行政院通過最低工資法草案：成立研究小組、CPI納入應參採指標，違者最高罰150萬

（中央社）行政院會今（21）日通過最低工資法草案，將消費者物價指數（CPI）納入應參採指標，同時設立研究小組，並明定勞僱雙方議定工資不得低於最低工資，違者最高開罰新台幣150萬元。

行政院發言人林子倫主持行政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁會中對此案表示，總統蔡英文上任後，政府連續8年調漲基本工資，並致力發展經濟，活絡百工百業，提升整體薪資水準，這次立法是為建構完善的最低工資審議機制，保障勞工及其家庭生活的最低生活水準，法案送立法院審議後，請勞動部積極溝通協調，早日完成立法程序。

草案重點主要是將最低工資審議標準的參採指標入法，同時建立跨領域研究小組先行評估機制，同時解決過去爭論較多的最低工資適用範圍，適用對象準用勞動基準法第2條規定。

草案規範，最低工資審議應參採消費者物價指數（CPI）年增率擬訂調整幅度，同時可參採勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成之分配比率、民生物價及生產者物價變動狀況、產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況，以及最低生活費等10項指標。

最低工資法草案規範，審議應參採消費者物價指數（CPI）年增率擬訂調整幅度｜Photo Credit: 勞動部

草案也建立跨領域研究小組先行評估機制，明定研究小組應於每年4月向審議會提出最低工資實施對經濟及就業狀況之影響報告，並於審議會召開會議前30日提出研究報告及調整建議。

根據草案，未來將由勞動部組成最低工資審議會，成員為勞、資、政、學4方委員代表組成，每年第3季召開會議，審議會的議決採共識決為原則，如無法達成共識，再以多數決作成決議，並明定最低工資的核定公告實施程序。

由勞動部組成最低工資審議會，每年第3季召開會議，審議會的議決採共識決為原則｜Photo Credit: 勞動部

草案明定，中央主管機關應於最低工資審議通過的次日起10天內，報請行政院核定後公告實施。若行政院不予核定者，應於收到不予核定函日起30天內，再召開審議會進行審議重新報請行政院核定。

最低工資法草案決議流程圖｜Photo Credit: 勞動部

勞動部次長陳明仁出席行政院會後記者會時表示，現行基本工資制度僅在辦法之中，沒有詳細規定也不是法律位階，因此提出最低工資法草案，未來相信最低工資在勞、資、政、學共同審議下，行政院應該會尊重共識，但也不能排除遇到特定經濟狀況，行政院會希望重新討論調整幅度，皆會審慎處理。

行政院將設立11人研究小組，一年2份報告追蹤就業狀況與調站建議

行政院今天通過最低工資法草案，未來將設11人研究小組，每年4月及審議會前30天須提研究報告及調整建議，其中含2名外聘學者，盼讓報告內容更客觀。

為保障勞工基本薪資，行政院會今天正式通過最低工資法草案，將消費者物價指數（CPI）納入應參採指標，同時設立研究小組，明定勞雇雙方議定工資不得低於最低工資，違者最高開罰新台幣150萬元。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，最低工資法草案明定要設立研究小組，屆時1年必須提出兩份報告，1份為每年4月提出當年度1至3月最低工資調升後對經濟及就業狀況影響報告，另一份是審議大會前30日必須提出研究報告及調整建議，以利審議會議討論。

黃維琛也說，最低工資的研究小組包含專家學者6人，另外中央主管機關、國發會、經濟部、財政部及行政院主計總處各指派1人，共計11人，其中專家學者6人中，4人也為基本工資審議委員，並另聘2人外部學者專家，盼讓研究報告等內容更客觀。

勞動部過去審議基本工資，曾發生2次將方案送至行政院卻未核定的情況，為避免這類情況再度發生，勞動部原先送進行政院的最低工資法草案，在法條說明欄載明「若將第2次審議結果報行政院核定，行政院即應予核定，不得退回。」等字眼。

不過，依照行政院今天通過的草案版本，不得退回字眼已遭刪除，黃維琛指出，最低工資審議會議後決議必須報行政院核定，當初草案預告時會有一些擔心所以才列相關字眼，但近年審議機制運作的很好，之前擔心的事情應不太可能會發生。

黃維琛也提到，如果真的決議遭退回，行政院也會提供相關原因，審議會將會更審慎處理，相信第2次審議決議再送上去，行政院也會尊重。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航