泰國推動立法監管大麻使用，限制大麻用於醫療及研究目的

綜合《路透社》、《早報》報導，泰國議會將重新推動立法規範大麻使用，將大麻用途侷限於醫療和研究目的。

2022年6月9日，由皇室頒布的《皇家公報》將大麻從第5類麻醉品清單中除名，並允許民眾合法種植和將大麻作為家用草藥。

成為第一個將大麻除罪化的亞洲國家後，泰國的大麻專賣店在首都曼谷、旅遊勝地吉普島等熱門景點如雨後春筍般地湧現，大麻行業也被預估在未來幾年內將成為價值高達12億美元（約新台幣385.71億元）的產業。

然而，由於大麻除罪化先於監管大麻的立法通過，議會至今尚未有明確的法律規範大麻的使用，從而衍生出包括走私、青少年濫用等社會問題。

本週三（20日），泰自豪黨（Bhumjaithai）議員沙立邦特（Saritpong Kiewkong）表示：「要強調的是，大麻將用於醫療目的和研究。」並指出目前並不考慮娛樂用途。

擬議中的法律草案除了限制大麻用途，也概括規定種植大麻、銷售和分銷的許可證，以及針對寺廟、學校和遊樂園銷售的更嚴格措施，草案預計需要至少一年的時間才能定案與通過。

新上任的公共衛生部長崇南（Cholnan Srikaew）於上週表示，內閣部門將成立專門委員會來研究法案細節，未來的研究報告將會提交給內閣，再由內閣定奪。

此外，為泰黨籍（Phak Phuea Thai）的總理兼財政部長賽塔（Settha Thawisin）也表示，他僅支持醫療用而非娛樂用大麻。

據《曼谷郵報》報導，賽塔於上週五（15日）告訴網路媒體《標準報》：「我們必須努力確保預算分配公平，才能支持各聯盟政黨的政策。」

Photo Credit:GettyImages 泰國總理賽塔。

當被問及聯盟黨之一、泰自豪黨「大麻合法化」的旗艦政策時，賽塔回應，他支持大麻用於醫療目的，也補充：「但我們也必須公平對待副總理兼泰自豪黨黨魁阿努庭（Anuthin Chanwirakun），他從未向我提出這個問題，也沒有要求我推動大麻政策，我們互相尊重。」

泰自豪黨是強力推動大麻合法化的政黨，「大麻除罪化」也是該黨於2019年選舉中所提出的政見。目前，該黨是以為泰黨為首的執政聯盟中的第二大黨。

賽塔也指出，許多人反對大麻合法，因為大麻對18歲以下的年輕人帶來負面影響，他也反對使用於娛樂目的的大麻。

「毒品問題是國家的禍根，我不同意將大麻用於娛樂目的。」賽塔表示。

阿努庭則於16日表示，推動大麻合法政策是針對醫療用途及經濟效益，並補充：「我們很努力地不讓民眾誤解，使用大麻並非不受任何控制。」

2023年年初，《大麻和大麻控制法案》在議會二讀中被否決，此法案包含了一系列的保障措施，包含限制使用大麻的區域，以及更嚴厲的罰款。

當時，為泰黨與民主黨（Phak Prachathipat）反對該法案，認為當中的法規仍然過於寬鬆，與其通過法案，不如將大麻重新列入麻醉藥品。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒