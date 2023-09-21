泰國推動立法監管大麻使用，限制大麻用於醫療及研究目的
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泰國於去年將大麻除罪化後，因缺乏使用規範，衍生出許多相關社會問題，因此議會將再次推動立法以管控大麻使用，把大麻局限於醫療和研究用途。此外，總理賽塔也表示，他僅支持醫療用而非娛樂用大麻。
綜合《路透社》、《早報》報導，泰國議會將重新推動立法規範大麻使用，將大麻用途侷限於醫療和研究目的。
2022年6月9日，由皇室頒布的《皇家公報》將大麻從第5類麻醉品清單中除名，並允許民眾合法種植和將大麻作為家用草藥。
成為第一個將大麻除罪化的亞洲國家後，泰國的大麻專賣店在首都曼谷、旅遊勝地吉普島等熱門景點如雨後春筍般地湧現，大麻行業也被預估在未來幾年內將成為價值高達12億美元（約新台幣385.71億元）的產業。
然而，由於大麻除罪化先於監管大麻的立法通過，議會至今尚未有明確的法律規範大麻的使用，從而衍生出包括走私、青少年濫用等社會問題。
本週三（20日），泰自豪黨（Bhumjaithai）議員沙立邦特（Saritpong Kiewkong）表示：「要強調的是，大麻將用於醫療目的和研究。」並指出目前並不考慮娛樂用途。
擬議中的法律草案除了限制大麻用途，也概括規定種植大麻、銷售和分銷的許可證，以及針對寺廟、學校和遊樂園銷售的更嚴格措施，草案預計需要至少一年的時間才能定案與通過。
新上任的公共衛生部長崇南（Cholnan Srikaew）於上週表示，內閣部門將成立專門委員會來研究法案細節，未來的研究報告將會提交給內閣，再由內閣定奪。
此外，為泰黨籍（Phak Phuea Thai）的總理兼財政部長賽塔（Settha Thawisin）也表示，他僅支持醫療用而非娛樂用大麻。
據《曼谷郵報》報導，賽塔於上週五（15日）告訴網路媒體《標準報》：「我們必須努力確保預算分配公平，才能支持各聯盟政黨的政策。」
當被問及聯盟黨之一、泰自豪黨「大麻合法化」的旗艦政策時，賽塔回應，他支持大麻用於醫療目的，也補充：「但我們也必須公平對待副總理兼泰自豪黨黨魁阿努庭（Anuthin Chanwirakun），他從未向我提出這個問題，也沒有要求我推動大麻政策，我們互相尊重。」
泰自豪黨是強力推動大麻合法化的政黨，「大麻除罪化」也是該黨於2019年選舉中所提出的政見。目前，該黨是以為泰黨為首的執政聯盟中的第二大黨。
賽塔也指出，許多人反對大麻合法，因為大麻對18歲以下的年輕人帶來負面影響，他也反對使用於娛樂目的的大麻。
「毒品問題是國家的禍根，我不同意將大麻用於娛樂目的。」賽塔表示。
阿努庭則於16日表示，推動大麻合法政策是針對醫療用途及經濟效益，並補充：「我們很努力地不讓民眾誤解，使用大麻並非不受任何控制。」
2023年年初，《大麻和大麻控制法案》在議會二讀中被否決，此法案包含了一系列的保障措施，包含限制使用大麻的區域，以及更嚴厲的罰款。
當時，為泰黨與民主黨（Phak Prachathipat）反對該法案，認為當中的法規仍然過於寬鬆，與其通過法案，不如將大麻重新列入麻醉藥品。
新聞來源
- Thai lawmakers plan fresh push to tighten use of cannabis（路透社）
- 泰國擬再推動立法管控大麻 僅限於醫療和研究（早報）
- Premier supports medical use of cannabis（曼谷郵報）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。