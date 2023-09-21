美國是敵是友？IORG最新調查報告揭：過半「疑美論」來自國內，反應台灣社會兩極化的政黨認同

近年「疑美論」論述事態升高，台灣資訊環境研究中心（IORG）今（21）日發布研究報告，分析2021年起觀察到84項符合「疑美論」的論述，其中不只來自中國，有過半的疑美論發起來源是台灣。IORG另做民調也發現，影音平台的使用會影響民眾對美中的好感度，其中使用抖音會讓中立與泛藍的民眾「更加傾中」。

IORG報告從2021至2023年間發生的12個重大事件，包括2021年疫苗供應不足、台灣4大公投，2022年裴洛西議長訪台、俄羅斯入侵烏克蘭、台積電赴美設廠，以及2023年蔡總統訪美、中共對台軍演等。從與這些事件有關的媒體報導與社群平台上，觀察到84項符合「疑美論」的論述，為利用有問題的來源、內容、推論，妨礙正常與良性的台美關係討論，並傷害台灣民眾的信任基礎。

這份報告將「疑美論」定義為認為「台灣應遠離美國」或「台美應保持距離」的不合理或帶有操弄特性論述集合，多數論述有中共參與的跡象。IORG報告指出，在84項疑美論述之中，中共行為者參與放大70項，並創造其中31項。IORG共同主持人游知澔指出，這些疑美論可分為8類，主要目的是傷害台美關係與攻擊美國對外形象，其中「共謀論」與「假朋友」是中共最常參與、甚至發起，反應這種論述最能傷害台灣關係。

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但報告也指出，84個疑美論論述中，有過半的疑美論發起來源是台灣，來源涵蓋網紅、新聞媒體、政治名嘴等。游知澔表示，從台灣發起的疑美論反映台灣社會集體心理，如「共謀論」指向台灣社會兩極化的政黨心理、「亂源論」顯示台灣對美國全球實力的認知、「棄台論」則反映台灣的歷史記憶。

疑美論半數「台灣製造」，學者：疑美、信美是台灣「內建矛盾」

IORG今日發布報告由共同主持人游知澔主講，並邀請國立政治大學國家發展研究所助理教授黃兆年、東海大學政治學系教授邱師儀以及美國台灣觀測站（U.S.-Taiwan Watch）共同編輯李可心與談。

黃兆年指出，疑美論等偏差資訊之所以盛行，與中國、台灣各自的內部需求有關。當中國內部治理績效不佳，為維護威權統治的正當性，會有強烈誘因要發揮「銳實力」，製造對競爭對手（美國）的負面觀感，藉此「偷渡」中國的正面形象，以鞏固在國際輿論戰場的相對權力及優勢。

黃兆年進一步表示，中國能利用台灣社會的矛盾對立操作假訊息和陰謀論，反映出民主社會原有的多元差異，如台灣疑美、信美比例大約4比5，可見「疑美、信美是台灣內建的社會矛盾。」黃兆年也說，政黨認同的分歧也會影響對美態度，泛綠的傾向相信美國會派兵協防台灣，泛藍的受訪者則傾向不相信美國。

IORG今年2月也做了全國民眾影音平台調查，發現台灣社會普遍親美（傾美63.7%，傾中13.9%），但使用影音平台會影響民眾對美、中的好感度，如使用YouTube會擴大政黨兩極化，如泛綠民眾看了更傾美，泛藍則會更傾中，使用抖音會讓中立或泛藍的民眾更傾中。

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李可心指出，台美關係共享戰略目標與民主價值，這種「雙重共享」將為台灣形塑「雙重保障」。她強調，是民主保住了台美關係，但疑美論會混淆台灣民眾對台美關係的認知。

邱師儀認為，如果有未經中國介入的正確資訊，經民眾主觀判斷的疑美論，應是可接受的。他舉例說，美國在台協會（AIT）主席孫曉雅上節目都說過「疑美論為什麼不行？」邱師儀也提醒，疑美論是言論自由的一部分，他稱自己的國科會計畫就是研究美國國會議員的「代理人戰略」，某種程度來看，他也算是個疑美論者。

學者：美國對台實質幫助有助對抗疑美論

至於台灣社會該如何對抗疑美論？黃兆年認為，對抗疑美論需要替代性的多元論述，美國政府也應主動澄清謠言。美國如能在武器或經濟上給台灣實質幫助或承諾，也能降低疑美論對台灣民眾的影響。

疑美論是否影響明年大選？黃兆年推論，疑美論氾濫可能對泛綠選情不利，對泛藍比較有利。

疑美論常被指為民進黨用來攻擊對手的工具，如何讓不同政黨的人對話？與談人都認為很困難。黃兆年表示，台灣現階段民主要深化，除了選舉，非選舉期間的民主溝通也必須進行。除了政治對話型的節目，螢光幕外的日常生活也是重要的，另外，各政黨接觸的非政府組織（NGO）也是重要的溝通平台。

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核稿編輯：邱宜君