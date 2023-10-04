《有界限，才有自由》：「高功能關懷強迫症患者」缺乏自覺，所以很難關閉拚命三郎的自動模式

文：泰莉．柯爾

高功能關懷強迫症患者的常見行為

對於高功能關懷強迫症患者而言，他們缺乏自覺，所以很難關閉拚命三郎的自動模式。他們透過下列三種主要方法傳達自身的控制慾：主動提供建議、調整心情迎合每個人，以及追求完美主義。

一、收拾爛攤子專家

請想像：當朋友正在發牢騷，講述她家最近的鬧劇，她還沒說完，你已經開始掃描大腦，想找出讓她開心的辦法。你上谷歌搜索適合她的資訊，不由自主地切換到助人模式，因為你對她的煩惱感同身受，必須幫忙收拾她的殘局。

你發現自己剛剛做了什麼嗎？你自以為知道怎麼做對她最好，本能地想左右事情的結果，而且那件事還是你朋友的家事。

有時，你可能會因為內疚而陷入與你無關的困境。正如臨床心理學家先驅海瑞亞．勒納博士所述：「我們的社會常灌輸給女性一種罪惡感，那就是如果她們在給予他人情感支持時，如果沒有達到某種標準，就會感到愧疚。」或許你也有這樣根深柢固的習慣，總是擔心其他人的事，甚至沒意識到這種行為是受到罪惡感所驅使。你無法克制地想幫別人解決問題，卻沒察覺到經常助長你HFC（high-functioning codependent）症頭的深層情緒，因為關懷強迫症患者往往無法察覺自己內心的感受。

當你所愛的人（甚至你根本不熟的人）感到不安時，為提供對方解決方案的衝動，是來自於一種避免衝突和減少痛苦的本能，尤其是你自己的痛苦。我們這麼做的眞正用意是：你的痛苦讓我不好受，所以我要吿訴你該怎麼做，這樣才能讓我避免感受到這種痛苦。

忍不住想要幫別人收拾爛攤子的衝動有個重要的附加好處：我們可以避免處理自己的情緒體驗。然而，你所尋求的答案和問題解決的方法一定只在你心裡，而且只有你能找到。類似的情況也適用於你的朋友、家人、所愛之人，對地球上幾乎所有人而言也是如此。

我非常瞭解不由自主想助人脫困的心情。幾年前，我先生維克在職場上受到委屈，我本能覺得自己能幫他撥亂反正。我馬上進入徹底的母雞保護模式。我開始深入研究許多位律師，制定行動計畫。幸好當時我已經學到足夠的界限技能，能看到自己關懷強迫症的症頭發作了。我不僅多管閒事，還在未經先生允許的情況下，介入他的問題。

其實我非但沒能幫他解決問題，更糟的是，我的控制欲還害他自信心低落。

於是我審視內心，發現我的眞實感受，那就是：徹底覺得無助。那才是我該注意的事情。我（對自己）承認這些情緒之後，對維克說：「嘿，寶貝，我現在該怎麼做才能支持你呢？」他吿訴我，要我對他有信心，讓他用自己的方式處理事情。最後，他獲得公平和滿意的結果（而且沒找律師）。我壓抑自己的不安，才能目睹維克發揮冷靜又有效的雙魚座本性，我們的關係也更鞏固。還不錯吧？

當你能克制想幫他人解決問題的衝動，才能發展親密和健康的關係。你可以有各種反應，但不必非當救世主不可。你可以說：「你覺得你該怎麼做？」或「我對你有信心，你要我如何支持你就說一聲。」

下次當你又想幫人強出頭時，試著停下來，深呼吸。等待衝動消退，好好傾聽，而不是急著提出建議，否則你不會聽到對方說出內心話，無法知道他們眞實的感受和想法，因為你忙著維持自己的安全感。

是的，看著關心的人苦苦掙扎很難受，但是留點空間讓他們做出獨特的回應，就等於為他們創造能夠發揮的空間。羅素．傅里曼是我的朋友，也是《一個人的療癒》的共同作者，他曾經對我說，「未經他人請求就給予建議或批評，這有損他們的尊嚴。」哇！

書籍介紹

本文摘錄自《有界限，才有自由：擺脫內疚與情緒勒索，設立健康的人際邊界》，時報文化出版

作者：泰莉．柯爾

譯者：林師祺

給過度付出、過度努力、過度感受的你，從迎合他人和忽略自己的需求中解脫出來，你值得過更好的生活！

★美國亞馬遜4.8顆星推薦★

 當拒絕別人時，我會感到愧疚。

 我覺得有責任解決別人的問題。

 我常認為如果想把事情做好，自己來會比較容易。

 如果我的意見與朋友或同事不同，我常會害怕或避免說出真正的想法。

 我會在朋友背後抱怨他們，但顯少直接對他們表達我的不滿。

如果上述問題有任何一個讓你心有戚戚焉，你可能就有界限失守的問題了。本書作者是資深心理諮商師，擁有逾二十年的臨床諮商經驗，見過許多人的身不由己、壓抑情緒與過度努力，而這一切都歸根於失調的個人邊界。她深知唯有學會掌握自己的偏好、欲望與底限，才能建立健康的人我界限。

界限不是無情切割或斷然隔絕，而是找到與自己以及跟他人相處時最舒服的距離，同時也是建立自我認同的過程。你有權說真話，也有權拒絕或同意，學會忠於自我才是自愛與愛人的終極表現。

這本教你如何對待自己（內在界限）以及別人如何對待你（外在界限）的使用說明書，能檢視妨礙你設定健康界限的過往經歷，並提供實用有效的方法，擊退不斷踩線的惡人。你將學會：

注意不同種類和狀態的邊界，哪些界限（包括生理、性、物質、心理、情緒）被侵犯的情況最常出現。

意識到你的界限障礙，例如：你總是扮演濫好人嗎？經常凡事一手包辦而拒絕別人的幫助嗎？會為他人惡劣的行徑找藉口嗎？

童年時形成的「界限藍圖」，在日後如何影響你的人際關係。

如果你是關懷強迫症者，該如何自我調整，給別人需要的，而不是你認為他們想要的。

制訂積極出擊計畫，改變與界限小白、界限慣犯及界限怪手的互動模式。

如何應對「界限破壞王」，包括情緒操控者、自戀者和其他有毒人格 。

運用「辨識─放下─回應」的「3R策略」，檢視是否陷入重蹈覆轍的界限模式，並以正念方式回應。

Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航