《3天搞懂基金買賣》：投資基金該如何進行資產配置？利用「向日葵投資術」有效降低風險
我們想讓你知道的是
專業投資學專家梁亦鴻老師以簡易的問答方式為你提點出新手常見的疑問，輔以解易的說解、搭配清楚的圖解與表格，讓你一次就能掌握基金投資的訣竅，看完本書新手輕鬆上手、投資再也不頭痛。
文：梁亦鴻
做好資產配置，市場反轉也不怕
沒有人能夠百分百預測市場走勢，為了保護自己的資產，一定要做好基金的資產配置，也就是說要有「核心基金」與「衛星基金」的概念。前者是列為長期投資的標的，後者則可以選擇短線操作的標的。這樣的做法是降低投資風險，讓資產不至於在市場走勢反轉時受傷慘重，還能穩定獲利。
資產配置首重避險
- Q：老師曾經提到基金投資人也應該有投資組合的概念，不過，我到底要如何做好基金的資產配置呢？
A：投資人常以為基金已經是「風險分散」的投資工具了，所以並不需要考慮資產配置。事實上，資產配置最主要的目的是分散風險，並在此前提下追求最大報酬。
那麼，投資基金時，又該如何進行「資產配置」呢？首先，在進行資產配置之前，投資人一定要先清楚自己的「理財目標」，以及「投資需求」是什麼？
也就是說，先清楚定位投資屬性是屬於「積極成長」、「穩健」或是「保守」？同時釐清可投資期間長短？可投資金額？以及達成理財目標前提下，預期投資報酬率又是多少？
其次，再依需求和定位，將投資部位（資金）區分為「核心投資」和「衛星投資」兩大塊。理論上，屬於「長期投資」且相對低風險、報酬穩定的標的，應該列入「核心」資產配置中；至於「短線操作」且相對報酬及風險較高的標的，則適合列入「衛星」資產配置。
- Q：所謂核心資產配置和衛星資產配置是怎麼做的呢？
A：一般來說，投資期相對較長、不能承受太高風險的「穩健型」報酬投資標的（例如RR1∼RR2），多半是列入「核心配置」的組合之中；投資期間相對較短，風險波動性、且預期報酬率較高的投資標的（例如RR4∼RR5），則是列入衛星配置的範圍。
由於核心資產所含括的範圍較大、衛星資產的範圍較窄，也有人將其形容為「向日葵投資術」，並將其衍生運用於基金的投資上。其中的「花心」，也就是「核心資產」，是指波動率相對較低、具安全穩定收益，或穩健成長特質的組合；而「花瓣」的「衛星資產」，則是波動率、機動性都較高，可視市場時機波段操作，或視個人風險偏好高低的組合內容。理論上，一朵花的花蕊只有一個，花瓣卻可以彈性調整及無限延伸。
在向日葵投資術中，核心資產至少應占總資產的一半以上，隨著年齡增長，比例應該要更高；而且投資期間也會比較長，以達到「持續穩定累積財富」的目的。其組合標的，可以是債券型基金等固定收益商品，或風險相對較低的全球、區域市場股票型基金。
至於衛星資產部分，大約可占總資產的10%至70%（就算年紀再輕，也不建議超逾七成），投資期間也較短（也就是三至五年，甚至一年以內的中短期投資）。其配置內容也許是單一國家股票型基金，或者商品能源類型的單一產業型基金。其最大的特色是：就算這部分投資出現了虧損，也絕對不會動搖整體資產組合的根本、或者降低生活品質。
只不過，不同風險偏好及屬性的投資人，核心與衛星基金的選擇也就不一樣。例如保守型的投資人可以選七∼八成的固定收益型基金，二∼三成的高成長型基金；積極型的投資人則反之。有的專家則建議用「風險資產比例＊」的方法，設定核心與衛星基金的比重。
面對詭譎多變的投資環境，必須預留緊急預備金，以備不時之需；因此，有人提出應該先將個人總資產當中，扣掉至少二成的現金部位，剩下的八成資金，再分配在各項投資工具；這種方式簡稱「八○投資法」。當 然這樣的概念，也可以因為個人條件的不同，而調整現金部位的比重。
有方法！小資男女也能做資產配置
- Q：有些小資男女可能會有疑問：我每個月能夠「擠」出來放在基金部位的錢，不過3000、5000元，少得可憐，又哪能夠資產配置、投資全世界？
A：不要忘記我們前面提到過的「組合式基金」以及「傘型基金」的概念。如果小資男女初期每個月只有3000元、5000元的預算，除了可以按照自己的風險等級，挑選適合自己各階段的投資標的之外，也可以選擇大型基金公司旗下的「組合式基金」或者「傘型基金」，來放大自己的投資格局。這也就是我們之前在挑選基金時，會建議大家找一家規模較大、產品線齊全的基金公司的道理了。
而當你已經投資了二、三年，資產規模已經小有成績時，伴隨著你在職場上的升等加薪，你就可以開始仿照前面提到的向日葵理論，先將可投資資金分成兩個部分，一部分建立「花心」，持續累積中長期的投資部位；另一部分的資金，則可以先架構出一片花瓣。等到你投資的預算慢慢變多，那麼一片片的花瓣，就可以漸漸地複製出來，一朵完整的向日葵於焉成形；接下來，就可以開始享受資產配置——向日葵，為你帶來如陽光般璀璨的收益了。
＊風險資產比例：（又稱百齡投資法）以100（百齡）減去投資人的年齡後，就是投資人可以列入「衛星資產（也就是積極性投資，例如股票型基金）」的比重上限。例如三十歲的投資人，其投資在（成長型）股票型基金的比例上限就是70%，而投資在穩健型的「核心資產（以固定收益型基金為主）比重，則可以降到30%。
小資男女輕鬆做資產配置 Step by Step
書籍介紹
本文摘錄自《3天搞懂基金買賣：財富養成計畫，從1000元定期投資開始！（最新增訂版）》，寶鼎出版
作者：梁亦鴻
繪者：瑞比特
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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