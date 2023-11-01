婚後還有乾爹包養如同「侵害配偶權」，但為何告金主可能不一定成功？
我們想讓你知道的是
雖然丈夫有對包養的金主提告求償，然而這位金主最後卻是逃過一劫，法院判決丈夫敗訴，而其中最主要的原因，就在於人妻在與金主認識時有刻意變造自己的身分證......
有位人夫無意間看了一下妻子的手機，結果意外發現妻子手機內竟然友與多名金主的親密對話，向妻子詢問後，妻子也坦承自己與其中一名金主有發生婚外情，對方甚至還有花錢包養她，而這樣的情況讓這位人夫很崩潰，因此選擇對該名金主提告求償。
婚後還有包養的乾爹，可能已經「侵害配偶權」
我們可能常會在網路上看到很多的直播主會親切稱呼打賞的觀眾為乾爹乾媽，並且觀眾粉絲可能也會有私下的群組與直播主們互動，而這些情況都是很正常的，就算是單獨與直播主私下有聊天，其實都還在正常的是社交範圍之內。
然而前面提到的案例是，人妻與多名金主不只有私下的聊天，彼此間聊天的內容都還是極度親密的對話，而這樣的行為或許你都還可以是工作或是討好金主的環節，然而受到金主的包養這件事情可就不是單純的正常社交了。
單純的交友聊天其實都是沒有問題的，但是妻子的行為是有去隱瞞丈夫的，若不是丈夫無意間發現，丈夫都不會知到妻子竟然有與其他異性有親密的互動往來，甚至是被私下包養。
夫妻間固然有各自的隱私問題，但隱瞞與異性的親密來往基本上就是讓彼此信任產生裂痕的開端，有個人的社交生活沒有問題，但是隱瞞丈夫加上被金主包養，這樣的行為對於夫妻間的關係來說絕對是最糟糕的舉動，包養異性這種行為已經顯示雙方的關係極為不一般，並非單純社交關係。
這種逾越一般社交關係的行為其實就會構成所謂的侵害配偶權，再加上妻子的隱瞞以及各種親密對話互動等等，基本上都是婚姻關係中的大忌，對於夫妻間的感情絕對是會造成不小的傷害。
侵害配偶權的前提，是「知情」
而回到案例本身，雖然丈夫有對包養的金主提告求償，然而這位金主最後卻是逃過一劫，法院判決丈夫敗訴，而其中最主要的原因，就在於人妻在與金主認識時有刻意變造自己的身分證，讓金主信任自己是單身沒有配偶，並且還在金主選擇要分手時積極要復合。
種種情況，皆能看出金主的確是對於人妻的婚姻關係毫不知情，而侵害配偶權的一個重要構成要件，就在於侵害他人配偶權的人是否有對對方的婚姻關係知情，假如從頭到尾都以為對方是單身所以才會選擇交往、有親密互動，儘管行為都是屬於侵害配偶權的範疇，如果像案例中的金主一樣，遭到人妻用變造的身分證欺騙，在不知情的情況下去包養交往，那麼仍舊不會被法院認定為侵害配偶權。
話雖如此，就算丈夫對其提告求償不成功，不過這並不代表丈夫沒機會獲得賠償，雖然金主不知情，但身為丈夫的配偶，這位被包養的人妻仍舊會有侵害配偶權的問題，因此，丈夫雖然沒辦法從金主身上獲得賠償，仍舊是可以對妻子提告求償，讓妻子為自己的偏差行為負責。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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