《總統文膽寫作課》：文字產生影響力的唯一要點，就是「真誠」

文：江原國（강원국）

文字產生影響力的唯一要點

「忘記生育時的痛，將多少歲月奉獻給黑夜與藍天……」這是韓國人在全球父母節傳唱的歌謠。唱這首歌給媽媽、向媽媽表達感激時，有誰會在意走音或落拍呢？演說和寫作也是如此，真心誠意勝於一切，富有真實情感的文字最能產生影響力。

盧武鉉總統曾說，自己擔任海洋水產部部長期間，某次內閣會議上金大中總統的一句話，讓他留下了深刻的印象。

「我們的社會不該有人挨餓。」

短短的一句話，讓他從已經高齡七十歲的總統身上，感受到了他的真心誠意。真誠（authenticity），這個單字源自希臘語的「authentikos」（可靠、可信）；誠懇、坦率是真誠的首要條件。寫作的基本態度便是必須反映內心感受，拋開任何虛情假意。

二○○三年三月，我因為正在準備國會國情咨文，於晚餐時段拜訪官邸時，遇到了總統與安熙正先生（現任忠清南道知事）。「熙正，我想在這次的國情咨文中解釋NARA綜合金融弊案。」總統正在說這次想演說稿中加入的內容。

「關於政治資金的爭議，最近有消息傳出我的幕僚涉及『NARA綜合金融弊案』。對此，我已經要求檢方全力調查，無需考慮任何政治影響。雖然無論這個案件被調查得多麼徹底，必定還有人會質疑調查結果。無謂的衝突可能會繼續，但是對案情毫無幫助。我認為調查結果才是最重要的。如果我的幕僚真的捲入NARA弊案，那我也必須負起全盤責任。幕僚的錯，就是我的錯，所有的責任都在我。只是礙於總統的身分，所有刑事訴訟在我的任期內必然會中斷。如果發生必須負法律責任的事，我願意在任期結束後承擔。」

這段文字由於幕僚的勸阻，並沒有被放進該次的演說稿。

總統大選的失言爭議中，最著名的便是「屋塔房（譯註：在房屋最高層搭建的閣樓房，類似台灣的「頂樓加蓋」）事件」。候選人李會昌曾失言不知道什麼是「屋塔房」，引起輿論猛烈撻伐。甚至有人推測因為該事件，致使李會昌喪失二十幾萬張的選票，反而給了共同民主黨一個機會。然而，沒想到盧武鉉候選人也在隔天的電台採訪中，表示他也不知道屋塔房是什麼。我曾問他，明知道輿論的影響力，為什麼還要這樣回應。

他的回答很簡單，因為他也是輿論傳出後才知道的。甚至採訪前一天，剛好聽到兒子解釋，他才知道什麼是屋塔房。這樣的回答，坦率到讓人懷疑他是不是有強迫症。黨內也哀聲不斷，抱怨因他的失言約莫流失了四十萬張選票。據媒體統計對手方因此挽回了二十萬票，盧武鉉候選人則失去了二十萬票。但是，實際上真的是這樣嗎？

盧武鉉總統曾向內部指示，外交應該要正直、透明。因為所謂的外交，說穿了也是人與人的相處。

「做好事並不總是對的。在外交上，有的時候直率的回應也是一種方式。」

誠懇的文字也能富有趣味，文字間流露的情感，是吸引讀者目光的關鍵。金大中總統在準備個人自傳的期間，向撰稿組提出了這樣的要求：「請務必用最直率的文字來撰寫這本書，身為一位總統，我有責任以直接、誠懇的方式向人民敘述我的生活以及執政的歷程。」（康元澤等，《我的道路，我的思想》，三民出版社）

真實性的第二個要點是誠實，坦率與誠實不同。坦率也有可能不真心，誠實不僅是不隱瞞、欺騙，而是更進一步真切誠摯的情感表現。這兩者有很大的區別，用在外交上也有所不同。

金大中總統將以誠相待做為與人對話的第一原則。

總統曾說：「在任何談話中，最重要的就是建立人與人之間的信任。與人對話，不可能完全避免立場或意見分歧的時候，真心、誠實的對話能在無形中為彼此關係打下好基礎，進而產生信賴感，凝聚共識解決問題。真誠是動搖對方內心的唯一方法，開始或許很難，只是這樣的關係一旦建立，就不會輕易被打破。」

金總統拜會其他國家領導人時，也都秉持這樣的原則。即使是在人民面前，如果必須要指出錯誤缺點，他也會毫不猶豫。這是身為執政者需要具備的道德與勇氣。金大中總統曾被冠上「政治九段」的稱號，如果有人誤會這裡的手段指的是「計謀」或「心眼」，那就大錯特錯了。總統在執政上一直都秉持最誠實的態度，從不做違背良心的行動。認真研擬、考量每一個改革、政策，所謂的政治九段，是社會對他影響力的一種美譽。（金大中與金泳三都有政治九段的稱號）

盧武鉉總統被彈劾後，有人稱他是「政治十段」。提出總統任期修憲草案時，也被懷疑是否暗藏政治操作。二○○七年一月，修憲草案的可信度引起爭議，他在與地方媒體會面時，曾這樣說：「不要向我追問草案的可信度，那是無法證明的部分。重要的是以客觀的角度判斷草案的對錯，而不是去追究內容哪部分真、哪部分假。有哪個政治人物說話不真誠，但又有哪個政治人物講話只有真誠？」

情況有諸多無奈，才讓他說出這樣的話。缺乏「計謀」與「心眼」一直是盧武鉉總統執政上的問題點。大聯合政府提案也是如此。

根據當時任職國家安全保障會李鍾奭事務長說，二○○四年二月上旬，收到北韓同意重新召開核武六方會談的時候，他向總統建議「雖然北韓的回應仍屬機密，但是您可以向媒體表示六方會談前景十分看好。這樣幾天後北韓正式發布聲明的時候，人民必定會肯定政府在這件事情上發揮了重要的作用」。聽完報告的總統，當時目瞪口呆的看著他說：「我們千萬不要這樣做。」