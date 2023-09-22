劍橋大學「假訊息敏感度測驗」，年輕人的答對率竟比45歲以上中老年人還差
我們想讓你知道的是
令人意外的是，相較於45歲以上的中老年人，18至45歲的年輕人在答題的表現較差。人們通常認為，不太懂數位科技的長者較容易受假訊息影響，但在MIST的20道題目中，中老年人的平均答對率為75%，年輕人則僅有60%。調查也發現，年輕人相較於中老年人花更多時間上網娛樂，而上網時間愈多的人，辨別真假新聞的能力也愈差。
文：郭宇璇
「聯合國報告指出，左翼極端主義對世界造成的損害比恐怖主義更大。」
「新研究指出，伊波拉病毒是由美國核武測試所引起。」
這是劍橋大學（University of Cambridge）學者開發的「假訊息敏感度測驗」（Misinformation Susceptibility Test，簡稱MIST）中的題目，此測驗經過為期兩年多、共有8000多名受試者的實測證實其信效度。透過閱讀20個新聞標題並判斷其真偽，只要兩分鐘的時間，就能測出自己辨識真假新聞的能力，以及是否容易被假新聞欺騙。
「假訊息是數位時代民主國家面臨的最大挑戰之一。假訊息造成國家兩極分化，例如國會山莊的暴動事件。」MIST測驗作者、劍橋社會決策實驗室主任林登（Sander van der Linden）表示，「為了找到對抗假訊息的最佳方法，我們需要統一的標準來衡量對假訊息的敏感度。這就是我們的測驗所提供的。」
將「洞察力」作為辨別標準，20道題、6項指標測出假訊息敏感度
MIST測驗的主要研究者馬爾騰斯（Rakoen Maertens）說明，他們想將「洞察力」作為個人辨別假訊息的標準。這個測驗並不只是關心如何偵測假新聞、或選擇可靠的消息來源，更重要的是人們如何分辨真假。
在回答完MIST測驗的20道題目後，受試者會得到六項指標的成績，分別是區分真假新聞的能力、正確辨識真新聞的能力、正確辨識假新聞的能力、抱持輕信或懷疑態度的傾向，以及與其他美國受試者相較的成績排名比例。
其中「抱持輕信或懷疑態度的傾向」的評比方法，是若受試者將愈多假新聞判斷為真實，便是愈容易相信資訊的人；反之，則是對資訊更加多疑的人。馬爾騰斯表示，這個指標是為了測出對所有問題都只回答「是」或「否」的人。
MIST測驗中的真實新聞標題，來自皮尤研究中心（Pew Research Center）和路透社（Reuters）等較為客觀且較具可信度的媒體；而假新聞的標題則使用人工智慧ChatGPT-2生成，目的是以客觀方式，產生會讓人感到困惑的假新聞標題。馬爾騰斯指出，這些新聞標題無意以事實知識作為判斷標準，「我們想測試受試者判斷假訊息中常見的欺騙性元素（deceiving element）的能力，例如操縱性的語言等。」
「AI在幾秒鐘內生成了數千個假新聞標題。作為致力於打擊假訊息的研究人員，這令人大開眼界，也令人震驚。」即使如此，GPT-2的技術現在看來也已經過時。今年三月，OpenAI發布GPT-4，馬爾騰斯表示，如今AI可以生成比以前更加可信的標題，甚至要在短時間內做成假的新聞網站都不是問題。因此，媒體素養教育仍是對抗假訊息的關鍵解方。
YouGov調查發現：年輕人在判斷假新聞的表現較差
今年6月，民調組織YouGov發布了一項關於MIST測驗的調查結果，共有1516位成年美國公民參與。結果發現，參與者的平均答對率為65% ，也就是能答對20題中的13題。
不過令人意外的是，相較於45歲以上的中老年人，18至45歲的年輕人在答題的表現較差。人們通常認為，不太懂數位科技的長者較容易受假訊息影響，但在MIST的20道題目中，中老年人的平均答對率為75%（15題），年輕人則僅有60%（12題）。
調查也發現，年輕人相較於中老年人花更多時間上網娛樂，而上網時間愈多的人，他們辨別真假新聞的能力愈差。在18至44歲的人們中，只有23%的人表示每天上網的娛樂時間為2小時以下，而在45歲以上的人們中則為44%。每天上網娛樂時間不超過2小時的人，獲得高分（答對17題以上）的比例（30%）是每天上網9小時以上的人的兩倍（15%）。
馬爾騰斯指出，「年輕人對假訊息的抵抗力較差」是一個驚人的發現。因為已有許多關於假訊息的研究發現，老年人更容易受到假訊息影響。他推測，由於MIST測驗只有列出新聞標題，如果包含圖像和新聞來源，可能就會產生不同結果。例如年長的受試者可能較不擅長辨識經過修圖的假照片等。但他也表示，關於這個矛盾的結果，還需要進行更多研究。
受試者接收新聞的管道也與其在MIST的測驗表現有關。最常透過傳統媒體接收資訊的受試者表現最好，將《美聯社》（Associated Press）作為主要新聞來源的受試者中，有55%的人都獲得了高分。其他像是《全國公共廣播電台》（NPR，National Public Radio）、Axios和《哈芬登郵報》（HuffPost）等知名媒體的讀者，也都取得相對較好的成績。
相較之下，從社群媒體接收資訊的人表現最差，這也是較多年輕人的新聞來源。在從Snapchat獲取新聞的人中，有約53%的人屬於得分最低（答對10題以下）的族群，而只有4%的人得分較高（答對17題以上）。Snapchat也是所有社群媒體中，低分族群比例最高的，接著則是Truth Social 、WhatsApp、TikTok和Instagram。
對此，YouGov美國政治編輯拜力克（Carl Bialik）表示，老年人有較多接收新聞的經驗，而年輕人可能不會花那麼多時間透過傳統媒體看新聞。此外，他也認為上網娛樂時間與在MIST測驗取得高分之間的負相關「有些令人驚訝」，但他補充：「可能年輕人的大部分上網娛樂時間，要不是花在假訊息上，就是花在完全與新聞無關的事上。」
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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