以「你看吧！你還是太嫩了」的嘲笑態度，而是以「沒關係，失敗為成功之母」的鼓勵態度來支持孩子，如此孩子在下一次做決定時往往會更謹慎。
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。