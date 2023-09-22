劍橋大學「假訊息敏感度測驗」，年輕人的答對率竟比45歲以上中老年人還差

文：郭宇璇

「聯合國報告指出，左翼極端主義對世界造成的損害比恐怖主義更大。」

「新研究指出，伊波拉病毒是由美國核武測試所引起。」

這是劍橋大學（University of Cambridge）學者開發的「假訊息敏感度測驗」（Misinformation Susceptibility Test，簡稱MIST）中的題目，此測驗經過為期兩年多、共有8000多名受試者的實測證實其信效度。透過閱讀20個新聞標題並判斷其真偽，只要兩分鐘的時間，就能測出自己辨識真假新聞的能力，以及是否容易被假新聞欺騙。

「假訊息是數位時代民主國家面臨的最大挑戰之一。假訊息造成國家兩極分化，例如國會山莊的暴動事件。」MIST測驗作者、劍橋社會決策實驗室主任林登（Sander van der Linden）表示，「為了找到對抗假訊息的最佳方法，我們需要統一的標準來衡量對假訊息的敏感度。這就是我們的測驗所提供的。」

將「洞察力」作為辨別標準，20道題、6項指標測出假訊息敏感度

MIST測驗的主要研究者馬爾騰斯（Rakoen Maertens）說明，他們想將「洞察力」作為個人辨別假訊息的標準。這個測驗並不只是關心如何偵測假新聞、或選擇可靠的消息來源，更重要的是人們如何分辨真假。

在回答完MIST測驗的20道題目後，受試者會得到六項指標的成績，分別是區分真假新聞的能力、正確辨識真新聞的能力、正確辨識假新聞的能力、抱持輕信或懷疑態度的傾向，以及與其他美國受試者相較的成績排名比例。

其中「抱持輕信或懷疑態度的傾向」的評比方法，是若受試者將愈多假新聞判斷為真實，便是愈容易相信資訊的人；反之，則是對資訊更加多疑的人。馬爾騰斯表示，這個指標是為了測出對所有問題都只回答「是」或「否」的人。

MIST測驗中的真實新聞標題，來自皮尤研究中心（Pew Research Center）和路透社（Reuters）等較為客觀且較具可信度的媒體；而假新聞的標題則使用人工智慧ChatGPT-2生成，目的是以客觀方式，產生會讓人感到困惑的假新聞標題。馬爾騰斯指出，這些新聞標題無意以事實知識作為判斷標準，「我們想測試受試者判斷假訊息中常見的欺騙性元素（deceiving element）的能力，例如操縱性的語言等。」

「AI在幾秒鐘內生成了數千個假新聞標題。作為致力於打擊假訊息的研究人員，這令人大開眼界，也令人震驚。」即使如此，GPT-2的技術現在看來也已經過時。今年三月，OpenAI發布GPT-4，馬爾騰斯表示，如今AI可以生成比以前更加可信的標題，甚至要在短時間內做成假的新聞網站都不是問題。因此，媒體素養教育仍是對抗假訊息的關鍵解方。

郭宇璇截圖 測驗完成後的結果，可得知自己的成績，以及與其他參與者相比表現如何

YouGov調查發現：年輕人在判斷假新聞的表現較差

今年6月，民調組織YouGov發布了一項關於MIST測驗的調查結果，共有1516位成年美國公民參與。結果發現，參與者的平均答對率為65% ，也就是能答對20題中的13題。

不過令人意外的是，相較於45歲以上的中老年人，18至45歲的年輕人在答題的表現較差。人們通常認為，不太懂數位科技的長者較容易受假訊息影響，但在MIST的20道題目中，中老年人的平均答對率為75%（15題），年輕人則僅有60%（12題）。

調查也發現，年輕人相較於中老年人花更多時間上網娛樂，而上網時間愈多的人，他們辨別真假新聞的能力愈差。在18至44歲的人們中，只有23%的人表示每天上網的娛樂時間為2小時以下，而在45歲以上的人們中則為44%。每天上網娛樂時間不超過2小時的人，獲得高分（答對17題以上）的比例（30%）是每天上網9小時以上的人的兩倍（15%）。

馬爾騰斯指出，「年輕人對假訊息的抵抗力較差」是一個驚人的發現。因為已有許多關於假訊息的研究發現，老年人更容易受到假訊息影響。他推測，由於MIST測驗只有列出新聞標題，如果包含圖像和新聞來源，可能就會產生不同結果。例如年長的受試者可能較不擅長辨識經過修圖的假照片等。但他也表示，關於這個矛盾的結果，還需要進行更多研究。

受試者接收新聞的管道也與其在MIST的測驗表現有關。最常透過傳統媒體接收資訊的受試者表現最好，將《美聯社》（Associated Press）作為主要新聞來源的受試者中，有55%的人都獲得了高分。其他像是《全國公共廣播電台》（NPR，National Public Radio）、Axios和《哈芬登郵報》（HuffPost）等知名媒體的讀者，也都取得相對較好的成績。

相較之下，從社群媒體接收資訊的人表現最差，這也是較多年輕人的新聞來源。在從Snapchat獲取新聞的人中，有約53%的人屬於得分最低（答對10題以下）的族群，而只有4%的人得分較高（答對17題以上）。Snapchat也是所有社群媒體中，低分族群比例最高的，接著則是Truth Social 、WhatsApp、TikTok和Instagram。

對此，YouGov美國政治編輯拜力克（Carl Bialik）表示，老年人有較多接收新聞的經驗，而年輕人可能不會花那麼多時間透過傳統媒體看新聞。此外，他也認為上網娛樂時間與在MIST測驗取得高分之間的負相關「有些令人驚訝」，但他補充：「可能年輕人的大部分上網娛樂時間，要不是花在假訊息上，就是花在完全與新聞無關的事上。」