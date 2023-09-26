【2023女性影展】《游墓》導演游珮怡專訪：這個世界，大家是用各自的方式活著

主訪：楊詠琦

撰稿：楊詠琦

攝影：彭婕瑜

逐字稿整理：楊芸瑄

在偷偷死掉也不會被發現的夜晚，有座墳墓很久沒人來掃了。

生不帶來，死帶著走，一趟落跑墳墓的公路之旅和游牧人生。

《游墓》概念初萌與蛻變，跌跌撞撞到背負使命前行

「起先的出發點其實完全是為了自己而做，想傳達作為一個邊緣人的感受」，設想自己是個無人聞問的墳墓，有天主動地想爬起來、到處晃晃，有了想要再活一遍的衝勁。導演當時正經歷心理狀態的轉換階段，產生了「這世界大家是用各自的方式活著」的感悟，是做為作者在創作時的投射，也是自己的重生。

開始動念以墳墓為主題創作，因為墳墓的功能是埋葬屍體，讓它有個居住的空間，也是入土為安的善終概念，那在路上死去的動物，能否擁有一樣的待遇？

但創作上遇到了許多困難，導演在十年間慢慢沉澱想法，在環島時對土地與環境有了更深入的認識，也對路上遇到的路殺有所感觸，便把觀察到的東西跟最初的想法結合在一起，這部作品由此誕生。

作品中，主角墳墓作為死亡歸屬的喻依，還有著關懷的用意，當它有了意志，會想將路邊備受忽視的屍體，也當作一個生命好好地對待。想給它們暫時的過渡階段，讓它可以再動一下、再帶它旅遊一下，之後再昇華。像是面對人的死亡會舉辦葬禮一樣，讓亡者在生者的心裡再活一下，才願意安心地放手讓他走，而那一下也是整理與收納的過程。

創作中面臨的心理困難之一，是當時不幸適逢家中的狗出現健康問題，導演提及，想像牠過世時有自己的墳墓覺得相當突兀，與作品主張為路邊無名屍發聲的大愛產生衝突，思索過後決定用更親近的態度看待，將主角原先用腳撿起屍體的方式改為以雙手捧起，也因為這樣的帶入感，讓作品中的重視與值得不再只是架空設想，而多了幾分真切的溫度。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 游珮怡

「活生生」的墓會是什麼模樣？

資料搜集階段參考了研究墳墓形象的論文，發現墳墓研究其實在田野跟文資領域有不少人在做，諸如建築樣式隨著時代變化，或是墳墓迫遷的議題，也認識到原來台灣有著各式各樣的墳墓。之所以選擇片中的形象，是因為在桃園墳墓依山而建，有著後部略高一些的特色，正是導演記憶中桃園老家墳墓的樣貌。

生活中物品與建築的名稱，不乏許多擬人化的稱呼，例如桌腳、書腰，以及圍繞墓丘的「墓手」，在固有約定俗成的譬喻基礎上，將它更完善地擬人化，以姓氏牌位凸出的部分作為頭部著手設計。

起初草擬一雙像人的腿用來跑步，而後因為比例怪異改成了四隻腳，但像獸類的設計又跑得太快；最後選擇讓它有六隻腳剛剛好，也帶有昆蟲生命微小的意象。

「生不帶來，死帶著走」

本片的有趣之處在於生死之間的倒轉，原句是「生不帶來，死不帶走」，講述人只是暫時居住在這個世界，但墳墓作為一個亡者的永久居住地，居然動了起來變成能「把死亡帶著走」，突破既有概念，向死而生，在最接近死亡之處誠實地活著。

同時受到電影《游牧人生》啟發，片名設計也隱含著致敬意味，導演認為《游》中有著不同生命故事的人在路上相逢，一起走了一段又自然地踏上各自的道路，緣分與生命皆是轉瞬須臾的人生觀與漂泊感，可能是經歷了許多的人才會有的一種萍水相逢的默契。

而這樣的價值觀，也體現在片中一隻黑狗的設計上，主角與黑狗的對峙僵持了片刻，最終沒有發生正面衝突便分道揚鑣。如此安排希望塑造出雖然有墳墓會動，但並非完全脫離現實的世界觀，黑狗作為見證者，牠看見主角的存在、也知道它不是生命，但並不覺得奇怪。凝視中傳達出一種，注意到彼此但不相互打擾或侵入，雙方在各自狀態中和平共存的諧和。

主角在旅途中接收逝去的生命慢慢變大，指涉懷孕的過程，墳墓（tomb）跟子宮（womb）在語音近似之外，也有著容納個體上的相似處。

初次接納死去的屍體時，在溫柔地蓋上土後，主角原先撫摸著的墓丘漸漸變成一座山丘，好比逝者化為大地，回歸為自然的一部分。最後選擇用大鯨魚使主角到達臨界點，進而讓其中的生命抵達另一個狀態，昇華為繁星。死亡如同眾多恆星，平時並不醒目，卻是恆常存在。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 《游墓》劇照

畫框內外虛實交融

導演在南藝大動畫所接觸到許多非主流的動畫形式，在繪畫、構圖以及象徵手法上，多了不同以往的發展可能。動畫擅長賦予靜物生命的特點也扣合這部片的主旨，發揮出2D動畫保有物質狀態過渡的模糊性，自由地穿梭於各種媒介間，同時也能藏有詩意。

視覺風格上以水墨為藍本，一是黑白兩色使人聯想到生命，二是希望能有較多留白，營造出恰到好處的想像空間。主要以電腦繪圖模擬水墨表現，選用較乾的墨水帶出筆刷本身的紋理，到後來化繁為簡選用一兩種筆刷來處理細節，再用設定過的橡皮擦擦拭營造略帶斑駁的寫實筆觸。

談到其中拼接攝影作品的手法，跳脫動畫形式直接插入真實畫面，避免因繪製造成美化或虛構的可能，導演想藉此提醒大家平時所忽視的，是相當常見且真實的存在，比如環島時幫忙處理的不少路殺屍體；水面上的墓則是在中南部地層下陷地區，背後的人為環境問題外，也與這部作品中有許多水的意象契合，讓主角看向它時像在望著自己，並呼應最終它走入水中，同樣成為一座島嶼。

這次的配樂和音效與安居合作，他的作品結合傳統民俗器樂與當代聲響，偏向實驗性的電子樂創作，帶有東方、宇宙空靈感的風格與本作十分相襯。

對應畫面中的留白，選擇放入較多環境音，藉由沿途草樹婆娑、海潮翻湧的蒼涼聲響帶出真實氛圍，其間配樂也調和虛實間的轉換並銜接情緒起伏，與動畫的黑白視覺風格、在生死兩界游移的旅程形成共鳴。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 《游墓》劇照

寫在《游墓》之後