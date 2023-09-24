別過度擔心「叛逆期」：當孩子對你的教養反動，身為爸媽應該感到高興

文：李維庭（穗波心理師，資深執業臨床心理師）

你的孩子有沒有所謂「叛逆期」？我在網路上，看到一位家長描述他的意見，認為：叛逆期就是孩子不再覺得你講的都一定是對的，當意見不同的時候溝通沒有用的反擊。他提到他女兒國二的時候離家出走⋯⋯，著實讓爸媽捏一把冷汗，也無法防止她。

我想爸媽多半覺得孩子的舉動往往不夠理性，不小心可能就傷了自己，因此相當擔憂。有的爸媽，就是極度擔憂下，運用權勢及經濟資源，設法控制孩子，限制孩子，至少孩子在爸媽眼皮監控下，比較不會遭遇危險。而有一些爸媽會在這種狀況下，寧願犧牲和孩子的友善關係，也要保護孩子，深怕自己的疏忽，沒有盡好該有的責任，而造成憾事。

在我的觀察中，若是家長以權勢或經濟資源，試圖操控孩子的行為，多半會和孩子間的關係張力升高，此時孩子容易把行為「地下化」（不讓家長知道）或是起而抗拒反動，而多以被動攻擊方式反應，不太配合家長。

許多家長因此不知如何教養孩子，兒童期天真可愛的孩子，似乎搖身一變為難以管教的暴龍，拿孩子沒辦法。在這情況下，甚至有一些家長誤認為是管理孩子的力道不夠，加重管理力道，在這情況下，有的孩子就用「爛給你看」的方式因應，搞得身為監護人的家長憂心忡忡，不知如何是好。用盡軟硬兼施的手段，孩子似乎完全聽不進去，不為所動。

孩子對你的教養有反動，爸媽應該感到高興

那應該如何教養「叛逆期」的孩子呢？從實務觀察到的經驗告訴我，要對這些孩子先要有如下的認識：

1、當孩子成長進入青少年時期，大約小學四、五年級開始，他的「自我意識」迅速增長，反抗家長的命令及意見，日趨明顯。家長在此時，請先想辦法控制自己的慌張憂慮，並不是孩子學壞、不愛你們了，而是他想練習「做自己（身體）的主人」，他不要像以前，聽從權威者（多半是爸媽）的話，他要有自己的主意，而這些主意，多半是自己認為最好的狀況。

2、並不是每個孩子都經歷「叛逆期」，有的孩子在自信不足、避免衝突或表達愛的狀況下，把萌生於內心的主意，放棄壓抑了，這些孩子雖然對長輩們言聽計從，被稱讚「很乖」，實則是很早就放棄或壓抑自己的意見，久而久之，就沒自己的意見，只想當個乖孩子。在大人眼中可能被詮釋為「懂事」及「貼心」，長久下來，他的內心會產生一種感覺：「我好很委曲，而沒有人會替我著想」。在現實生活來看，很多「好好先生」、「好好小姐」屬於這一類人，表現出來的，是容易討好對方的行為模式。

3、所以當孩子對你的教養有反動的情況，爸媽應該感到高興，因為他的個人性已經開始表現出來了。這個時候，家長不要太快去壓抑否定，而是在適當的框線內，可以要求孩子對他的言行負起責任，這也是「有效自律」的訓練。也就是說爸媽開始可以擺脱「黏在孩子身後，不時盯著孩子看」的時間，注意力逐漸轉回自己和伴侶生活的身上。

家長可以怎麼做？

以上三點的認識，對孩子「轉大人」，開始為自己的言行負責，有著關鍵的重要性，那要怎麼做呢？以下幾點實務作法，可以參考再轉變為自己的方法：

1、首先要辨認孩子抗拒你的指令時，是否是他自己的意見，還是依恃你的伴侶來反抗你，比如你是爸爸，叫孩子去罰站時，孩子的媽跳出來，對孩子說：「你今天不是很累了嗎？趕快上床睡覺，不要現在罰站。」

若是這種抗拒，並不是出自本身有主見，而是挑選雙親中對自己有益的意見來抗拒另外一位雙親，這時候的抗拒，不叫叛逆期，而是孩子在運用雙親意見不一致的情況下，在夾縫中求生存。而我們要的抗拒品質是要出自孩子本身的意見。

2、當孩子對爸媽所說的意見開始不服從的時候，身為爸媽的，不要太快視為對爸媽意見的否定，而是耐著性子，聽聽看孩子這些反動言行的內在道理。不要太快打斷他的理由和邏輯。

舉例來說，當哥哥和弟弟吵的不可開交時，爸媽可能叫兩人去罰站，結果弟弟馬上面壁罰站，但哥哥臉帶委曲地大聲說：「我不要！」然後「砰」的一聲就跑去自己房間，把房門鎖起來。這時，爸媽千萬不要用蠻力開鎖開門拉哥哥出來站（通常孩子也不會配合），而是等待想方法要瞭解哥哥不遵守爸媽指令的原因，另一方也要告訴弟弟，爸媽會處理這狀況。

爸媽等待適當機會去瞭解哥哥的心聲，可能哥哥會說弟弟先挑釁的，為什麼兩人都要一樣罰站？不公平？那時爸媽可以協助哥哥想到一個面對弟弟挑釁的非暴力解決方法，並要他為此次吵得不可開交的行為，想一個自我負責（或自我責罰）的方法。

3、爸媽的責任在「適當的框線」內，容許孩子自行決定。注意我說的是「適當的框線」，因為孩子自我意識快速增長時，他所做的自我決定，可能不完美，設想太天真不夠周全，或是自律性還不到可放心的水準。就好像剛學會游泳的人，覺得自己無所不能，馬上要挑戰大海，此時爸媽劃定海水浴場的安全區，告訴孩子在安全區內任他遊，但不能越過安全區。

何謂「何謂適當的框線」，應該藉助於爸媽的經驗理性及孩子的能力所及之程度（包括自律能力）綜合而成，這往往需要跟孩子之間協商。在這過程中充滿一些冒險與不確定性，孩子在經驗中學習，而爸媽則要學習處理自己的焦慮。

4、一旦允許孩子自我決定，家長就要無條件支持孩子，並抱持著孩子為自己負責、勇於挑戰的肯定，向孩子表達。當孩子因自我決定，結果不如預期時，不要以「你看吧！你還是太嫩了」的嘲笑態度，而是以「沒關係，失敗為成功之母」的鼓勵態度來支持孩子，如此孩子在下一次做決定時往往會更謹慎。