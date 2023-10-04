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2023/10/04,
理財

《3天搞懂基金買賣》：投資基金該如何進行資產配置？利用「向日葵投資術」有效降低風險

《3天搞懂基金買賣》：投資基金該如何進行資產配置？利用「向日葵投資術」有效降低風險
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

專業投資學專家梁亦鴻老師以簡易的問答方式為你提點出新手常見的疑問，輔以解易的說解、搭配清楚的圖解與表格，讓你一次就能掌握基金投資的訣竅，看完本書新手輕鬆上手、投資再也不頭痛。

文：梁亦鴻

做好資產配置，市場反轉也不怕

沒有人能夠百分百預測市場走勢，為了保護自己的資產，一定要做好基金的資產配置，也就是說要有「核心基金」與「衛星基金」的概念。前者是列為長期投資的標的，後者則可以選擇短線操作的標的。這樣的做法是降低投資風險，讓資產不至於在市場走勢反轉時受傷慘重，還能穩定獲利。

資產配置首重避險

  • Q：老師曾經提到基金投資人也應該有投資組合的概念，不過，我到底要如何做好基金的資產配置呢？

A：投資人常以為基金已經是「風險分散」的投資工具了，所以並不需要考慮資產配置。事實上，資產配置最主要的目的是分散風險，並在此前提下追求最大報酬。

那麼，投資基金時，又該如何進行「資產配置」呢？首先，在進行資產配置之前，投資人一定要先清楚自己的「理財目標」，以及「投資需求」是什麼？

也就是說，先清楚定位投資屬性是屬於「積極成長」、「穩健」或是「保守」？同時釐清可投資期間長短？可投資金額？以及達成理財目標前提下，預期投資報酬率又是多少？

其次，再依需求和定位，將投資部位（資金）區分為「核心投資」和「衛星投資」兩大塊。理論上，屬於「長期投資」且相對低風險、報酬穩定的標的，應該列入「核心」資產配置中；至於「短線操作」且相對報酬及風險較高的標的，則適合列入「衛星」資產配置。

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Photo Credit: 寶鼎出版
  • Q：所謂核心資產配置和衛星資產配置是怎麼做的呢？

A：一般來說，投資期相對較長、不能承受太高風險的「穩健型」報酬投資標的（例如RR1∼RR2），多半是列入「核心配置」的組合之中；投資期間相對較短，風險波動性、且預期報酬率較高的投資標的（例如RR4∼RR5），則是列入衛星配置的範圍。

由於核心資產所含括的範圍較大、衛星資產的範圍較窄，也有人將其形容為「向日葵投資術」，並將其衍生運用於基金的投資上。其中的「花心」，也就是「核心資產」，是指波動率相對較低、具安全穩定收益，或穩健成長特質的組合；而「花瓣」的「衛星資產」，則是波動率、機動性都較高，可視市場時機波段操作，或視個人風險偏好高低的組合內容。理論上，一朵花的花蕊只有一個，花瓣卻可以彈性調整及無限延伸。

在向日葵投資術中，核心資產至少應占總資產的一半以上，隨著年齡增長，比例應該要更高；而且投資期間也會比較長，以達到「持續穩定累積財富」的目的。其組合標的，可以是債券型基金等固定收益商品，或風險相對較低的全球、區域市場股票型基金。

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Photo Credit: 寶鼎出版

至於衛星資產部分，大約可占總資產的10%至70%（就算年紀再輕，也不建議超逾七成），投資期間也較短（也就是三至五年，甚至一年以內的中短期投資）。其配置內容也許是單一國家股票型基金，或者商品能源類型的單一產業型基金。其最大的特色是：就算這部分投資出現了虧損，也絕對不會動搖整體資產組合的根本、或者降低生活品質。

只不過，不同風險偏好及屬性的投資人，核心與衛星基金的選擇也就不一樣。例如保守型的投資人可以選七∼八成的固定收益型基金，二∼三成的高成長型基金；積極型的投資人則反之。有的專家則建議用「風險資產比例＊」的方法，設定核心與衛星基金的比重。

面對詭譎多變的投資環境，必須預留緊急預備金，以備不時之需；因此，有人提出應該先將個人總資產當中，扣掉至少二成的現金部位，剩下的八成資金，再分配在各項投資工具；這種方式簡稱「八○投資法」。當 然這樣的概念，也可以因為個人條件的不同，而調整現金部位的比重。

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Photo Credit: 寶鼎出版

有方法！小資男女也能做資產配置

  • Q：有些小資男女可能會有疑問：我每個月能夠「擠」出來放在基金部位的錢，不過3000、5000元，少得可憐，又哪能夠資產配置、投資全世界？

A：不要忘記我們前面提到過的「組合式基金」以及「傘型基金」的概念。如果小資男女初期每個月只有3000元、5000元的預算，除了可以按照自己的風險等級，挑選適合自己各階段的投資標的之外，也可以選擇大型基金公司旗下的「組合式基金」或者「傘型基金」，來放大自己的投資格局。這也就是我們之前在挑選基金時，會建議大家找一家規模較大、產品線齊全的基金公司的道理了。

而當你已經投資了二、三年，資產規模已經小有成績時，伴隨著你在職場上的升等加薪，你就可以開始仿照前面提到的向日葵理論，先將可投資資金分成兩個部分，一部分建立「花心」，持續累積中長期的投資部位；另一部分的資金，則可以先架構出一片花瓣。等到你投資的預算慢慢變多，那麼一片片的花瓣，就可以漸漸地複製出來，一朵完整的向日葵於焉成形；接下來，就可以開始享受資產配置——向日葵，為你帶來如陽光般璀璨的收益了。

＊風險資產比例：（又稱百齡投資法）以100（百齡）減去投資人的年齡後，就是投資人可以列入「衛星資產（也就是積極性投資，例如股票型基金）」的比重上限。例如三十歲的投資人，其投資在（成長型）股票型基金的比例上限就是70%，而投資在穩健型的「核心資產（以固定收益型基金為主）比重，則可以降到30%。

小資男女輕鬆做資產配置 Step by Step

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Photo Credit: 寶鼎出版

書籍介紹

本文摘錄自《3天搞懂基金買賣：財富養成計畫，從1000元定期投資開始！（最新增訂版）》，寶鼎出版

作者：梁亦鴻
繪者：瑞比特

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