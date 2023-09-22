中國業者低價侵蝕台灣手搖飲勢力，小蝦米迎戰大鯨魚不要把資源集中在「需要維護」的戰場
我們想讓你知道的是
產品和服務的維護，都需要持續投入人力或財力，但只要執行業務的是人，輸出的結果都可能因人而產生差異，同時讓你的管理型業務變多，陷入混亂泥沼。所以當資源有限，要集中在顧客會比較有感又不需要維護的地方，盡量把花在管理的時間，轉移到更有附加價值的工作上。有這樣的地方嗎？有的，就是裝潢。
最近聽到朋友討論一篇報導，具有規模經濟的外來競爭品牌，正慢慢在威脅台灣手搖飲品牌勢力圖。大型連鎖品牌的規模經濟雖然力量大，但小品牌也不是沒有突圍的方法，站在不同的角度，其實小品牌是有機會發現規模經濟縫隙中的經營切角，從這個切角進去，即使規模小的業者還是可以調整品牌定位，來穩固自己在市場上的立足點。
那要如何設定品牌的定位，從縫隙中切入規模經濟下的市場呢？小蝦米要在大鯨魚環繞的環境下生存，避免正面直接衝突是不二法則，但看到對手的氣勢，要是沒有沉住氣，很容易就自亂陣腳，不知不覺就走上正面衝突這條路。下面從定位的三方向來說明，在大鯨魚環繞的市場下，小規模品牌在定位上要避免哪些思維。
不需要太在意競爭對手的售價
每個經濟個體的體力都不一樣，對小經濟個體來說，低售價在體制上本來就對小經濟個體不利，心態上，對競爭對手低價的追擊，要關心，但不能太在意。
為什麽低售價對小個體不利？從日本統計食料成本的變動趨勢看起，如果把2020年的食料物價指數的基準點設定成100，其實在2012年時，物食料物價指數才只有90而已，而且2023年7月的現在，食料物價指數飛冲到新高的113。
所以可以預期的是，未來無論是食材成本，或是營業費用，要再上升還是有可能，所以初期設定售價要是設定的太低，在各種成本紛紛往上攀升時，小經濟個體原本就沒什麽跟供應商交涉的籌碼，肯定是在供應商漲價的清單上。
在這環境下，小經濟個體要繼續保持低售價路線，又要維持既有的毛利，難度非常高。
雖然調價自己可以控制，但消費者對你的看法，你不一定能控制。對消費者而言，如果品牌初期設定的定位是以高CP低售價為主訴求，但在面臨成本壓力，把售價調漲後，面對既有的消費者，品牌還必須另去做價格調整的說明，每個消費者都能接受嗎？不一定。
所以，小經濟個體初期在設定售價的時候，要避免走低價格帶，留著體力為不確定的變動做準備。
不要急著擴展追求規模經濟
店鋪數量多，雖然可以幫你帶來經濟規模，享受比較低的成本，但規模經濟同時也會是一個風險，變成讓你跌落谷底的絆腳石。
擴張規模的風險何在？在你自己的經驗上，是否曾經覺得在某些分店數量多的品牌，在不同分店裡面所感受到的服務品質落差，是超過你預期的？品牌要維護均一的服務水準，是花錢的一件事。
這個就讓我想到之前的經驗，前幾年有一些國外的品牌擁有者，都會想授權國外品牌給台灣業者，來達到短期內自己在國外擴張版圖的目的。但他們遇上一個實際的問題，國外品牌有辦法跨海輔導好合作業者嗎？要做得好，除了跟經費無關的「有心」，還需要經費相關的「有錢」跟「有人」。
個人覺得，要是國外品牌母國當地營業額沒超過台幣20億的話，輔導維護的風險都是偏高的。什麼是維護風險？要能讓跨國技術轉移成果跟你想的一樣，他們必須送人到國外輔導，機票、住宿、溝通等花錢的成本就會發生。要是母國的資源不夠多，要持續做這些維持，是不容易的。
小品牌如果有多家分店，也會發生類似上面這種跨區輔導的費用，一次兩次還好，但要是用年單位來看，費用是不少的。所以資源比較匱乏的小品牌，初期不要因為一時的成果，就擴張的太快，讓自己的體力無法跟上維持的成本，導致失去顧客的信賴度。
不要把資源集中在需要維護的戰場
從上兩段來看，無論是產品的維護，或是服務的維護，都需要持續的投入人力或是財力，而即使投入人力或是財力，也並不一定會讓維護的結果跟你想的一樣，因為只要執行業務的是人，輸出的結果都可能會因人而產生差異，同時也會讓你的管理型業務變多，陷入混亂的泥沼。
所以當你資源有限時，要把資源集中在顧客會比較有感，但又不需要維護的地方，盡量把花在管理的時間，轉移到其他更有附加價值的工作上。
那有不需要持續維護，但顧客又有感的地方嗎？有的，就是裝潢。
有些人會認為，裝潢不需要花太多錢，只要產品便宜又好吃就可以了。但產品可以一直便宜嗎？從趨勢來看，成本應該會越來越貴。關於「好吃」，可以保證每一個人的手藝都非常好嗎？這些人都不會離職嗎？幾乎不可能。而且，成本以及廚藝，都屬於不可控一直在變化的，不持續花錢維護，很難一直保持在一定的水平上。
再回到裝潢，裝潢雖然花錢，但只要初期好好規劃，在幾年內裝潢是不會讓你有任何成本變化的，而裝潢所帶來的環境氣氛，一直都會維持在一定的水準，無論你整家店都是新人，或是整家都是熟練的員工，裝潢所演出的氣氛都是一樣的，不會因人而異。而氣氛做的好，即使產品，或是服務出現不到位的狀況，氣氛還能有救援的效果，讓滿意度可以維持在一定的水準。
從上面幾點來看，小品牌還是有很多機會可從縫隙下找出自己的路，但最重要的還是自己不要亂了腳步，看清楚，想清楚，不搖擺的前進，一定是有機會的。
本文經商社男的外食迷宮授權刊登，原文刊載於此
原標題：國外大品牌虎視眈眈 小品牌如何找出生存法則 ？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】看見身障老後的照顧困境，讓照顧悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
伊甸基金會期待家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，不需自己一肩扛起所有的照顧重擔。
高齡社會是醫療技術進步、養生觀念提升的反映，但這樣的發展，也伴隨著許多問題，比方勞動力下降、經濟問題、醫療需求改變等。與此同時，我們可能較少關注到的身心障礙族群以及他們的照顧者，同樣也呈現逐年高齡化的發展，而且背負著更多挑戰與考驗，包括家庭、社會資源、公眾意識等。
根據衛福部統計，近七成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
關於身心障礙者，你所不知道的是⋯⋯
「自從2000年以來，台灣的社會福利發生了很多變化，不管是在食衣住行各方面，當然，也包括政府開始推動長照2.0的制度。這些改變的立意都是良善的，但是我們的社會觀念卻可能還沒有追上。」伊甸基金會副執行長何天元談起關於身心障礙者的福利，有感而發地表示。
在台灣，大眾對身心障礙者還是普遍存在著排斥的心態。何副執行長提到，這樣的排斥，可能不僅僅存在於一般身心健康的民眾，甚至是身心障礙者的家屬，都有可能抗拒接受現實，選擇封閉自己和身心障礙者，停止與外界接觸。「在推動照顧身心障礙者相關的服務上，真的是困難重重，比方我們要辦活動，或者要尋找合適的機構場地，常常遭到民眾抗議。」何副執行長表示。不過，即使如此，伊甸基金會想要持續為身心障礙者倡議、改善現況的決心，並沒有絲毫改變。「因為照顧身心障礙者，真的是非常重要，同時也非常辛苦的一件事情。也正因為如此，所以沒有人應該被孤立，或者獨自承擔這一切。」
目前伊甸基金會提供日間照顧、居家照顧、社區服務、住宿機構等不同形式的服務，希望可以讓更多有需要的家庭，找到一個最適合自己和家人的方式來照顧身心障礙者。「除此之外，因為科技不斷地進步，很多觀念也都在改變，伊甸希望可以永遠多想一步，替大家先做好準備，所以我們提供的各種課程、教材，還有對我們工作人員的培訓等，也都持續在更新。」為了打破傳統觀念上對於身心障礙者的排斥感，伊甸基金會更是持續舉辦活動，透過各種媒體、平台的宣導，希望能夠改變社會普遍的觀感。更重要的是，讓所有的身心障礙者和他們的家屬知道——你不需要孤軍奮戰，伊甸願意提供各種你需要的支援和資源。
當我老了，你也老了
提到伊甸所能提供的支援和資源，家有多重障礙者的恩蓉媽媽對此感受最深。「我們恩蓉是多重障礙的孩子，她還在我肚子裡的時候我就知道了。既然我們選擇迎接她的到來，就必須要為她做好最周全的準備，所以我跟恩蓉爸爸一直都很積極地去找各種課程、復健來上，希望恩蓉在人生的這路上，可以走得更順一點。」恩蓉自從八個月大左右就開始接受復健，在醫療上，恩蓉的爸爸媽媽也非常重視她的黃金治療期。除此之外，各種相關的課程、活動，恩蓉爸爸和媽媽也都盡可能去學習、接觸。在恩蓉一家搬到台北之後，恩蓉更是直接開始使用伊甸的日間照顧服務。「這個決定真的是最好的決定，因為伊甸的照顧服務，改變了我們一家相處的氣氛。」恩蓉媽媽真誠地說。
恩蓉是個喜歡學習的孩子，在享有義務教育的十二年期間，她白天到學校接受教育，傍晚放學回家休息，行程和一般的學生幾乎一樣。但是在高中畢業之後，恩蓉就面臨了大學裡面沒有這樣的服務的問題，換句話說，她白天沒有地方可以去，只能待在家裡，由爸爸媽媽照顧。
「那時候我們想了很多方法、討論過各種可能性，但是因為恩蓉是多重障礙，能夠幫助她的機構真的不多，後來我們只能選擇看護，讓她待在家裡。」但這樣的做法引起了恩蓉很大的反彈，因為她喜歡接觸新事物和具有學習的熱情，和被困在家裡的現實，起了巨大的衝突。恩蓉常常鬧起脾氣，爸爸媽媽也被迫在日常的工作之外，還要處理更多事情、更多情緒，一家人都感到喘不過氣來。
「搬到台北之後，我們進入了伊甸的民生日照中心，在這裡恩蓉可以參加課程，可以復健，有很多她沒有接觸過的新鮮事，讓她非常開心；甚至我常常很驚喜地發現，她持續在進步、在成長。」不只如此，一家人因為伊甸照顧服務的幫助，都各自獲得了喘息的機會，在體力上、心情上都更加有餘裕與彼此相處。
你的辛苦有伊甸懂，請放心好好休息
「絕對要尋求協助，一定要給自己一點休息的空間。」恩蓉媽媽談到過去認識的朋友中，也有一位家有身心障礙兒的媽媽。「那位媽媽的先生沒有辦法接受有障礙的孩子，在孩子出生沒多久之後就選擇消失，把孩子丟給媽媽。唯一值得慶幸的是，他們家家境還不錯，不需要為經濟問題太費心。」即使如此，這位媽媽朋友還是在某一天傳訊給恩蓉媽媽，說自己真的很累，想要結束一切。「我收到訊息真的嚇到了，立刻找里長、找社工過去那位媽媽家，還好沒有發生遺憾的事情。但這也讓我思索到，人是沒有辦法獨自存在的，特別是有身心障礙者的家庭，了解各種支援系統可以怎樣隨時幫到你，隨時給你一個出口、一個喘息的機會，真的很重要。」
把成為身心障礙者家庭的後盾，當成一生目標的何副執行長，也提到他在第一線上，觀察到一些家庭的狀況。「很多家庭把自己封閉起來的原因，是不想讓別人知道自己家裡有這樣的問題，覺得很羞恥；有些則是對外尋求協助，就會產生愧疚感。這樣的觀念，其實直到今天還一直困擾著非常多的家庭。」除此之外，經濟上的壓力，也是讓許多身心障礙者家庭不敢求援的主要原因之一。何副執行長提到，曾經遇到過一位身心障礙者，他的一天四餐就是一片厚片吐司，切成四塊，早餐、午餐、晚餐、宵夜各一塊。「而且你可以看到那片吐司已經是幾乎要腐敗的狀態，真的很令人揪心。」
目前政府已經開始在很多地方設立日間照顧機構，就是希望讓身心障礙者可以就近在社區裡也接受到不同需求的照顧服務。何副執行長強調，現在政府有補助，伊甸基金會也很願意提供急難救助，給所有有需要的家庭，一個暫時緩解現況的機會。「只要願意尋求援助，我們一定會想辦法幫到你。我們只希望能夠傳達一個觀念：讓身心障礙者獲得更好的照顧，其實是讓整個家庭過得更好。」
這是一段讓力量凝聚的旅程
除了縱向的提供幫助之外，橫向的新知教育、心得分享也一樣重要，伊甸透過許多方式，讓資訊透明，讓不管是不是身心障礙者和其家庭，都能對身心障礙者的能力和需求更有概念。
何副執行長邀請大家收聽伊甸的Podcast——「先來一杯，我們再聊」，希望能透過照顧者的分享，讓彼此都有傾訴、傾聽的機會，更讓未來都可能是照顧者的你我，有越來越多的參考樣本。與此同時，讓照顧者們知道自己並不孤單，自己也有權力追求快樂與自我人生。
談到分享，恩蓉媽媽也非常同意「吐苦水」的重要性。「因為我先生是牧師，我身為師母，其實也常常扮演著傾聽者、照顧者的角色，所以我都很鼓勵有同樣狀況的家庭，把感受說出來、把問題說出來，我們一起來解決。」恩蓉媽媽希望讓更多身障家庭知道他們並不孤單：勇於求助、適時喘息、讓專業介入。
伊甸基金會從身心障礙者的角度出發，提供個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住等服務，另外還有居家修繕、交通接送、輔具服務等。不僅為身心障礙者提供了實際的幫助，更重要的是給予了他們和家庭一份深深的愛和希望。就像恩蓉和恩蓉媽媽，透過這些協助，重新找回了生活的意義和價值，並成為社區中傳播正能量的重要角色。我們期待更多家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，身心障礙者的照顧重擔，真的不用自己一肩扛。