【2023女性影展】《游墓》導演游珮怡專訪：這個世界，大家是用各自的方式活著
我們想讓你知道的是
本片的有趣之處在於生死之間的倒轉，原句是「生不帶來，死不帶走」，講述人只是暫時居住在這個世界，但墳墓作為一個亡者的永久居住地，居然動了起來變成能「把死亡帶著走」，突破既有概念，向死而生，在最接近死亡之處誠實地活著。
主訪：楊詠琦
撰稿：楊詠琦
攝影：彭婕瑜
逐字稿整理：楊芸瑄
在偷偷死掉也不會被發現的夜晚，有座墳墓很久沒人來掃了。
生不帶來，死帶著走，一趟落跑墳墓的公路之旅和游牧人生。
《游墓》概念初萌與蛻變，跌跌撞撞到背負使命前行
「起先的出發點其實完全是為了自己而做，想傳達作為一個邊緣人的感受」，設想自己是個無人聞問的墳墓，有天主動地想爬起來、到處晃晃，有了想要再活一遍的衝勁。導演當時正經歷心理狀態的轉換階段，產生了「這世界大家是用各自的方式活著」的感悟，是做為作者在創作時的投射，也是自己的重生。
開始動念以墳墓為主題創作，因為墳墓的功能是埋葬屍體，讓它有個居住的空間，也是入土為安的善終概念，那在路上死去的動物，能否擁有一樣的待遇？
但創作上遇到了許多困難，導演在十年間慢慢沉澱想法，在環島時對土地與環境有了更深入的認識，也對路上遇到的路殺有所感觸，便把觀察到的東西跟最初的想法結合在一起，這部作品由此誕生。
作品中，主角墳墓作為死亡歸屬的喻依，還有著關懷的用意，當它有了意志，會想將路邊備受忽視的屍體，也當作一個生命好好地對待。想給它們暫時的過渡階段，讓它可以再動一下、再帶它旅遊一下，之後再昇華。像是面對人的死亡會舉辦葬禮一樣，讓亡者在生者的心裡再活一下，才願意安心地放手讓他走，而那一下也是整理與收納的過程。
創作中面臨的心理困難之一，是當時不幸適逢家中的狗出現健康問題，導演提及，想像牠過世時有自己的墳墓覺得相當突兀，與作品主張為路邊無名屍發聲的大愛產生衝突，思索過後決定用更親近的態度看待，將主角原先用腳撿起屍體的方式改為以雙手捧起，也因為這樣的帶入感，讓作品中的重視與值得不再只是架空設想，而多了幾分真切的溫度。
「活生生」的墓會是什麼模樣？
資料搜集階段參考了研究墳墓形象的論文，發現墳墓研究其實在田野跟文資領域有不少人在做，諸如建築樣式隨著時代變化，或是墳墓迫遷的議題，也認識到原來台灣有著各式各樣的墳墓。之所以選擇片中的形象，是因為在桃園墳墓依山而建，有著後部略高一些的特色，正是導演記憶中桃園老家墳墓的樣貌。
生活中物品與建築的名稱，不乏許多擬人化的稱呼，例如桌腳、書腰，以及圍繞墓丘的「墓手」，在固有約定俗成的譬喻基礎上，將它更完善地擬人化，以姓氏牌位凸出的部分作為頭部著手設計。
起初草擬一雙像人的腿用來跑步，而後因為比例怪異改成了四隻腳，但像獸類的設計又跑得太快；最後選擇讓它有六隻腳剛剛好，也帶有昆蟲生命微小的意象。
「生不帶來，死帶著走」
本片的有趣之處在於生死之間的倒轉，原句是「生不帶來，死不帶走」，講述人只是暫時居住在這個世界，但墳墓作為一個亡者的永久居住地，居然動了起來變成能「把死亡帶著走」，突破既有概念，向死而生，在最接近死亡之處誠實地活著。
同時受到電影《游牧人生》啟發，片名設計也隱含著致敬意味，導演認為《游》中有著不同生命故事的人在路上相逢，一起走了一段又自然地踏上各自的道路，緣分與生命皆是轉瞬須臾的人生觀與漂泊感，可能是經歷了許多的人才會有的一種萍水相逢的默契。
而這樣的價值觀，也體現在片中一隻黑狗的設計上，主角與黑狗的對峙僵持了片刻，最終沒有發生正面衝突便分道揚鑣。如此安排希望塑造出雖然有墳墓會動，但並非完全脫離現實的世界觀，黑狗作為見證者，牠看見主角的存在、也知道它不是生命，但並不覺得奇怪。凝視中傳達出一種，注意到彼此但不相互打擾或侵入，雙方在各自狀態中和平共存的諧和。
主角在旅途中接收逝去的生命慢慢變大，指涉懷孕的過程，墳墓（tomb）跟子宮（womb）在語音近似之外，也有著容納個體上的相似處。
初次接納死去的屍體時，在溫柔地蓋上土後，主角原先撫摸著的墓丘漸漸變成一座山丘，好比逝者化為大地，回歸為自然的一部分。最後選擇用大鯨魚使主角到達臨界點，進而讓其中的生命抵達另一個狀態，昇華為繁星。死亡如同眾多恆星，平時並不醒目，卻是恆常存在。
畫框內外虛實交融
導演在南藝大動畫所接觸到許多非主流的動畫形式，在繪畫、構圖以及象徵手法上，多了不同以往的發展可能。動畫擅長賦予靜物生命的特點也扣合這部片的主旨，發揮出2D動畫保有物質狀態過渡的模糊性，自由地穿梭於各種媒介間，同時也能藏有詩意。
視覺風格上以水墨為藍本，一是黑白兩色使人聯想到生命，二是希望能有較多留白，營造出恰到好處的想像空間。主要以電腦繪圖模擬水墨表現，選用較乾的墨水帶出筆刷本身的紋理，到後來化繁為簡選用一兩種筆刷來處理細節，再用設定過的橡皮擦擦拭營造略帶斑駁的寫實筆觸。
談到其中拼接攝影作品的手法，跳脫動畫形式直接插入真實畫面，避免因繪製造成美化或虛構的可能，導演想藉此提醒大家平時所忽視的，是相當常見且真實的存在，比如環島時幫忙處理的不少路殺屍體；水面上的墓則是在中南部地層下陷地區，背後的人為環境問題外，也與這部作品中有許多水的意象契合，讓主角看向它時像在望著自己，並呼應最終它走入水中，同樣成為一座島嶼。
這次的配樂和音效與安居合作，他的作品結合傳統民俗器樂與當代聲響，偏向實驗性的電子樂創作，帶有東方、宇宙空靈感的風格與本作十分相襯。
對應畫面中的留白，選擇放入較多環境音，藉由沿途草樹婆娑、海潮翻湧的蒼涼聲響帶出真實氛圍，其間配樂也調和虛實間的轉換並銜接情緒起伏，與動畫的黑白視覺風格、在生死兩界游移的旅程形成共鳴。
寫在《游墓》之後
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！