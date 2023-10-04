《數位游牧》：有經驗的移居者都會告訴你，生存下來很重要，但能好好生活才是關鍵

文：Carol Chen 凱若

你，適合數位游牧嗎？

千萬、千萬不要認為，我寫這本書就代表我鼓勵所有人都去數位游牧。

事實上，正是因為太多朋友夢想著這樣的生活而來詢問，所以我認為有必要將眞實的正反面都呈現出來，幫助讀者評估時，充分思考各個要素。沒有人希望已經離鄉背井到另一個國度了，才發現這種生活不適合自己。

但最大的祕密是，數位游牧者的生活方式不是只有「一種」。你不需要因為不喜歡某一位數位游牧朋友的生活方式，而把這個選項排除；相同的，也不需要因為你羨慕哪個人的生活，就硬要把自己活成那個模樣。你，可以在解除了工作時間與地點的束縛後，將自己與家人的生活雕塑成理想的形狀。

回想我剛從台灣搬到德國時，滿腦子都想了解「德國人是怎麼做的」。我好急於理解與融入，最後卻發現那不是我的模樣。而在那裡生活了六年，我也漸漸擺脫了在台灣三十多年「土生土長」培養出的「理所當然」，畢竟有很多文化或習俗，沒有誰比較好、誰比較差，就只是「不同」罷了。也因此，我們這個融合家庭也慢慢形成了獨特的自家風格。我們在家庭會議後決定要把「家」搬到西班牙時，就是因為我們都淸楚，怎樣的生活和環境適合我們這一家。

首先你要先思考的，就是你喜不喜歡、能不能離開公司所在地工作。很現實的，如果你無法擁有一個不用在固定地點的工作，那數位游牧生活就不可能成眞。但我並不是說如果你「現在」的工作無法，就等於你永遠無法。有非常多的人，是為了讓自己能夠在世界各地透過網路工作來賺取收入，而決定換雇主或甚至換跑道。

不但要能遠端工作，還要有足夠的收入

你可以從網路上查到全世界不同城市的生活消費金額，也可以依據自己的狀況來計算，如果要搬到某處，需要有多少的收入或存款。實際評估過以自己的收入在當地過的是怎樣的生活，會讓你心理準備比較完整。

有些人喜歡搬到「地理套利」的國度，以較高的收入在較低開銷的地方生活，也有些人希望在自己夢想的城市住下來，就算比較辛苦也無妨。

當你做的功課愈多，就愈不會感覺衝擊，整體生活也會覺得比較愉快。這個評估非常重要，沒有人可以告訴你哪個城市最好，因為世界上沒有最好的地方，只有你喜不喜歡和適不適合。充分做好功課，會讓你較順利開展在當地的生活。

接著，你是否能夠合法在你想去的地方工作與生活。如果你在一個地點只打算待三個月以內，這世界上有許多地點可供選擇，但如果你想要待三個月以上，或者在一百八十天中在歐洲申根國家待合計超過九十天，那麼一般而言就需要擁有「長期簽證」。「數位游牧簽證」就是提供給在各地都能工作的族群的特別簽證，若條件合適，您也可以參考。

但擁有簽證，並不代表你在當地就能夠一切穩妥，還有許多細節需要處理，在後續的章節我將整理出幾個重要的評估點給您參考。然而，每個國家城市，甚至每個人都會有個別的狀況，這非常非常考驗數位游牧者解決問題的能力，也需要花心思維持自己的身心健康。

有經驗的移居者都會告訴你，生存下來是重要的，但能好好生活才是關鍵。許多人在異鄉太拚命要存活，卻因此失去了健康或快樂，甚至因為希望自己「衣錦還鄉」，想要撐出光鮮的異鄉生活美好畫面，而不敢將生活中的難處讓關心自己的人知道。這些也都是數位游牧者經常要面對的課題。

數位游牧的生活，每天都有層出不窮的狀況題要解。如果你和我一樣喜歡在混亂中找出生活之道，那恭喜你，你面對這一切或許不會太痛苦（話雖如此，當我面對一堆文件時，還是蠻抓狂的）；但如果你是像我的丈夫Jascha一樣，喜歡找到了方法解決再前進，那麼你眞的就很需要成為「資源高手」。

數位游牧生活，並非時刻美好

華語老師甲思敏就提到，想眞正踏上「數位游牧」這條路，動機非常重要！要有非常強烈想要「出走」的動力，才有辦法在幾年的時間朝自己的目標一直走下去。

如何在一個當地人都不認識的狀況下，找到專業人士幫忙解答稅務與身份的問題、如何在語言不通又頻頻說「不」的銀行成功開戶、如何讓對外國收入有疑慮的房東，願意把房子租給你、如何到任何地方都維持健身習慣，甚至房子漏水怎麼辦……這些都是數位游牧者除了每日工作之外的日常。

你可能以為，數位游牧者是覺得「外國的月亮比較圓」，才不斷想旅行和移動。其實，我們認識的許多數位游牧者，都很珍惜母國的家人、朋友，甚至是食物，還有一些一輩子在當地生活的人不會特別注意與珍惜之處。例如，我就特別感動台灣政府機關的辦事員，總是有禮貌並且熱心幫忙，還有各種機構的義工，總是一個箭步上來幫忙看起來很疑惑的我們。

這世上沒有一種完美的生活方式，只有是否適合你的生活方式。

如果你在看完數位游牧各種眞實面之後，仍舊期待踏上數位游牧之路，那麼祝福你！ 能夠在這廣大的地球上，自由移動，快樂生活！

書籍介紹

本文摘錄自《數位游牧：第一本幫助你擺脫辦公室的夢想生活指南》，天下生活出版

作者：Carol Chen 凱若

跟別人定義的人生，說bye bye！工作╳生活╳旅行，你可以全部都要！

你是不是也對一成不變的工作和生活感到厭煩，很想拋下一切出發探索這世界？然而，用觀光簽證無法在同一地待超過三個月，而且不能在當地租房、找工作……有種種不便；打工度假有年齡限制，到當地能找到的工作往往與你的專業或理想不符；留學、工作、依親、移民等可長期居留的簽證，申請門檻高又費時，更重要的是，你又還沒有決定要一輩子都住在那個國家。