美國是敵是友？IORG最新調查報告揭：過半「疑美論」來自國內，反應台灣社會兩極化的政黨認同
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雖然多數的疑美論來自中共，但有過半的疑美論發起來源是台灣，來源涵蓋網紅、新聞媒體、政治名嘴等。從台灣發起的疑美論反映台灣社會集體心理，如「共謀論」指向台灣社會兩極化的政黨心理、「棄台論」則反映台灣的歷史記憶。
近年「疑美論」論述事態升高，台灣資訊環境研究中心（IORG）今（21）日發布研究報告，分析2021年起觀察到84項符合「疑美論」的論述，其中不只來自中國，有過半的疑美論發起來源是台灣。IORG另做民調也發現，影音平台的使用會影響民眾對美中的好感度，其中使用抖音會讓中立與泛藍的民眾「更加傾中」。
IORG報告從2021至2023年間發生的12個重大事件，包括2021年疫苗供應不足、台灣4大公投，2022年裴洛西議長訪台、俄羅斯入侵烏克蘭、台積電赴美設廠，以及2023年蔡總統訪美、中共對台軍演等。從與這些事件有關的媒體報導與社群平台上，觀察到84項符合「疑美論」的論述，為利用有問題的來源、內容、推論，妨礙正常與良性的台美關係討論，並傷害台灣民眾的信任基礎。
這份報告將「疑美論」定義為認為「台灣應遠離美國」或「台美應保持距離」的不合理或帶有操弄特性論述集合，多數論述有中共參與的跡象。IORG報告指出，在84項疑美論述之中，中共行為者參與放大70項，並創造其中31項。IORG共同主持人游知澔指出，這些疑美論可分為8類，主要目的是傷害台美關係與攻擊美國對外形象，其中「共謀論」與「假朋友」是中共最常參與、甚至發起，反應這種論述最能傷害台灣關係。
但報告也指出，84個疑美論論述中，有過半的疑美論發起來源是台灣，來源涵蓋網紅、新聞媒體、政治名嘴等。游知澔表示，從台灣發起的疑美論反映台灣社會集體心理，如「共謀論」指向台灣社會兩極化的政黨心理、「亂源論」顯示台灣對美國全球實力的認知、「棄台論」則反映台灣的歷史記憶。
疑美論半數「台灣製造」，學者：疑美、信美是台灣「內建矛盾」
IORG今日發布報告由共同主持人游知澔主講，並邀請國立政治大學國家發展研究所助理教授黃兆年、東海大學政治學系教授邱師儀以及美國台灣觀測站（U.S.-Taiwan Watch）共同編輯李可心與談。
黃兆年指出，疑美論等偏差資訊之所以盛行，與中國、台灣各自的內部需求有關。當中國內部治理績效不佳，為維護威權統治的正當性，會有強烈誘因要發揮「銳實力」，製造對競爭對手（美國）的負面觀感，藉此「偷渡」中國的正面形象，以鞏固在國際輿論戰場的相對權力及優勢。
黃兆年進一步表示，中國能利用台灣社會的矛盾對立操作假訊息和陰謀論，反映出民主社會原有的多元差異，如台灣疑美、信美比例大約4比5，可見「疑美、信美是台灣內建的社會矛盾。」黃兆年也說，政黨認同的分歧也會影響對美態度，泛綠的傾向相信美國會派兵協防台灣，泛藍的受訪者則傾向不相信美國。
IORG今年2月也做了全國民眾影音平台調查，發現台灣社會普遍親美（傾美63.7%，傾中13.9%），但使用影音平台會影響民眾對美、中的好感度，如使用YouTube會擴大政黨兩極化，如泛綠民眾看了更傾美，泛藍則會更傾中，使用抖音會讓中立或泛藍的民眾更傾中。
李可心指出，台美關係共享戰略目標與民主價值，這種「雙重共享」將為台灣形塑「雙重保障」。她強調，是民主保住了台美關係，但疑美論會混淆台灣民眾對台美關係的認知。
邱師儀認為，如果有未經中國介入的正確資訊，經民眾主觀判斷的疑美論，應是可接受的。他舉例說，美國在台協會（AIT）主席孫曉雅上節目都說過「疑美論為什麼不行？」邱師儀也提醒，疑美論是言論自由的一部分，他稱自己的國科會計畫就是研究美國國會議員的「代理人戰略」，某種程度來看，他也算是個疑美論者。
學者：美國對台實質幫助有助對抗疑美論
至於台灣社會該如何對抗疑美論？黃兆年認為，對抗疑美論需要替代性的多元論述，美國政府也應主動澄清謠言。美國如能在武器或經濟上給台灣實質幫助或承諾，也能降低疑美論對台灣民眾的影響。
疑美論是否影響明年大選？黃兆年推論，疑美論氾濫可能對泛綠選情不利，對泛藍比較有利。
疑美論常被指為民進黨用來攻擊對手的工具，如何讓不同政黨的人對話？與談人都認為很困難。黃兆年表示，台灣現階段民主要深化，除了選舉，非選舉期間的民主溝通也必須進行。除了政治對話型的節目，螢光幕外的日常生活也是重要的，另外，各政黨接觸的非政府組織（NGO）也是重要的溝通平台。
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核稿編輯：邱宜君
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。