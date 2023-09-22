中國業者低價侵蝕台灣手搖飲勢力，小蝦米迎戰大鯨魚不要把資源集中在「需要維護」的戰場

最近聽到朋友討論一篇報導，具有規模經濟的外來競爭品牌，正慢慢在威脅台灣手搖飲品牌勢力圖。大型連鎖品牌的規模經濟雖然力量大，但小品牌也不是沒有突圍的方法，站在不同的角度，其實小品牌是有機會發現規模經濟縫隙中的經營切角，從這個切角進去，即使規模小的業者還是可以調整品牌定位，來穩固自己在市場上的立足點。

那要如何設定品牌的定位，從縫隙中切入規模經濟下的市場呢？小蝦米要在大鯨魚環繞的環境下生存，避免正面直接衝突是不二法則，但看到對手的氣勢，要是沒有沉住氣，很容易就自亂陣腳，不知不覺就走上正面衝突這條路。下面從定位的三方向來說明，在大鯨魚環繞的市場下，小規模品牌在定位上要避免哪些思維。

不需要太在意競爭對手的售價

每個經濟個體的體力都不一樣，對小經濟個體來說，低售價在體制上本來就對小經濟個體不利，心態上，對競爭對手低價的追擊，要關心，但不能太在意。

為什麽低售價對小個體不利？從日本統計食料成本的變動趨勢看起，如果把2020年的食料物價指數的基準點設定成100，其實在2012年時，物食料物價指數才只有90而已，而且2023年7月的現在，食料物價指數飛冲到新高的113。

所以可以預期的是，未來無論是食材成本，或是營業費用，要再上升還是有可能，所以初期設定售價要是設定的太低，在各種成本紛紛往上攀升時，小經濟個體原本就沒什麽跟供應商交涉的籌碼，肯定是在供應商漲價的清單上。

在這環境下，小經濟個體要繼續保持低售價路線，又要維持既有的毛利，難度非常高。

雖然調價自己可以控制，但消費者對你的看法，你不一定能控制。對消費者而言，如果品牌初期設定的定位是以高CP低售價為主訴求，但在面臨成本壓力，把售價調漲後，面對既有的消費者，品牌還必須另去做價格調整的說明，每個消費者都能接受嗎？不一定。

所以，小經濟個體初期在設定售價的時候，要避免走低價格帶，留著體力為不確定的變動做準備。

不要急著擴展追求規模經濟

店鋪數量多，雖然可以幫你帶來經濟規模，享受比較低的成本，但規模經濟同時也會是一個風險，變成讓你跌落谷底的絆腳石。

擴張規模的風險何在？在你自己的經驗上，是否曾經覺得在某些分店數量多的品牌，在不同分店裡面所感受到的服務品質落差，是超過你預期的？品牌要維護均一的服務水準，是花錢的一件事。

這個就讓我想到之前的經驗，前幾年有一些國外的品牌擁有者，都會想授權國外品牌給台灣業者，來達到短期內自己在國外擴張版圖的目的。但他們遇上一個實際的問題，國外品牌有辦法跨海輔導好合作業者嗎？要做得好，除了跟經費無關的「有心」，還需要經費相關的「有錢」跟「有人」。

個人覺得，要是國外品牌母國當地營業額沒超過台幣20億的話，輔導維護的風險都是偏高的。什麼是維護風險？要能讓跨國技術轉移成果跟你想的一樣，他們必須送人到國外輔導，機票、住宿、溝通等花錢的成本就會發生。要是母國的資源不夠多，要持續做這些維持，是不容易的。

小品牌如果有多家分店，也會發生類似上面這種跨區輔導的費用，一次兩次還好，但要是用年單位來看，費用是不少的。所以資源比較匱乏的小品牌，初期不要因為一時的成果，就擴張的太快，讓自己的體力無法跟上維持的成本，導致失去顧客的信賴度。

Photo Credit: 中央社

不要把資源集中在需要維護的戰場

從上兩段來看，無論是產品的維護，或是服務的維護，都需要持續的投入人力或是財力，而即使投入人力或是財力，也並不一定會讓維護的結果跟你想的一樣，因為只要執行業務的是人，輸出的結果都可能會因人而產生差異，同時也會讓你的管理型業務變多，陷入混亂的泥沼。

所以當你資源有限時，要把資源集中在顧客會比較有感，但又不需要維護的地方，盡量把花在管理的時間，轉移到其他更有附加價值的工作上。

那有不需要持續維護，但顧客又有感的地方嗎？有的，就是裝潢。

有些人會認為，裝潢不需要花太多錢，只要產品便宜又好吃就可以了。但產品可以一直便宜嗎？從趨勢來看，成本應該會越來越貴。關於「好吃」，可以保證每一個人的手藝都非常好嗎？這些人都不會離職嗎？幾乎不可能。而且，成本以及廚藝，都屬於不可控一直在變化的，不持續花錢維護，很難一直保持在一定的水平上。

再回到裝潢，裝潢雖然花錢，但只要初期好好規劃，在幾年內裝潢是不會讓你有任何成本變化的，而裝潢所帶來的環境氣氛，一直都會維持在一定的水準，無論你整家店都是新人，或是整家都是熟練的員工，裝潢所演出的氣氛都是一樣的，不會因人而異。而氣氛做的好，即使產品，或是服務出現不到位的狀況，氣氛還能有救援的效果，讓滿意度可以維持在一定的水準。

從上面幾點來看，小品牌還是有很多機會可從縫隙下找出自己的路，但最重要的還是自己不要亂了腳步，看清楚，想清楚，不搖擺的前進，一定是有機會的。

本文經商社男的外食迷宮授權刊登，原文刊載於此

原標題：國外大品牌虎視眈眈 小品牌如何找出生存法則 ？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航