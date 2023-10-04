《有界限，才有自由》：「高功能關懷強迫症患者」缺乏自覺，所以很難關閉拚命三郎的自動模式
我們想讓你知道的是
當你能克制想幫他人解決問題的衝動，才能發展親密和健康的關係。你可以有各種反應，但不必非當救世主不可。你可以說：「你覺得你該怎麼做？」或「我對你有信心，你要我如何支持你就說一聲。」
文：泰莉．柯爾
高功能關懷強迫症患者的常見行為
對於高功能關懷強迫症患者而言，他們缺乏自覺，所以很難關閉拚命三郎的自動模式。他們透過下列三種主要方法傳達自身的控制慾：主動提供建議、調整心情迎合每個人，以及追求完美主義。
一、收拾爛攤子專家
請想像：當朋友正在發牢騷，講述她家最近的鬧劇，她還沒說完，你已經開始掃描大腦，想找出讓她開心的辦法。你上谷歌搜索適合她的資訊，不由自主地切換到助人模式，因為你對她的煩惱感同身受，必須幫忙收拾她的殘局。
你發現自己剛剛做了什麼嗎？你自以為知道怎麼做對她最好，本能地想左右事情的結果，而且那件事還是你朋友的家事。
有時，你可能會因為內疚而陷入與你無關的困境。正如臨床心理學家先驅海瑞亞．勒納博士所述：「我們的社會常灌輸給女性一種罪惡感，那就是如果她們在給予他人情感支持時，如果沒有達到某種標準，就會感到愧疚。」或許你也有這樣根深柢固的習慣，總是擔心其他人的事，甚至沒意識到這種行為是受到罪惡感所驅使。你無法克制地想幫別人解決問題，卻沒察覺到經常助長你HFC（high-functioning codependent）症頭的深層情緒，因為關懷強迫症患者往往無法察覺自己內心的感受。
當你所愛的人（甚至你根本不熟的人）感到不安時，為提供對方解決方案的衝動，是來自於一種避免衝突和減少痛苦的本能，尤其是你自己的痛苦。我們這麼做的眞正用意是：你的痛苦讓我不好受，所以我要吿訴你該怎麼做，這樣才能讓我避免感受到這種痛苦。
忍不住想要幫別人收拾爛攤子的衝動有個重要的附加好處：我們可以避免處理自己的情緒體驗。然而，你所尋求的答案和問題解決的方法一定只在你心裡，而且只有你能找到。類似的情況也適用於你的朋友、家人、所愛之人，對地球上幾乎所有人而言也是如此。
我非常瞭解不由自主想助人脫困的心情。幾年前，我先生維克在職場上受到委屈，我本能覺得自己能幫他撥亂反正。我馬上進入徹底的母雞保護模式。我開始深入研究許多位律師，制定行動計畫。幸好當時我已經學到足夠的界限技能，能看到自己關懷強迫症的症頭發作了。我不僅多管閒事，還在未經先生允許的情況下，介入他的問題。
其實我非但沒能幫他解決問題，更糟的是，我的控制欲還害他自信心低落。
於是我審視內心，發現我的眞實感受，那就是：徹底覺得無助。那才是我該注意的事情。我（對自己）承認這些情緒之後，對維克說：「嘿，寶貝，我現在該怎麼做才能支持你呢？」他吿訴我，要我對他有信心，讓他用自己的方式處理事情。最後，他獲得公平和滿意的結果（而且沒找律師）。我壓抑自己的不安，才能目睹維克發揮冷靜又有效的雙魚座本性，我們的關係也更鞏固。還不錯吧？
當你能克制想幫他人解決問題的衝動，才能發展親密和健康的關係。你可以有各種反應，但不必非當救世主不可。你可以說：「你覺得你該怎麼做？」或「我對你有信心，你要我如何支持你就說一聲。」
下次當你又想幫人強出頭時，試著停下來，深呼吸。等待衝動消退，好好傾聽，而不是急著提出建議，否則你不會聽到對方說出內心話，無法知道他們眞實的感受和想法，因為你忙著維持自己的安全感。
是的，看著關心的人苦苦掙扎很難受，但是留點空間讓他們做出獨特的回應，就等於為他們創造能夠發揮的空間。羅素．傅里曼是我的朋友，也是《一個人的療癒》的共同作者，他曾經對我說，「未經他人請求就給予建議或批評，這有損他們的尊嚴。」哇！
書籍介紹
本文摘錄自《有界限，才有自由：擺脫內疚與情緒勒索，設立健康的人際邊界》，時報文化出版
作者：泰莉．柯爾
譯者：林師祺
給過度付出、過度努力、過度感受的你，從迎合他人和忽略自己的需求中解脫出來，你值得過更好的生活！
★美國亞馬遜4.8顆星推薦★
當拒絕別人時，我會感到愧疚。
我覺得有責任解決別人的問題。
我常認為如果想把事情做好，自己來會比較容易。
如果我的意見與朋友或同事不同，我常會害怕或避免說出真正的想法。
我會在朋友背後抱怨他們，但顯少直接對他們表達我的不滿。
如果上述問題有任何一個讓你心有戚戚焉，你可能就有界限失守的問題了。本書作者是資深心理諮商師，擁有逾二十年的臨床諮商經驗，見過許多人的身不由己、壓抑情緒與過度努力，而這一切都歸根於失調的個人邊界。她深知唯有學會掌握自己的偏好、欲望與底限，才能建立健康的人我界限。
界限不是無情切割或斷然隔絕，而是找到與自己以及跟他人相處時最舒服的距離，同時也是建立自我認同的過程。你有權說真話，也有權拒絕或同意，學會忠於自我才是自愛與愛人的終極表現。
這本教你如何對待自己（內在界限）以及別人如何對待你（外在界限）的使用說明書，能檢視妨礙你設定健康界限的過往經歷，並提供實用有效的方法，擊退不斷踩線的惡人。你將學會：
- 注意不同種類和狀態的邊界，哪些界限（包括生理、性、物質、心理、情緒）被侵犯的情況最常出現。
- 意識到你的界限障礙，例如：你總是扮演濫好人嗎？經常凡事一手包辦而拒絕別人的幫助嗎？會為他人惡劣的行徑找藉口嗎？
- 童年時形成的「界限藍圖」，在日後如何影響你的人際關係。
- 如果你是關懷強迫症者，該如何自我調整，給別人需要的，而不是你認為他們想要的。
- 制訂積極出擊計畫，改變與界限小白、界限慣犯及界限怪手的互動模式。
- 如何應對「界限破壞王」，包括情緒操控者、自戀者和其他有毒人格 。
- 運用「辨識─放下─回應」的「3R策略」，檢視是否陷入重蹈覆轍的界限模式，並以正念方式回應。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%