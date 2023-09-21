農業政策攸關10月國會選舉，波蘭延長烏克蘭糧食進口禁令、停止供應武器
我們想讓你知道的是
自《黑海穀物協議》失效，烏克蘭的穀物出口轉向由陸路運出，壓迫路線上五個東歐國家的農業市場價格，以及農產品儲存空間。包括波蘭在內的國家們，紛紛祭出禁止烏克蘭糧食進口政策，以保護自家農民，同時也以糧食議題作為與歐盟中心布魯塞爾的權利抗爭。
波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今（21）日宣布，將不再向烏克蘭提供武器，轉而增進波蘭自身的武器現代化。波蘭上週延長對烏克蘭糧食進口的禁令，遭烏克蘭向世界貿易組織（WHO）提出申訴。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則在昨天的聯合國大會中，指稱有些國家「假裝」支持烏克蘭，引來波蘭當局的抗議。一連串的舉動，加劇兩國緊張關係。
歐盟為保護烏克蘭周邊的5個國家——保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克的農民，實施的糧食進口禁令在9月15日到期，但部分國家決定繼續實施禁令，包括波蘭。此舉被認為與波蘭10月即將到來的國會選舉有關。
烏克蘭經由陸路出口穀物，影響周邊國家的農產價格
自從2022年俄羅斯入侵烏克蘭，東歐的歐盟成員國（除匈牙利之外）一直是烏克蘭的強力支持者。據《德國之聲》，烏克蘭作為全球最大糧食和油籽出口國，在《黑海穀物協議》破局後，烏克蘭轉由陸路，經由包括保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克等國，以及多瑙河出口糧。
不過，有些穀物並非「轉運」至其他國家，而是流入當地，使得當地的農產價格被壓低、儲存空間不足，這個情況在波蘭尤其嚴重。
《Politico》指出，一名波蘭的農民格林（Wiesław Gryn）帶領農名走上街頭抗議政府的農業政策，反對烏克蘭的糧食幾過波蘭領土。不只他，全國各地也出現多起抗議示威。最終導致時任農業部部長寇華奇克（Henryk Kowalczyk）下台，並促使波蘭在今（2023）年4月中，對烏克蘭實施糧食進口限制，同時推進歐盟實施禁運。
《歐洲新聞網》（Euronews）指出，禁令允許保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克暫停進口烏克蘭的玉米、小麥、向日葵和油菜籽，避免供過於求以保護當地農民。但該禁令仍允許烏克蘭將糧食貨物「密封」，經由陸路運往海外。
這項禁令在9月15日到期，歐盟選擇不再延長，但波蘭和斯洛伐克則表示，他們將持續禁止烏克蘭的糧食進口。《德國之聲》提到，對東歐國家而言這個議題長期以來，具有不同的重要性，一方面是東歐國家的內政，另一方面，糧食是他們能與布魯塞爾（歐盟主要行政機構所在地）爭奪話語權的議題。
波蘭執政黨為何看重農業政策？
9月12日，在歐盟的糧食禁令到期前夕，波蘭總理莫拉維茨奇在X（舊稱Twitter）上傳貼文說道：「波蘭不會讓烏克蘭的糧食淹沒我們。無論布魯塞爾（歐盟總部）做什麼樣的決定，我們都不會開放邊境。」
《歐洲新聞網》指出，莫拉維茨奇尋求延長禁令的時機，恰逢執政黨尋求第三任期。對於莫拉維茨奇所屬的保守派執政黨法律與公正黨（PiS）而言，農村的選票是他們的競選策略重點。
波蘭政府的組採用議會制，該國總理由國會多數黨領袖擔任。據《Politico》，四年前，法律與公正黨獲得全國一半以上的農村選票，抵消了他們在大城市流失的票數，為該黨贏得第二個任期。報導援引莫拉維茨奇的話，道出農業城市對執政黨的重要性，他說：「歐洲的中心不再布魯塞爾，而是在波蘭東南部的城市科爾布紹瓦（Kolbuszowa）。」
法律與公正黨為了吸引選民，長期迎合他們的傳統宗教與保守觀念，並花費數十億美元用於相關福利補貼。此外，在國家電視台、廣播等傳播媒介的幫助下，該黨的選民目標幾乎全是如科爾布紹瓦一般的小鎮。社會學家帕拉德（Marcin Palade）也告訴《Politico》：「如果沒有農村的支持，波蘭就不可能贏得選舉。」
外媒：10月選舉可能撼動波蘭政治
《Politico》點出，當前約40％的波蘭人生活在農村地區，且越來越多人網農村搬遷，呈現郊區化的趨勢。過去10年，大城市的平均人口減少3％，農村地區則增加1％。但是，自執政黨上任之後，農村的人口結構發生變化。
社會學家帕拉德指出，農村不再由農民主導。《Politico》引官方數據，波蘭農村中只有大約10％的農民完全依賴農業。多數新移入農村的人口教育程度較高，並在附近從事白領工作，而非農業人口。然而，在選舉前夕，執政黨相當程度地忽視這個群體，並將競選重點聚焦於典型的農業問題、農業補貼、生育補助、退休金等傳統策略。
在烏克穀物進口的議題上，執政黨基於擔心社會動盪將動搖農村選民基礎，實施進口禁令，並聲稱他們將波蘭農民的利益擺在首位。但是，曾領導烏克蘭穀物進口示威活動的農民格林（Wiesław Gryn）嘲笑道：「饒了我吧。」他告訴《Politico》：「像我這樣的農民，並非透過政府才得以生存。
《歐洲新聞網》報導一份民調，顯示截至9月9日，執政黨的支持率為38％，相比2019年下降5.6％。位居第二的，是由曾任歐盟高峰會主席的前總理圖斯克（Donald Tusk）所帶領的反對黨公民聯盟（Civic Coalition），獲得30％的支持率，而極右翼的自由與獨立聯盟則獲得11％支持。根據目前的民調，倫敦政經學院的波蘭政治與歷史專家普拉茲莫夫斯卡（Anita Prazmowska）表示，這次的選舉對波蘭的政治與未來至關重要。
新聞來源
- Poland to stop supplying weapons to Ukraine over grain row（BBC）
- Why are several eastern EU members banning Ukrainian grain?（DW）
- Poland calls for extension to embargo on Ukraine grain to protect farmers（euronews）
- Poland is one month away from an election that could shake up its national politics（euronews）
- Poland’s conservatives need the rural vote to stay in power. Will it hold up?（Politico）
延伸閱讀
- 澤倫斯基聯合國演說，促全球反對俄羅斯種族滅絕，呼籲剝奪其安理會否決權
- 歐盟解除烏克蘭穀物進口禁令，波蘭等3國堅持續行，澤倫斯基：若不敦親睦鄰，烏克蘭將以文明方式回應
- 波蘭廠商進口廉價烏克蘭穀物損害農民利益，歐盟該如何化解這場「糧價戰爭」？
- 《黑海穀物倡議》恐將到期：為什麼「康斯坦察」這個羅馬尼亞港口對烏克蘭穀物出口這麼重要？
- 【圖表】俄羅斯退出黑海穀物協議，對哪個國家影響最大？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
Tags：
從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！