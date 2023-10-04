《3天搞懂基金買賣》：投資基金該如何進行資產配置？利用「向日葵投資術」有效降低風險

文：梁亦鴻

做好資產配置，市場反轉也不怕

沒有人能夠百分百預測市場走勢，為了保護自己的資產，一定要做好基金的資產配置，也就是說要有「核心基金」與「衛星基金」的概念。前者是列為長期投資的標的，後者則可以選擇短線操作的標的。這樣的做法是降低投資風險，讓資產不至於在市場走勢反轉時受傷慘重，還能穩定獲利。

資產配置首重避險

Q：老師曾經提到基金投資人也應該有投資組合的概念，不過，我到底要如何做好基金的資產配置呢？

A：投資人常以為基金已經是「風險分散」的投資工具了，所以並不需要考慮資產配置。事實上，資產配置最主要的目的是分散風險，並在此前提下追求最大報酬。

那麼，投資基金時，又該如何進行「資產配置」呢？首先，在進行資產配置之前，投資人一定要先清楚自己的「理財目標」，以及「投資需求」是什麼？

也就是說，先清楚定位投資屬性是屬於「積極成長」、「穩健」或是「保守」？同時釐清可投資期間長短？可投資金額？以及達成理財目標前提下，預期投資報酬率又是多少？

其次，再依需求和定位，將投資部位（資金）區分為「核心投資」和「衛星投資」兩大塊。理論上，屬於「長期投資」且相對低風險、報酬穩定的標的，應該列入「核心」資產配置中；至於「短線操作」且相對報酬及風險較高的標的，則適合列入「衛星」資產配置。

Photo Credit: 寶鼎出版

Q：所謂核心資產配置和衛星資產配置是怎麼做的呢？

A：一般來說，投資期相對較長、不能承受太高風險的「穩健型」報酬投資標的（例如RR1∼RR2），多半是列入「核心配置」的組合之中；投資期間相對較短，風險波動性、且預期報酬率較高的投資標的（例如RR4∼RR5），則是列入衛星配置的範圍。

由於核心資產所含括的範圍較大、衛星資產的範圍較窄，也有人將其形容為「向日葵投資術」，並將其衍生運用於基金的投資上。其中的「花心」，也就是「核心資產」，是指波動率相對較低、具安全穩定收益，或穩健成長特質的組合；而「花瓣」的「衛星資產」，則是波動率、機動性都較高，可視市場時機波段操作，或視個人風險偏好高低的組合內容。理論上，一朵花的花蕊只有一個，花瓣卻可以彈性調整及無限延伸。

在向日葵投資術中，核心資產至少應占總資產的一半以上，隨著年齡增長，比例應該要更高；而且投資期間也會比較長，以達到「持續穩定累積財富」的目的。其組合標的，可以是債券型基金等固定收益商品，或風險相對較低的全球、區域市場股票型基金。

Photo Credit: 寶鼎出版

至於衛星資產部分，大約可占總資產的10%至70%（就算年紀再輕，也不建議超逾七成），投資期間也較短（也就是三至五年，甚至一年以內的中短期投資）。其配置內容也許是單一國家股票型基金，或者商品能源類型的單一產業型基金。其最大的特色是：就算這部分投資出現了虧損，也絕對不會動搖整體資產組合的根本、或者降低生活品質。

只不過，不同風險偏好及屬性的投資人，核心與衛星基金的選擇也就不一樣。例如保守型的投資人可以選七∼八成的固定收益型基金，二∼三成的高成長型基金；積極型的投資人則反之。有的專家則建議用「風險資產比例＊」的方法，設定核心與衛星基金的比重。

面對詭譎多變的投資環境，必須預留緊急預備金，以備不時之需；因此，有人提出應該先將個人總資產當中，扣掉至少二成的現金部位，剩下的八成資金，再分配在各項投資工具；這種方式簡稱「八○投資法」。當 然這樣的概念，也可以因為個人條件的不同，而調整現金部位的比重。

Photo Credit: 寶鼎出版

有方法！小資男女也能做資產配置

Q：有些小資男女可能會有疑問：我每個月能夠「擠」出來放在基金部位的錢，不過3000、5000元，少得可憐，又哪能夠資產配置、投資全世界？

A：不要忘記我們前面提到過的「組合式基金」以及「傘型基金」的概念。如果小資男女初期每個月只有3000元、5000元的預算，除了可以按照自己的風險等級，挑選適合自己各階段的投資標的之外，也可以選擇大型基金公司旗下的「組合式基金」或者「傘型基金」，來放大自己的投資格局。這也就是我們之前在挑選基金時，會建議大家找一家規模較大、產品線齊全的基金公司的道理了。

而當你已經投資了二、三年，資產規模已經小有成績時，伴隨著你在職場上的升等加薪，你就可以開始仿照前面提到的向日葵理論，先將可投資資金分成兩個部分，一部分建立「花心」，持續累積中長期的投資部位；另一部分的資金，則可以先架構出一片花瓣。等到你投資的預算慢慢變多，那麼一片片的花瓣，就可以漸漸地複製出來，一朵完整的向日葵於焉成形；接下來，就可以開始享受資產配置——向日葵，為你帶來如陽光般璀璨的收益了。

＊風險資產比例：（又稱百齡投資法）以100（百齡）減去投資人的年齡後，就是投資人可以列入「衛星資產（也就是積極性投資，例如股票型基金）」的比重上限。例如三十歲的投資人，其投資在（成長型）股票型基金的比例上限就是70%，而投資在穩健型的「核心資產（以固定收益型基金為主）比重，則可以降到30%。

小資男女輕鬆做資產配置 Step by Step

Photo Credit: 寶鼎出版

書籍介紹

本文摘錄自《3天搞懂基金買賣：財富養成計畫，從1000元定期投資開始！（最新增訂版）》，寶鼎出版

作者：梁亦鴻

繪者：瑞比特

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

基金投資新手獲利寶典

《3天搞懂基金買賣》暢銷改版！

搭配豐富的圖解與解說

讓你第一次投資基金就上手

悶聲賺錢不求人

小資族的你是否感到無力：蛋價漲、便當漲、電價漲，就是薪水來不及漲。想要財富自由卻朝九晚六綁在公司，想要投資股票卻沒時間心力看盤……這想法NO！找對方法讓錢自己「長大」就好了！