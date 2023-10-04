《數位游牧》：有經驗的移居者都會告訴你，生存下來很重要，但能好好生活才是關鍵
我們想讓你知道的是
首先你要先思考的，就是你喜不喜歡、能不能離開公司所在地工作。很現實的，如果你無法擁有一個不用在固定地點的工作，那數位游牧生活就不可能成眞。但我並不是說如果你「現在」的工作無法，就等於你永遠無法。有非常多的人，是為了讓自己能夠在世界各地透過網路工作來賺取收入，而決定換雇主或甚至換跑道。
文：Carol Chen 凱若
你，適合數位游牧嗎？
千萬、千萬不要認為，我寫這本書就代表我鼓勵所有人都去數位游牧。
事實上，正是因為太多朋友夢想著這樣的生活而來詢問，所以我認為有必要將眞實的正反面都呈現出來，幫助讀者評估時，充分思考各個要素。沒有人希望已經離鄉背井到另一個國度了，才發現這種生活不適合自己。
但最大的祕密是，數位游牧者的生活方式不是只有「一種」。你不需要因為不喜歡某一位數位游牧朋友的生活方式，而把這個選項排除；相同的，也不需要因為你羨慕哪個人的生活，就硬要把自己活成那個模樣。你，可以在解除了工作時間與地點的束縛後，將自己與家人的生活雕塑成理想的形狀。
回想我剛從台灣搬到德國時，滿腦子都想了解「德國人是怎麼做的」。我好急於理解與融入，最後卻發現那不是我的模樣。而在那裡生活了六年，我也漸漸擺脫了在台灣三十多年「土生土長」培養出的「理所當然」，畢竟有很多文化或習俗，沒有誰比較好、誰比較差，就只是「不同」罷了。也因此，我們這個融合家庭也慢慢形成了獨特的自家風格。我們在家庭會議後決定要把「家」搬到西班牙時，就是因為我們都淸楚，怎樣的生活和環境適合我們這一家。
首先你要先思考的，就是你喜不喜歡、能不能離開公司所在地工作。很現實的，如果你無法擁有一個不用在固定地點的工作，那數位游牧生活就不可能成眞。但我並不是說如果你「現在」的工作無法，就等於你永遠無法。有非常多的人，是為了讓自己能夠在世界各地透過網路工作來賺取收入，而決定換雇主或甚至換跑道。
不但要能遠端工作，還要有足夠的收入
你可以從網路上查到全世界不同城市的生活消費金額，也可以依據自己的狀況來計算，如果要搬到某處，需要有多少的收入或存款。實際評估過以自己的收入在當地過的是怎樣的生活，會讓你心理準備比較完整。
有些人喜歡搬到「地理套利」的國度，以較高的收入在較低開銷的地方生活，也有些人希望在自己夢想的城市住下來，就算比較辛苦也無妨。
當你做的功課愈多，就愈不會感覺衝擊，整體生活也會覺得比較愉快。這個評估非常重要，沒有人可以告訴你哪個城市最好，因為世界上沒有最好的地方，只有你喜不喜歡和適不適合。充分做好功課，會讓你較順利開展在當地的生活。
接著，你是否能夠合法在你想去的地方工作與生活。如果你在一個地點只打算待三個月以內，這世界上有許多地點可供選擇，但如果你想要待三個月以上，或者在一百八十天中在歐洲申根國家待合計超過九十天，那麼一般而言就需要擁有「長期簽證」。「數位游牧簽證」就是提供給在各地都能工作的族群的特別簽證，若條件合適，您也可以參考。
但擁有簽證，並不代表你在當地就能夠一切穩妥，還有許多細節需要處理，在後續的章節我將整理出幾個重要的評估點給您參考。然而，每個國家城市，甚至每個人都會有個別的狀況，這非常非常考驗數位游牧者解決問題的能力，也需要花心思維持自己的身心健康。
有經驗的移居者都會告訴你，生存下來是重要的，但能好好生活才是關鍵。許多人在異鄉太拚命要存活，卻因此失去了健康或快樂，甚至因為希望自己「衣錦還鄉」，想要撐出光鮮的異鄉生活美好畫面，而不敢將生活中的難處讓關心自己的人知道。這些也都是數位游牧者經常要面對的課題。
數位游牧的生活，每天都有層出不窮的狀況題要解。如果你和我一樣喜歡在混亂中找出生活之道，那恭喜你，你面對這一切或許不會太痛苦（話雖如此，當我面對一堆文件時，還是蠻抓狂的）；但如果你是像我的丈夫Jascha一樣，喜歡找到了方法解決再前進，那麼你眞的就很需要成為「資源高手」。
數位游牧生活，並非時刻美好
華語老師甲思敏就提到，想眞正踏上「數位游牧」這條路，動機非常重要！要有非常強烈想要「出走」的動力，才有辦法在幾年的時間朝自己的目標一直走下去。
如何在一個當地人都不認識的狀況下，找到專業人士幫忙解答稅務與身份的問題、如何在語言不通又頻頻說「不」的銀行成功開戶、如何讓對外國收入有疑慮的房東，願意把房子租給你、如何到任何地方都維持健身習慣，甚至房子漏水怎麼辦……這些都是數位游牧者除了每日工作之外的日常。
你可能以為，數位游牧者是覺得「外國的月亮比較圓」，才不斷想旅行和移動。其實，我們認識的許多數位游牧者，都很珍惜母國的家人、朋友，甚至是食物，還有一些一輩子在當地生活的人不會特別注意與珍惜之處。例如，我就特別感動台灣政府機關的辦事員，總是有禮貌並且熱心幫忙，還有各種機構的義工，總是一個箭步上來幫忙看起來很疑惑的我們。
這世上沒有一種完美的生活方式，只有是否適合你的生活方式。
如果你在看完數位游牧各種眞實面之後，仍舊期待踏上數位游牧之路，那麼祝福你！ 能夠在這廣大的地球上，自由移動，快樂生活！
書籍介紹
本文摘錄自《數位游牧：第一本幫助你擺脫辦公室的夢想生活指南》，天下生活出版
作者：Carol Chen 凱若
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跟別人定義的人生，說bye bye！工作╳生活╳旅行，你可以全部都要！
你是不是也對一成不變的工作和生活感到厭煩，很想拋下一切出發探索這世界？然而，用觀光簽證無法在同一地待超過三個月，而且不能在當地租房、找工作……有種種不便；打工度假有年齡限制，到當地能找到的工作往往與你的專業或理想不符；留學、工作、依親、移民等可長期居留的簽證，申請門檻高又費時，更重要的是，你又還沒有決定要一輩子都住在那個國家。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。