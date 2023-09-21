時尚零距離！GU引領全球時尚、串起世界潮流靈感，和GU一起化身「極優探索者」　在城市探索自由穿搭樂趣

秉持「Go Global」的定位與決心，GU於今年秋冬除了將在台中廣三SOGO百貨開設全台第22間實體店舖以外，更將正式於美國紐約成立「產品研發總部」進行商品設計與開發，在時尚潮流之都挖掘更多商品設計靈感。此外，GU今年秋冬新品以「Urban Explorer」為概念，全新推出「美型針織外套系列」、「極致工裝褲系列」等多款秋冬必備潮流單品，邀請熱愛穿搭的每一位「極優探索者」，在城市日常生活中自由探索穿搭樂趣、感受專屬自我的時尚新樣貌！

從日本到世界各地、時尚零距離！GU「Go Global」展現引領全球潮流時尚決心

GU以提供兼具潮流設計感及價格美學的單品，走入日常生活穿搭中，成為受到許多人支持及喜愛的日本服飾品牌。為了讓全球消費者都能穿上GU單品、享受時尚穿搭的樂趣，GU於今年秋冬提出「Go Global」方針，目標成為能引領全球潮流時尚的國際流行時尚服飾品牌。此次攜手活躍於全球的日本創意團隊YAR，打造GU全新秋冬品牌形象視覺，以彩色線條繪畫世界地圖，不只為店舖視覺增添了活力，同時也象徵了GU自由、開放、獨特的品牌精神。透過繽紛的色彩線條向外交織、延伸，不僅象徵GU積極拓展全球版圖的決心，更帶來煥然一新的品牌氛圍！此外，繼2022年於紐約曼哈頓SOHO區開設快閃店後，GU預計於紐約成立產品研發總部，透過掌握第一手時尚潮流趨勢，持續開發及提供消費者最流行的新單品。除了擴大品牌事業版圖，GU今年秋季迎來兩位全新代言人「大平修蔵」、「茅島水樹」；秋冬形象照也展現全新風格，邀請多元人種的模特兒穿上GU潮流單品，展現「Go Global」全新樣貌！

與GU一起成為「極優探索者」 在城市自由探索穿搭靈感！

今年秋冬GU以「Urban Explorer」為概念，邀請每位喜愛穿搭的潮流男女化身為「極優探索者」，於城市中探索屬於自己的時尚穿搭靈感，並推出符合時下流行的潮流單品，從外套、上衣再到下身單品，都有豐富的色系、版型、材質等選擇，讓所有人都能自由搭配出專屬自己的百變時尚造型。

Photo Credit : GU Taiwan GU今年秋冬以「Urban Explorer」為理念，邀請熱愛穿搭的潮男型女，自由搭配出專屬自己的時尚新樣貌！

GU秋冬潮流新品1：「美型針織外套系列」單穿、疊加都百搭 隨心變換百變風格

迎接微涼秋季，該為衣櫥增添新衣了！GU今年秋冬為女孩們全新推出「美型針織外套系列」，採用親膚材質，保暖卻不厚重，無論是早晚氣溫較涼，或是進出冷氣房，只要一件就能輕鬆對抗溫差。「美型針織外套系列」擁有多種款式，包含「女裝圓領開襟外套」、「女裝柔軟寬鬆開襟外套」、「女裝雙口袋針織外套」，可依不同場合隨心挑選。GU秉持價格美學的品牌精神，「美型針織外套系列」只要$790元起即可入手，提供小資女無痛包色的甜甜價，每天隨心變換不同風格！其中，「女裝圓領開襟外套」為今秋必收的時尚單品，共推出素色和條紋兩種款式，素色款除了經典百搭的熔岩煙灰、奶油白、拿鐵棕等選擇之外，還有柔和的薰衣草紫等顏色可搭配挑選；條紋款則有黑、白兩種顏色。簡約、時髦款式不分年齡、風格皆能輕鬆駕馭！

GU秋冬潮流新品2：男女都能輕鬆駕馭的工裝風穿搭 今秋必收「極致工裝褲系列」

要成為城市中最潮的City Boy或City Girl，絕對少不了「工裝風穿搭」！今年GU推出最符合時下潮流趨勢的「極致工裝褲系列」，全系列$790元起。採用工裝褲經典的大口袋設計，兼具潮流設計元素以及實用的機能性；褲腳抽繩設計可自由變換寬褲、束口褲兩種款式，隨場合變換不同穿搭風格，穿著感舒適且自在。除了多種褲款選擇以外，GU更為女孩推出「女裝工裝合身裙」，前開衩設計搭配鞋襪造型，就能一秒化身甜酷風女孩。迎接秋天，更有「女裝燈心絨降落傘褲」可以選擇！無論男生或女生都能駕馭的工裝穿搭，展現隨興自在的個人態度。

GU秋冬潮流新品3：從頭到腳都時尚 以配件點亮整體穿搭！

除了服裝以外，配件是讓整體造型更加完整的必備關鍵。GU於今年秋冬推出眾多帽子、包包、鞋款、耳環、眼鏡、項鍊、戒指等時尚配件，從頭到腳再到細節搭配，都不馬虎！今年上半年廣受消費者熱烈好評的「弧形肩包」，將於10月上旬推出燈心絨材質，採用適合沉穩的大地色調，為秋冬帶來更具季節感的百搭單品。「女裝輕量厚底繫帶靴」採厚底設計，讓腿部比例於視覺上更加延伸，且單隻重量僅不到400公克，兼具時尚感之外，更提供女孩們舒適行走的輕盈選擇！

其他GU秋冬潮流新品：時尚、機能、保暖GU全都有！ 大、小朋友「童」享時尚穿搭

GU持續傾聽消費者心聲，根據顧客真實回饋，持續升級單品的材質和版型，帶來更百搭、實穿的秋冬單品。「經典SWEAT 大學T系列」擁有豐富顏色及不同版型，更因應不同氣候推出一般款式及內刷毛款式，提供日常穿搭的多元選擇；全系列$590元起，以寬鬆舒適的單品度過秋冬每一天。

「COZY MELTON麥爾登外套系列」採用蓬鬆、輕盈、柔軟的素材製成，舒適又溫暖，且推出短版、長版、連帽設計，豐富款式適合時尚男女多樣的穿搭需求，是冬日必備的時尚外套！

而GU冬季最熱賣的「HEAT PADDED夾層外套系列」今年同樣再升級，內裡使用顆粒狀棉填充，輕盈又保暖；透過更貼近身體的兜帽與領口設計，提升保暖度；防潑水面料可自在面對突如其來的小雨；不只設計剪裁時尚，更有豐富顏色選擇，讓每個人在冬季都能打造實用與時尚兼具的造型！

不容錯過的是，GU於今年秋冬同樣推出豐富的童裝系列，以時尚流行款式，透過最簡單的穿搭、貼心細節設計等，為小朋友們增添豐富變化層次，爸媽們更可自由為小朋友打造出最潮流的造型LOOK，讓全家大小一起享受時尚穿搭！

與GU一同探索時尚新樣貌！穿搭靈感APP「StyleHint」、「GU時尚顧問」提供無限穿搭靈感

GU致力與每位「極優探索者」一起找尋藏於城市日常的穿搭靈感。今年GU與UNIQLO共同推出的穿搭靈感APP「StyleHint」提供最新的穿搭創意，讓所有人輕鬆掌握全球穿搭達人的時尚造型；更可以在「StyleHint」上分享自己的穿搭，自由與其他人交流穿搭理念、迸發出更多穿搭靈感。同時，若想找尋更貼近自身需求的穿搭建議，也可至GU實體店舖諮詢專業的GU時尚顧問，依照每個人的身型及場合，客製化最適合的穿搭提案，和GU一起自由探索潮流新樣貌！

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