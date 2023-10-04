《總統文膽寫作課》：文字產生影響力的唯一要點，就是「真誠」
我們想讓你知道的是
作者草擬演說文稿的八年期間，獲得許多的修改意見，讓他自覺受到兩位總統的指導：「我不是撰寫總統演說文稿的人，而是在總統身邊學會寫演說文稿。」能夠得到堪稱「寫作、演說達人」的兩位總統指導，再加上本身的寫作功力，讓作者體悟到了寫作與表達的精髓。兩位總統風格不同、魅力獨具的寫作與表達，也深深的影響了作者。在本書中，作者將毫無保留的全面公開兩位總統的獨門祕訣與自己的獨家技藝！
文：江原國（강원국）
文字產生影響力的唯一要點
「忘記生育時的痛，將多少歲月奉獻給黑夜與藍天……」這是韓國人在全球父母節傳唱的歌謠。唱這首歌給媽媽、向媽媽表達感激時，有誰會在意走音或落拍呢？演說和寫作也是如此，真心誠意勝於一切，富有真實情感的文字最能產生影響力。
盧武鉉總統曾說，自己擔任海洋水產部部長期間，某次內閣會議上金大中總統的一句話，讓他留下了深刻的印象。
「我們的社會不該有人挨餓。」
短短的一句話，讓他從已經高齡七十歲的總統身上，感受到了他的真心誠意。真誠（authenticity），這個單字源自希臘語的「authentikos」（可靠、可信）；誠懇、坦率是真誠的首要條件。寫作的基本態度便是必須反映內心感受，拋開任何虛情假意。
二○○三年三月，我因為正在準備國會國情咨文，於晚餐時段拜訪官邸時，遇到了總統與安熙正先生（現任忠清南道知事）。「熙正，我想在這次的國情咨文中解釋NARA綜合金融弊案。」總統正在說這次想演說稿中加入的內容。
「關於政治資金的爭議，最近有消息傳出我的幕僚涉及『NARA綜合金融弊案』。對此，我已經要求檢方全力調查，無需考慮任何政治影響。雖然無論這個案件被調查得多麼徹底，必定還有人會質疑調查結果。無謂的衝突可能會繼續，但是對案情毫無幫助。我認為調查結果才是最重要的。如果我的幕僚真的捲入NARA弊案，那我也必須負起全盤責任。幕僚的錯，就是我的錯，所有的責任都在我。只是礙於總統的身分，所有刑事訴訟在我的任期內必然會中斷。如果發生必須負法律責任的事，我願意在任期結束後承擔。」
這段文字由於幕僚的勸阻，並沒有被放進該次的演說稿。
總統大選的失言爭議中，最著名的便是「屋塔房（譯註：在房屋最高層搭建的閣樓房，類似台灣的「頂樓加蓋」）事件」。候選人李會昌曾失言不知道什麼是「屋塔房」，引起輿論猛烈撻伐。甚至有人推測因為該事件，致使李會昌喪失二十幾萬張的選票，反而給了共同民主黨一個機會。然而，沒想到盧武鉉候選人也在隔天的電台採訪中，表示他也不知道屋塔房是什麼。我曾問他，明知道輿論的影響力，為什麼還要這樣回應。
他的回答很簡單，因為他也是輿論傳出後才知道的。甚至採訪前一天，剛好聽到兒子解釋，他才知道什麼是屋塔房。這樣的回答，坦率到讓人懷疑他是不是有強迫症。黨內也哀聲不斷，抱怨因他的失言約莫流失了四十萬張選票。據媒體統計對手方因此挽回了二十萬票，盧武鉉候選人則失去了二十萬票。但是，實際上真的是這樣嗎？
盧武鉉總統曾向內部指示，外交應該要正直、透明。因為所謂的外交，說穿了也是人與人的相處。
「做好事並不總是對的。在外交上，有的時候直率的回應也是一種方式。」
誠懇的文字也能富有趣味，文字間流露的情感，是吸引讀者目光的關鍵。金大中總統在準備個人自傳的期間，向撰稿組提出了這樣的要求：「請務必用最直率的文字來撰寫這本書，身為一位總統，我有責任以直接、誠懇的方式向人民敘述我的生活以及執政的歷程。」（康元澤等，《我的道路，我的思想》，三民出版社）
真實性的第二個要點是誠實，坦率與誠實不同。坦率也有可能不真心，誠實不僅是不隱瞞、欺騙，而是更進一步真切誠摯的情感表現。這兩者有很大的區別，用在外交上也有所不同。
金大中總統將以誠相待做為與人對話的第一原則。
總統曾說：「在任何談話中，最重要的就是建立人與人之間的信任。與人對話，不可能完全避免立場或意見分歧的時候，真心、誠實的對話能在無形中為彼此關係打下好基礎，進而產生信賴感，凝聚共識解決問題。真誠是動搖對方內心的唯一方法，開始或許很難，只是這樣的關係一旦建立，就不會輕易被打破。」
金總統拜會其他國家領導人時，也都秉持這樣的原則。即使是在人民面前，如果必須要指出錯誤缺點，他也會毫不猶豫。這是身為執政者需要具備的道德與勇氣。金大中總統曾被冠上「政治九段」的稱號，如果有人誤會這裡的手段指的是「計謀」或「心眼」，那就大錯特錯了。總統在執政上一直都秉持最誠實的態度，從不做違背良心的行動。認真研擬、考量每一個改革、政策，所謂的政治九段，是社會對他影響力的一種美譽。（金大中與金泳三都有政治九段的稱號）
盧武鉉總統被彈劾後，有人稱他是「政治十段」。提出總統任期修憲草案時，也被懷疑是否暗藏政治操作。二○○七年一月，修憲草案的可信度引起爭議，他在與地方媒體會面時，曾這樣說：「不要向我追問草案的可信度，那是無法證明的部分。重要的是以客觀的角度判斷草案的對錯，而不是去追究內容哪部分真、哪部分假。有哪個政治人物說話不真誠，但又有哪個政治人物講話只有真誠？」
情況有諸多無奈，才讓他說出這樣的話。缺乏「計謀」與「心眼」一直是盧武鉉總統執政上的問題點。大聯合政府提案也是如此。
根據當時任職國家安全保障會李鍾奭事務長說，二○○四年二月上旬，收到北韓同意重新召開核武六方會談的時候，他向總統建議「雖然北韓的回應仍屬機密，但是您可以向媒體表示六方會談前景十分看好。這樣幾天後北韓正式發布聲明的時候，人民必定會肯定政府在這件事情上發揮了重要的作用」。聽完報告的總統，當時目瞪口呆的看著他說：「我們千萬不要這樣做。」
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
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愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%