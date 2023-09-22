Normal People：正常人還是普通人？

姍姍來遲，被香港近期的惡劣天氣打亂日程，才終於讀了人氣小說《Normal People》。別怪我，雖然它2018年就出版，2019就大紅，但香港人哪有空啊。很喜歡這部小說，加上改編影集的男女主角都非常吸引，就也找了來看。

小說與影集相輔相成

想過不劇透地寫《Normal People》 的讀、觀後感，但做不到。退而求其次，我儘量把所有劇透集中在這一節，還沒看的讀者可考慮跳過此節。

書評人對《Normal People》 的評價極高，視它為未來的經典，不少名人也推薦，包括把它放進2019年度最佳書單的前美國總統奧巴馬。故事背景設定在2011-2015年的愛爾蘭，主人翁是當時的高中、大學生，即都是90後。我不懂當地文化，也不算很理解千禧世代，又缺乏文學訓練，很少讀外語小說，未能跟大量其他作品比較，宏觀分析，只能帶著過氣年輕人的記憶，跟作者和主角相近的政治取向，和也曾為自己的「不正常」而迷茫的過去，牽強地對號入座，也因此迷上這部小說。

作者Sally Rooney本人跟故事主角的人設一樣，來自西愛爾蘭，於都柏林聖三一學院修讀英文，而且同樣年青，生於1991年，但這卻已經是她的第二部小說。《Normal People》 的造句用字很精簡，毫不賣弄，中文母語讀者也可以嘗試直接讀原版；故事圍繞富家女Marianne與窮小子Connell高中到大學階段的離離合合，單聽這樣的介紹簡直老土死了，但讀下去卻是從愛情寫到社會，滲入家庭、成長、社交、文學、政治等各種元素卻毫不突兀，不會給人夾帶私貨的感覺，筆觸輕描淡寫，有些細節毫不著跡，卻說到心坎裡去。

以往很多改編作品，要麼我沒讀過文本，要麽我沒看過電影或劇集，再不然就是改動太大無從比較，讀畢一本小說馬上看改編影集，兩者又如此接近，印象中是從未有過的經驗。由於故事和對白都忠於原著，看劇的時候往往連角色下一句對白都知道，雖然缺乏驚喜，卻因此更能集中欣賞拍攝的細節和演員的演繹，不但無損觀影樂趣，反而讓文本和演出互相強化，更覺深刻。

影集由Daisy Edgar-Jones飾演Marianne，之前看過她在《Where the Crawdads Sing》演沼澤女孩，印象很好；至於飾演Connell的Paul Mescal，在《Aftersun》的抑壓演出更是後勁凌厲，單看牌面已經令人期待，看了演出，更加喜歡兩位演員了。硬要找碴的話，只能說高中年代的Marianne形象太漂亮，甚至比後來濃妝豔抹時更美，跟小說描述的怪咖不符；當然，我會原諒劇組的。

雖說由《BBC》攝製的這部影集忠於原著，但僅限於兩人離離合合的部分，小說提及的文學和社會議題，在劇集幾乎全部刪光，變成比較純粹描述兩人關係的故事，較少描寫兩人的想法，缺乏一對soulmates如何形成的鋪墊，有點沒頭沒腦就忽然打得火熱的感覺（就說我不了解千禧世代），但單是俊男美女的配對，就足以解釋兩人如何漸生情愫，加上大量埋身肉搏，誰還會深究背後的因由呢。

但我可不是說劇集好看是因為當中的「愛情動作」 （當然也是很好看啦） ，事實上，六小時的影集當中最為精彩，給我留下最深印象的兩段對手戲都屬於兒童甚至嬰兒級別，一是二人在中學同學葬禮上碰面情不自禁的擁抱，把小說中簡單幾句演繹得淋漓盡致，看得人毛管直豎；另一段Marianne安撫抑鬱倦極的Connell說「Carry me over to your bed」，然後Connell把筆電放到床邊，透過Skype由身處遠方開夜車做功課的Marianne伴著入睡，則是小說中沒有，而劇集加入的神來之筆。

I don’t know what’s wrong with me. I don’t know why I can’t be like Normal People. Marianne

正正常常，普普通通

雖然跟Connell高大英俊，成績優異又是運動健將的人設相差十萬九千里，但他進大學後那種格格不入的自覺，我卻十分熟悉。當年覺得應該勉強自己克服社恐，到達現場後又很想即時逃離；既想相信自己也是普通人，又實在沒法投入群體的話題與嗜好。

我以為只是自己大學期間，頂多延續至畢業初期修為不足而已，很想相信人到中年已經可以完全自我，不再在意別人的看法，也的確有一段時間，貌似快要做到了，卻原來不過是商業社會的日常人際互動無須觸碰深層價值觀而已；2019年後，當矛盾全部浮面，才發現自己從未真正學懂社交。

幾年的疫情過去，國際把新的人際交往典範稱為「new normal」，只有香港人知道，這裡發生的是「new normal二次方」，意識形態、呈現方式同時轉變，一切不再一樣。曾經以為快要學會在人群中自處的我，跟香港一起開倒車，再次回到過去，甚至有過之無不及。真要說有甚麼進步的話，就只不過是人生階段不同，相對有條件向部分社交說不而已。

搜索《Normal People》 影集時，發現中國大陸很多網站和評論都把作品翻譯成《普通人》，有別於小說正式中文版，無論是台灣還是中國大陸都是《正常人》。這個可能純粹是百度造成，沒有任何文化意函，不知怎的讓我十分在意，不斷在想，如果我是譯者，會選擇「正常人」還是「普通人」。