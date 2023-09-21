行政院通過最低工資法草案：成立研究小組、CPI納入應參採指標，違者最高罰150萬
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行政院今（21）日通過最低工資法草案，未來將設11人研究小組，每年4月及審議會前30天須提研究報告及調整建議，其中含2名外聘學者，盼讓報告內容更客觀。若草案通過，未來勞僱雙方議定工資不得低於最低工資，違者最高開罰新台幣150萬元
（中央社）行政院會今（21）日通過最低工資法草案，將消費者物價指數（CPI）納入應參採指標，同時設立研究小組，並明定勞僱雙方議定工資不得低於最低工資，違者最高開罰新台幣150萬元。
行政院發言人林子倫主持行政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁會中對此案表示，總統蔡英文上任後，政府連續8年調漲基本工資，並致力發展經濟，活絡百工百業，提升整體薪資水準，這次立法是為建構完善的最低工資審議機制，保障勞工及其家庭生活的最低生活水準，法案送立法院審議後，請勞動部積極溝通協調，早日完成立法程序。
草案重點主要是將最低工資審議標準的參採指標入法，同時建立跨領域研究小組先行評估機制，同時解決過去爭論較多的最低工資適用範圍，適用對象準用勞動基準法第2條規定。
草案規範，最低工資審議應參採消費者物價指數（CPI）年增率擬訂調整幅度，同時可參採勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成之分配比率、民生物價及生產者物價變動狀況、產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況，以及最低生活費等10項指標。
草案也建立跨領域研究小組先行評估機制，明定研究小組應於每年4月向審議會提出最低工資實施對經濟及就業狀況之影響報告，並於審議會召開會議前30日提出研究報告及調整建議。
根據草案，未來將由勞動部組成最低工資審議會，成員為勞、資、政、學4方委員代表組成，每年第3季召開會議，審議會的議決採共識決為原則，如無法達成共識，再以多數決作成決議，並明定最低工資的核定公告實施程序。
草案明定，中央主管機關應於最低工資審議通過的次日起10天內，報請行政院核定後公告實施。若行政院不予核定者，應於收到不予核定函日起30天內，再召開審議會進行審議重新報請行政院核定。
勞動部次長陳明仁出席行政院會後記者會時表示，現行基本工資制度僅在辦法之中，沒有詳細規定也不是法律位階，因此提出最低工資法草案，未來相信最低工資在勞、資、政、學共同審議下，行政院應該會尊重共識，但也不能排除遇到特定經濟狀況，行政院會希望重新討論調整幅度，皆會審慎處理。
行政院將設立11人研究小組，一年2份報告追蹤就業狀況與調站建議
行政院今天通過最低工資法草案，未來將設11人研究小組，每年4月及審議會前30天須提研究報告及調整建議，其中含2名外聘學者，盼讓報告內容更客觀。
為保障勞工基本薪資，行政院會今天正式通過最低工資法草案，將消費者物價指數（CPI）納入應參採指標，同時設立研究小組，明定勞雇雙方議定工資不得低於最低工資，違者最高開罰新台幣150萬元。
勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，最低工資法草案明定要設立研究小組，屆時1年必須提出兩份報告，1份為每年4月提出當年度1至3月最低工資調升後對經濟及就業狀況影響報告，另一份是審議大會前30日必須提出研究報告及調整建議，以利審議會議討論。
黃維琛也說，最低工資的研究小組包含專家學者6人，另外中央主管機關、國發會、經濟部、財政部及行政院主計總處各指派1人，共計11人，其中專家學者6人中，4人也為基本工資審議委員，並另聘2人外部學者專家，盼讓研究報告等內容更客觀。
勞動部過去審議基本工資，曾發生2次將方案送至行政院卻未核定的情況，為避免這類情況再度發生，勞動部原先送進行政院的最低工資法草案，在法條說明欄載明「若將第2次審議結果報行政院核定，行政院即應予核定，不得退回。」等字眼。
不過，依照行政院今天通過的草案版本，不得退回字眼已遭刪除，黃維琛指出，最低工資審議會議後決議必須報行政院核定，當初草案預告時會有一些擔心所以才列相關字眼，但近年審議機制運作的很好，之前擔心的事情應不太可能會發生。
黃維琛也提到，如果真的決議遭退回，行政院也會提供相關原因，審議會將會更審慎處理，相信第2次審議決議再送上去，行政院也會尊重。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
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全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心