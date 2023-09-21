長照政策比一比：賴清德「長照3.0」住宿式機構補助提高至18萬；柯文哲主張成立中央專責機構、開徵長照保險

（中央社）賴、柯陣營今天為長照議題隔空交鋒。民進黨總統參選人賴清德表示，蔡政府長照2.0政策已經比馬政府時期的預算提高、據點也增加，若有人要批評就讓他批評，他會捲起袖子推長照3.0。

但民眾黨總統參選人柯文哲回應時比喻，本來考20分，經過努力考40分，然後就跟全世界炫耀有多厲害，如果認為從20分進步到40分就非常滿意，「那你們就回到歷史去吧」。

賴清德今天提出長照3.0政見，主張住宿式服務機構使用者補助方案，未來將持續提高至每月最高新台幣1萬5000元，1年最高18萬元。他表示，前總統馬英九的長照制度1年50幾億元、長照據點700多個、長照服務員2萬多人、薪水都不到3萬，成就感相當低。

賴清德表示，總統蔡英文上任後，目前社區長照據點1萬2000多個，社區長照服務員薪水約有4萬元，機構式長照服務員也有3萬多元，長照預算1年650億元；兩相比較之下，哪一位總統對長照制度著力較深、成果較顯著，其實一目了然。

對於柯陣營日前批評長照2.0預算不夠、照顧不足。賴清德表示，在這種情況之下，如果還有人要批評目前的長照制度，那就讓他批評吧，「工作讓我來做，我會捲起袖子推長照3.0。」

談及長照財源及偏鄉資源不足問題，賴清德表示，蔡總統任內長照財務狀況尚稱穩健，未來擴大居家式長照服務，會另闢財源；他也主張要落實「大家醫」的制度，提供到宅服務，鼓勵或獎勵長照服務的營運者可以到偏鄉設點，不管是公辦民營或委託民間興辦。

柯文哲今天舉行「長照不苦，我們一起顧」長照政策發表會，並在會後接受媒體聯訪。

媒體詢問，如何看待賴清德表示民進黨政府的長照2.0政策已經比馬政府時期的預算提高、據點也增加的說法。

柯文哲比喻，本來考20分，經過努力考40分，然後就跟全世界炫耀有多厲害，但其實有人考80分。他說，如果認為從20分進步到40分就非常滿意，「那你們就回到歷史去吧」。

媒體詢問，賴清德主張住宿式服務機構補助為到1萬5000元，為何柯陣營可提出每月最高到3萬元。

柯文哲批評，賴清德說住宿型補助1.5萬，但賴清德一定沒講錢從哪裡來，因為賴清德不敢開辦長照保險，一定是想方設法擴大政府的負擔部分。他說，賴清德不可能把錢給到夠，所以只能從現行1萬元再多個5000元。

柯文哲也提到，維持財政紀律一定要先想好錢從哪裡來，當年他在台北市推動1280月票，已經算好停車費可以負擔；如今中央政府推通勤月票1200，政府要補貼一大堆錢，保證以後變成錢坑。

媒體也詢問，外傳賴陣營昨天晚上7點多緊急開會討論，還想要調台北市長照資料，是否覺得被賴陣營針對。

柯文哲表示，賴清德要罵什麼他都知道，可能會罵台北市的長照覆蓋率很低，但這個原因是聘用外籍看護就不能使用，而台北市外籍看護工共僱用3萬5000人，這意味有3萬5000人被排除在使用長照2.0。

對於柯文哲提出的長照政策，民進黨發言人卓冠廷表示，柯文哲說長照保險一年要收2300億元，政府分擔4成，將超過900億元，請問政府分擔的財源要從哪裡來呢？還有民眾、雇主也要各分擔3成，共1380億元，再加上部分負擔，未來若真由柯文哲主政，民眾在長照服務量能還沒有出來時，負擔已經加重，後果令人難以想像。

賴清德提長照3.0：住宿式服務機構使用者補助金調至一年18萬

民進黨總統參選人賴清德今（21）日提出長照3.0政見，住宿式服務機構使用者補助方案，未來將持續提高至每月最高1萬5000元，1年最高18萬元。

賴清德上午召開2024國家希望工程第三場「健康台灣樂齡幸福社會」記者會，提出長照3.0及健保永續經營政見與相關配套。

民進黨總統候選人賴清德在中央黨部舉行「2024國家希望工程」第3場，提出長照3.0政策｜Photo Credit: 中央社

他說，第一，將強化重度失能者照顧，優化住宿式服務機構。新增居家或社區的晚間到宅照顧與夜間緊急服務、建立24小時的重度失能者的支持服務；盤點公有土地，由政府興辦機構，提供更多公共化的住宿服務，或由透過提供土地委託民間業者興辦，提供準公共化住宿式機構服務。

他進一步提出，住宿式服務機構使用者補助方案，今（2023）年已經由原來的每年最高6萬元提高至最高12萬元，並取消排富規定，未來將持續提高至每月最高1萬5000元，1年最高18萬元。

其次，照顧不離職、照顧有喘息。賴清德說，針對輕中度失能者，提高一對多的社區照顧服務比例、落實彈性工作安排、擴大試辦全責照護制度、改善巴氏量表等。

第三，提高長照服務涵蓋率，加強照顧服務功能，賴清德說，將擴大基層關懷據點的服務量能等。

第四，打造居家、社區、機構、醫療、社福的一體式服務。賴清德表示，建立以長照社區整體照顧體系為基礎的共生社區；擴大出院準備、補助醫院銜接長照所需的人力負擔；推動高齡者家庭醫師制度；擴大並補助老舊公寓增設電梯與升降梯等設備。

針對長照預算，賴清德說，蔡政府執政長照預算已經增加17倍，從國民黨執政最後一年（2016年）近50億元，成長到明年（2024年）預算876億元。目前以稅收方式因應長照財源是足夠的。

對於增加「住宿式服務機構使用者補助方案」增加多少預算，賴清德說，今年補助從6萬提高至12萬且不再排富，今年及明年預算已經提升到78億，未來，他提出補助提高到每月1.5萬，每年補助18萬。估計每年預算增加約40億，從目前的78億增加至約120億的規模。